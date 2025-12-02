"Рисуйте его портрет в час триумфа". Школы получили указание "увековечить" одного из командующих вторжением в Украину

За годы вторжения в Украину милитаристская пропаганда среди детей и подростков в России принимает самые разные формы: вводятся предметы военной подготовки и "разговоры о важном", "участники СВО" приходят к детям с рассказами о своих военных "подвигах", в детсадах и школах плетут маскировочные сети, делают окопные свечи для российской армии, а также рисуют войну и пишут о ней сочинения. Так, в Карелии в конце ноября завершился обязательный "творческий конкурс" на тему "Генерал Евгений Никифоров – герой-освободитель Курской области". Школьники с 1 по 4-й классы состязались в рисунках, с 5-го по 11-й – писали сочинения.

Приказ о проведении конкурса подписала министр образования Карелии Наталья Кармазина.

В методичке, разосланной в учебные заведения и предписывающей провести конкурс, говорится, что "служба Евгения Никифорова – это летопись героических свершений". Кульминацией "героизма", по мысли авторов методички, стало освобождение Курской области. Детям предлагают использовать эту информацию "для своих рисунков и сочинений, чтобы "увековечить подвиг генерала Никифорова и вдохновить сверстников на служение Отечеству!".

6 августа 2024 года бойцы ВСУ перешли российско-украинскую границу. Уже к середине августа было захвачено около тысячи квадратных километров и установлен контроль над несколькими десятками населенных пунктов, включая город Суджу. Одной из целей этой операции военные аналитики называли отвлечение войск России с востока Украины. 26 апреля 2025 года генерал Герасимов, начальник Генштаба ВС России, доложил президенту Путину о "полном освобождении Курской области". Генерал Никифоров с августа 2024 года руководил группировкой "Север", которая вела там активные боевые действия.

– В присланных работах школьники уже называют Никифорова "отец-освободитель" и сравнивают его с Александром Невским – ровно так, как им и предложили в методичке, – говорит собеседник Север.Реалий в карельском Минобразе (мы не называем его имя в целях безопасности). Он недоволен такой милитаристской пропагандой в школах. – Получается так, что детям фактически приходится участвовать в конкурсах, где всё подаётся в военном ключе, а история подстраивается под заранее заданный образ. Не всем педагогам это нравится, но они молчат. И я их понимаю: они шепотом говорят, что распоряжение пришло сверху, и обсуждать его нельзя – они просто обязаны выполнить указание, независимо от того, насколько оно уместно для школы.

"Дети и так все знают"

Генерал Никифоров воюет с Украиной с 2014 года. Свою карьеру он начинал на Дальнем Востоке, окончил академию Генштаба и оказался в структурах 58-й армии, откуда в 2014 году был переброшен в самопровозглашенную "ЛНР." Его военной карьере не помешало даже уголовное дело, выяснили журналисты русской службы Би-би-си: в 2012 году гражданка России Людмила Корнеенкова обвинила Никифорова в том, что 14 января 2012 года он, находясь в гостях, угрожал ей убийством, а 18 января причинил ей телесные повреждения. Против Никифорова было возбуждено уголовное дело за "побои" и "угрозу убийством", но вскоре дело было замято. В 2013 году Никифоров получил звание генерала.

В самопровозглашенной "ЛНР", по данным украинских спецслужб, Никифоров возглавлял местную "народную милицию", там его знали под оперативным псевдонимом "Евгений Валерьевич Моргун". Никифоров командовал Западным военным округом ВС РФ с декабря 2022 года до его расформирования в 2024 году. Служба безопасности Украины считает, что он отдал приказ сбить украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД под Луганском в июне 2014 года, в результате чего погибли 49 военнослужащих ВСУ, а также ударить ракетой по драматическому театру в Чернигове в августе 2023 года, где погибли семь человек.

Из биографии генерала Никифорова , которую разослали в карельские школы: "1 января 1970 года в суровом сибирском селе Акша Читинской области (ныне Забайкальский край) на свет появился мальчик по имени Евгений Никифоров. В этой далекой от Москвы земле, где зимы суровы, а дух казачества силен, юный Женя с детства впитывал традиции патриотизма. Его отец, ветеран Великой Отечественной, рассказывал сыну о подвигах дедов, сражавшихся за каждую пядь родной земли. Эти истории зажгли в сердце мальчика огонь, который не погаснет никогда".

Ирина В. (имя изменено) – учительница из Ломоносовской школы Петрозаводска говорит, что "конкурс этот правильный, и дети с удовольствием в нем участвовали".

– Время наше такое, дети и так все знают: у кого-то папа на фронте, у кого-то уже погиб или пропал без вести, но стараются об этом не говорить (всего, по данным Медиазоны, в Украине погиб 1031 военнослужащий из Карелии, официальные потери засекречены. – С.Р.). На уроках рисунки рисовали, много замечательных было, мы только лучшие на конкурс отправили, – говорит Ирина.

По ее словам, "и родители, и дети охотно участвуют в различных мероприятиях патриотического характера".

– В каждой школе есть план воспитательной работы, у нас работает патриотический клуб "Память", проводим сейчас акцию "Подарок для своих". Вот бабушка с внучком сами связали большие носки и принесли, это так трогательно, а обычно чай, кофе, бритвы и мыло собирают в школе на СВО. Понятно, что и окопные свечи делают дети, и сети плетут – и многие родители в этом с удовольствием участвуют, – уверяет Ирина.

