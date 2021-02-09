Черные полосы

Доброе утро!

Адвокаты бывшего президента США Дональда Трампа представили позицию защиты: на начинающихся сегодня слушаниях в Сенате по импичменту они будут настаивать, что выражение “fight like hell” нельзя рассматривать как призыв к насилию. В остальном так:

“Мемориал” признал политзаключенными всех обвиняемых по “санитарному делу”.

Российские власти готовят новые выплаты населению перед думскими выборами –планируют потратить 500 млрд рублей.

Следственный комитет Беларуси объявил о задержании в России четверых белорусов, принимавших участие в акциях протеста в августе.

По данным Росстата, за прошлый год смертность в России выросла почти на 18%.

Суды и следствия

Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенными десятерых обвиняемых по “санитарному делу”. В понедельник обвинения предъявили пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш, участнику ФБК Николаю Ляскину и муниципальному депутату Константину Янкаускасу. Сегодня суд будет избирать для Янкаускаса меру пресечения.

Активиста и перформера Петра Крисевича арестовали на 25 суток за акцию с колючей проволокой на Арбате (ранее он уже отсидел 14 за неповиновение полиции в ходе той же самой акции). В Саратове за участие в акции в поддержку Навального на 20 тысяч рублей оштрафовали депутата облдумы от КПРФ (он, кстати, собирается баллотироваться в Госдуму по тому же округу, что и нынешний председатель Госдумы Вячеслав Володин). Главу екатеринбургского штаба Навального задержали в Екатеринбурге и везут в Москву на суд по административному делу о встрече Навального во Внуково. В Москве заочно арестован “спонсор ФБК” предприниматель Хоменко (сейчас он в Украине). В Москве стоит ожидать новых задержаний участников старых акций: их идентифицируют с помощью камер уличного наблюдения с системой распознавания лиц, вот несколько таких историй.

Мосгорсуд сократил административный арест главреду “Медиазоны” Сергею Смирнову с 25 суток до 15. Его арестовали за ретвит шутки о нем самом.

В Москве, не приходя в сознание, умер Виктор Руденко, попытавшийся совершить самосожжение 31 января.

Российские деятели науки и культуры подписали коллективное письмо с требованием аннулировать решения судов по делам задержанных на митингах и закрыть заведенные в связи с акциями уголовные дела. Деятели культуры, конечно, понимают, что никто к их требованиям не прислушается, но какая-то солидарность нужна – медики тоже объединяются для оказания помощи пострадавшим на будущих митингах.

Истории уволенных и отчисленных после акций протеста рассказываются здесь. В актерской среде поддержавших протесты пытаются лишить публичности: Центр Мейерхольда удалил со своего сайта страницу актрисы Варвары Шмыковой, выступившей в защиту Навального (но сама она как будто не уволена), холдинг "Газпром-медиа", по слухам, "режет рекламу и фотошопит баннеры" с участием Яны Трояновой и Александры Бортич, тоже поддержавших Навального.

Пожалуй, самый известный в России яблочник Лев Шлосберг в открытом письме осудил статью Явлинского о Навальном, объяснив, что с такой позицией партия может остаться без избирателей.

Война дворцов

Хозяин виллы, которую Навальный снимал в Баден-Вюртемберге, рассказал, что журналисты "Вестей" арендовали ее обманным путем, выдавав себя за туристов из Бельгии. Бизнесмен Евгений Чичваркин, оплативший аренду этого дома для Навального, уточнил, что она обошлась не в 30 тысяч евро, как утверждалось в сюжете “Вестей недели”, а в 15 580.

По данным “Левада-центра”, расследование ФБК о дворце Путина в Геленджике посмотрел каждый четвертый россиянин, но треть из их не верят тому, что там рассказано.

YouTube на полдня блокировал фильм Навального о разговоре с одним из его отравителей – это было сделано по требованию американской корпорации ViacomCBS, в которую входят Paramount, CBS, MTV, Comedy Central и др. В чем заключалась претензия, не ясно. О деле, которое ведется во Франции против компании “Ив Роше” (именно с ее жалобы началось уголовное дело, обернувшееся арестом Навального 2 февраля), читайте в интервью с французским адвокатом братьев Навальных.

Моральное превосходство и 500 миллиардов

Глава региональных штабов Навального Леонид Волков объяснил, как соратники арестованного политика планируют действовать дальше: будут выходить новые расследования, продолжит вещать Youtube-канал “Навальный.Live”, на думских выборах осенью этого года будет работать “Умное голосование” и вестись подготовка наблюдателей. Новым направлением деятельности Волков назвал международное.

В рамках этого направления власти Польши провели видеоконференцию, в которой участвовали представители стран ЕС, Великобритании, США, Канады, Украины и двое соратников Навального – Леонид Волков и исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков. Обсуждали политику в отношении России, в том числе санкции. Сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель будет отчитываться о своем визите в Москву в Европарламенте (который требует от Еврокомиссии введения санкций).

Германия, Швеция и Польша почти одновременно объявили о высылке российских дипломатов в ответ на высылку из России своих дипломатов, якобы участвовавших в акциях в поддержку Навального. В Латвии на год запретили вещание российского телеканала "РТР-Планета" (это проект ВГТРК); глава МИД Украины, комментируя запрет на вещание трех украинских телеканалов, считающихся пророссийскими, сказал, что Россия, конечно, даст свой ответ, но надо быть готовыми к ежедневной борьбе.

