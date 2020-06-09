Пятый класс опасности

Доброе утро!

С эпидемией коронавируса в России, похоже, окончательно справились – теперь остается победить нашествие клещей в Сибири (при полном отсутствии иммуноглобулина) – и жизнь вернется в обычное русло. Ну или не вернется:

Московский мэр отменил (говорят, что под давлением Кремля) самоизоляцию, пропускной режим и график прогулок. Маски и перчатки остаются, но скоро откроется вообще всё.

Кремль, по слухам, спустил в регионы разнарядку по явке и минимально допустимому проценту всенародного одобрения поправок к Конституции, а также рекомендовал широко использовать досрочное голосование.

Россиянам разрешили уезжать за границу: на работу, учебу, к родственникам – только надо предъявить обо всем этом справку. И убедиться, что заграница пустит.

ВОЗ объявила об ухудшении ситуации с коронавирусом на глобальном уровне.

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Очередная победа

Московский мэр отменил с сегодняшнего дня режим самоизоляции, цифровые пропуска и прогулки по расписанию. Маски и перчатки сохраняются, но парикмахерские открываются. Через неделю откроются музеи, библиотеки и террасы ресторанов. “Борьба еще не закончена, – сказал Собянин. – Тем не менее, хочу поздравить вас с очередной нашей общей победой”.

Победа выглядит так: по официальным данным на утро понедельника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 8985 – это на один случай больше, чем накануне. Всего в России свыше 476 тысяч инфицированных, 230 тысяч из них поправились. Общее число умерших составляло на утро понедельника 5971. За день в Москве скончались 59 человек. Covid-19 выявлен у бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.

По данным источников “Открытых медиа”, Собянин отменил самоизоляцию по просьбе из администрации президента. Опрошенные “Би-би-си” эпидемиологи тоже указывают на политический характер решения. Политолог Константин Калачев прямо говорит, что гулять россияне, скорее всего, будут недолго: парад, всенародное одобрение обнуления, ЕГЭ – и потом можно будет болеть дальше, ведь в плане сдерживания народного недовольства это еще и выгодно.

Желающие теперь могут уехать за границу: надо только показать бумажку, что едешь туда по работе, на учебу, лечение или к близким родственникам. Ну и удостовериться, что эта заграница примет. Авиарейсы возобновляются с 15 июня.

Помогут проголосовать врачи

Российские независимые наблюдатели объединились в альянс, чтобы эффективнее контролировать процесс всенародного одобрения поправок к Конституции. Делать им это придется целую неделю: по данным источников РБК, Кремль рекомендовал регионам широко использовать досрочное голосование. По данным “Открытых медиа”, губернаторы уже получили разнарядки по минимально допустимым явке и одобрению: явиться должны не менее 55% избирателей, одобрить – не менее 60% из них. Раньше эти цифры были выше, но в Кремле осознали трудности.

Что будет, когда избиратель придет на участок, детально описано, например, в официальном органе правительства Санкт-Петербурга “Петербургский дневник”: “Избирателей ждут с паспортом, с маской, перчатками и своей ручкой. Перед тем, как зайти на участок, желающему проголосовать придется вымыть руки в санитарной комнате. Затем надеть маску, перчатки и измерить температуру. Тем, у кого она окажется выше нормы, дальше помогут проголосовать врачи. Избиратели без температуры покажут члену избиркома на расстоянии в полтора-два метра паспорт, не передавая документы в руки. Для того, чтобы член комиссии мог удостоверить личность, нужно будет снять маску, а следом ее сразу же надеть. После того как бюллетень отправится в урну, участок стоит покинуть”.

В Красноярском крае во время голосования по поправкам разыграют 10 однокомнатных квартир, 10 машин и 50 смартфонов. Жалко, Фонд Ахмата Кадырова уже раздал – в качестве меры социальной поддержки на время эпидемии – калым на выкуп 207 невест, а то можно было бы невест разыграть.

Восстановление российской экономики

По данным института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, каждый второй работающий россиянин может потерять работу или лишиться части доходов в связи с эпидемией. Это коснется даже топ-менеджеров госкомпаний: правительство хочет установить им потолок на уровне трех минимальных заработков премьера, то есть не более 30 млн рублей в год на брата. Исключения возможны только по решению президента.

Доходы, может, и падают, но способы хозяйствования остаются неизменными:

В Ненецком автономном округе из-за разгерметизации скважины Дюсушевского месторождения, которую признали аварийной, разлилось 10 тонн нефти.

Разлившееся в Норильске топливо распространилось за боновые заграждения.

В Петербурге обломки СКК, при демонтаже которого в январе погиб рабочий, свозят на берег Финского залива в черте города. “Никаких отходов, кроме грунтов пятого класса опасности, там нет”, – объясняют крепкие хозяйственники.

Повсеместная активизация твердой руки

В Москве полиция устроила облаву на участников "Бессрочного протеста" (при этом суд вернул в полицию протоколы задержанных на пикетах в поддержку Ильи Азара, потому что их неправильно составили).

полиция устроила облаву на участников "Бессрочного протеста" (при этом суд вернул в полицию протоколы задержанных на пикетах в поддержку Ильи Азара, потому что их неправильно составили). Белорусские суды оставили под стражей на два месяца блогера Сергея Тихановского – чтобы до самых президентских выборов не мог собирать подписи и агитировать за свою жену. Вот подробности о задержаниях и штрафах после воскресных акций по сбору подписей за всех отличных от Лукашенко претендентов в кандидаты на пост президента. Здесь невиданное политическое оживление в Беларуси и роль пандемии в этом процессе комментирует политтехнолог Виталий Шкляров. Министр информации Беларуси говорит, что “население” планируют оградить от "вредной информации".

