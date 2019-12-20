Анна на шее

Добрый день!

Не знаю, что вы ждете в подарок к праздникам от своих близких, но вот жена губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева Анна получила от мужа медаль “За служение Кузбассу” с формулировкой "за сохранение духовно-нравственных ценностей, укрепление семейных традиций и повышение статуса семьи в обществе". Ну вот, а происходит следующее:

Умер второй сотрудник ФСБ, раненный на Лубянке, СКР подтвердил фамилию стрелка – Евгений Манюров.

Союз России и Беларуси по итогам переговоров в Петербурге пока не сложился: по официальной информации, мешают налоги, нефть и газ.

Россия и Украина окончательно договорились о транзите газа.

Палата представителей Конгресса США не собирается передавать официальные документы об импичменте в Сенат, пока там не согласуют порядок проведения судебных слушаний.

Палата общин парламента Великобритании одобрила законопроект о брекзите во втором чтении.

Неудачники и фсбшники

В больнице умер сотрудник ФСБ, раненный в четверг у здания ведомства на Лубянке. Таким образом, жертвами стрельбы (терактом ее пока не называют) стали двое сотрудников ФСБ (их имена не известны), но число раненых при этом не сократилось – их, по официальным данным, пять человек.

“Медуза” проанализировала видео с места стрельбы и пришла к выводу, что один из пострадавших был ранен сотрудниками правоохранительных органов уже после того, как нападавший Евгений Манюров был уже мертв, и анонимные комментарии силовиков, которые удалось получить изданию, это подтверждают.

В пятницу ФСБ задерживало журналистов, освещающих происшествие: корреспондент “Коммерсанта” Роман Дорофеев снимал, что происходит на Лубянке, и был за это доставлен в отделение, корреспондентка издания Baza Анна Никитина брала интервью у матери Манюрова, когда в квартиру пришли с обыском. Она получила по лицу и побывала на допросе.

Следственный комитет официально подтвердил, что нападавшего зовут Евгений Манюров, он житель подмосковного Подольска, учился на юриста, пытался заниматься бизнесом, работал в ЧОП, любил стрелять, законно владел оружием и, по словам матери, в последнее время много разговаривал по телефону по-английски “с какими-то арабами”.

Зачем он решил открыть стрельбу в здании ФСБ, никто не знает, но вот, например, объяснение подполковника ФСБ в отставке Алексея Филатова: “К каждому неудачнику – а я бы так назвал этого человека, потому что у него жизнь не складывалась, у него не было ни работы, ни любимого человека, ни детей… Извините, но сейчас к таким неудачникам можно отнести, наверное, четверть населения нашей страны. Так вот к каждому неудачнику не приставишь сотрудника Федеральной службы безопасности”.

Российские тяжбы

Уроженец Таджикистана Эмом Бурхонов приговорен в России к 22 годам тюрьмы за попытку теракта на поезде "Сапсан". Летом 2019 года сроки от 15 до 21 года колонии по тому же делу получили еще семеро уроженцев Таджикистана, большинство вины не признали. Все они якобы были сторонниками “террористической организации”. Бурхонов пошел на сделку со следствием, поэтому его дело рассматривалось отдельно. В июле 2017 года поезд Москва – Петербург наехал на металлическую конструкцию, в результате чего пять вагонов получили повреждения.

Защита Константина Котова, осужденного на четыре года по статье о неоднократном нарушении правил участия в митингах, подала жалобу в Конституционный суд. Адвокаты Котова требуют признать несоответствующей Конституции статью УК 212.1.

В Красноярске члены избиркома, извинявшиеся в местной газете мелким шрифтом за вброс бюллетеней, получили условные сроки от полутора лет до девяти месяцев.