Внутриполитический российский ответ (помимо дубинок и арестов) будет состоять, по данным Reuters, в новом пакете выплат народонаселению на общую сумму в 500 млрд рублей. Путин должен объявить об этом уже в марте. Деньги найдутся – тем более, что нефть дорожает. Единовременные выплаты народ могут, конечно, не удовлетворить, но на это у российских властей есть стандартный ответ: Песков сказал, что повышению пенсий в России мешают “черные полосы в развитии”, вызванные мировыми кризисами и глобальными проблемами.

Прочее российское

В Ростове-на-Дону завершился процесс над Анастасией Шевченко, которая уже два года сидит под домашним арестом по обвинению в содействии “нежелательной” “Открытой России”, вот ее последнее слово. Приговор объявят 18 февраля, прокурор просил пять лет колонии.

ЕСПЧ обязал Россию допустить медиков и адвокатов к двум подопечным “Российской ЛГБТ‑сети”, которых силой вывезли в Чечню и обвинили в пособничестве терроризму. Вот разговор с координатором программы экстренной помощи "Российской ЛГБТ-сети" Давидом Истеевым о том, как кадыровцам удается отыскивать вроде бы улизнувших от них людей и фабриковать против них дела на родине.

Родственники убитых в ЦАР журналистов выступили против установки памятника на месте их гибели за счет “повара Путина” Евгения Пригожина. Они также просят ускорить следствие и исключить возможность влиять на его ход главного жандарма ЦАР, российских инструкторов и военного советника, а также самого Пригожина.

Фракция “Единой России” в Госдуме полностью поддерживает идею “бизнес-патриотов” о лишении “иностранных агентов” права избираться в любые органы государственной власти. И председатель Госдумы Володин поддерживает. Больше всего их почему-то беспокоит “угроза” со стороны Юлии Навальной. Самого Навального как физическое лицо “иностранным агентом” пока не признали, но для Госдумы это дело нескольких минут.

Законопроект о льготах для детей полицейских при поступлении в вузы одобрен правительством – значит, скоро его примут.

Писатели Прилепин и Проханов, а также примкнувшие к ним Леся Рябцева (была такая помощница у главреда “Эха Москвы”) и Дмитрий Пучков (бывший Гоблин) обратились к властям Москвы с просьбой вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку. Потому что он хорошо дополнит стоящий там сейчас Соловецкий камень, а то сейчас это какой-то “реванш” со стороны жертв репрессий, палачам обидно.

Белорусские процессы

Сегодня в Минске начинается суд над журналистками “Белсат”, которые вели трансляцию с акции памяти Роману Бондаренко (он умер после задержания и избиения непонятными людьми в штатском). Уже вынесенные приговоры особых надежд не оставляют: жителя Молодечно приговорили к 3,5 годам колонии за то, что он “заводил толпу” на митинге.

Следственный комитет Беларуси сообщил о задержании в России четверых белорусов, принимавших в августе участие в акциях протеста, но фамилий не назвал. Поданы документы на их экстрадицию.

Здесь можно посмотреть документальный фильм о белорусских протестах "Мы не знали друг друга до этого лета" – он полностью смонтирован из видео, снятых участниками и очевидцами акций.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро понедельника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России упал до 15 916. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 3 миллиона 983 тысячи. Официальное число жертв достигло к утру понедельника 77 068 человека (+407 за сутки).

Не очень понятно, что отражают эти данные, если Росстат в то же самое время утверждает, что избыточная смертность в минувшем году составила 324 тысячи человек и у половины из них был коронавирус. Как долго сохранится тенденция на снижение заболеваемости, тоже не очень понятно: в Петербурге в феврале число новых случаев снова стало расти, да и сидение в спецприемниках после арестов борьбе с эпидемией не способствует: в Новосибирске отбывшего административный арест госпитализировали с Covid-19.

В Великобритании заболеваемость не падает, в Европе – тоже (но Австрия, не дожидаясь падения цифр, ослабляет ограничения). В ЮАР отложили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за его недостаточной эффективности против “южноафриканского штамма”.

Шесть ссылок

Этнография. Сибирский историк Аркадий Бауло рассказывает о хантах и манси. Или 11 слов, помогающих понять израильскую культуру.

Сибирский историк Аркадий Бауло рассказывает о хантах и манси. Или 11 слов, помогающих понять израильскую культуру. Кино. Рассказ Дмитрия Волчека о лучших фильмах нынешнего Роттердамского (онлайн) кинофестиваля. Или просто ликбез про Хичкока.

Рассказ Дмитрия Волчека о лучших фильмах нынешнего Роттердамского (онлайн) кинофестиваля. Или просто ликбез про Хичкока. Самое-самое. Отрывок из книги Дэвида Дарлинга и Агниджо Банерджи “Эта странная Математика – на краю бесконечности и за ним” (изд-во Corpus) – о том, как на протяжении тысячелетий математики придумывали самые большие числа. Или фрагмент о фазане-аргусе из книги орнитолога Ричарда Прама “Эволюция красоты. Как дарвиновская теория полового отбора объясняет животный мир – и нас самих” (изд-во Манн, Иванов и Фербер).

Отрывок из книги Дэвида Дарлинга и Агниджо Банерджи “Эта странная Математика – на краю бесконечности и за ним” (изд-во Corpus) – о том, как на протяжении тысячелетий математики придумывали самые большие числа. Или фрагмент о фазане-аргусе из книги орнитолога Ричарда Прама “Эволюция красоты. Как дарвиновская теория полового отбора объясняет животный мир – и нас самих” (изд-во Манн, Иванов и Фербер). Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок