"Попал в нефтяное яблочко России". Рунет обсуждает новые санкции США

Одной из главных новостей минувшей недели стали новые санкции США против России – первые со времени возвращения Дональда Трампа на президентский пост.

Напомним, что 22 октября США ввели санкции против крупнейших российских нефтяных компаний – "Роснефти" и "Лукойла" – и заморозили активы компаний, связанных с ними. Владимир Путин назвал эти меры попыткой оказать давление на Кремль и подчеркнул, что действия Вашингтона не способствуют укреплению отношений между двумя странами.

На Вашингтон, похоже, заявления Путина большого впечатления не произвели. 25 октября агентство Reuters со ссылкой на американские источники сообщило, что администрация Трампа разработала проект новых санкций против ключевых секторов российской экономики и введёт их, если Москва не согласится прекратить войну с Украиной. Собеседник агентства отметил, что Белый дом "пока наблюдает за реакцией Москвы на уже введённые меры", и новые санкции, вероятно, не будут вводиться в октябре.

Впрочем, до конца октября остается лишь пара дней, так что если Вашингтон решится на усиление санкционного давления, то это может произойти довольно скоро. Остается добавить, что санкции против "Роснефти" и "Лукойла" последовали практически одновременно с принятием Европейским союзом 19-го санкционного пакета, направленного против Москвы в связи с ее агрессивной войной. Это весьма нечастый при Трампе пример слаженности действий США и ЕС.

Неудивительно, что новые санкции стали предметом активного обсуждения в русскоязычном сегменте социальных сетей. Не преминул откликнуться и экс-президент, ныне зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, в свое время названный Трампом "тупицей". Для Медведева, известного своими крайне грубыми высказываниями в соцсетях, нынешний "антитрамповский" пост не стал чем-то из ряда вон выходящим, но отличался вполне не дипломатической определенностью:

Если у кого-то из многочисленных комментаторов ещё сохранялись иллюзии – получите. США – наш противник, а их разговорчивый «миротворец» теперь полноценно встал на тропу войны с Россией. Да, он пока не всегда активно воюет на стороне бандеровского Киева, но это теперь его конфликт, а не маразматика Байдена! Будут, конечно, говорить, что он не мог иначе, на него давили в Конгрессе и пр. Это не отменяет главного: принятые решения – это акт войны против России. И теперь Трамп полностью солидаризировался с безумной Европой.

Другие прокремлевские блогеры, не облеченные высокими должностями, тем не менее, тоже показывают, что им как истинным патриотам американские санкции нипочем:

Есть с этой стороны и попытки анализа, как это часто бывает у Z-блогеров, более или менее густо отдающего конспирологией.

Николай Апурин

США создали проект украина для того чтобы спровоцировать Россию на агрессию и поссорить с Европой и удалить с европейского сырьевого рынка, который США могли потерять после строительства северных потоков. В прекращении войны США не заинтересованы. Мир это означает снятие санкций с России и восстановление газопроводов и возвращение ее на рынок Европы. А пока Россия воюет у США монополия на европейском сырьевом рынке. На котором они лидеры по продаже нефти газа и оружия. Зеленского охраняет спецназ английской разведки МИ6 и они его охраняют не для того чтобы защитить, а для того чтобы он видел что если начнет поступать против воли США и Англии то его просто уберут.

С противоположного фланга доносятся рассуждения, тоже отличающиеся полетом воображения, но всё же с опорой на реальность.

Алексей Копытко

Санкции против Лукойла и Роснефти – это несколько месяцев накопительного эффекта, мгновенно ничего не будет. РФ в этот период попытается адаптироваться внутри.

Но.

Товарищ Трамп с интервалом в полдня сказал такое:

• Учиться на "томагавки" – 6 месяцев;

• Путин хорошо себя чувствует на фоне санкций? Посмотрим через 6 месяцев.

Конспирологическая картина очень стройная.

Пару недель назад эфир заполонили условные "томагавки". В переводе на язык реалполитик Трамп говорил буквально следующее: я рассматриваю возможность уничтожения экспортных артерий РФ через Балтику и Чёрное море, обдумываю политическое решение, потому что мне надоели эти петляния.

Перед встречей с Зеленским Трампу позвонил Путин, очевидно, с уговорами не принимать политическое решение об уничтожении росэкспорта. Трамп сказал: ну, давай встретимся и что-то решим.

Путин грубо наплевал на Трампа. Трамп ввёл санкции.

Санкции против нефтяных гигантов будут способствовать снижению доли российской нефти на мировом рынке (Путин лично выбежал в эфир с криками, сколько РФ делает для мирового топливного баланса, мол, не надо рушить. Т.е., подтвердил гипотезу).

Чем меньше российская доля – тем выше вероятность разгрома портов с нефтеперевалкой. Ибо от выпадения российской нефти уже не будет шока.

Как – это второстепенные детали.

Знаете, что самое страшное для россиян?

Даже в случае каких-то катаклизмов с Украиной, их нефти будет крайне сложно восстановить позиции.

Для России всё катится в русле "нефть в обмен на продовольствие".

Это – запрограммированный результат. Нужны какие-то радикальные меры, чтобы сломать этот сценарий…

Другие наблюдатели напоминают, что санкции санкциями, но на интенсивность ударов России по Украине они пока не повлияли.

Леонид Невзлин

Трамп отменил анонсированную им самим встречу с Путиным в Будапеште, заявив: «Каждый раз у нас происходит хороший разговор, но он ни к чему не приводит». Параллельно США ввели санкции, которые должны ударить по «Роснефти» и «Лукойлу».

