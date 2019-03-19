Хижина без рыбака

Доброе утро!

Спикер Палаты общин британского парламента Джон Беркоу выступил с заявлением, в котором разъяснил, сославшись на текст парламентской процедуры, описанной в 1604 году и действующей до сих пор, что правительство не может вновь поставить на голосование то же самое соглашение с ЕС о брекзите, потому что один и тот же вопрос в течение одной парламентской сессии рассматривается только один раз. Для премьер-министра Терезы Мэй это заявление стало неожиданностью. По другую сторону Ла-Манша министры иностранных дел стран ЕС сегодня будут обсуждать брекзит, и Мэй, скорее всего, попросит их отложить дату выхода Великобритании на существенный срок. Но кое-что в мире все-таки происходит:

Суд приговорил главу чеченского “Мемориала” Оюба Титиева к четырем годам колонии-поселения. ЕС призвал немедленно освободить правозащитника.

Путин подписал законы об ответственности за распространение в сети недостоверных сведений и оскорбление властей в неприличной форме.

Негосударственные медиа бойкотировали пресс-конференцию посла России в Беларуси.

Арестован человек, застреливший троих и ранивший пять человек в трамвае в Утрехте.

Дела государственной важности

Путин подписал законы об ответственности за распространение в интернете недостоверных сведений и оскорбление властей (тоже в интернете) в неприличной форме. Прогноз о том, как они будут работать, здесь дает адвокат Павел Чиков.

Суд в Чечне приговорил главу местного “Мемориала” Оюба Титиева к четырем годам колонии-поселения. Судья читала приговор почти девять часов. Титиева признали виновным в хранении наркотиков, он вины не признал и продолжает настаивать, что пакет с марихуаной ему в машину подбросила полиция. Защита будет обжаловать приговор. Евросоюз потребовал немедленно освободить Титиева. В Петербурге полиция задержала участников пикета в его поддержку.

Прочие приговоры, задержания, обыски

Вынесен приговор по делу о гибели 14 детей в лагере отдыха на Сямозере в 2016 году. Бывшему директору и ее заместителю дали по 9,5 лет колонии, один из инструкторов получил 8 месяцев, которые он уже отбыл, еще троих обвиняемых суд оправдал. Тут подробно рассказано о трагедии, погибших, выживших и их реакции на процесс.

В Якутске состоялся еще один митинг в связи с изнасилованием женщины, которое совершил предположительно приезжий из Кыргызстана. На сей раз митинг прошел на стадионе при участии местного руководства, которое призывало воздержаться от разжигания межнациональной розни. Подозреваемый в изнасиловании задержан, он признал вину. Руководство республики обещало бороться с незаконной миграцией. Местная мечеть взята под охрану.

Суд в Москве освободил постоянно проживавшего в России гражданина США, которого с июля 2017 года держали в СИЗО за то, что он купил в интернете чистящее средство для самогонного аппарата, не ведая, что оно содержит вещество, признанное в России психотропным.

Обысков прошло столько, что лучше ограничиться простым перечислением: в правительстве Хабаровского края, у производителя кваса “Никола”, в магазинах “Красная икра”, у организаторов Универсиады в Красноярске. Бизнес-омбудсмен Борис Титов при этом просит администрацию президента запретить вменять предпринимателям статью “Организация преступного сообщества”, введенную в УК по предложению самого Путина.

Родственники и знакомые Кролика

По данным издания “Открытые медиа”, вокруг “Хижины рыбака” (так называется дача Путина в Карелии) появилось 1700 га земель, взятых в аренду под сбор грибов и ягод компаниями, связанными с Юрием и Борисом Ковальчуками. Делается это, судя по всему, для ограничения доступа к объекту с вертолетными площадками. Изучать карту лесных угодий очень интересно.

“МБХ-Медиа” обнаружили, что компанию бывшего зятя Путина внесли в так называемый негативный реестр, потому что она не обнаружена по указанному юридическому адресу. Теперь Кирилла Шамалова могут даже оштрафовать на 10 тысяч рублей.

Тут рассказана история давнего знакомого президента Александра Беглова, который, видимо, станет губернатором Петербурга.

Отзвуки Крыма

В Минске журналисты негосударственных медиа бойкотировали пресс-конференцию посла России к пятилетию "присоединения Крыма". Государственные СМИ тоже не задавали ему вопросов. Сам Бабич сказал, что “посол – не ванька-встанька”, а сравнивать подход России к Крыму и Беларуси – “циничная провокация”.

Австралия ввела санкции в отношении России в связи с захватом украинских моряков в Керченском проливе.

Смертоубийства

Полиция задержала уроженца Турции, застрелившего в трамвае в Утрехте троих человек и ранившего еще пятерых. Теракт не является главной версией: нападавший предположительно стрелял в свою родственницу, а потом в тех, кто пытался ей помочь.

Брентон Таррант, которого обвиняют в убийстве 50 человек в двух мечетях в Новой Зеландии, отказался от адвоката и собирается защищать себя сам. Предположительно, он воспользуется процессом для пропаганды своих взглядов. Видео, которое снял Таррант в ходе своего преступления, в Турции показывают на митингах в поддержку Эрдогана – чтобы показать, что отечество и лично Эрдоган в опасности.

Шесть ссылок

Язык и литература. Жители селения Арчи в Дагестане говорят на особом языке, который не похож даже на родственные лезгинский и табасаранский. В нем 70 согласных и 40 падежей, а подробнее об его устройстве читайте здесь. Или почитайте рассказ Юрия Векслера о драматургии Фридриха Горенштейна (1932–2002), недавно переизданной.

Художества старые и новые. Нынешний год – год 350-летия со дня смерти Рембрандта, что, конечно, повод для выставок и презентации разных открытий, основные из них перечислены здесь. А к пятой годовщине аннексии Крыма – разговор с крымской художницей Юлией Полуниной-Бут; она делает инсталляции, осмысляющие совсем недавнее прошлое.

Философия и космология. Разговор с афроеврейским философом Льюисом Гордоном, который для начала рассказывает, что такое африканская мысль, а потом уже переходит к классическим понятиям европейской философии нового и новейшего времени. Или отрывок из книжки космолога Макса Тегмарка “Жизнь 3.0. Быть человеком в эпоху искусственного интеллекта” – там, как водится, описываются сценарии будущего, ни один из которых, скорее всего, не реализуется.

Искренне Ваши,

Семь Сорок