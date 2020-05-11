Нерабочие дни

Доброе утро!

Вице-президент США Майк Пенс, по данным Bloomberg, ушел в самоизоляцию: коронавирус обнаружили у его пресс-секретаря Кэти Миллер (она к тому же жена советника Трампа Стивена Миллера). В остальном так:

В России вновь выявлено больше 10 тысяч новых случаев Covid-19 за сутки. Сегодня Путин будет совещаться о продлении “режима нерабочих дней”.

Смертность в Москве в апреле 2020 года превысила на 20% среднеапрельскую смертность за последние 10 лет.

При пожаре в частном хосписе для пожилых в Подмосковье погибли 10 человек.

Умер Литл Ричард. Пионеру рок-н-ролла было 87 лет.

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Плато или не плато?

ВОЗ осторожно заявляет, что Россия, наверное, вышла на плато распространения коронавируса. С третьего мая в стране выявляли не меньше 10 тысяч новых случаев инфицирования в сутки. По данным на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 11 012. Всего в стране почти 210 тысяч заболевших (это пятое место в мире), общее число умерших составляло на утро воскресенья 1915, за день в Москве скончались еще 56 человек.

В апреле этого года смертность в Москве на 20% превысила средние показатели апреля за последние 10 лет. В субботу при пожаре в больнице на севере Москвы, где принимают пациентов с Covid-19, погиб один человек. В воскресенье жертвами пожара в подмосковном хосписе для пожилых стали 10 человек (коронавируса там вроде бы не было). В Башкирии умер 19-летний юноша с опухолью мозга – его вовремя не прооперировали из-за эпидемии.

В Екатеринбурге суд оштрафовал на 100 тысяч рублей главврача больницы, который отправил пятерых пациентов с легкой формой Covid-19 лечиться дома (по двум из пяти адресов потом возникли вспышки заболевания). Штраф странен тем, что врач действовал в полном соответствии с рекомендациями Минздрава. Рассказ об условиях лечения в импровизированном госпитале для пациентов с коронавирусом, оборудованном в одном из павильонов Ленэкспо в СПб, читайте тут (не для слабонервных).

От Covid-19 умерли еще два священника РПЦ (в Москве и в Петербурге). Вот здесь социолог религии Николай Митрохин рассказывает, что происходит в РПЦ в связи с эпидемией. О распространении коронавируса на российских стратегических предприятиях рассказано тут.

Сколько еще сидеть

Сегодня Путин проведет совещание по поводу продления "режима нерабочих дней" после 12 мая. Этот режим почти наверняка продлят, со вторника в Москве и Петербурге надо будет носить маски. Кадрыров разрешил на этой неделе открыть небольшие магазины в Чечне. МВД России рапортует о снижении уровня домашнего насилия во время самоизоляции, хотя правозащитники говорят об обратном. Российское правительство выделило 81,1 миллиарда рублей из резервного фонда на субсидии малому и среднему бизнесу, сумевшему сохранить не менее 90% сотрудников в “режиме нерабочих дней”.

Порохом пропах

75-летие Победы в России отпраздновали одиноким Путиным у могилы Неизвестного солдата, авиапарадами, салютами и обещанием повторить торжества (слава богу, что не войну), когда эпидемия кончится. Путин поручил выплатить по 75 тысяч рублей ветеранам с российскими паспортами из Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья и выступил с видеообращением к гражданам Австрии.

Почему именно к гражданам Австрии, так сразу и не понять. Зато понятно, что гражданам Чехии от России еще достанется: в ночь на 9 мая на постамент демонтированного ранее памятника Коневу в Праге кто-то водрузил унитаз. Полиция выясняет, кто это сделал, а чешские медиа продолжают сообщать разные подробности о российском дипломате, который якобы привез в Прагу рицин, чтобы предположительно отравить городское начальство: газета Lidové noviny пишет, что этот “дипломат” на самом деле сотрудник ФСБ, а чешское телевидение утверждает, что рицин в Прагу привез и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Кончаков (всё – со ссылками на собственные источники).