Юрист ФБК Любовь Соболь подала в Следственный комитет заявление с просьбой возбудить уголовное дело против бизнесмена Евгения Пригожина и политтехнолога Игоря Мангушева по статьям о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав граждан и заведомо ложном доносе. Заявление основывается на расследование “Новой газеты” о “комплексе мероприятий “Любовь””, организованном пригожинскими структурами во время предвыборной кампании в Мосгордуму.

В Перми по делу о “чучеле Путина” появилась экспертиза и первый обвиняемый.

Выпускник Московской консерватории скрипач Аршак Макичян получил шесть суток административного ареста за попытку организовать в Москве климатические пикеты по примеру Греты Тунберг (попытка имела место в октябре). Макичян участвовал в климатической конференции ООН в Мадриде; как только он доехал оттуда до Москвы на поездах, его потащили в суд.

День чекиста

В Краснодаре полицейские задержали местного жителя Виталия Молоданова, который вышел к памятнику Феликсу Дзержинскому с баннером "Чекист хуже фашиста".

В Волгограде у входа в зданием обкома КПРФ установлен бюст Сталина. Открытие было приурочено к 140-летию со дня рождения вождя.

В Твери активизировалась деятельность по ликвидации мемориала “Медное” в память о польских военнопленных, расстрелянных в 1940 году в калининской внутренней тюрьме НКВД, читайте материал “Новой газеты”.

Выдали, но не туда

Суд в Италии постановил выдать США Александра Коршунова, директора по развитию Объединенной двигателестроительной корпорации (это “дочка” Ростеха). В США его обвиняют в хищении технических секретов американской GE Aviation. Когда Коршунова задержали в Италии, Россия, как обычно, тоже стала добиваться его выдачи, утверждая, что на родине Коршунова обвиняют в мошенничестве.

Министр юстиции Греции подписал решение об экстрадиции во Францию россиянина Александра Винника, обвиняемого в вымогательстве. Выдачи бывшего оператора криптовалютной биржи BTC-е добивались также США, там его подозревают в отмывании $9 млрд.

Ближайшие соседи России

На переговорах между Россией и Беларусью в Петербурге углубленной интеграции России и Беларуси опять не случилось. По словам министра экономического развития России Максима Орешкина, этому помешали налоги, нефть и газ. В чем суть разногласий, он не сказал. Поэтому почитайте пока, как в Беларуси преследуют противников сближения с Москвой.

Москва и Киев подписали протокол соглашения по транзиту российского газа в ЕС и об урегулировании взаимных требований. Россия выплатит “Нафтогазу Украины” $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Суд в самопровозглашенной Южной Осетии приговорил к 1 году и 9 месяцам тюрьмы известного в Грузии травматолога-ортопеда Важу Гаприндашвили – за незаконный переход “границы”. Гаприндашвили шел к пациентке, живущей в 15 км от его дома. Самопровозглашенные южно-осетинские власти отказали ей в транспортировке в больницу в Тбилиси.

Президент Казахстана объявил, что страна планирует полностью отменить смертную казнь.

В англоязычном мире

Палата представителей Конгресса США отказывается передавать в Сенат дело об импичменте Трампа, пока Сенат не утвердит процедуру слушаний. Демократы опасаются, что лидер республиканцев в Сенате Митч Макконел попытается организовать быстрейшее оправдание президента без заслушивания новых свидетелей и пр. Трамп тоже требует немедленного процесса по импичменту. Вот здесь подробно все объясняется.

Палата общин парламента Великобритании одобрила во втором чтении законопроект о выходе из Евросоюза, но вздыхать с облегчением рано: тори отказались продлевать переходный период, который заканчивается 30 июня 2020 года, и если торговое соглашение с ЕС к этой дате подписать не удастся, это будет означать все тот же “жесткий брекзит”.

Канада вернула гражданство сыновьям раскрытых в 2010 году российских шпионов. Братья родились в Канаде, где их родители работали под именами Дональда Хитфилда и Трейси Фоли, и понятия не имели, кто на самом деле их мама и папа и чем они занимаются.

