"Пострадавших куда больше." Как живется в "городе морской доблести" после землетрясения

30 июля 2025 года на Камчатке и Сахалине произошло самое мощное за последние 70 лет землетрясение магнитудой 8,8. Его эпицентр находился в 145 километрах от Петропавловска-Камчатского. Особенно сильно пострадал Вилючинск – расположенный на побережье Тарьинской бухты город моряков-подводников с населением чуть более 20 тысяч человек.

В городе находится база атомных подводных лодок "Рыбачий" Тихоокеанского флота России. После землетрясения появились спутниковые снимки, на которых были видны ее повреждения, но их полный масштаб неизвестен.

По словам местных, в Вилючинске, за пределами морской базы, сейчас живут "в основном женщины, дети и старики". Молодые мужчины в большинстве своем – на фронте. Многие за годы вторжения вернулись домой в "цинке".

"Выжили, но жить тут опасно"

Последствия июльского землетрясения ощущаются в Вилючинске до сих пор – афтершоки достигают 6 баллов.

– 13 августа вот очередной подземный толчок был – рассказывает жительница Вилючинска студентка Полина. – Пострадавших нет, но в многоэтажках, например, в доме по улице Победы, 12, пошли трещины прямо по стенам. Вы будете жить в таком доме? Вот мои родственники тоже сбежали. Выжить-то выжили, но жить негде, в домах этих – опасно. Пожаловались в управляющую компанию. Но какого-то результата нет.

Обитатели пострадавших многоэтажек перебрались сейчас к родственникам или на съемное жилье.

– Чиновники раструбили про открытие пунктов временного размещения, но кто в здравом уме туда пойдет? Жить с детьми в школе, спать в спортзале и стоять в очереди в туалет? К родственникам перебираются, – говорит жительница Вилючинска Александра. – Я в момент землетрясения была на материке в отпуске. У меня упал бойлер. Но хотя бы вернулась домой. А не как эти бедологи.

Первые пункты временного размещения в городе организовали в обычных палатках.

Глава Вилючинска Игорь Головчак сначала оправдывался в соцсетях: "да, не всё у нас получается сразу и гладко. Мы, как и все, можем ошибаться и сталкиваться с трудностями. Но важно другое – мы не прячемся от проблем, а открыто работаем над их решением". Но вскоре Головчак просто закрыл чат и комментарии на своей странице в Telegram из-за обрушившейся на него волны критики возмущенных жителей города.

5 августа глава Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что он "объехал дома и социальные объекты, а также посетил пункт временного размещения в Вилючинске и лично убедился в справедливости претензий жителей". По результатам этой поездки Солодов потребовал отставки главы города. В тот же день Головчак подал заявление о досрочной отставке. Временно исполняющей обязанности городского главы стала его заместитель.

Местных чиновников в России обычно назначают "крайними" после разного рода ЧП. Хотя в городских бюджетах часто просто нет денег на решение чрезвычайных проблем. Годовой бюджет Вилючинска – всего около 3 млрд рублей. Для сравнения каждый день войны Оценить точные траты России на войну довольно сложно, потому что многие статьи государственного бюджета, относящиеся к обороне, засекречены. Научный сотрудник Германского института проблем международной безопасности Янис Клюге оценивал в мае 2023 года расходы России на основе системы “Электронный бюджет”. Он сложил официальные данные Минфина – 789,8 млрд рублей, потраченных на национальную оборону с начала 2023 года, и прибавил 3 трлн секретных расходов, из которых 80% (2,4 трлн), по оценке Клюге, достаются военным. По его подсчетам, ежедневные расходы России на войну составляют 30 млрд рублей.



По закону секретные статьи бюджетных расходов направляются на финансирование разведки и контрразведки, оперативно-разыскной деятельности и борьбы с терроризмом, оборону, разработку и создание новых вооружений, обслуживание специальных объектов, например командных пунктов управления ядерным оружием, борьбу с терроризмом. Именно с этим связан вывод Клюге о том, что большинство секретных статей достаются военным. Однако детализацию секретных статей узнать невозможно – это государственная тайна.



Практически к тем же выводам, которые делает Клюге, пришли в проекте Re-Russia. Изучая российский бюджет в сентябре 2023 года, эксперты Re-Russia посчитали, что Кремлю день войны обходится приблизительно в $300 млн (по курсу на тот момент это около 30 млрд руб). А Reuters, ссылаясь на свои источники, узнало, что только за шесть месяцев 2023 года Россия потратила 5,6 трлн рублей, или более 900 млрд в месяц, что также составляет примерно 30 млрд рублей в день в Украине, по разным оценкам, обходится России приблизительно в 30 млрд рублей.

