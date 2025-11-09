Мнимое единство. Ольга Абраменко – о насаждаемых "ценностях"

Очередной День народного единства Россия встретила в ситуации, которую журналистка Олеся Герасименко назвала "гражданской войной в холодной стадии": общество расколото, противники войны или репрессированы, или выдавлены в эмиграцию, а на тех, кто еще остался в стране, ведут охоту сторонники войны.

Охота открыта и на поле "традиционных ценностей" — понимаемых на практике как торжество патриархата, мракобесия и государственного насилия против тех, кто их так понимать не согласен. Напомню, в путинском указе "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" (ноябрь 2022 года) таковых перечислено 17 штук — ценности, в основном, бесспорные и слова красивые: достоинство, права и свободы человека, высокие нравственные идеалы, созидательный труд, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение — кто бы спорил. Но вот декларируется ценность "крепкая семья" — и до свиданья, закон против домашнего насилия, репродуктивные права женщин и вообще права женщин, права ЛГБТК+. Или ценность "жизнь" — отнятая у сотен тысяч людей после начала полномасштабной войны против Украины, под флагом ценностей "патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу". Ценность "историческая память и преемственность поколений" — а на деле переписывание истории, милитаристская пропаганда в школах.

"Единство народов России" — тоже перечислено в списке "ценностей", и, вообще-то, не очень понятно, что это значит: равноправие? Межэтническое согласие и отсутствие конфликтов? Национальная политика России мечется между построением "общегражданской идентичности", которое всё больше склоняется к русификации (объявление русского языка языком "государствообразующего народа", урезание преподавания нерусских языков в школах, приписывание особой роли православию среди других "традиционных" религий), и необходимостью учитывать полиэтнический состав населения страны, поэтому второй составляющей стратегических документов в области межэтнических отношений до сих пор остается "сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации". Но даже в этой второй части в последнее время заметна тенденция к русификации: последняя версия Стратегии государственной национальной политики РФ (на период до 2036 года) предписывает отвести не менее 80% этнокультурных мероприятий на популяризацию русской культуры.

В 2025 году фигура Ивана Грозного стала символом "народного единства"

В этом году в День народного единства 4 ноября в Вологде торжественно открыли памятник Ивану Грозному. СМИ цитируют слова губернатора Филимонова: "Умножитель русских земель. Казанское ханство, Астраханское ханство. Это миссионерство православное. Символ русского мира, динамика, где-то суровое, в хорошем смысле агрессивное движение вперед. Мощный богатырь, самодержец, завоеватель". Памятники одиозному царю раньше уже установили в Орле и Чебоксарах, несмотря на протесты горожан, историков, Совета старейшин Чувашского национального конгресса, татарской общественности. В 2019-20 гг. удалось отбиться от олигарха Малофеева, который лоббировал установку памятника в Астрахани. Тогда представители татарского молодежного форума писали в своем обращении: "Для многомиллионного татарского народа Астрахань — важнейший очаг формирования нации, центр его истории и культуры. При этом фигура Ивана Грозного всегда была и останется для многих народов нашей страны зловещим символом геноцида, бесправия, деспотии, политики конфессиональной нетерпимости и насилия". В 2025 году именно эта фигура стала символом "народного единства".

Формулированием специфических "ценностей" для целей политики в сфере межэтнических отношений заняты власти не только в России. Получается не очень — уж слишком расходятся красивые слова с действительностью. Вот, например, в Азербайджане декларируется особая "азербайджанская модель мультикультурализма" как повседневная норма жизни граждан страны — мирное и добрососедское сосуществование народов и религиозных конфессий. Одновременно официально провозглашается и "национальная государственная идеология — азербайджанство", формулируемая как набор гражданских ценностей, служащих основой для консолидации многонационального народа страны ("гражданство", "патриотизм", "лояльность", "ответственность граждан перед обществом и государством"). Эти идеи опубликованы в рамках специального проекта "Азербайджанский мультикультурализм" Президентской библиотеки при Управлении делами Президента АР (с 2016). Почти все из них довольно универсальны — принятие общечеловеческих ценностей, патриотизм как большая привязанность к своей стране, важность толерантности, гражданской позиции и так далее. Что здесь специфически азербайджанского? Пожалуй, вот что: "Позиция патриотизма носителя идеологии азербайджанства является очень важным элементом в процессе государственного строительства. С этой точки зрения, проблема номер один для Азербайджана и одновременно как общая задача и общая цель всех наших граждан, всех азербайджанцев мира и которая является одним из краеугольных положений нашей национальной идеологии — это восстановление территориальной целостности страны, справедливое решение Нагорно-Карабахского конфликта, прекращение оккупации, которой подверглась наша страна. Не случайно, что сегодня все азербайджанцы, независимо от политических взглядов и от того, где они живут, выражают солидарность в вопросе Нагорного Карабаха". Слова Ильхама Алиева, вынесенные в заголовок сайта о мультикультурализме, "В Азербайджане существуют самые цивилизованные нормы национального и религиозного сосуществования, толерантная среда, государственно-религиозные отношения в стране воспринимаются как образец во всем мире" далеки от реальности: им противоречат массовый трагический исход армянского населения из Нагорного Карабаха, факты преследования активистов из этнических меньшинств, недостаточная государственная поддержка меньшинств в области образования, их слабая представленность в государственных органах.

