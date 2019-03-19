Хижина без рыбака

Доброе утро!
Спикер Палаты общин британского парламента Джон Беркоу выступил с заявлением, в котором разъяснил, сославшись на текст парламентской процедуры, описанной в 1604 году и действующей до сих пор, что правительство не может вновь поставить на голосование то же самое соглашение с ЕС о брекзите, потому что один и тот же вопрос в течение одной парламентской сессии рассматривается только один раз. Для премьер-министра Терезы Мэй это заявление стало неожиданностью. По другую сторону Ла-Манша министры иностранных дел стран ЕС сегодня будут обсуждать брекзит, и Мэй, скорее всего, попросит их отложить дату выхода Великобритании на существенный срок. Но кое-что в мире все-таки происходит:
- Суд приговорил главу чеченского “Мемориала” Оюба Титиева к четырем годам колонии-поселения. ЕС призвал немедленно освободить правозащитника.
- Путин подписал законы об ответственности за распространение в сети недостоверных сведений и оскорбление властей в неприличной форме.
- Негосударственные медиа бойкотировали пресс-конференцию посла России в Беларуси.
- Арестован человек, застреливший троих и ранивший пять человек в трамвае в Утрехте.
Дела государственной важности
Путин подписал законы об ответственности за распространение в интернете недостоверных сведений и оскорбление властей (тоже в интернете) в неприличной форме. Прогноз о том, как они будут работать, здесь дает адвокат Павел Чиков.
Суд в Чечне приговорил главу местного “Мемориала” Оюба Титиева к четырем годам колонии-поселения. Судья читала приговор почти девять часов. Титиева признали виновным в хранении наркотиков, он вины не признал и продолжает настаивать, что пакет с марихуаной ему в машину подбросила полиция. Защита будет обжаловать приговор. Евросоюз потребовал немедленно освободить Титиева. В Петербурге полиция задержала участников пикета в его поддержку.
Прочие приговоры, задержания, обыски
- Вынесен приговор по делу о гибели 14 детей в лагере отдыха на Сямозере в 2016 году. Бывшему директору и ее заместителю дали по 9,5 лет колонии, один из инструкторов получил 8 месяцев, которые он уже отбыл, еще троих обвиняемых суд оправдал. Тут подробно рассказано о трагедии, погибших, выживших и их реакции на процесс.
- В Якутске состоялся еще один митинг в связи с изнасилованием женщины, которое совершил предположительно приезжий из Кыргызстана. На сей раз митинг прошел на стадионе при участии местного руководства, которое призывало воздержаться от разжигания межнациональной розни. Подозреваемый в изнасиловании задержан, он признал вину. Руководство республики обещало бороться с незаконной миграцией. Местная мечеть взята под охрану.
- Суд в Москве освободил постоянно проживавшего в России гражданина США, которого с июля 2017 года держали в СИЗО за то, что он купил в интернете чистящее средство для самогонного аппарата, не ведая, что оно содержит вещество, признанное в России психотропным.
- Обысков прошло столько, что лучше ограничиться простым перечислением: в правительстве Хабаровского края, у производителя кваса “Никола”, в магазинах “Красная икра”, у организаторов Универсиады в Красноярске. Бизнес-омбудсмен Борис Титов при этом просит администрацию президента запретить вменять предпринимателям статью “Организация преступного сообщества”, введенную в УК по предложению самого Путина.
Родственники и знакомые Кролика
- По данным издания “Открытые медиа”, вокруг “Хижины рыбака” (так называется дача Путина в Карелии) появилось 1700 га земель, взятых в аренду под сбор грибов и ягод компаниями, связанными с Юрием и Борисом Ковальчуками. Делается это, судя по всему, для ограничения доступа к объекту с вертолетными площадками. Изучать карту лесных угодий очень интересно.
- “МБХ-Медиа” обнаружили, что компанию бывшего зятя Путина внесли в так называемый негативный реестр, потому что она не обнаружена по указанному юридическому адресу. Теперь Кирилла Шамалова могут даже оштрафовать на 10 тысяч рублей.
- Тут рассказана история давнего знакомого президента Александра Беглова, который, видимо, станет губернатором Петербурга.
Отзвуки Крыма
- В Минске журналисты негосударственных медиа бойкотировали пресс-конференцию посла России к пятилетию "присоединения Крыма". Государственные СМИ тоже не задавали ему вопросов. Сам Бабич сказал, что “посол – не ванька-встанька”, а сравнивать подход России к Крыму и Беларуси – “циничная провокация”.
- Австралия ввела санкции в отношении России в связи с захватом украинских моряков в Керченском проливе.
Смертоубийства
- Полиция задержала уроженца Турции, застрелившего в трамвае в Утрехте троих человек и ранившего еще пятерых. Теракт не является главной версией: нападавший предположительно стрелял в свою родственницу, а потом в тех, кто пытался ей помочь.
- Брентон Таррант, которого обвиняют в убийстве 50 человек в двух мечетях в Новой Зеландии, отказался от адвоката и собирается защищать себя сам. Предположительно, он воспользуется процессом для пропаганды своих взглядов. Видео, которое снял Таррант в ходе своего преступления, в Турции показывают на митингах в поддержку Эрдогана – чтобы показать, что отечество и лично Эрдоган в опасности.
Шесть ссылок
- Язык и литература. Жители селения Арчи в Дагестане говорят на особом языке, который не похож даже на родственные лезгинский и табасаранский. В нем 70 согласных и 40 падежей, а подробнее об его устройстве читайте здесь. Или почитайте рассказ Юрия Векслера о драматургии Фридриха Горенштейна (1932–2002), недавно переизданной.
- Художества старые и новые. Нынешний год – год 350-летия со дня смерти Рембрандта, что, конечно, повод для выставок и презентации разных открытий, основные из них перечислены здесь. А к пятой годовщине аннексии Крыма – разговор с крымской художницей Юлией Полуниной-Бут; она делает инсталляции, осмысляющие совсем недавнее прошлое.
- Философия и космология. Разговор с афроеврейским философом Льюисом Гордоном, который для начала рассказывает, что такое африканская мысль, а потом уже переходит к классическим понятиям европейской философии нового и новейшего времени. Или отрывок из книжки космолога Макса Тегмарка “Жизнь 3.0. Быть человеком в эпоху искусственного интеллекта” – там, как водится, описываются сценарии будущего, ни один из которых, скорее всего, не реализуется.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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