Владимир Путин, несмотря на сопротивление врачей, подписал законопроект, который обязывает выпускников российских медицинских вузов и колледжей отрабатывать до трех лет в государственных клиниках. За отказ предусмотрены штрафы. Требования вступят в силу 1 марта. Во врачебном сообществе считают, что это приведет к коллапсу в здравоохранении, пишет Настоящее Время.

"Медицинский диплом оплачивается надеждами будущих пациентов"

"Я написал письмо в АП, чтобы врачи не стали рабами системы", – говорит медблогер Владимир Нечепорук, называя новый закон об обязательной отработке для всех выпускников медвузов и колледжей неконституционным.

Российские доктора, студенты-медики и профильные блогеры, предупреждают: поправки в законы об охране здоровья и об образовании могут поставить крест на отечественной медицине.

"Мы с мужем врачи, и я очень хотела, чтобы наша дочь пошла в медицинский университет", – делится детский стоматолог Алена Марина. Теперь этой мечте будет сбыться сложнее.

Депутаты Госдумы обязали выпускников медицинских вузов и колледжей до трех лет проработать в государственных клиниках. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Точный срок отработки должен утвердить Минздрав в соответствии со специальностями. В список организаций, которые могут стать заказчиками целевого обучения, войдут медучреждения, участвующие в программе гарантий бесплатного оказания медпомощи.

Для выпускников, которые захотят сразу уйти в частную клинику, предусмотрели штраф: всю стоимость обучения в двойном размере.

339 депутатов Государственной Думы сочли, что это справедливо. От принятия воздержались 69. Против не проголосовал никто.

"Медицинский диплом оплачивается, прежде всего, надеждами будущих пациентов. И этот долг быть добросовестно погашен", – заявил глава комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию от "Справедливой России" Сергей Кабышев.

Во время обсуждения законопроекта вместо слова "отработка" депутаты предпочитали использовать слово "наставничество". "Наставник" в этой терминологии – более опытный врач, под руководством которого можно работать только в той медицинской организации, которая участвует в ОМС (реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи – в основном, это государственные учреждения). "Наставничество" назначают по факту сдачи выпускником первичной аккредитации, без которой он не имеет права работать.

Не хватает 23300 врачей, 63600 среднемедицинского персонала

"На начало 2025 года не хватает 23300 врачей, 63600 среднемедицинского персонала. В 54 регионах обеспеченность врачами-специалистами ниже средней. К чему это привело? Две трети врачей работают больше, чем на одну ставку. Люди все ждут качественной медицинской помощи", – сообщал председатель Госдумы Владимир Володин.

В редакции первого чтения было указано, что все бюджетные места в медвузах и колледжах станут целевыми. "То есть я в 32 года, поступая на свое третье образование, плачу в год больше миллиона, совокупно около семи миллионов за шесть лет, – и теперь я должен еще отрабатывать? Это полный абсурд", – возмущался в своем блоге реабилитолог Саид-Салах Аткаев.

В комментариях ему выражали сочувствие. "Я спортивный врач, закончил ординатуру по специальности "Спортивная медицина и ЛФК". Сразу после стал работать во врачебно-физкультурном диспансере. Это было в 2010 году, полторы ставки в Подмосковье – первая зп 14 [тыс. руб]. (...) Сочувствую. Врач – вымирающая профессия", – написал пользователь с ником amalovik4 и добавил: "Добро пожаловать в крепостное право".

"Перераспределить финансирование с убийства людей на спасение людей"

Даже в Государственной Думе законопроект вызвал споры.

"Самое главное противоречие внутри законопроекта – это, с одной стороны, драконовские штрафы для тех, кто идет на целевое обучение, а это, напомню, специалитет – шесть лет, которые не существуют ни для какой другой профессии в нашей стране. А с другой стороны, отсутствие каких-либо четко прописанных гарантий. Ни гарантии предоставления благоустроенного жилья, ни гарантии заработной платы, ни гарантии получения соответствующих подъемных выплат", – замечал зампред комитета Госдумы по охране здоровья, врач-хирург Алексей Куринный (КПРФ).

Ко второму чтению к законопроекту было предложено 46 поправок, 17 из них приняли, 29 отклонили, в результате инициатива смягчилась.

Согласно принятому закону, 70% мест в вузах останутся целевыми, а 30% – бюджетными, и обязательное заключение целевых договоров будет распространяться только на бюджетное образование по программам ординатуры. Если ординатор откажется подписать договор, он сможет продолжить обучение на платной основе при наличии мест.

Гарантий, упомянутых выше, не появилось. Нет и гарантий, что молодой врач попадет в клинику с современным оборудованием, как и того, что это будет Россия, а не оккупированные области Украины.

"Я предполагаю, что людей отправят туда, где есть самая острая нехватка. А это те места, где никто просто не хочет работать. Ведь люди там не работают не по какой-то фантастической причине, а потому что есть места, где больше платят, где интереснее. Не потому что место плохое географически. Поэтому, да, скорее всего, будут затыкать дыры безвольными людьми там, где больше всего не хватает", – говорит кардиохирург Александр Ванюков.

До переезда в Латвию он работал заведующим отделением рентгена хирургии 52-й московской больницы. Ванюков уверен, что новые поправки не улучшат кадровую ситуацию в российской медицине – возможно, наоборот, подтолкнут студентов сменить профессию или получить диплом в другой стране.

"Мне неприятно это говорить, мне жаль, что Россия будет оставаться без квалифицированных кадров. Но я бы делал ровно так и переводился бы еще будучи студентом в места, где я могу получать более качественное образование, где есть программа обмена, когда ты можешь посмотреть в лучших местах планеты, как устроена медицинская помощь, как там учат, что происходит новое, и дальше уже выбирать место работы", – говорит он.

Анестезиолог-реаниматолог Александр Полупан также считает, что это решение властей не улучшит ситуацию в здравоохранении. По его словам, это может сделать только перераспределение финансирования, которое уходит на войну в Украине.

Мой совет всем: займитесь своим здоровьем уже сейчас

"Затыкая молодыми специалистами штатные дыры, никто никаких новых методов лечения никто не разработает, ни о какой продолжительности жизни, естественно, речи не пойдет. Те проблемы, которые есть в российском здравоохранении, они не решают. Но если перераспределить финансирование с убийства людей на спасение людей, все эти вопросы можно было бы решить достаточно быстро, качественно и не прозвыкая каким-то там принудительным мерам", – напоминает он.

Принимая законопроект, Володин упрекнул правительство в лице министра здравоохранения Михаила Мурашко в том, что чиновники не предложили изменения раньше. А первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга ("Единая Россия") заявил, что законопроект "был публично поддержан как студентами, так и педагогами, так и самими медиками".

При этом на этапе обсуждения поправок на regulation.gov.ru документ получил более тысячи негативных отзывов, в том числе от студентов, выпускников вузов и медработников.

Врач-эндокринолог из Санкт-Петербурга Максим Кузнецов (1,7 млн подписчиков в инстаграме) дал такой прогноз российской медицине: "Мой совет всем: займитесь своим здоровьем уже сейчас. Адекватное лечение найти [через пять лет] может быть проблематично".

Тем временем последовать примеру медиков предложили и журналистам, написала провластная "Российская газета": обязать выпускников журфаков проходить отработку в региональных СМИ предложил председатель Ульяновского отделения СЖР Олег Самарцев.