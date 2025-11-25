За рост налогов Кремль хочет переложить вину на Запад, пишет Financial Times. Высшие должностные лица, включая первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, приняли участие в совещании, на котором давались рекомендации, как переложить вину за экономические трудности на другие страны.

Правительство России приняло решения по повышению налогов, поскольку все резервы госфинансов, позволявшие сводить бюджет, были исчерпаны. Об этом заявил замминистра финансов Владимир Колычев.

Доходы российского бюджета от нефти и газа по итогам ноября сократятся примерно на 35% по сравнению с ноябрем прошлого года, говорят расчеты Reuters.

Как отмечает Bloomberg, российская нефть предлагается индийским НПЗ по самой низкой цене как минимум за два года: скидка на нефть Urals для Индии достигла $7 за баррель, при том что до введения новых санкций она равнялась $3 за баррель.

Глава попавшей под санкции «Роснефти» Игорь Сечин утверждает, что Россия располагает уникальной ресурсной базой и готова использовать ее для обеспечения Китая, который за счет российских энергоресурсов достигает собственных стратегических целей.