Сегодня утром Евросоюз утвердил свой 19-й санкционный пакет, который, в частности, предусматривает запрет на импорт российского сжиженного газа, ужесточение запрета на сотрудничество с «двумя нефтяными гигантами России», санкции против ещё 117 танкеров «теневого флота» и другие ограничительные меры.

То, что «хорошие» разговоры с Путиным ни к чему не приводят, — чистая правда. Путин использует дипломатию для продолжения войны. Политико-экономический ответ на ультиматумы Москвы о капитуляции Украины — это правильно, но недостаточно.

Сегодня жители украинской столицы в худшем случае будут иметь электричество всего несколько часов. Варварские удары России по гражданским энергообъектам требуют также военной реакции, включающей поставки дальнобойного вооружения.

У других санкции укрепили надежду на изменения, которые приведут к окончанию войны (без полной победы Кремля), но эта надежда выглядит робкой.

Ксения Букша

Кажется, что вопрос – удастся ли сейчас заставить Индию и Китай отказаться от российской нефти, и насколько США будут последовательны в исполнении санкций – может стать решающим не только для итогов нашествия рос. армии в Украину, но и для путинского режима. Много для чего, в общем. (Знаю, знаю, Трамп трепло. Но позволю себе раз в год полпроцента надежды).

Но в целом пессимисты и оптимисты разделились, трудно сказать, поровну ли, но в достатке тех и других, причем это относится к санкциям как против России, так и против Китая, который является одним из ведущих импортеров российской нефти.

Boris Fel

Трамп наконец попал в нефтяное яблочко России.

Никита Кричевский

Пишут, что Трамп и Си могут обсудить сокращение закупок российской нефти.

Не могут.

Китай уже много раз давал понять, что будет рассматривать любые разговоры на эту тему как вмешательство во внутренние дела КНР.

Больше того, как диктат со стороны третьих стран.

Санкции США? Они бесполезны: Китай давно наладил экспорт через третьи страны. Потому-то Трамп их не вводит.

Много эмоций вызвал последовавший сразу за введением санкций визит в США спецпредставителя Кремля, главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева. По словам Дмитриева, российская делегация в Соединённых Штатах "доносит позицию Путина о бессмысленности давления на Россию". "Мы видим титанические попытки сорвать диалог между Россией и США", – заявил Дмитриев, не уточнив, от кого исходят такие попытки.

Некоторые блогеры формулируют цели визита московского эмиссара в несколько иных выражениях.

Сталкер

Непонятно, зачем Дмитриев метнулся в США. Он же несёт ту же самую ахинею, за что Трамп и в***ал крайние санкции...

Кирилл Мартынов

Кирилл Дмитриев приехал в США, чтобы сообщить, что она, то есть Российская Федерация, еще не договорила. "Если ты придешь, распахну я дверь, нефть войдет ко мне любя, – пел Дмитриев в спину Трампу, – Не придешь, так что ж, ты уж мне поверь, я забуду про тебя". Это он говорит на CNN, а затем повторяет на Fox News, апеллируя таким образом ко всем аудиториям в США.

Я знал следователей, которые любили мучить женщин и детей, видел садистов в российских спецслужбах, судей, которые кайфуют от того, как они виртуозно оформляют любое беззаконие в виде приговоров, и политологов, которые выехали наводить суверенную демократию на оккупированных территориях в 2022 году, но думаю, что все они просто стажеры на фоне Кирилла Дмитриева. Кирилл Дмитриев учился в Стэнфорде, его задача заключается в том, чтобы излучать оптимизм во время бомбежки, служить операцией прикрытия для западных медиа, чтобы они отвлекались на стэнфордский спич и не видели реальных действий РФ.

Пока простые убийцы убивают ракетами и ядами, Дмитриев с улыбкой дает интервью на улице в Вашингтоне:

– Мы всегда хотели только мира! Перспективы нашего сотрудничества колоссальные.

И вот Дмитриев вчера вечером говорит на CNN: "Президент Зеленский наконец взялся за голову и предлагает разумные вещи, как то заморозка конфликта по линии огня. Мы полностью поддерживаем, ну правда еще считаем, что к нам надо проявить уважение, а также по мелочи, пожалуйста – особый статус для территорий с русскоязычным населением, нейтралитет Украины и пустячок: наши гарантии безопасности для Киева". Это просходит в надежде на то, что никто не вспомнит: это Путин отказывается от прекращения огня с весны и убил за это время сто тысяч своих солдат. "Мы близки к миру", – говорит Дмитриев, отсвечивая в камеру местом, где у людей обычно находится подбородок. Прямо в этот момент российская ракета прилетает в детский сад в Киеве – родной город Дмитриева. Кто может так относиться к месту, где он родился? О, это советник Путина, их отбирали специально, после того как уволили из гестапо за жестокость.

При этом Дмитриев – это наш добрый полицейский. Для сравнения Медведев пишет, что сотрет всех с лица земли, в то время как Дмитриев предлагает миру сигаретку и чай, и вот тут еще подписать.

Помимо "позиции Путина", Кирилл Дмитриев привез американским собеседникам и самого Путина – в виде шоколадных конфет с цитатами российского правителя, изображенными на обёртке. Чтобы не забывали о "великих словах великого человека", как написано на упаковке.

Вероятно, этот сюрреализм – главное, что следует знать о состоянии отношений между Россией и США на данный момент. А может, и вообще о взгляде Кремля на остальной мир.