суды оставили под стражей на два месяца блогера Сергея Тихановского – чтобы до самых президентских выборов не мог собирать подписи и агитировать за свою жену. Вот подробности о задержаниях и штрафах после воскресных акций по сбору подписей за всех отличных от Лукашенко претендентов в кандидаты на пост президента. Здесь невиданное политическое оживление в Беларуси и роль пандемии в этом процессе комментирует политтехнолог Виталий Шкляров. Министр информации Беларуси говорит, что “население” планируют оградить от "вредной информации". Комментарии политолога о разгоне субботних протестных акций в разных городах Казахстана читайте тут.

читайте тут. Премьер Армении Никол Пашинян сменил трех руководителей силовых структур в связи с тем, что глава Генштаба во время действия режима чрезвычайного положения сыграл сыну роскошную свадьбу, на которой было больше ста гостей, в том числе и эти начальники.

Никол Пашинян сменил трех руководителей силовых структур в связи с тем, что глава Генштаба во время действия режима чрезвычайного положения сыграл сыну роскошную свадьбу, на которой было больше ста гостей, в том числе и эти начальники. В Баку сидящие по квартирам граждане из окон забросали мусором полицейских, задерживавших нарушителя карантина. На следующий день этих граждан задерживала целая рота.

сидящие по квартирам граждане из окон забросали мусором полицейских, задерживавших нарушителя карантина. На следующий день этих граждан задерживала целая рота. Президент Филиппин на фоне победы над эпидемией грозит уничтожить всех своих врагов, и после принятия там особого закона по борьбе с терроризмом полиция действительно получила право “уничтожать” кого угодно.

на фоне победы над эпидемией грозит уничтожить всех своих врагов, и после принятия там особого закона по борьбе с терроризмом полиция действительно получила право “уничтожать” кого угодно. Но твердая рука может быть и мягкой: Путин сделал соавтора поправок к Конституции Талию Хабриеву заслуженным деятелем науки, а официальному представителю МИД Марии Захаровой присвоил высший дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Джордж Флойд и реформа полиции

В столице штата Техас Хьюстоне прошла церемония прощания с Джорджем Флойдом – сегодня его похоронят на городском кладбище рядом с матерью. Обвиняемый в убийстве Флойда уже уволенный полицейский Дерек Шовин предстал по видеосвязи перед судом в Миннеаполисе – суд назначил ему залог в $1,25 млн. Вот интересный разговор с врачом из Миннеаполиса – о беспорядках на фоне пандемии.

Горсовет Миннеаполиса могут расформировать департамент полиции, демократы в Конгрессе предложили проект реформы полиции, но пока не понятно, сколько республиканцев готовы его поддержать.

Хроники пандемии

ВОЗ объявила об ухудшении ситуации с распространением коронавируса на глобальном уровне. 75% от регистрируемых сейчас новых случаев приходится на Америку и Южную Азию. Общее число зарегистрированных в США случаев Covid-19 перевалило за два миллиона.

При этом в Европе жизнь вернулась в обычное русло: в Нидерландах возобновился процесс по делу о крушении “Боинга” над Донбассом. Сторона обвинения рассказала о ходе расследования; адвокаты Олега Пулатова – единственного подсудимого, представленного адвокатами, – заявили, что будут добиваться отсрочки слушаний по существу, поскольку ограничения в связи с коронавирусом не позволили им в полной мере ознакомиться с материалами дела и слетать в Россию для встречи с подзащитным.

Шесть ссылок

Еврейское. Неожиданный ликбез искусствоведа Дильшат Харман про звезду Давида: гексаграмма как орнамент или магический символ встречается у многих народов с древнейших времен, и ничего специфически еврейского в ней изначально не было. Или разговор с британским писателем Говардом Джейкобсоном в связи с выходом русского перевода его романа “Джей” (изд. дом “Книжники”) – антиутопии о мире без евреев.

Неожиданный ликбез искусствоведа Дильшат Харман про звезду Давида: гексаграмма как орнамент или магический символ встречается у многих народов с древнейших времен, и ничего специфически еврейского в ней изначально не было. Или разговор с британским писателем Говардом Джейкобсоном в связи с выходом русского перевода его романа “Джей” (изд. дом “Книжники”) – антиутопии о мире без евреев. Дома и зарисовки. Беседа с Георгом Шёльхаммером, директором исследовательского проекта Sweet Sixties, посвященного позднему модернизму – о том, чем он ценен и как его сохранять. Или рассказ о Первой русской антарктической экспедиции (1819–1821) с картинками ее штатного художника Павла Михайлова (1786–1840).

Беседа с Георгом Шёльхаммером, директором исследовательского проекта Sweet Sixties, посвященного позднему модернизму – о том, чем он ценен и как его сохранять. Или рассказ о Первой русской антарктической экспедиции (1819–1821) с картинками ее штатного художника Павла Михайлова (1786–1840). Два хлопка одной ладонью. Фрагменты из книги нейрофизиолога Николая Кукушкина “Хлопок одной ладонью. Как неживая природа породила человеческий разум” (изд-во “Альпина нон-фикшн”): первый и второй.

Искренне Ваши,

Семь Сорок