Еще один пример строительства "единой нации" можно видеть в Казахстане. Межэтническая напряженность в Казахстане категорически отрицалась во время правления Н. Назарбаева, который позиционировал себя как главный гарант мирного сосуществования разных этносов в стране. В информационном пространстве наличие проблем этнической дискриминации практически не допускалось; в высказываниях не только представителей власти, но и гражданского общества, оппозиционных деятелей, в академических сочинениях выражалось представление о Казахстане как об идиллической "стране объединенных наций", живущих в мире и дружбе. Н. Назарбаев говорил об особой "казахстанской модели толерантности" и предлагал распространить ее на весь регион ОБСЕ.

В начале февраля 2020 года Казахстан был потрясен масштабным межэтническим конфликтом — погромом дунганских сел на юге страны, приведшим к жертвам и разрушениям. Эти трагические события послужили толчком для общественной рефлексии на тему межэтнических отношений, которая до этого почти не имела места. Стало очевидным, что навыки мирного сосуществования разных этносов — бесспорное наследие древней и новейшей истории Казахстана — нуждаются в более серьезном институциональном подкреплении, чем существовавшая ранее система. После событий 2020 года в адрес Ассамблеи народов Казахстана раздалась критика за "декоративность", за провал ее главной миссии — формирования общегражданской идентичности и надэтнической консолидации населения страны, преодоления изоляции отдельных этносов.

При том, что после 2020 года деятельность Ассамблеи была реформирована, политика Казахстана в области межнациональных отношений до сих пор во многом определяется идеями и документами, исходившими от бывшего президента Н. Назарбаева. Это, в частности, "Стратегия-2050" (2012), где говорится о Новом Казахстанском Патриотизме, и "документальная форма общенациональной идеи" — Патриотический акт «Мәңгiлiк Ел» (буквально — "вечная страна"), принятый на 24-й сессии Ассамблеи народов Казахстана (2016). Последний документ представляет собой перечисление общечеловеческих ценностей в кратком наборе символических фраз, которые при желании поддаются произвольному и противоречивому толкованию. Неудивительно, что казахские националисты увидели в Новом Казахстанском Патриотизме легитимацию преференций для "титульной нации", а представители этнических меньшинств — угрозу дискриминации, хотя в этих документах много правильных слов о равных возможностях, общегражданской идентичности, межэтническом согласии.

Другое конфликтогенное для межнациональных отношений понятие, тоже введенное в публичное поле Н. Назарбаевым, —этнические казахи как "государствообразующая нация" (выступление на 15-й сессии Ассамблеи народов Казахстана, 2009). Хотя глава государства говорил и об ответственности казахов как "стержня" и "опоры" народа Казахстана, легко увидеть здесь как минимум деление населения на "казахов" и "всех прочих", а "особую историческую миссию казахов" при желании и известном допущении — интерпретировать как легитимацию этнического превосходства.

В приведенных примерах много общего — попытки описать словами уникальные свойства того или иного народа и сделать этот фантом частью государственной политики. То это "цивилизационный код российского общества", то "азербайджанство — система ценностей, отражающая первичные национально-нравственные признаки, объединяющая сущность народа, его национальное мышление", то, как в Доктрине национального единства Казахстана, "Дух Нации", который "опирается на тысячелетние традиции, ценности и культуру, на язык как часть самосознания народа". Не думаю, что писатели этих документов опирались непосредственно на сочинения немецких мыслителей и писателей конца XVIII—XIX вв., в первую очередь Вильгельма фон Гумбольдта, и их идеи о "национальном характере", "духе народа", — наверное, сочинили сами, как сумели. Но сама эта мысль — поместить эфемерный "код", "дух", "сущность народа" в стратегический государственный документ — отдаёт архаикой и навевает мрачные ассоциации: понятие "национальный характер" было скомпрометировано нацистской идеологией, да и разоблачено с научной точки зрения.

