"Реинкарнация страха как добродетели". Памятник Ивану Грозному в Вологде

В центре Вологды в понедельник под покровом ночи установили гигантский – 9-метровый – памятник русскому царю Ивану Грозному. Во вторник, в День национального единства, его торжественно открыл губернатор региона Георгий Филимонов.

"Сегодня мы восстановили историческую справедливость – открыли памятник царю Иоанну Васильевичу Грозному. Именно при нем в Вологде началось масштабное строительство каменной крепости, которая должна была превзойти Московский Кремль, и было заложено основание соборного храма", – сказал на торжественной церемонии глава региона.

В прошлом Филимонов, который возглавляет Вологодскую область с конца 2023 года, не раз превозносил одного из самых жестоких и вместе с этим неудачливых российских правителей, называя его "умножителем русских земель", "символом русского мира" и "царем-завоевателем в хорошем смысле". Не меньший пиетет губернатор испытывает и к Иосифу Сталину, памятник которому появился по его инициативе в Вологде чуть менее года назад, в декабре 2024-го.

Вологодский "дементор из поттерианы", как окрестили памятник кровавому царю вологодские градозащитники, далеко не первый в России – но у вологодских властей, судя по всему, действительно особая любовь к Грозному. В феврале 2025 года в регионе даже объявили о создании молодежной организации "Опричники", целью которой должно стать "формирование системы нравственных и смысловых ориентиров молодёжи".

Рейнеке Лис

Пионеры будут круглосуточно охранять новый памятник Грозному в Вологде

Еще один громадный памятник Ивану Грозному (тому самому погромщику церковной и светской интеллигенции и садисту, которому не нашлось места на памятнике Тысячелетию Руси) сегодня был воздвигнут в центре Вологды. Решается вопрос о круглосуточном пионерском карауле. Вроде бы курьезная новость, но почему-то не смешно.

Фидель Агумава

Ну вот. Меньше десяти лет прошло, а памятников тирану и садисту Ивану Грозному уже как минимум три в россиюшке. (По подсчетам Дождя, установленный сегодня в Вологде монумент – пятый).

Филькиной стране – филькины памятники

Но это нормально. Филькиной стране – филькины памятники. Придет время, станцуют черные лебеди, и эту бронзовую дылду снесут на задворки какого-нибудь Музеона, чтобы валялась по соседству с каким-нибудь ржавым феликсом.

Дмитрий Травин

В Вологде ко Дню народного единства поставили памятник Ивану Грозному. Вологду понять можно. Иван Васильевич для этого года такой же местный герой, как, скажем, Михаил Тверской для Твери, или Олег Рязанский для Рязани (тому и другому уже давно памятники "на родине героя" поставлены). И не так уж важно, что Грозный государь был москвичом. Именно при нем "прорубание" окна в Европу через Архангельск сделало Вологду важным коммерческим центром, расположенным на пути от Москвы и Волги к Белому морю. Другое дело, что День народного единства – самая неподходящая дата для чествования Ивана Васильевича. Вот уж кто подрывал народное единство всеми возможными способами!

Можно любить Грозного за борьбу с врагами или ненавидеть за массовые репрессии, но, думается, заявить, будто бы он способствовал народному единству, не сможет ни один человек, ставящий исторические знания выше идеологических конструктов. Опричнина подорвала то народное единство, которое сформировалось в Московском государстве при отце, деде и прадеде Грозного. Кто-то скажет, что должна была подорвать для преодоления боярской косности и динамизации государства, а кто-то возразит, что любой застой лучше той "движухи", что устроил Иван Васильевич. Почитатель добавит, что на фоне Смуты эпоха Грозного была просто образцом стабильности, а скептик заметит, что Смуту сам Иван Васильевич и породил, погубив старшего сына и сделав тем самым важный шаг к пресечению династии.

В общем, лучше бы Вологда открыла памятник Грозному, скажем, в день его рождения. А еще лучше – в день рождения королевы Елизаветы Тюдор. Окно в Европу, открытое в Архангельске, ни в какой мере не было заслугой Ивана Васильевича. Грозный царь чем угодно занимался (войнами, репрессиями, спасением душ своих подданных), но не мирным развитием коммерческих связей. А вот англичане при Елизавете коммерцией занимались активнее, чем при всех ее предшественниках. Косвенным образом от этого выиграла и Россия. Вологда, в частности. Впрочем, боюсь, что для почитателей Грозного подобные рассуждения слишком сложны. Их взгляд на историю гораздо проще.

Арчи Эйре

Памятник страху, Иван Грозный как символ утраченного центра.

Когда на центральной площади города появляется девятиметровая фигура Ивана Грозного, (9-метровый памятник Ивану Грозному установили ночью в центре Вологды), это не столько акт памяти, сколько акт самооправдания.

Стране, утратившей внутренний стержень, нужен железный идол, который хотя бы внешне напомнит о силе.