Сейчас региональные камчатские чиновники говорят, что обследовали 300 пострадавших домов и обещают помочь всем с ремонтом или компенсациями. При этом люди, оказавшиеся в пунктах временного размещения, отказываются общаться с журналистами, признаваясь, что не хотят "светиться", так как боятся не получить обещанную помощь.

– Во-первых, пострадавших куда больше. Просто не у всех приняли заявления, – знает Александра. – Во-вторых, вы посмотрите, что они многим людям уже ответили – нет повреждений! Там семьи, у которых отцов и мужей на войну забрали, что неудивительно, Вилючинск – город подводников, профессиональных военных. Многие женщины с детьми сейчас одни остались. Живут в разрушающихся домах, а им – не волнуйтесь, живите дальше.

"А потом раз и моряка – на танк"

По словам местных, на войну многие подводники были отправлены совсем не по своему профессиональному профилю.

– Денис Усольцев, из семьи военных, служил по контракту в соединении подводных лодок. В 2022 году его мобилизовали оператором противотанкового взвода. Погиб в "ДНР" весной прошлой. Был перед этим дважды ранен, – говорит местный житель Андрей. – Его не спросили, хочет он туда или нет, а потом раз, и моряка – на танк.

По словам местных жителей, многие из ушедших на войну вернулись в Вилючинск в цинковых гробах.

– Вот Андрей в том году погиб, служил в известной 155-й бригаде (155-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты, тактическое соединение морской пехоты Тихоокеанского флота – СР ). В Рыбачьем жил (район в Вилючинске), трое детей остались сиротами! Их с Денисом почти одновременно хоронили. А ушли они вместе с другим Денисом Плотниковым, тоже уже погиб, – вспоминает уроженец Вилючинска Влад. – Ну, обычные парни, мы с Денисом постоянно в деревне (так вилючинцы называют один из районов города) пересекались. Обычные интересы для нашего городка – рыбалка, лыжи, сноуборд. Я так по каждому дому пройду – человек 3-5 найду в каждом [доме погибшими]. Процентов десять, получается, уже того, погибли. Это если всех считать – и контрактников, и мобиков. Город военных все-таки. Помню, с пацанами, пурга-непурга, прыгаем в снег с крыш. Или на льдинах катаемся, когда ледокол пробивает дорогу. Гоняли нас, а то. Но мы и с подводных лодок рыбачили внаглую, и ялики воровали. Хулиганили.

Сам Влад уже несколько месяцев находится на фронте и говорит с журналистом прямо из зоны боевых действий.

– Я добровольцем пошел. Нет, не моряком. Зачем пошел? Ну, как, родину защищать. Еще я, как бы так сказать, ушел из мест лишения. При мне же уходили ребята. При мне и возвращались многие [погибшие]. Я знал, что тут мясорубка, мясорубка серьезная. Ко всему был готов. Жаль, конечно, молодых, особенно, кто по повестке, – говорит Влад.

19-летний Александр Черных из Вилючинска погиб еще в 2022 году, 19 октября.

– В октябре погиб. Мама его не пережила. Она долго болела, онкология. Держалась много лет, пока Саша был рядом. Потом Сашу забрали на срочную и она не смогла бороться дальше, – рассказывает близко знавший Черных Андрей. – Сашу отпустили на похороны, похоронил мать, повидал отца, младших сестренок.

А после похорон Черных заключил контракт.

"Я его в сентябре видела, подходила, мы уже знали, что отправляется на спецоперацию. Спрашиваю, почему так решил? Молчит. Но мы все поняли, что из-за младших сестренок и братишки, помочь им как-то. Его все отговаривали, ведь вчерашний школьник, но Саша принял такое решение", – рассказывает его знакомая Евгения.

Меньше чем через месяц после заключения контракта Черных погиб.

15 августа, через две недели после землетрясения, Вилючинск посетила заместитель председателя Госдумы России Ирина Яровая. В официальных отчетах говорится, что Яровая "встретилась с военнослужащими и подчеркнула особую значимость их работы". С обитателями пострадавших во время землетрясения домов и семьями погибших на войне против Украины депутат не встречалась.

А за день до визита депутата, 14 августа, городские власти организовалив Вилючинске устроили бесплатную раздачу рыбы. В акции было разрешено участвовать ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий, многодетным семьям и неработающим пенсионерам.



