Бронепоезд с засекреченным онкологом

Доброе утро!

МИД Франции и Канады призвали своих граждан покинуть Беларусь; ранее США настоятельно рекомендовали своим гражданам не ездить в Россию из-за риска мобилизации и арестов. Правозащитный проект “Военный омбудсмен” пишет, что пограничники часами допрашивают прилетающих в московские аэропорты мужчин-россиян и внимательно изучают их телефоны. Вероятно, скоро что-то будет. Но пока так:

Российское Минобороны подтвердили сообщения Пригожина о взятии поселка Красная Гора близ Бахмута.

Украинское командование сообщило об уничтожении элитной бригады российских морпехов под Угледаром.

“Би-би-си” и “Медиазона” заявляют о росте потерь российской армии в последние недели. Подтверждена гибель тысячи мобилизованных.

По данным “Би-би-си”, близкий к Кадырову 25-летний бизнесмен получил под свой контроль Завод Ильича в Мариуполе и бизнес ушедших из России OBI и Starbucks.

Центр “Досье” утверждает, что с осени 2021 года Путин предпочитает передвигаться на большие расстояния не на самолете, а на бронепоезде.

В России засекретили закупки Центральной клинической больницы – именно по ним журналисты выяснили, что Путин наблюдается у онколога.

Президент Молдовы Майя Санду обвинила Россию в подготовке госпереворота в ее стране.

Военные сводки

Минобороны России подтвердило сообщение Пригожина о взятии поселка Красная Гора близ Бахмута – ведомство называет вагнеровцев “добровольческими штурмовыми отрядами”. Украинская сторона пока никак не комментировала ситуацию с Красной Горой и контролем над трассой, связывающей Бахмут со Славянском. Ситуация в городе и его окрестностях остается тяжелой – вот репортаж “Би-би-си” из Бахмута, вот подборка видео оттуда. В городах, которые штурмуют россияне, по-прежнему остаются мирные жители, и убедить их эвакуироваться крайне сложно: вот съемки из Часова Яра и Авдеевки.

Американское издание Politico сообщает со ссылкой на представителей украинского командования, что под Угледаром разбита элитная бригада тихоокеанских морпехов – потери исчисляются сотнями человек. Пресс-секретарь украинского военного подразделения, воюющего под Угледаром, в эфире Настоящего Времени подтвердил эту информацию: “Возле Угледара открытое поле, реденькая лесополоса. И мы – на высоте, а они внизу, то есть их прекрасно видно. И вот они решили полезть среди бела дня колонной техники. Естественно, они были замечены и уничтожены. И никто в Угледар не дошел. Даже никто не убежал”. По словам украинского военного, сейчас штурмовых действий со стороны россиян под Угледаром нет.

Украинский Генштаб утверждает, что мобилизованные россияне все чаще отказываются идти в наступление в районе Авдеевки близ Донецка, и поэтому их заменяют мобилизованными жителями так называемой “ДНР”. В Луганской области, по данным украинского командования, госпиталя переполнены ранеными.

Financial Times пишет со ссылкой на западные разведки, что украинская армия испытывает острый дефицит боеприпасов – россияне якобы расходуют в четыре раза больше снарядов. О необходимости пополнения запаса вооружений говорил на брифинге и генсек НАТО Йенс Столтенберг. В качестве первоочередной задачи альянса в деле помощи Украине он назвал поставку боеприпасов, артиллерии и танков. В Германии и Польше началось обучение украинских военных управлению танками Leopard 2.

Война, вид из России

Русская служба “Би-би-си” и “Медиазона” подтвердили гибель 14 093 российских военных в Украине. В этом поименном списке, составленном на основе открытых источников, 1082 мобилизованных, и 107 из них были убиты в результате новогоднего удара ВСУ по общежитию в Макеевке. Журналисты отмечают, что за последние две недели список погибших пополнился 1555 именами, и это самый большой прирост за все время войны. Редактор “Медиазоны” Дмитрий Трещанин предсказывает, что к годовщине начала войны поименный список убитых в Украине россиян преодолеет отметку в 15 тысяч – официальную цифру потерь советской армии за 10 лет войны в Афганистане.

Но останавливаться на этом никто не собирается: российская армия расширяет военный полигон под Воронежем и ставит новый палаточный лагерь в районе полигона "Постоялые дворы" рядом с одноименной деревней в Курской области.

Bellingcat обнаружил, что в Украине были убиты как минимум трое российских криминальных авторитетов: Андрей Бережных из Балаково, Сергей Маскименко по кличке "Макс" из Пензы и Игорь Куск из Нижнекамска, создатель группировки “Кусковские”. Всех их завербовали в колониях. В понедельник связанный с ЧВК Вагнера телеграм-канал опубликовал еще одно видео казни кувалдой завербованного заключенного – уроженца Крыма Дмитрий Якущенко. Но видео было какое-то странное. Выдержав паузу, пресс-служба Пригожина “воскресила” казненного, опубликовав видео, в котором тот говорит, что у каждого есть право на ошибку. Все, что известно о герое нового видео с кувалдой, рассказано здесь (известно о нем мало, потому что он всю жизнь сидел).