МИД России возмущен попытками США принизить роль СССР в победе над гитлеровской Германией. Поводом для гнева стал пост в инстаграме Белого дома: "8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Американский дух будет побеждать. Так всегда и происходит".

Ну а в Москве 9 мая задержали депутатов Мосгордумы от КПРФ, желавших пройти шествием.

Полноценные празднования Дня Победы прошли 9 мая в Минске. За последние сутки в Беларуси выявлена почти тысяча новых случаев инфицирования коронавирусом.

Мировые коронавирусные хроники

Общее число выявленных случаев Covid-19 в мире перевалило за 4 млн 100 тысяч. Наибольшее число инфицированных – по-прежнему в США.

В Китае, который успешно справился с эпидемией, открываются кинотеатры. О том, какую роль в подавлении эпидемии в этой стране сыграла электронная слежка, здесь рассказывает востоковед Алексей Маслов. Еще одно неожиданное следствие эпидемии – подрыв наркоторговли в США (оказывается, синтетический наркотик фентанил поставлялся в США прямо из Уханя).

В Сеуле из-за новой вспышки эпидемии закрыты бары и клубы (число новых заражений исчисляется пока десятками, но там к этому относятся очень серьезно). В Германии говорят о росте числа заражений после ослабления карантина. Тем не менее, в Европе он смягчается повсеместно: во Франции разрешено передвижение без пропуска в пределах региона, в Бельгии открываются непродовольственные магазины, в Нидерландах – парикмахерские, салоны красоты и библиотеки, в Норвегии – школы, в Эстонии – торговые центры и музеи.

Премьер Великобритании представил план выхода из карантина, но не назвал при этом никаких дат; пока все продолжают сидеть дома.

Новости культуры

В Лос-Анджелесе 9 мая в возрасте 87 лет умер один из отцов рок-н-ролла Литл Ричард (Ричард Уэйн Пенниман). Последний раз он выступал в 2012 году.

Во Франции объявлено об окончательной отмене Каннского кинофестиваля (ранее организаторы надеялись провести его в июне).

Семь ссылок

Литература. Глава из книги Полины Барсковой “Седьмая щелочь” (выйдет на бумаге в изд-ве Ивана Лимбаха, но уже доступна электронно) – о блокадных стихах Павла Зальцмана (это не исторический текст, а проза). Или любопытная заметка Дмитрия Кузьмина об испанском поэте, которому завидовала Анна Ахматова.

Глава из книги Полины Барсковой “Седьмая щелочь” (выйдет на бумаге в изд-ве Ивана Лимбаха, но уже доступна электронно) – о блокадных стихах Павла Зальцмана (это не исторический текст, а проза). Или любопытная заметка Дмитрия Кузьмина об испанском поэте, которому завидовала Анна Ахматова. Война. Фронтовые письма лейтенанта Георгия Федоровича Жукова из книги “Письма солдата (1943–1945)” (издательский дом “Дело”). Или рассказ о родильном лагере для женщин из Восточной Европы близ деревни Детржихов на границе современных Чехии и Германии.

Фронтовые письма лейтенанта Георгия Федоровича Жукова из книги “Письма солдата (1943–1945)” (издательский дом “Дело”). Или рассказ о родильном лагере для женщин из Восточной Европы близ деревни Детржихов на границе современных Чехии и Германии. Недавняя история. Разговор с Иваном Беляевым, автором первой на русском языке биографии Вацлава Гавела, и отрывок из его книги.

Разговор с Иваном Беляевым, автором первой на русском языке биографии Вацлава Гавела, и отрывок из его книги. Кино. Лучшие фильмы швейцарского фестиваля документальных фильмов Visions du Réel – первого из крупных международных кинофестивалей, полностью проведенного онлайн.

Искренне Ваши,

Семь Сорок