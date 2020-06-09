Пятый класс опасности

Доброе утро!
С эпидемией коронавируса в России, похоже, окончательно справились – теперь остается победить нашествие клещей в Сибири (при полном отсутствии иммуноглобулина) – и жизнь вернется в обычное русло. Ну или не вернется:
- Московский мэр отменил (говорят, что под давлением Кремля) самоизоляцию, пропускной режим и график прогулок. Маски и перчатки остаются, но скоро откроется вообще всё.
- Кремль, по слухам, спустил в регионы разнарядку по явке и минимально допустимому проценту всенародного одобрения поправок к Конституции, а также рекомендовал широко использовать досрочное голосование.
- Россиянам разрешили уезжать за границу: на работу, учебу, к родственникам – только надо предъявить обо всем этом справку. И убедиться, что заграница пустит.
- ВОЗ объявила об ухудшении ситуации с коронавирусом на глобальном уровне.
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Очередная победа
Московский мэр отменил с сегодняшнего дня режим самоизоляции, цифровые пропуска и прогулки по расписанию. Маски и перчатки сохраняются, но парикмахерские открываются. Через неделю откроются музеи, библиотеки и террасы ресторанов. “Борьба еще не закончена, – сказал Собянин. – Тем не менее, хочу поздравить вас с очередной нашей общей победой”.
Победа выглядит так: по официальным данным на утро понедельника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 8985 – это на один случай больше, чем накануне. Всего в России свыше 476 тысяч инфицированных, 230 тысяч из них поправились. Общее число умерших составляло на утро понедельника 5971. За день в Москве скончались 59 человек. Covid-19 выявлен у бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.
По данным источников “Открытых медиа”, Собянин отменил самоизоляцию по просьбе из администрации президента. Опрошенные “Би-би-си” эпидемиологи тоже указывают на политический характер решения. Политолог Константин Калачев прямо говорит, что гулять россияне, скорее всего, будут недолго: парад, всенародное одобрение обнуления, ЕГЭ – и потом можно будет болеть дальше, ведь в плане сдерживания народного недовольства это еще и выгодно.
Желающие теперь могут уехать за границу: надо только показать бумажку, что едешь туда по работе, на учебу, лечение или к близким родственникам. Ну и удостовериться, что эта заграница примет. Авиарейсы возобновляются с 15 июня.
Помогут проголосовать врачи
Российские независимые наблюдатели объединились в альянс, чтобы эффективнее контролировать процесс всенародного одобрения поправок к Конституции. Делать им это придется целую неделю: по данным источников РБК, Кремль рекомендовал регионам широко использовать досрочное голосование. По данным “Открытых медиа”, губернаторы уже получили разнарядки по минимально допустимым явке и одобрению: явиться должны не менее 55% избирателей, одобрить – не менее 60% из них. Раньше эти цифры были выше, но в Кремле осознали трудности.
Что будет, когда избиратель придет на участок, детально описано, например, в официальном органе правительства Санкт-Петербурга “Петербургский дневник”: “Избирателей ждут с паспортом, с маской, перчатками и своей ручкой. Перед тем, как зайти на участок, желающему проголосовать придется вымыть руки в санитарной комнате. Затем надеть маску, перчатки и измерить температуру. Тем, у кого она окажется выше нормы, дальше помогут проголосовать врачи. Избиратели без температуры покажут члену избиркома на расстоянии в полтора-два метра паспорт, не передавая документы в руки. Для того, чтобы член комиссии мог удостоверить личность, нужно будет снять маску, а следом ее сразу же надеть. После того как бюллетень отправится в урну, участок стоит покинуть”.
В Красноярском крае во время голосования по поправкам разыграют 10 однокомнатных квартир, 10 машин и 50 смартфонов. Жалко, Фонд Ахмата Кадырова уже раздал – в качестве меры социальной поддержки на время эпидемии – калым на выкуп 207 невест, а то можно было бы невест разыграть.
Восстановление российской экономики
По данным института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, каждый второй работающий россиянин может потерять работу или лишиться части доходов в связи с эпидемией. Это коснется даже топ-менеджеров госкомпаний: правительство хочет установить им потолок на уровне трех минимальных заработков премьера, то есть не более 30 млн рублей в год на брата. Исключения возможны только по решению президента.
Доходы, может, и падают, но способы хозяйствования остаются неизменными:
- В Ненецком автономном округе из-за разгерметизации скважины Дюсушевского месторождения, которую признали аварийной, разлилось 10 тонн нефти.
