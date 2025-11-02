Покинули Крым через "Чонгар". "БАРС-Крым" используют для фронта, а не обороны

Из аннексированного Россией Крыма воевать с подразделениями украинской армии отправлены участники частного военизированного формирования "БАРС-Крым". Его создал и курирует назначенный Москвой глава полуострова Сергей Аксенов. Изначально задачей подразделения была защита Крымского полуострова. Теперь его участников отправляют воевать на фронт на стороне России.

О военизированном формировании "БАРС-Крым" впервые стало известно весной 2023 года. На тот момент ВСУ освободили часть Херсонской области и начали наносить результативные удары по российским военным объектам на полуострове.

Изначально сообщалось, что задачей формирования является обеспечение антитеррористической безопасности в Крыму и противодействие проникновению туда ВСУ. Затем выяснилось, что добровольцев привлекали в ряды "БАРСа" не только для обороны полуострова, но и для участия в боях против Украины.

"На передовой в Крыму и за его пределами"

Проводы бойцов в зону боевых действий состоялись в конце октября в Симферополе. Во время этой акции Сергей Аксенов заявил: "Бойцы подразделения "БАРС-Крым" отправились для выполнения боевых задач в зону проведения специальной военной операции (так в России называют полномасштабное вторжение в Украину – Прим.РС). Слова благодарности ребятам, которые всегда на передовой – и в Крыму, и за пределами нашего региона. Крымчане это хорошо знают. Спасибо за службу и высокую гражданскую ответственность!".

Количество участников нового формирования, отправленного на войну, не разглашается. По опубликованным фотографиям и видео можно судить, что бойцов везли почти двумя десятками автобусов с Z-символикой. На каком направлении будет воевать формирование "БАРС-Крым", тоже не уточняется. Бойцы покинули Крым через пункт пропуска "Чонгар".

На странице Сергея Аксенова в соцсетях оставляют комментарии о том, что бойцы, скорее всего, не вернутся обратно, "как бы мы ни молились".

Отправку бойцов на войну финансируют за счет средств крымского бизнеса. Добровольно ли предприниматели это делают, неизвестно. Аксенов при этом курирует не только "БАРС-Крым", но и другие формирования, которые участвуют в боевых действиях. Кроме добровольцев, в эти подразделения входят крымские чиновники и депутаты. Они в свободное от работы время под руководством инструкторов изучают теорию и практику реагирования на военные угрозы. Известно, что в подразделение вступили депутаты российского горсовета Симферополя, назначенные Москвой ялтинские политики Янина Павленко, Константин Шимановский и другие.

Формирование "БАРС-Крым" не является подразделением Минобороны РФ, хотя Боевой армейский резерв в регионах России является проектом Минобороны. Крымскому подразделению при этом предоставили много полномочий, которыми наделены российские формирования. Его бойцы регулярно проводят учения, блокируя при этом в Крыму целые регионы, проводят охранные мероприятия на дорогах, устанавливают блокпосты, отрабатывают противодействие потенциальному проникновению диверсионных групп и управляют FPV-дронами. Летом представителям "БАРС-Крым" разрешали блокировать движение на дорогах и связь даже в курортных регионах Крыма.

Поскольку Сергей Аксенов лично курирует формирование и деятельность подразделений, многие наблюдатели расценивают их как его частную армию. Эксперты перечисляют разные версии, почему именно в аннексированном Крыму военизированные подразделения не имеют официального статуса: от реакции на растущее недоверие к российской армии на фоне неудач в войне с Украиной до желания сохранить власть и собственную безопасность на случай различных военных сценариев.

В Крыму вступление в ряды "БАРС-Крым" многие рассматривают как "меньшее зло" по сравнению со вступлением в ряды российской армии, поскольку надеются, что служба в территориальной обороне обезопасит от возможной мобилизации в регулярные российские войска и отправки на фронт, заявляют в Представительстве президента Украины в Автономной республике Крым (АРК – Прим.РС).

"В реальности данная стратегия несет в себе значительные риски. В случае критической ситуации российских войск на фронте именно подразделения "БАРС-Крым", как уже подготовленные и организованные военные формирования, могут стать первоочередными кандидатами для переброски в зоны активных боевых действий. Таким образом, попытка избежать незаконной мобилизации может обернуться прямым путем на фронт. Эта тактика использования территориальной обороны в качестве приманки может быть частью более широкой стратегии оккупантов по так называемой скрытой мобилизации не только в Крыму, но и на других временно оккупированных территориях Украины", – утверждают в ведомстве.

