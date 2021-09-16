Назад, к “Вордам”!

Доброе утро!

В преддверии думских выборов Путин обратился к гражданам России с призывом проголосовать. Обращение размещено на сайте kremlin.ru – отнюдь не самом популярном ресурсе в сети. Тем временем:

В России начали блокировать Google Docs: соратники Навального разместили рекомендации для “Умного голосования” в том числе и на этой платформе.

На Красной площади задержали активистов с баннером “Свободу Навальному!”.

Рамзан Кадыров пообещал сжечь Ахмеда Закаева “в синем пламени”.

Глава Еврокомиссии обвинила Минск в попытках дестабилизации ЕС.

Технические средства противодействия угрозам

Вечером в среду в России появились проблемы с доступом к сервису Google Docs – в разных регионах его блокируют разные операторы. Чуть раньше с помощью оборудования для изоляции рунета начали блокировать VPN-сервис Red Shield. Примерно в это же время Совет Федерации объявил, что вызывает представителей Google и Apple на заседание комиссии по защите суверенитета. Похоже, что прогнозы специалистов о скорой суверенизации рунета начинают сбываться прямо в момент их публикации. Более 20 организаций по защите прав интернет-пользователей из разных стран призвали IT-гигантов выступить против цензуры интернета в России.

Стремительная суверенизация объясняется тем, что команда Навального опубликовала свои рекомендации по “Умному голосованию” для одномандатных округов (по спискам предлагается голосовать за любую партию, кроме “Единой России”). Большинство кандидатов, имеющих наибольшие шансы победить провластного выдвиженца, оказались коммунистами – здесь политолог Аббас Галлямов объясняет, почему не надо усматривать в голосовании за них моральной проблемы. С другими партиями моральных проблем не меньше: Григорий Явлинский, основатель партии “Яблоко”, которая никогда не поддерживала Кремль, но при этом и не заседает в Госдуме, продолжает публично громить “Умное голосование” и обзывает Шариковыми журналистов The Insider, выпустивших расследование об источнике его доходов (но журналисты продолжают расследовать – на этот раз источники доходов кандидата Вассермана).

Тем временем в реале

Власти так называемой “ДНР” приготовили для жителей, успевших получить российское гражданство, 825 автобусов и 12 поездов, чтобы отвести их на участки для голосования в Ростовской области. Как население неподконтрольных Украине регионов Донбасса соблазняют участвовать в российских выборах, рассказано здесь.

Движение за права избирателей “Голос”, объявленное в России “иностранным агентом”, не жалуется на нехватку волонтеров, желающих пройти инструктаж для работы наблюдателями – вот репортаж с тренинга “Голоса” в Екатеринбурге.

На Красной площади полиция задержала четырех активистов "Гражданского общества Калужской области", вышедших с баннером "Свободу Навальному! Путина в тюрьму!". Одного из задержанных избили в автозаке, пришлось вызывать скорую.

Американский журнал Time включил Навального в список ста самых влиятельных людей 2021 года. Сам Алексей передал из колонии пост, в котором объясняет, почему участвовать в предстоящих выборах все-таки имеет смысл (и политический, и личный).

Какой получится новая Дума, пока непонятно, но одно можно сказать точно: ее не возглавит Дмитрий Медведев, хотя он очень хотел. Вот забавное расследование “Би-би-си” о том, как глава АП Сергей Кириенко вытеснил бывшего президента и премьера из активной политики.

Прочее российское

Объединение журналистов-расследователей OCCRP прекратило работу в России "на фоне кампании Кремля против независимой журналистики". Главред проекта Дрю Салливан объяснил это опасениями за безопасность сотрудников. Желающим дали возможность продолжить работу за границей, решившим остаться в России помогли найти другую работу.

Жителя Новокузнецка Дмитрия Мотохина оштрафовали на 70 тысяч рублей за комментарий, призывающий к отделению Москвы от России (статья о призывах к нарушению территориальной целостности России).

В Новосибирске уголовное дело активистки Яны Дробноход по ходатайству прокуратуры отправили на новое рассмотрение. В марте Дробноход судили по "дадинской статье" за пикеты и приговорили к штрафу в 40 тысяч рублей. До этого Дробноход полтора месяца провела в СИЗО, несмотря на то, что у нее трое детей.

Осужденная по делу о госизмене жительница Калининграда Антонина Зимина объявила сухую голодовку из-за условий содержания в СИЗО. Зимину и ее мужа обвинили в госизмене за размещение в интернете свадебных фотографий – на них оказался запечатленным сотрудник ФСБ (он был одним из гостей).

Больше 30 заключенных ИК-2 в Ульяновской области объявили голодовку в знак протеста против избиения одного из них и общего ужесточения режима.

В Улан-Удэ трех бывших полицейских приговорили к реальным срокам заключения за сексуальное насилие над задержанным подростком. Но это еще не значит, что они свои сроки отсидят: офицера ФСБ, осужденного за изнасилование петербургского бизнесмена карабином, суд отпустил из колонии.

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал “сжечь в синем пламени” живущего в Великобритании чеченского диссидента и бывшего министра иностранных дел сепаратистской республики Ичкерия Ахмеда Закаева – вот в каком контексте.