Но сила без духа всегда оборачивается страхом.

Сила без духа всегда оборачивается страхом

Иван IV был не только "умножителем земель" он был первым, кто подменил живое царство совести царством страха.

С его времени начинается история, где власть оправдывает насилие государственностью, а жестокость – целесообразностью.

Опричнина (1565–1572) не просто кампания репрессий. Это первая институционализация страха как управленческого принципа.

С этого момента русский человек учится выживать, а не жить.

Учится молчать, а не говорить.

Учится служить форме, а не истине.

И потому, когда в XXI веке этот образ возвращается в бронзе, мы видим не уважение к истории, а реинкарнацию страха как добродетели.

Это памятник не Грозному, а государству как самоцели без духа, без человека, без стыда.

Историк Юрганов сказал: "Памятник ставят не Грозному, а величию государства."

Но величие, не основанное на милосердии, превращается в идола.

А идолы всегда требуют крови, чтобы оставаться живыми.

Когда у народа нет внутреннего центра, он ищет его снаружи, в бронзе, в лозунгах, в “символах единства”.

Но единство нельзя отлить, его можно только прожить.

И потому чем выше становится Грозный, тем глубже тень от его меча.

Дмитрий Чернышов

В центре Вологды установили памятник Ивану Грозному. Губернатор Филимонов назвал его "символом русского мира". Полностью согласен с народным избранником. Действительно — символ.

Хотел захватить Прибалтику и 25 лет вел тяжелейшую и кровавую войну. Страна давно надорвалась, всем было понятно, что Ливонская война проиграна, но он продолжал, продолжал и продолжать слать своих солдат в мясорубку. В результате экономика России была полностью разрушена, а все завоеванные земли пришлось отдать. И своих еще добавить.

Для сохранения своей власти учредил жесточайшую опричнину. Это была личная гвардия царя. Ее символы: собачья голова (грызут врагов) и метла (выметают измену). Опричники носили черное и клялись служить только царю и не щадить никого. Очень любили опричники отбирать чужую собственность — земли, деньги, товары. Устроили массовые убийства и грабежи в Твери, Клину и в Торжке.

Пытки при Грозном были нормой. Людей варили в кипятке, жарили на раскаленных сковородах, резали на куски ножами, сажали на кол, обливали кипящей и ледяной водой попеременно, чтобы продлить мучения. Князь Афанасий Вяземский был изжарен на сковороде. Ивана Висковатова, главу Посольского приказа, привязали к столбу и отрезали у живого руки и ноги по кускам. Людей пытали не для признания, а для устрашения — признание часто было неважно.

Грозный был параноиком и подозревал всех в измене. Например, одного из главных своих опричников — Алексея Басманова. Иван приказал его собственному сыну убить отца. Сын отказался и тогда убили обоих. Вообще часто вырезали всю семью подозреваемых, чтобы не оставалось мстителей.

Новгород за подозрение в измене был окружен, чтобы никто не сбежал — Иван велел обливать новгородцев зажигательной смесью и затем, обгорелых и еще живых, сбрасывать в Волхов. Людей забивали до смерти палками и жарили в раскаленной муке. Новгородский летописец писал, что были дни, когда число убитых достигало полутора тысяч; дни, в которые избивалось 500−600 человек, считались "счастливыми".

Про похотливость Грозного и восемь его жен ничего писать не буду. Упомяну только, что в детстве Ваня любил убивать кошек и птиц. Собак сбрасывал с крыши Кремля и смотрел, как они разбиваются.

При Грозном началась демографическая катастрофа — страна потеряла до четверти населения и целые регионы обезлюдели. Сельское хозяйство пришло в упадок, торговля была подорвана, а казна пуста. После Грозного началось Смутное время.

Очень актуальный памятник.

Alexey Ya

В путинской России установили очередной памятник Ивану Грозному – это произошло в городе Вологде. Это уже третий памятник этому деятелю, открытый за последние годы.

Что интересно – в России до 1917-го года и в СССР никогда не ставили памятники Грозному – он считался одной из самых отвратительных фигур в российской истории.

Путинизм вобрал в себя всё самое худшее от совка и царизма

Сейчас всё выглядит так, словно один безумный тиран ставит памятники другому. Ну и работает аксиома – путинизм вобрал в себя всё самое худшее от совка и царизма.

Андрей Десницкий

Памятники Ивану Грозному и Иосифу Сталину.

Памятники Малюте Скуратову и Лаврентию Берии.

Памятники Андрею Чикатило и Джеку-Потрошителю.

Свиная голова на палке - Повелитель Мух.

Виталий Владимирович

В Вологде установили 9-метровый памятник Ивану Грозному.

Грозный вообще-то был тираном - в полном историческом смысле слова. Его власть основывалась на страхе, насилии и абсолютном подчинении. Он не просто правил, он ломал людей, систему и саму идею верности, превращая всё в инструмент личной власти.