Без статуса и выплат

По словам Сергея Аксенова, представители "БАРС-Крым" выполняют боевые задачи "совместно с Минобороны РФ". При этом частные военные формирования находятся вне правового поля в России. Из-за этого многие, кто воевал в их составе, столкнулись с проблемами легализации. Их не признают ветеранами боевых действий, из-за чего они не могут получить выплаты и льготы, положенные российским военнослужащим. Подобные жалобы массово поступают подконтрольному РФ омбудсмену Крыма Александру Штехбарту.

"Проблемным вопросом является то, что по состоянию на 1 декабря 2024 года Перечень добровольческих формирований (отрядов), созданных Минобороны РФ совместно с органами власти субъектов Российской Федерации, отсутствует. В связи с чем возникают трудности для граждан при подтверждении своего участия в СВО. Например, комиссия военного комиссариата отказала гражданину Е. в выдаче удостоверения УБД (участника боевых действий) из-за того, что добровольческий отряд "Крым" воинской части 08818 "М" не входит в Перечень воинских частей и организаций Вооруженных сил РФ, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции", – сообщается в отчете омбудсмена за 2024 год, который имеется в распоряжении журналистов Крым.Реалии.

Участникам войны в аннексированном Крыму приходится долго добиваться социальных выплат и гарантий после возвращения из зоны боевых действий.

"Нет необходимости доказывать социальную значимость ответственного отношения к вопросам поддержки участников специальной военной операции. Однако довольно часто продолжают поступать к Уполномоченному обращения от членов семей участников специальной военной операции с просьбой оказать содействие в оформлении региональных выплат. Так, житель Евпатории, 1972 г.р., с октября 2022 года участвовал в выполнении задач СВО в качестве добровольца отряда "БАРС" одной из воинских частей. Доброволец Л. обратился к Уполномоченному с вопросом оказания содействия в получении удостоверения ветерана боевых действий, региональной выплаты, оформлении других мер поддержки. По поручению Уполномоченного военным комиссариатом Евпатории выдано удостоверение ветерана боевых действий. Заявителем получена единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей и предоставлена ежемесячная компенсация на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, льготный проезд в транспорте пригородного и городского сообщения", – говорится в документе.

Труднее всего приходится участникам ЧВК, которые идут воевать из мест лишения свободы, говорится в отчете Александра Штехбарта. Ему удалось выяснить, что подконтрольный Москве военный комиссариат Крыма по распоряжению командования в 2024 году приостановил "до особых указаний" выдачу удостоверений ветерана боевых действий добровольцам, привлеченным к "выполнению специальных заданий" из числа осужденных.

Официально в этом военном ведомстве о такой директиве не сообщали.

"В связи с этим на контроле в аппарате Уполномоченного продолжают находиться результаты рассмотрения обращения Р., 1979 г.р., добровольца штурмовой роты "Z", добровольческого формирования "БАРС", воинской части 22179, инвалида третьей группы общего заболевания, получившего 22.07.2023 тяжелое ранение (в частности, ампутирована кисть руки), о предоставлении содействия в осмотре ВВК, получении удостоверения УБД", – говорится в отчете омбудсмена.

Российские власти Крыма публично не сообщали подробностей рассмотрения этого и подобных обращений крымчан.

Крымские военные потери

Сколько крымчан, воевавших против Украины, погибли с начала полномасштабного вторжения России, точно неизвестно. Российские власти эти данные не разглашают. Сайту Крым.Реалии по открытым источникам удалось идентифицировать более 1,5 тысяч военнослужащих с Крымского полуострова, погибших на войне.

В Представительстве президента Украины в АРК заявляют о гибели по меньшей мере 2,2 тысяч военнослужащих из подразделений РФ, дислоцированных в Крыму. Из них 1,3 тысячи, вероятно, были гражданами Украины, отмечают в ведомстве.

Погибших из Крыма может быть и больше, учитывая, что большинство российских военных на полуострове хоронят без огласки.