Укладчик хлебобулочных изделий

Бывшего претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико (он осужден на 14 лет колонии) перевели из истопников пекарни на работу укладчика хлебобулочных изделий. В пекарне очень жарко, но окна открывать не разрешают, хотя другим хлебобулочным укладчикам это дозволялось.

Минчанина оштрафовали на $1742 за то, что он, будучи "в состоянии алкогольного опьянения", сорвал красно-зеленый флаг, висевший над подъездом в общежитии.

Пенсионерку, написавшую “тварина” в качестве комментария к видео, на котором милиционер избивает протестующих, приговорили к полутора годам “домашней химии”. И не важно, что у нее лейкоз.

Лукашенко помиловал 13 человек, среди которых есть люди, осужденные по делу о массовых беспорядках. Фамилии пока не названы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ежегодном обращении к Европарламенту обвинила Минск в попытках дестабилизации ЕС.

Вокруг света

В Днепре (бывшем Днепропетровске) в результате взрыва машины погибли два человека – украинская полиция квалифицирует это как теракт, хотя мотивы его непонятны.

Бывший замгенпрокурора Украины заявил, что лидер Народного Руха Вячеслав Черновол не погиб в ДТП в 1999 году, а был убит "четырьмя ударами кастета в область головы". В офисе генпрокурора и Министерстве внутренних дел Украины это заявление пока не комментировали.

Парламент Казахстана одобрил в первом чтении поправки о блокировке иностранных интернет-сервисов с целью защиты детей от вредной информации. Работают они так же, как в России.

Бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинение в покушении на насильственный захват власти в октябре 2020 года (тогда сторонники освободили его из СИЗО, где он сидел после приговора по делу о коррупции).

Суд в Гётеборге приговорил к трем годам лишения свободы гражданина Швеции, признанного виновным в шпионаже в пользу России. Он за вознаграждение передавал офицеру российской разведки сведения об автоконцернах Volvo и Scania.

Премьер Великобритании Борис Джонсон произвел перестановки в правительстве: бывший глава МИД стал министром юстиции, а внешнеполитическое ведомство возглавила Элизабет Трасс.

Губернатор Калифорнии демократ Гэвин Ньюсом выиграл досрочные выборы, предотвратив таким образом попытку республиканцев прекратить его полномочия.

Париж пригрозил вывести своих военных из Мали, если в стране начнет работу российская "ЧВК Вагнера". Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об убийстве главы “ИГ в Большой Сахаре”.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро среды, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России снова вырос до 18 841. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 7 миллионов 195 тысяч; официальное число жертв достигло к утру среды 195 041 человек (+792 за сутки). Эксперты РАНХиГС, изучающие пандемию, предсказывают четвертую волну заболеваемости в ноябре-декабре, хотя и третья даже по официальным данным не то чтобы закончилась.

Суд в Подмосковье взыскал с больницы 50 тысяч рублей за "ненадлежащее оказание медпомощи" больной с COVID-19. Женщина умерла, так и не получив никакой помощи. Истец требовал два миллиона. Это первое в России положительное решение в части взыскания морального вреда за некачественное оказание помощи при ковиде.

ВОЗ приостановила процедуру одобрения “Спутника V” до новой инспекции завода производителя. Нарушения на производстве вакцины в Уфе были выявлены в июне.

Шесть ссылок

История. Александр II очень любил собак – 12 фактов и легенд об императоре-освободителе. Или рассказ о крушении советского парохода "Индигирка" в проливе Лаперуза у берегов острова Хоккайдо в 1939 году, жертвами которого стал 741 человек.

Александр II очень любил собак – 12 фактов и легенд об императоре-освободителе. Или рассказ о крушении советского парохода "Индигирка" в проливе Лаперуза у берегов острова Хоккайдо в 1939 году, жертвами которого стал 741 человек. Разговоры с художниками. Игорь Шелковской – художник нон-конформист, уехавший из СССР в 70-е годы и только что установивший свою скульптуру в парке “Зарядье”, – рассказывает о своей жизни, сравнивает Россию и Запад и рассуждает о взаимодействии скульптуры с городской средой. Или беседа с польским художником Павлом Альтхамером – его инсталляция “Тишина” работает сейчас в Москве рядом с музеем “Гараж”.

Игорь Шелковской – художник нон-конформист, уехавший из СССР в 70-е годы и только что установивший свою скульптуру в парке “Зарядье”, – рассказывает о своей жизни, сравнивает Россию и Запад и рассуждает о взаимодействии скульптуры с городской средой. Или беседа с польским художником Павлом Альтхамером – его инсталляция “Тишина” работает сейчас в Москве рядом с музеем “Гараж”. Китайско-монгольское. Рассказ о маршале Лине Бяо – к пятидесятилетию его гибели в загадочной автокатастрофы в Монголии. Или история о том, как в Китае ассимилируют монголов, населяющих автономный регион Внутренняя Монголия.

Рассказ о маршале Лине Бяо – к пятидесятилетию его гибели в загадочной автокатастрофы в Монголии. Или история о том, как в Китае ассимилируют монголов, населяющих автономный регион Внутренняя Монголия. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

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Семь Сорок