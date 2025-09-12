"Милые, добрые взрослые, отмените войну!" Суд над детской песней

Суд в Приморье назвал "дискредитирующей армию РФ" детскую постановку на творческом фестивале с песней "Милые, добрые взрослые, отмените войну!". Творческого руководителя коллектива Дину Анищик, участвовавшую в постановке выступления детской театральной студии ко Дню Победы, оштрафовали на 30 тысяч рублей. Ее коллеги предполагают, что это стало результатом доноса кого-то из зрителей. Сами педагоги признались редакции Сибирь.Реалии, что "уже давно закрыли рты".

"Это песня 2004 года"

Уссурийский районный суд еще 3 июля оштрафовал воспитательницу "РЖД Лицея" №20 Дину Анищик на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии (статья 20.3.3 КоАП РФ). На приговор 8 сентября обратила внимание "Верстка".

По словам коллег воспитательницы, ей вменили постановку выступления детской театральной студии ко Дню Победы.

"7 апреля Анищик Дина Рашидовна, находясь в помещении МБОУ ДО "Центр детского творчества", являясь воспитателем лицея города Уссурийска, в целях участия в фестивале детского творчества, посвященном празднику Великой Отечественной войны", использовала детей в целях пропаганды проукраинской позиции", – сообщается в протоколе полиции.

Вот как комментируют эти слова коллеги Анищик:

– Ну, какая проукраинская пропаганда?! Это песня Татьяны Ветровой, написанная еще в 2004 году к очередному юбилею Великой Отечественной войны. И исполнили ее ребята из вокальной группы "Радуга" к очередному юбилею, к 80-летию. Сам фестиваль "Страна чудес" в Уссурийске прошел довольно камерно. Кто-то из зрителей, видимо, родители детей, снял выступление и отнес в полицию. Из тех, кто в желтой рубашечке и синей юбочке увидит посыл. Сюр, конечно. Действительно, "Страна чудес". Это же не призыв к войне. Это призыв к миру! – говорит одна из коллег Анищик Наталья (имя редакция изменила для безопасности собеседницы). – Глупо и то, что завели дело. И то, что суд всерьез его рассматривал.

Суд в итоге объявил, что исполнение песни "Отмените войну" "подорвало доверие неопределенного круга лиц относительно использования российской армии за границей", поскольку пение детей было "направлено на призывы прекращения специальной военной операции". Сама воспитательница вину не признала.

– Она сейчас не дает комментарии, потому что любой [комментарий] может усугубить ситуацию, – говорит другая коллега Дины Рашидовны Марина (имя изменено для ее безопасности). – Вину не признает. Я так думаю, что именно в "дискредитации". Потому что в "призывах к прекращению сво" в чем крамола? Я не понимаю. У нас президент на Аляске недавно как раз "прекращение военной операции" обсуждал. Давайте и его судить, так получается?!

Коллеги отмечают, что выступление "Радуги" было заранее согласовано с организаторами именно с песней "Отмените войну". Песню, написанную 11 лет назад членом Союза писателей России Татьяной Ветровой, регулярно исполняют на музыкальных детских конкурсах и выступлениях, посвященных годовщинам различных военных конфликтов.

Самые добрые взрослые,

Остановите войну!

А я разноцветными звёздами

Украшу для вас Весну.

А я из песка вам настрою

Домиков, что бы играться.

И больше не буду плакать,

И больше не буду бояться.

Самые главные взрослые,

Сделайте что ни - будь!

Что бы войнищу грозную

Как ни - будь припугнуть.

А я нарисую вам солнышко,

Которое будет смеяться.

И больше не буду плакать,

И больше не буду бояться.

Самые сильные взрослые,

Прогоните войну!

А я принесу вам в ладонях

Утреннюю тишину.

И вырасту умной и доброй,

И буду всем-всем улыбаться.

И больше не буду плакать,

И больше не буду бояться.

Там, где идёт война –

Детям негде играть.

Там, где идёт война -

Нельзя цветы собирать.

Там, где идёт война –

Никто на вопрос не ответит :

"За что, во все времена,

Погибают невинные дети?"

– Дети держали плакаты со словами "Нет войне!" на русском, английском и украинском языках. Полиция заявила, что в тексте песни и в этих словах с плаката "кроется дискредитация российской армии". Мол, почему на украинском писали?! Дина Рашидовна в суде так и сказала – в войне [Великой Отечественной] участвовали и русские, и украинцы, а на английском – потому что это международный язык, чтобы показать, что весь мир против войны. Там очень странная экспертиза – и к качеству эксперта есть вопросы, и к формулировкам, – говорит педагог Наталья. – Но там судья уже, видимо, все решила. Она не посмотрела на возраст Дины Рашидовны (педагогу исполнилось 60 лет), на ее стаж – 35(!) лет. Тот факт, что она больше десятка лет в интернате воспитателем отработала. И не просто отработала – водила детей в походы (есть значок Приморский барс), театральный кружок ведет, театр кукол на ней – от постановок до костюмов! Ее вокалисты и театралы постоянно выезжают на конкурсы по стране, с призами возвращаются.