А после смерти жены вообще стал подозрительным до паранойи. Создал опричнину - государство внутри государства - с личной армией, которая терроризировала население, уничтожала целые города (Новгород, например, был фактически вырезан), казнила бояр и монахов. Масштаб репрессий был чудовищен даже по меркам XVI века.

И вот в путинской России Грозному ставят памятники. Это опасно, потому что общество начинает терять чувствительность к тирании. Памятник — это не просто камень. Это утверждение: "Так можно". И когда культ жестокого правителя встраивается в государственную идеологию, это сигнал, что власть хочет не осмысления истории, а подчинения.

Общество начинает терять чувствительность к тирании

Интересно, что в XVI веке Иван Грозный был проклят даже церковью, а сегодня его канонизируют символически через бронзу. История любит иронию - особенно чёрную.

Андрей Кураев

Что ж, заказчики и спонсоры тем самым заявляют о своем желании быть холопами у тирана. Месседж прост: царь всегда прав, даже когда проливает реки крови. И этот их тезис не про Ивана, а про Володю.

Григорий Руденко

"В центре Вологды установили девятиметровый памятник царю Ивану Грозному". Где-где? - В Вологде-где!

Ай, мольодцы! Ай, клюгеле! Но, почему бы и нет? В своё время этот безумный кровопивец хотел сделать данный городок своей опричной столицей, вернее - резиденцией. Часто бывал на стройках, которые тут развернул. Во время посещения строящегося Софийского собора ему на голову и упал кирпич. Царь-батюшка осерчал, Вологду спешно покинул, запретил освящение собора, повелев начать его разбирать. Ибо - дурной знак тире предзнаменование. Возможно, и головы полетели, но в летописях это не отображено, попы с дьяками архивы съели. Разбирали здание лениво, при сыне царя Хвьодоре достроили и ввели в эксплуатацию. Так, что - пусть стоит монумент, как знак! И как намьок. В честь кирпича. И неизвестного прораба, разумеется.

Андрей Гордиенко

Нужно ли нам такое количество памятников Ивану Грозному? Это уже шестой или седьмой? И если принято решение зачем-то их так кучно по стране расставить, может стоило б параллельно начать какую-то разъяснительную компанию, писать и издавать книги, где этот период наконец-то адекватно освещался? Народ ведь в основной своей массе ничего, кроме опричнины из фильма Эйзенштейна о нем не знает. Ну или хотя бы Зимина со Скрынниковым большими тиражами, с современными актуализирующими предисловиями?

Константин Гладков

Где-то кто-то опять поставил памятник сталину. А где-то ивану грозному. Но это не памятники конкретным личностям, это памятник образам и абстрактным сущностям. Можно просто ставить памятники абстракциям чтобы население понимало, что есть "оно" — государство

Дмитрий Шушарин

Если бы памятники Сталину и Ивану Грозному устанавливал Путин, это было бы исторически обосновано.

Но оба правителя прославились уничтожением правящей элиты - боярской и номенклатурной. В том числе и представителей региональной власти.

Так что смешно.

Телеграм-канал "СерпомПо"

Памятник развалу Губернатор Вологодской области Филимонов – один из самых чудных людей не только в региональной власти, но и в российской власти вообще. Имеем в виду его инициативы: запрет продажи алкоголя, памятник Сталину, памятник богу Велесу, борьба с абортами и др. Стоило бы называть Филимонова стендап-губернатором. Он снова отличился. 2 ноября в Вологде на Кремлевской площади установлен памятник Ивану Грозному. Его открытие состоится 4 ноября в День народного единства, искусственный, т.е. выдуманный властями, праздник, привязанный в 2004 году к завершению Смуты начала XVII века. Филимонов, как всегда, "на высоте".

Именно Грозный привел московское государство к кризису

Установка памятника Грозному на Кремлёвской площади, вероятно, сделана с намёком на Путина, желанием выслужиться. Оцени, новый кремлёвский "грозный царь"! Но дело в том, что именно Грозный в период своего позднего правления после неудач в Ливонской войне, превращения власти царя в неограниченную и террористическую (опричнина), унижения церкви (Святой Филипп, митрополит Московский), с массовыми казнями, разгромом Новгорода, бесчинствами в Твери, Клине, Торжке, привёл Московское государство к социально-политическому кризису. Смута – это и есть плата за правление позднего Грозного. То есть, вы на что же, Филимонов, намекаете? Что сейчас то же самое? На фоне неудач политики Путина, начатой Мюнхенской речью, кризисных явлений во всех сферах нашей общественной жизни, гниения власти (сравните бесконечные аресты чиновников, обвинения судей, генералов) вы решили "прославить" Путина, спрятав его в памятнике Грозному? Считаете, Филимонов, что из-за правления позднего Путина России предстоит новое Смутное время?