- Разлившееся в Норильске топливо распространилось за боновые заграждения.
- В Петербурге обломки СКК, при демонтаже которого в январе погиб рабочий, свозят на берег Финского залива в черте города. “Никаких отходов, кроме грунтов пятого класса опасности, там нет”, – объясняют крепкие хозяйственники.
Повсеместная активизация твердой руки
- В Москве полиция устроила облаву на участников "Бессрочного протеста" (при этом суд вернул в полицию протоколы задержанных на пикетах в поддержку Ильи Азара, потому что их неправильно составили).
- Белорусские суды оставили под стражей на два месяца блогера Сергея Тихановского – чтобы до самых президентских выборов не мог собирать подписи и агитировать за свою жену. Вот подробности о задержаниях и штрафах после воскресных акций по сбору подписей за всех отличных от Лукашенко претендентов в кандидаты на пост президента. Здесь невиданное политическое оживление в Беларуси и роль пандемии в этом процессе комментирует политтехнолог Виталий Шкляров. Министр информации Беларуси говорит, что “население” планируют оградить от "вредной информации".
- Комментарии политолога о разгоне субботних протестных акций в разных городах Казахстана читайте тут.
- Премьер Армении Никол Пашинян сменил трех руководителей силовых структур в связи с тем, что глава Генштаба во время действия режима чрезвычайного положения сыграл сыну роскошную свадьбу, на которой было больше ста гостей, в том числе и эти начальники.
- В Баку сидящие по квартирам граждане из окон забросали мусором полицейских, задерживавших нарушителя карантина. На следующий день этих граждан задерживала целая рота.
- Президент Филиппин на фоне победы над эпидемией грозит уничтожить всех своих врагов, и после принятия там особого закона по борьбе с терроризмом полиция действительно получила право “уничтожать” кого угодно.
- Но твердая рука может быть и мягкой: Путин сделал соавтора поправок к Конституции Талию Хабриеву заслуженным деятелем науки, а официальному представителю МИД Марии Захаровой присвоил высший дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Джордж Флойд и реформа полиции
В столице штата Техас Хьюстоне прошла церемония прощания с Джорджем Флойдом – сегодня его похоронят на городском кладбище рядом с матерью. Обвиняемый в убийстве Флойда уже уволенный полицейский Дерек Шовин предстал по видеосвязи перед судом в Миннеаполисе – суд назначил ему залог в $1,25 млн. Вот интересный разговор с врачом из Миннеаполиса – о беспорядках на фоне пандемии.
Горсовет Миннеаполиса могут расформировать департамент полиции, демократы в Конгрессе предложили проект реформы полиции, но пока не понятно, сколько республиканцев готовы его поддержать.
Хроники пандемии
ВОЗ объявила об ухудшении ситуации с распространением коронавируса на глобальном уровне. 75% от регистрируемых сейчас новых случаев приходится на Америку и Южную Азию. Общее число зарегистрированных в США случаев Covid-19 перевалило за два миллиона.
При этом в Европе жизнь вернулась в обычное русло: в Нидерландах возобновился процесс по делу о крушении “Боинга” над Донбассом. Сторона обвинения рассказала о ходе расследования; адвокаты Олега Пулатова – единственного подсудимого, представленного адвокатами, – заявили, что будут добиваться отсрочки слушаний по существу, поскольку ограничения в связи с коронавирусом не позволили им в полной мере ознакомиться с материалами дела и слетать в Россию для встречи с подзащитным.
Шесть ссылок
- Еврейское. Неожиданный ликбез искусствоведа Дильшат Харман про звезду Давида: гексаграмма как орнамент или магический символ встречается у многих народов с древнейших времен, и ничего специфически еврейского в ней изначально не было. Или разговор с британским писателем Говардом Джейкобсоном в связи с выходом русского перевода его романа “Джей” (изд. дом “Книжники”) – антиутопии о мире без евреев.
- Дома и зарисовки. Беседа с Георгом Шёльхаммером, директором исследовательского проекта Sweet Sixties, посвященного позднему модернизму – о том, чем он ценен и как его сохранять. Или рассказ о Первой русской антарктической экспедиции (1819–1821) с картинками ее штатного художника Павла Михайлова (1786–1840).
- Два хлопка одной ладонью. Фрагменты из книги нейрофизиолога Николая Кукушкина “Хлопок одной ладонью. Как неживая природа породила человеческий разум” (изд-во “Альпина нон-фикшн”): первый и второй.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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