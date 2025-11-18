Россия и Китай воздержались. Совбез ООН поддержал план Трампа по Газе

Совет Безопасности ООН принял резолюцию в поддержку плана Дональда Трампа по урегулированию в Газе
Владимир Зеленский встретится в Турции со Стивом Уиткоффом
Бои за Купянск
В России принят закон об обязательной отработке для студентов медицинских вузов
Эльвира Набиуллина объяснила частую блокировку счетов борьбой с банковскими мошенниками
Школьники московских школ и их родители не хотят устанавливать на свои телефоны государственный мессенджер MAX
Тому Крузу вручен «Оскар» за вклад в кинематограф