На сайте городской думы Уссурийска есть заметка, в которой идет речь о конкурсе вокальных коллективов, прошедшем 7 апреля в рамках фестиваля детского творчества "Страна чудес". Раньше среди фотографий, иллюстрирующих эту новость, была и та, на которой дети держат плакаты о мире на трех языках. Однако после скандала фото с сайта думы удалили. Оно осталось лишь в виде превью (минифотография, которая должна раскрываться по клику) на новостном сайте Уссурийск БезФормата – при клике по превью сайт выдает ошибку 404.

"Как ты обойдешь углы, если надо представлять убийцу?"

В суде, по словам собеседниц Сибирь.Реалии, Дина Анищик повторила, что постановка была посвящена 80-летию окончания Великой Отечественной войны, а рисунки для плакатов она нашла в интернете.

– Ну, что еще она могла сказать?! Ее начали травить, заказные статьи, почитайте, какие пишут! Ей даже пришлось упомянуть про мужа дочери, который уходил на войну и вернулся, как я поняла, по ранению. Был конфликт [из-за ухода зятя], но сейчас даже это идет в ход, чтобы не прилетело дальше. Чтобы не разогнали студию, например. Конечно, могут! Вы не представляете, на какие ухищрения приходится нам, учителям, идти, чтобы лишний "Разговор о важном" провести так, чтобы это было действительно о важном, а не об этом ужасе. И как ты обходишь некоторые моменты, отвечая на вопросы учеников. Потому что врать не будешь, но ты понимаешь, что они передадут родителям, а там – непонятно, какие люди. То есть дети-то не доносчики, это нормально, что они свободно говорят с родителями. Но вопрос, какие там родители. Поэтому мы, учителя, давно рты закрыли. Даже такое выступление, как у Дины Рашидовны, тоже редкость. Решились, потому что организаторы фестиваля посмотрели и дали "добро", – говорит Марина. – Еще повезет, если с другой стороны наковальни педагога – вменяемый руководитель. Там, где повезло с директором, ты просто заполняешь гору макулатуры по проведенным "разговорам". Где не повезло, тебе не только составить план урока нужно, а реально его провести или даже записать, а может, и комиссию позовут "отчитаться". Это еще цветочки – могут потребовать и какого-то "героя" из недавних убийц пригласить [на урок.]. Вот где ужас. Моя коллега из такой школы ушла, два года до пенсии оставалось. Не выдержала. Ну, просто как "обойти острые углы", если тебе придется представить пятиклассникам вчерашнего зека, освобожденного из-за "сво", как героя? Она пыталась – мол, давайте выберу героя ВОВ, разберет его подвиги, биографию. Сказали – нет, нужно "современного" солдата.

В комментариях под новостями о штрафе пользователи за редким исключением Дину Анищик поддерживают:

"Мы уже так привыкли к таким новостям Но это просто лютейшие обвинения! Ещё 5 лет назад мы бы не поверили и покрутили бы пальцем у виска, что такое возможно Силовики так выдрессированы, что определенные слова и фразы у них, как триггеры. Неважно какой посыл и смысл, важны просто слова, набор букв, сочетание синего и желтого, цвета радуги, украинский язык. Расчеловечивание"

"Странно, что улицы Мира не переименовывают ещё!"

"Грандиозное выступление, грандиознее и актуальнее всех нынешних концертов. Большое уважение руководителю!!!И дай Бог удачи и здоровья!!!!!"

"Песня "отмените войну" – проукраинская позиция теперь? Если это не агония российской правовой системы, то что?"

"За слова нет войне. Господи это самые нормальные и адекватные слова. И какая разница, на каком языке"

"Маразм крепчает, нас с детства запрограммировали, что война это плохо. А сейчас хотят запрограммировать наших детей, что война это хорошо"

" Подорвала доверие неопределенного круга лиц" Объясните мне дуре это как?"

"Да Оруэл в жизни. Фантастика стала реальностью. И это ужасно."

"А если бы они пели "Милые взрослые, – продолжайте войну!" и выходили с плакатами "Да войне!" то её бы наградили премией, я так полагаю?"

"Как же мне стыдно перед учителем. Когда этот ужас закончится?"

"Это Приморский край, ребята, кто не знает, там оочень много людей имеют украинские корни. Дальний Восток это молодая территория и заселялась она изначально и украинскими переселенцами в том числе. Знаю о чем говорю, так как сам жил во Владивостоке".

Одни из пользователей иронично отмечает: "Там ещё и радуга на рисунке – пропаганда ЛГБТ"

В ответ его просят "не помогать":

"Не накидывай им идеи, они же там все отбитые. Найдут, прочитают и правда накинут".