"Дух" служит инструментом подавления прав и свобод

В самом деле, сами носители той или иной культуры, как правило, "изнутри" и напрямую не формулируют признаки "народного духа" или, как бы мы скорее сказали, своей идентичности и представлений о мире, а выражают их в форме вербальных фольклорных произведений и других проявлений народного искусства, традиционных практик (экономических, бытовых, духовных и других). А извне это делают ученые — этнографы, этнолингвисты, антропологи: идя от материала, путем анализа фактов культуры, вычленяют и описывают признаки, которые делают ту или иную культуру самобытной. Так изучают, например, романипэ ("цыганство") — сложный набор представлений и практик, который позволил ромскому народу сохраниться сквозь века, несмотря на предрассудки, преследования и дискриминацию, отсутствие государственности, диалектную раздробленность или даже утрату языка; или ночхалло ("чеченство") — сложный комплекс элементов обычного права, представлений о чести, о семье, о традиционном этикете; и другие "духи" других народов, не приписывая "национальному характеру" или идентичности никакой священной роли или сакрального смысла и понимая, что идентичность, обычаи, культура в широком смысле — явления не статичные, намертво впечатанные на какие-то скрижали, а адаптивные, обусловленные историческими и другими обстоятельствами.

А вот когда формулирование "наших традиций и ценностей" осуществляется не беспристрастными учеными и не снизу вверх — от материала, а сверху вниз и грубо навязывается, то этот пресловутый "дух" служит инструментом подавления прав и свобод. Вот, к примеру, замминистра Чеченской республики по делам молодежи и помощник Кадырова Сугаипов недавно объявил, что чеченки обязаны носить платок или хотя бы "полоску" на голове и пригрозил "беседами" девушкам и их родителям в случае уклонения от этого требования. "Теперь будем доносить идею ношения платков и культурной одежды, соответствующей духу чеченских традиций ... С точки зрения эстетики, религии, чеченских адатов, традиций и обычаев — с покрытой головой девушка выглядит гораздо достойнее и красивее.... У нас с самых корней, от предков, чётко прописано, как должны вести себя мужчина и женщина. ... Мы делаем это не ради показухи, а ради нашего народа. ... И мы не позволим никому, ни под каким предлогом, переступать ту грань, за которой теряются наши ценности. Это — неприкосновенно»" Тут — полный набор: и дух, и неприкосновенность, и "четко прописано" — интересно где? Не зря же применительно к обычаям и традициям говорится – "неписаный закон".

Зацикленность на уникальности той или иной культуры или языка, с последующим приписыванием народу особого "национального характера" свойственна не только составителям стратегий и политикам. Есть целое направление — лингвокультурология, адепты которой находят прямую зависимость "духа народа" и "этнической ментальности" от особенностей того или иного языка.

Разумеется, каждый язык по-разному фрагментирует действительность, в глаза носителям языка бросаются разные черты тех или иных предметов. Отверстие в иголке по-русски называется "ушко", а по-английски "глаз"; в некоторых языках Кавказа десятки падежей, а во многих европейских их нет вообще; в китайском языке нет привычной нам категории времени глагола, в болгарском только прошедших времен четыре. О чем это говорит? Лишь о том, что эти языки устроены так-то и так-то, а остальное — от лукавого. Распространенность в русском языке безличных конструкций не свидетельствует об отказе носителей русского языка от личной ответственности. Наличие продуктивной словообразовательной модели, которая превращает "молочные продукты" в "молочку", "просроченные продукты" в "просрочку", а заброшенные строения в "заброшку", не делает суффикс -к- уменьшительным и русский язык "сюсюкающим" и не дает сделать вывод о том, что носителям русского языка свойственно воспринимать серьезные вопросы инфантильно. В русском языке в качестве вспомогательного используется глагол "быть", а в английском — еще и "иметь", но делает ли этот факт русскоязычных философами, склонными к поиску смысла бытия, а "англосаксов" стяжателями — конечно, нет. Как не свидетельствует фиксированный порядок слов, свойственный многим языкам, о четкости мышления их носителей, об их пунктуальности и аккуратности, а свободный порядок слов не делает говорящих на таких языках безалаберными.

Произвольное толкование языковых явлений и приписывание народам тех или иных черт "национального характера", которым грешат дилетанты, да и "профессионалы" — последователи неогумбольдтианской лингвистики, не так безобидно: оно идеализирует представления о своем народе (типа "загадочной русской души"), способствует этноцентризму, формирует и подпитывает предрассудки и стереотипы о других народах, а отсюда один шаг до идеи национального превосходства, столь губительной для межэтнического согласия.

Пусть каждый займется своим делом: лингвисты, этнологи, антропологи — исследованием языков и культур, а "дух" и "характер", буде таковые существуют, пусть выражают поэты, художники и кинематографисты. Для мирного сосуществования людей в обществе никакие "духи" не нужны — а нужно соблюдение законности и прав человека, гарантии ненасилия и недискриминации.





Ольга Абраменко – эксперт Антидискриминационного центра "Мемориал"

Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не отражать точку зрения редакции​