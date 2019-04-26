Вдоль по Питерской

Доброе утро!

Есть поводы для оптимизма: привозить из-за границы хамон с пармезаном россиянам запрещать не будут, а в самой России резко выросли продажи “Роллс-Ройсов”. В остальном так:

Верховная Рада Украины приняла закон о языке, предполагающий исключительное использование украинского во всех сферах общественной жизни.

Совет безопасности ООН призвал Россию и Украину избегать односторонних шагов, подрывающих Минские соглашения.

Переговоры Путина и Ким Чен Ына закончились без подписания каких-либо документов. Путин приглашен в Северную Корею.

Президент Франции предложил исключить несколько стран из Шенгенской зоны.

Бывший вице-президент США Джо Байден объявил об участии в президентских выборах 2020 года.

Розквіт української мови

Верховная Рада Украины приняла в окончательном виде закон о языке, устанавливающий приоритет украинского языка во всех сферах общественной жизни, включая культурную. Закон упразднил понятие “регионального языка” – теперь все официальные мероприятия во всех регионах должны проводиться исключительно на украинском. Обучение с 5 класса должно вестись на украинском, 90% национального вещания – тоже, пресса может выходить и на других языках, но все такие издания должны иметь украинскую версию (исключение сделано для английского и других языков ЕС), украинская версия сайтов должна быть по умолчанию стартовой. Закон значительно расширяет языковое регулирование в сфере культуры – так, спектакли в театрах, идущие не на украинском, должны сопровождаться украинскими субтитрами.

В качестве противовеса обещан закон о языках национальных меньшинств (это не только русский, но и венгерский, румынский, болгарский и даже греческий), но когда он будет принят и будет ли, не ясно.

Действующий президент Украины Петр Порошенко назвал закон историческим и поблагодарил русскоязычных граждан за его поддержку, избранный президент Владимир Зеленский пообещал детальный анализ закона (его текст из-за множества внесенных правок пока не обнародован) и отметил, что он был принят без широкого обсуждения в обществе.

Паспортизация Донбасса

На заседании Совета безопасности ООН, созванном по просьбе Украины, страны ЕС осудили указ Путина об упрощенной процедуре предоставления российского гражданства жителям неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей, представитель Украины назвал его “новым этапом оккупации Донбасса”, представитель России говорил о “чаяниях многих тысяч людей”. Все закончилось призывом соблюдать Минские договоренности.

В правительстве Украины обещают “автоматически лишать гражданства” жителей Донбасса, получивших российские паспорта, потому что Украина не признает двойного гражданства, но это, как показал прошлогодний скандал с венгерскими паспортами, довольно проблематично.

По подсчетам The Bell, России новые граждане обойдутся в 100 млрд рублей ежегодно, хотя эти цифры мало что значат, потому что Россия и сейчас финансово поддерживает неподконтрольные Украине районы Донбасса, только сведения об этих расходах засекречены.

Голубой огонек

Переговоры Путина с северокорейским вождем Ким Чен Ыном, продолжавшиеся в общей сложности 3,5 часа (причем опоздал на полчаса Ким, а не Путин) закончились не подписанием документов, а вот этим голубым огоньком:

Любоваться этой фотографией можно бесконечно, даже если не знать, что перед Кимом и Путиным выступили казачий хор, оркестр и хор ансамбля песни и пляски Нацгвардии РФ: они спели "Очи черные", "Вдоль по Питерской", "Распрягайте, хлопцы, кони", а артисты балета станцевали "Танец маленьких лебедей" и "Танец с саблями".

Путин после этого улетел в Китай, где сегодня открывается международный форум “Один пояс, один путь”. Северокорейская пресса пишет, что он принял приглашение приехать с визитом в КНДР.

Россия на международной арене

Украина, Германия, Чехия и Польша приостановили закупку российской нефти из-за ее низкого качества. Беларусь оценила свои потери в 100 млн долларов.

В США за нарушение санкций оштрафовали компанию Haverly Systems – она лицензировала программное обеспечение для "Роснефти".

Премьеру Чечни и его жене запретили въезд в США из-за причастности к пыткам.

Международный инвестиционный банк, основанный в 1970 году как банк для стран Варшавского договора и тесно связанный с российскими спецслужбами, переносит штаб-квартиру в Будапешт. Тут объясняется, зачем это нужно Орбану.

В расследовании центра “Досье” рассказывается, как структуры “повара Путина” Евгения Пригожина пытались сохранить режим Омара аль-Башира, обучая его людей методам борьбы с протестными настроениями.

А дома методы таковы

Активистке “Другой России”, которая порезала себе вены на выставке полицейской технике в октябре прошлого года, назначили административный надзор, запретив ей участвовать в каких-либо акциях до 2021 года.

Участника митинга против пенсионной реформы в Москве 9 сентября 2018 года отправили на принудительное лечение в психушку.

В Петербурге за надпись “Путина под трибунал” на собственном пиджаке задержан активист.

По данным издания “Проект”, причины задержания бывшего губернатора Хабаровского края и полпреда президента в Приморском федеральном округе Виктора Ишаева в марте были "сугубо политическими", связанными с избирательной кампанией в Хабаровском крае в прошлом году (Ишаев негласно поддержал кандидата от ЛДПР Сергея Фургала, который и победил).

В Ингушетии прошли обыски у сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа и двух его братьев.

В Екатеринбурге во время круглого стола по проблемам ЛГБТ эвакуировали “Ельцин-центр”, в Москве активисты прокремлевских движений НОД и SERB пытались сорвать церемонию награждения победителей Всероссийского конкурса исторических работ старшеклассников "Человек в истории. Россия – ХХ век", который проводит “Мемориал”.

В Пермском крае пенсионера оштрафовали на пять тысяч рублей за самостоятельный ремонт дороги.

В мире

Власти Шри-Ланки уточнили число жертв пасхальных терактов: их оказалось 250-260 человек, а не 359, как утверждалось ранее. Задержан отец двух смертников – это миллиардер, один из крупнейших экспортеров специй в стране. О некоторых жертвах терактов рассказано здесь.

Президент Франции предложил уменьшить Шенгенскую зону, исключив из нее страны, которые не принимают мигрантов.

Бывший вице-президент США Джо Байден объявил об участии в президентских выборах 2020 года. Трамп в твиттере называл его “сонным Джо”.

Семь ссылок

Вчера исполнилось 300 лет со дня публикации “Робинзона Крузо”. Большинство знает эту книгу в детском пересказе Корнея Чуковского – гениальном, но неполном. Здесь рассказывается о продолжении романа, в котором Робинзон попадает в Сибирь. Иван Мартов в своей статье рассуждает о способах соотнесения себя с этим классическим романом, интерпретируя его как учебник жизни. А здесь занимательный тест о книге – вы, конечно, думаете, что отлично все помните, но это наверняка не так.

Разговоры с музыкантами. Разговор с органистами Андреем Коломийцевым и Григорием Варшавским к 20-летию прибытия большого органа в лютеранскую церковь Святой Екатерины в Петербурге. Интервью композитора Дмитрия Курляндского – о том, как сегодня меняются границы искусства, где слушать новую музыку и как найти своего композитора.

Дома и трава. К столетию Баухауса – рассказ о судьбе (часто печальной) западных архитекторов, приехавших работать в СССР в 1920-30 годы. Биолог Стефано Манкузо считает, что два миллиарда людей порабощены обычным перцем – вот ужасно занимательный отрывок из его книги “Революция растений” (изд-во “Бомбора”).

Искренне Ваши,

Семь Сорок