Новости IT

Новая утечка в Facebook: данные 267 млн пользователей (главным образом из США) в начале декабря оказались в открытом доступе на хакерском форуме. К хищению предположительно причастны хакеры из Вьетнама.

Министерство юстиции США заподозрило основательницу крупнейшего пиратского научного сайта Sci-Hub Александру Элбакян в работе на российскую разведку. Элбакян говорит, что с ГРУ не сотрудничает, но считает подозрения логичными. В 2016 году Элбакян попала в список самых значимых для науки людей года по версии журнала Nature как человек, способствующий прогрессу, нарушая авторское право.

Ссылки для чтения

История. К дню чекиста очередная публикация по документам проекта “Немезида”, посвященная сотруднику НКВД Ефиму Либенсону, специализировавшемся по выбиванию показаний из “голубых воротничков” – именно его подпись стоит под обвинительным заключением по делу С.П. Королева. Или рассказ о том, как НКВД сломал жизнь знаменитого тенора Вадима Козина.

К дню чекиста очередная публикация по документам проекта “Немезида”, посвященная сотруднику НКВД Ефиму Либенсону, специализировавшемся по выбиванию показаний из “голубых воротничков” – именно его подпись стоит под обвинительным заключением по делу С.П. Королева. Или рассказ о том, как НКВД сломал жизнь знаменитого тенора Вадима Козина. Литература. (1) Фрагменты из комментария филологов Олега Лекманова, Романа Лейбова и Елены Ступаковойк поэме Тимура Кибирова “Сквозь прощальные слезы” (книга вышла в “Объединенном гуманитарном издательстве”). Хороший повод перечитать саму поэму или переслушать ее в авторском исполнении. (2) Или рассуждения Натальи Громовой об исповедальной прозе Юрия Олеши и его жизни.

(1) Фрагменты из комментария филологов Олега Лекманова, Романа Лейбова и Елены Ступаковойк поэме Тимура Кибирова “Сквозь прощальные слезы” (книга вышла в “Объединенном гуманитарном издательстве”). Хороший повод перечитать саму поэму или переслушать ее в авторском исполнении. (2) Или рассуждения Натальи Громовой об исповедальной прозе Юрия Олеши и его жизни. Картинки с комментариями. Краткая энциклопедия мышиных образов от мышиного портрета кисти Джона Констебла до Banksus Militus Ratus Бэнкси. Или подборка советских антирелигиозных плакатов с комментариями Роланда Э. Брауна, автора книги "Безбожная утопия. Советская антирелигиозная пропаганда".

Краткая энциклопедия мышиных образов от мышиного портрета кисти Джона Констебла до Banksus Militus Ratus Бэнкси. Или подборка советских антирелигиозных плакатов с комментариями Роланда Э. Брауна, автора книги "Безбожная утопия. Советская антирелигиозная пропаганда". Рефлексии об искусстве. Фрагмент из книги графика Виктора Меламеда “Машинерия портрета. Опыт зрителя, преподавателя и художника” (изд-во Ad Marginem) или задорное эссе киноведа и феминистки Елены Горфинкель “Против списков”, в котором она изливает ярость, захлестывающую человека, ежедневно заваливаемого бессмысленными перечнями всего на свете, в том числе и фильмов.

Фрагмент из книги графика Виктора Меламеда “Машинерия портрета. Опыт зрителя, преподавателя и художника” (изд-во Ad Marginem) или задорное эссе киноведа и феминистки Елены Горфинкель “Против списков”, в котором она изливает ярость, захлестывающую человека, ежедневно заваливаемого бессмысленными перечнями всего на свете, в том числе и фильмов. Локальное. Больше двадцати лет назад в небе над Беларусью вертолет сбил воздушный шар, в корзине которого были известные воздухоплаватели из США, участвовавшие в международной гонке, люди с удивительными биографиями. Или краткая история петербургских рынков – со старыми и нынешними фотографиями.

Искренне ваши,

Семь Сорок