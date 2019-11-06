Пещерные русофобы выпили весь коньяк

Доброе утро!

90-летний профессор философии Николай Рябов всю жизнь выращивал у себя на участке коноплю, чтобы на рыбалке прикармливать рыбу смесью зерен конопли с геркулесовой кашей. Теперь ему дали за это 3 года 8 месяцев условно, и есть в этой условности какая-то экзистенциальная правда. А новости такие:

Госдума одобрила в первом чтении предустановку российского программного обеспечения на смартфоны и Smart-TV и воссоздала (тоже в первом чтении) систему медвытрезвителей.

В Томске последователя Свидетелей Иеговы приговорили к шести годам колонии.

Латвия с будущего года прекратит выдавать паспорта неграждан детям, а Кипр начнет изымать некоторые инвестиционные паспорта.

Путин столкнулся “с попытками искусственных попыток” сократить пространство русского языка в мире и предложил заменить “Википедию” Большой российской энциклопедией.

Символическое

Российский президент выявил “попытки искусственных, грубых, подчас бесцеремонных попыток сократить пространство русского языка в мире” со стороны “пещерных русофобов”, “разного рода маргиналов” и “агрессивных националистов”. Он предложил давить их “мощью и привлекательностью” России.

Конкретно “Википедию” Путин предложил давить, то есть заменить, Большой российской энциклопедией (обе они в суверенном рунете, видимо, не поместятся).

В рейтинге свободы интернета Freedom House Россия оказалась позади многих постсоветских и африканских стран – таких как Белоруссия, Азербайджан, Зимбабве и Ангола. По сравнению с прошлым годом страна опустилась на две позиции.

В Москве на концерте Scorpions центр по борьбе с экстремизмом задержал участников Pussy Riot Петра Верзилова и Веронику Никульшину – видимо, убоявшись, что они опять выбегут на поле.

Бывший руководитель московского главка Следственного комитета генерал-майор Александр Дрыманов (задержанный по делу о взятке за освобождение криминального авторитета) сказал в суде, что во время обыска в его загородном доме следователи ФСБ выпили его коньяк и нарисовали на воротах слово “вор”.

Актеру Стивену Сигалу вручили “сертификат амбассадора” – он будет рекламировать туристический маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" в аннексированном Россией Крыму (в смысле маршрут в Крыму – а где будет рекламировать, бог знает).

Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов высказался против “символизации” студента Егора Жукова, обвиняемого в призывах к экстремизму в рамках “московского дела”.

Законотворческое

Российская Госдума приняла в первом чтении поправки в закон "О защите прав потребителей", который обязывает предустанавливать на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV российские программные приложения. За нарушение предусмотрен штраф до 200 тыс. рублей. Неформально этот законопроект называют “законом против Apple” – когда он будет принят окончательно, компания уйдет из России, и тем, у кого есть деньги, придется летать за новыми айфонами в Европу или в США.

В первом чтении принят и законопроект о воссоздании в России медицинских вытрезвителей. Финансироваться они будут по схеме частно-государственного партнерства, “услуги вытрезвления” предлагается оценить в две тысячи рублей.

Росгвардия просит предоставить ей право сбивать дроны при помощи оружия и боевой техники, а не специальными пушками, как сейчас. Потому что на специальные пушки денег нет.

МВД ищет возможности – технические и законодательные – заблокировать сотовую связь в тюрьмах.

Тюремное

В Томске последователь Свидетелей Иеговы Сергей Климов приговорен к шести годам колонии.

Мать израильтянки израильтянки Наамы Иссахар, приговоренной к семи с половиной годам колонии за 10 граммов гашиша, которые собака нашла у нее в багаже при пересадке в Шереметьево, отозвала свое ходатайство о приостановке экстрадиции из Израиля в США российского хакера Алексея Буркова. “Наама не будет пешкой в игре русского хакера и его людей”, – сказала мать.

Опубликовано новое видео издевательств над заключенным в российской колонии. На этот раз речь идет о красноярской колонии №17 – заключенного окунают головой в унитаз.

Около 70 таджикских заключенных из мордовской колонии объявили голодовку из-за издевательств.

Обвиняемый по делу “Сети” Виктор Филинков, объявивший в СИЗО голодовку в знак солидарности с политзаключенными, отправлен в больницу.

Осужденный по “московскому делу” Данил Беглец жалуется на отсутствие медицинской помощи в СИЗО – у него есть хронические заболевания.

Прочее

Российский правозащитник Лев Пономарев создаст новое общественное движение на базе ликвидированного Верховным судом движения “За права человека”.

Латвия с 2020 года прекратит выдавать паспорта неграждан новорожденным (а будет выдавать нормальные латвийские паспорта); президент Кипра обещает изъять часть “инвестиционных” паспортов после проверки (на самом деле после жесткой критики со стороны ЕС).

Посол США в ЕС Гордон Сондланд в дополнениях к своим показаниям в Конгрессе в рамках процедуры импичмента президента пишет, что 1 сентября он сообщил помощнику Зеленского: возобновление американской военной помощи Украине, приостановленной летом Трампом, зависит от расследования деятельности Хантера Байдена в Украине. Один из арестованных посредников личного адвоката Трампа Лев Парнас готов дать показания Конгрессу.

Шесть ссылок

Будущее капитализма. Отрывок из книжки историка и экономиста Джейкоба Филда “Есть ли будущее у капитализма?” (изд-во Ad Marginem и ABCdesign), в котором показано, как неолиберальная экономическая система привела к кризису 2008 года. Или разговор с бельгийским экономистом левого толка Эриком Туссеном о том, как установить общественный контроль над банками.

Отрывок из книжки историка и экономиста Джейкоба Филда “Есть ли будущее у капитализма?” (изд-во Ad Marginem и ABCdesign), в котором показано, как неолиберальная экономическая система привела к кризису 2008 года. Или разговор с бельгийским экономистом левого толка Эриком Туссеном о том, как установить общественный контроль над банками. Поп-история. Забавный рассказ о том, как Трумэн Капоте заступался за автора “Человека с ружьем” советского драматурга Николая Погодина. Или путеводитель по рассекреченным тайнам британского Центра правительственной связи – к столетию этой самой секретной службы.

Забавный рассказ о том, как Трумэн Капоте заступался за автора “Человека с ружьем” советского драматурга Николая Погодина. Или путеводитель по рассекреченным тайнам британского Центра правительственной связи – к столетию этой самой секретной службы. Метафизическое. Отрывок из книжки философа-катастрофиста Жан-Пьера Дюпюи “Малая метафизика цунами” (изд-во Ивана Лимбаха) – о природе зла. Или воспоминания Юлии Беломлинской о ее давнем интервью с Кирой Муратовой – к 85-летию режиссера.

Искренне Ваши,

Семь Сорок