Россия и Китай воздержались. Совбез ООН поддержал план Трампа по Газе

Совет Безопасности ООН принял резолюцию в поддержку плана Дональда Трампа по урегулированию в Газе

Владимир Зеленский встретится в Турции со Стивом Уиткоффом

Бои за Купянск

В России принят закон об обязательной отработке для студентов медицинских вузов

Эльвира Набиуллина объяснила частую блокировку счетов борьбой с банковскими мошенниками

Школьники московских школ и их родители не хотят устанавливать на свои телефоны государственный мессенджер MAX

Тому Крузу вручен «Оскар» за вклад в кинематограф