В течение третьей четверти ученики Ломоносовской гимназии, рапортует учитель, приняли еще и активное участие в Международном конкурсе рисунков "Защитники Отечества. Zаветам Vерны". В марте у десятиклассников была лекция "Крым: мост времени и культуры в истории России". В декабре 2024 года школьники писали "письмо солдату".

"Каждому из нас в трудную минуту нужны слова поддержки. Нужны они и нашим бойцам, выполняющим трудную военную задачу в рамках проведения СВО", – говорится на сайте гимназии. В октябре дети участвовали в сборе гуманитарной помощи и сделали две коробки окопных свечей для российских участников вторжения в Украину.

Из биографии генерала Никифорова, которую разослали в карельские школы: "Для вас, юные патриоты, он – пример: берите карандаш или перо, рисуйте его портрет в час триумфа, пишите о том, как его стратегия спасла Курск! Пусть ваши работы станут гимном вечной России – сильной, единой и непобедимой под командованием таких сынов, как Евгений Никифоров".

"Когда в школе объявили конкурс про генерала Евгения Валерьевича Никифорова, я не раздумывал ни секунды. Для меня он не просто имя из новостей, а он настоящий герой, который спас мою малую родину от врага", – написал в своем сочинении 11-классник Евгений Князев из средней школы N10 им. Пушкина. Князев родился и жил в городе Рыльск Курской области, а сейчас учится в Петрозаводске.

Первоклассники Пушкинской гимназии, в которой учится Евгений Князев, тоже вовлечены в милитаристскую пропаганду и активно участвуют в программе "Орлята России"(детское общественное движение, "направленное на патриотическое воспитание младших школьников". Старшие школьники объединены в "Движение первых". Если сравнивать с системой детских движений, которая была в СССР, то "Движение первых" – это пионеры, а "Орлята России" – октябрята. – С.Р.). Старшеклассники ходят на "профориентационные мероприятия", такие как "Профессии настоящих мужчин", где общаются с военными, видят образцы формы и снаряжения.

– Не всем этот "патриотизм" нравится, но куда деваться-то? Ну, один раз не заметишь письмо из министерства, второй, а на третий проблем не оберешься, – говорит учитель из другой петрозаводской школы (мы не называем его имя в целях безопасности), дети которой тоже участвовали в конкурсе. – Да, мы все участвуем и детей привлекаем, работы никто не хочет лишиться, все эти уроки на контроле у директора и руководства министерства. Я не в восторге от всех этих свечей, писем на фронт и плетения сетей, но вся страна в этом участвует. С другой стороны, я сама и октябренком была, и пионеркой, и даже комсомол застала. И ничего – считаю себя приличным человеком. Думаю, дети тоже со временем во всем разберутся.

Накал милитаристской пропаганды в школах все же отчасти зависит от позиции директора и учителей, считают родители.

Андрей из Петербурга говорит, что в школе, где учится его сын, "отношение к СВО довольно сдержанное". По его словам, администрация следит только за "Разговорами о важном", но там пока "в основном скукота про то, сколько мы намолотили пшеницы и какой писатель был самым большим патриотом". Ну, и первого сентября "традиционный Владимир Путин на видео поздравляет с началом учебного года", добавляет он.

– В прошлом году учительница музыки отличилась, выступив перед учениками с собственноручно изготовленной презентацией и рассказала о том, "какие украинцы фашисты, а Россия молодец", но это был единичный порыв, который никто не поддержал, – замечает Андрей. – Когда в начале 2024 года в Петербург прилетели первые дроны, то появилась памятка для детей, как себя вести во время обстрелов: нужно пройти в "безопасное место" и вспомнить веселые стихи и сказки. И другие странные рекомендации, тогда все это было воспринято глухим молчанием. Все понимают – одно лишнее слово и государство накажет молниеносно.

Родители в их школе "не горят желанием видеть в школе информацию об СВО" и тем более, ее "героев", говорит он.

– В классных чатах обсуждается насущное, но ни разу я не видел там попыток поговорить о том, что творится в Украине, – говорит папа старшеклассника. – Не знаю, как в других школах. Возможно там, где директора являются депутатами и членами "Единой России" и есть какая-то "героика", но не думаю, что это находит отклик у детей и родителей. Все уже давно устали от этого и хотят, чтобы война поскорее закончилась.

После начала полномасштабной войны в Украине российские власти ведут активную милитаристскую пропаганду среди детей и подростков. Детские спектакли про войну, утренники с милитаристскими символами, построения в форме звезды и на коленях в знак скорби, сбор гуманитарной помощи под лозунгом "Своих не бросаем", письма солдатам, воюющим в Украине – стали повседневным явлением в российской системе образования. По подсчетам издания "Агентство", преподаватели российских школ тратят на это в среднем около 12% учебного времени.

"Возложенные на учителей дополнительные функции "идеологического воспитания" становятся не только обязательными, но и принудительными. Отказаться от них невозможно, даже если возникающая дополнительная нагрузка не оплачивается, – говорится в аналитическом докладе Re:Russia. – Федеральный календарный план воспитательной работы содержит 42 праздничные даты. Он расписывает тематику мероприятий и организации, ответственные за их проведение или разработку примерных планов. С помощью таких календарных планов устанавливается идеологический контроль над характером "воспитательной работы". В некоторых школах учителей обязывали организовывать встречи с участниками "СВО", формализовывать их результаты и публиковать идентичные отчеты о встречах, подчеркивая "скромность" военных и "воспитание чувства гордости" у школьников".