Верховный суд России скрыл данные о приговорах военным, ссылаясь на приказы ФСБ и Минобороны. Теперь удобной статистики не будет.

По данным британской Guardian, в ноябре Иран передал России партию дальних беспилотников многократного использования вместе с техническими специалистами для их обслуживания. Похоже, что Путин готовится воевать еще несколько лет в надежде на бесконечные российские ресурсы – здесь такую перспективу обсуждает российский политолог, не отказавший “нежелательной” “Медузе” в интервью, но не осмелившийся назвать свое имя (спойлер: вероятно, Путин так и думает, но общий потенциал союзников Украины больше российского плюс всегда может произойти что-нибудь неожиданное).

Война меняет жизнь

Как удалось выяснить “Би-би-си”, 25-летний бизнесмен Валид Корчагин, связанный с семьей ближайшего соратника Кадырова сенатора Сулеймана Геремеева, за время войны в Украине стал совладельцем компании "ММК Ильича" в Мариуполе, а также доли в российской сети строительных гипермаркетов OBI и кофейнях ушедшей американской сети Starbucks. Вероятнее всего, это награда за то, что члены семьи Геремеевых воевали в Украине. Переход российских активов OBI к людям из окружения Кадырова может вызвать серьезный скандал в Европе. Вот расследование полностью, а вот рассказ советника украинского мэра Мариуполя Петра Андрющенко о российской “деловой активности” в разрушенном и оккупированном городе: в основном там сейчас собирают металлолом, и этот бизнес находится под полным контролем кадыровцев.

Вот печальный репортаж о жизни в разрушенном микрорайоне Северная Салтовка на окраине Харькова: овдовевший уже во время войны Игорь Дудник живет один в разбитой многоэтажке, но уже не в своей квартире (она выгорела после обстрела), а в квартире соседки, которая тоже умерла во время войны. Света, воды и отопления в доме нет, а газ недавно подключили.

14 февраля нельзя не напомнить, что любовь бывает даже во время войны: вот истории людей, чьи отношения начались после 24 февраля 2022 года.

Memento mori

Центр “Досье” утверждает со ссылкой на источники, что во второй половине 2021 года, когда решение о вторжении в Украину было, видимо, уже принято, Путин стал передвигаться по России не на самолете, а на бронепоезде. На вид он почти неотличим от обычного состава – разве что тянут его два локомотива, а не один (потому что вагоны в составе тяжелые, бронированные), а на крыше некоторых вагонов видны антенны спецсвязи. Оператором бронепоезда является компания “Гранд Сервис Экспресс”, подконтрольная “постельничему” Путина Юрию Ковальчуку. По данным издания Sota, в Москве имеется специальный вокзал, который может использоваться для путинского бронепоезда – он находится недалеко от Ленинградского и был отремонтирован незадолго до начала войны.

В России засекретили закупки Центральной клинической больницы – именно по ним журналисты выяснили, что Путина в поездках сопровождает большая бригада врачей, в состав которой входит онколог.

В Подмосковье найден мертвым бывший замначальника главного управления МВД по борьбе с экстремизмом (Центр "Э") генерал-майор полиции Владимир Макаров. Вероятно, он покончил с собой. В конце января Путин снял Макарова с должности, после чего тот впал в депрессию, потому что не знал, чем ему заняться.

Кадыров заявил, что его помощника, командира спецназа “Ахмат” Апты Алаудинова пытались отравить.

В России и Беларуси

Роскомнадзор отрапортовал о запуске системы “Окулус”, искусственный интеллект которой эффективно выявляет запрещенный контент на просторах рунета. Тем самым ведомство подтвердило правдивость опубликованного на прошлой неделе расследования о системе слежки в интернете. Заодно Роскомнадзор заблокировал словарь тюремных терминов "Руси сидящей" – за что, не известно. Кроме того, ведомство внесло в реестр “организаторов распространения информации” сайт электронной платежной системы Qiwi – это обязывает сервис передавать ФСБ информацию о пользователях.

Политзаключенный Андрей Пивоваров пропал во время этапа в колонию – последнее письмо он написал 18 января из СИЗО в Петербурге, куда его доставили из Краснодара. С тех пор о нем ничего не известно. Здесь о злоключениях Пивоварова рассказывает его соратница Татьяна Усманова.

МВД России объявило в розыск блогера Некоглая (депортированного из России гражданина Молдовы Николая Лебедева). Ранее против него возбудили уголовное дело о клевете по жалобе Мизулиной-младшей.

Депутат Хурала Тувы от "Единой России" Эчис-Балдир Нурзат застрелил человека на охоте. Его оставили под подпиской о невыезде.

В Ярославской области произошел взрыв на газопроводе. В Москве всю ночь горел большой автосервис, расположенный рядом с НИИ точных приборов, где разрабатывают космическую технику.

В Беларуси врача приговорили к шести годам колонии по шести статьям, в том числе об оскорблении Лукашенко (все это – за комментарии в интернете).

Версии о целях создания в Беларуси комиссии по возвращению уехавших высказываются здесь. Правозащитники предупреждают, что вступать с ней в общение, отправляя самодоносы, не стоит.

Международное

В Беларуси побывал глава МИД Венгрии Петер Сийярто – это первый визит высокопоставленного европейского политика в Минск после жестокого подавления протестов 2020 года. Сийярто утверждает, что ездил в Минск ради мира: призывал власти Беларуси сделать все возможное для прекращения войны в Украине.

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала Турцию и Венгрию отвлечься от миротворческих усилий и ускорить ратификацию заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.

По данным американского издания Politico, в десятый пакет санкций Евросоюза, который, как ожидается, будет принят к годовщине начала войны, могут включить четыре российских банка, в том числе Альфа-банк, и около 130 физических и юридических лиц. Кроме того, ЕС введет запрет на экспорт в Россию грузовиков, строительной техники и электронных компонентов, а также наложит ограничения на компании из других стран, поддерживающие Россию в войне или помогающие ей обойти санкции.

Украинские музыканты и Pussy Riot отказались выступать на международном майском фестивале в Висбадене вместе с Анной Нетребко.

Бывший глава “Эха Москвы” Алексей Венедиктов рассказал в интервью Le Monde, что благодаря его приятельским отношениям с Маргаритой Симоньян и прочими близкими к Кремлю личностями он сумел спасти от тюрьмы корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, организовать обмен, благодаря которому режиссер Олег Сенцов вернулся в Киев, и даже договориться о первом телефонном разговоре Путина и Зеленского в июле 2019 года. Жаль, журналисты Le Monde не спросили, что в таком случае помешало ему предотвратить войну.

Президент Молдовы Майя Санду рассказала на брифинге о российском плане по дестабилизации ситуации в республике. По ее словам, план предполагал, что под видом акций протеста оппозиции будут организованы нападения на госучреждения с захватом заложников. К этим действиям планировалось привлечь "диверсантов с военной подготовкой, одетых в гражданское ", в том числе из-за рубежа – из России, Беларуси, Сербии и Черногории. Предполагаемая цель Кремля – остановить процесс евроинтеграции Молдовы и удержать ее в своей орбите.

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 37 тысяч человек. Вот репортаж из Сирии, где жертвы трагедии почти не получают международной помощи и находятся в отчаянном положении.

Шесть ссылок

ГУЛАГ. Рассказ Станислава Кувалдина о том, как писатель и чекист работали над книгой “Беломорско-балтийский канал имени Сталина: история строительства 1931–34 гг.” (она вышла в СССР в 1934 году, но в 1937 году почти весь ее тираж был уничтожен). Или последние письма лютеранского пастора Вольдемара Вагнера из Сиблага: 16 сентября 1937 года он был приговорен к высшей мере наказания по статье 58-10 и через восемь дней расстрелян в Антибесском ОЛП Сиблага НКВД.

Рассказ Станислава Кувалдина о том, как писатель и чекист работали над книгой “Беломорско-балтийский канал имени Сталина: история строительства 1931–34 гг.” (она вышла в СССР в 1934 году, но в 1937 году почти весь ее тираж был уничтожен). Или последние письма лютеранского пастора Вольдемара Вагнера из Сиблага: 16 сентября 1937 года он был приговорен к высшей мере наказания по статье 58-10 и через восемь дней расстрелян в Антибесском ОЛП Сиблага НКВД. История образности. Отрывок из книги медиевиста Михаила Майзульса “Идол, защищайся! Культ образов и иконоборческое насилие в Средние века” (изд-во “Альпина нон-фикшн”), посвященный вере в то, что языческие идолы могут угрожать людям. Или рассказ о том, как античный мизогинный образ горгоны Медузы становится в современной поп-культуре образцом сильной женщины.

Отрывок из книги медиевиста Михаила Майзульса “Идол, защищайся! Культ образов и иконоборческое насилие в Средние века” (изд-во “Альпина нон-фикшн”), посвященный вере в то, что языческие идолы могут угрожать людям. Или рассказ о том, как античный мизогинный образ горгоны Медузы становится в современной поп-культуре образцом сильной женщины. Дальние страны. 11 слов, помогающих понять культуру Индонезии. Или отрывок из книги Хелен Донлон “Ибица. Тени на луне: Изгои, фрики, шаманы и становление клубной культуры” (изд-во “Кабинетный ученый”).

Искренне Ваши,

Семь Сорок