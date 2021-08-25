Детцветрев

Доброе утро!

Министр образования Беларуси назвал частные детсады "опорными точками цветной революции". Скоро доберутся и до роддомов, причем на общем новостном фоне это никого не удивит:

В преддверии выборов Путин решил раздать по 15 тысяч рублей курсантам и полицейским; указ о десятитысячных выплатах всем пенсионерам уже подписан.

К 30-летию независимости Украины Россия объявила работу “Крымской платформы” посягательством на свою территориальную целостность и завела уголовное дело об “экоциде” в связи с перекрытием поставок воды в Крым.

Талибы планируют создать совет из 12 человек для управления Афганистаном. Американцам не удалось договориться с ними о продлении срока вывода войск.

В Лондоне умер барабанщик Rolling Stones Чарли Уоттс, во Франции скончался философ Жан-Люк Нанси.

Российский предвыборный угар

Путин подписал указ о единовременной раздаче десяти тысяч рублей всем пенсионерам и тут же решил, что перед выборами надо дать по 15 тысяч и всем сотрудникам правоохранительных органов – тем более, что работы у них невпроворот: надо удушать “Умное голосование”, усмирить активистов и сторонников Навального и добить независимую прессу:

Суд в Армавире признал местного активиста Сергея Соломахина виновным в приобретении для сбыта символики экстремистских организаций (конкретно – “Умного голосования”), оштрафовал его на 2,5 тысячи рублей, а листовки постановил уничтожить.

В Мурманске по делу о создании "организации, посягающей на личность и права граждан" допросили соратницу Навального Виолетту Грудину. По ее словам, допрос длился 15 минут и был чистой формальностью. Ранее Навальный сказал, что в рамках этого дела его обвиняют в преступлении, совершенном посредством машины времени.

В Москве не нашлось ни одной типографии, готовой печатать предвыборную агитацию Андрея Пивоварова, сидящего в краснодарском СИЗО по обвинению “в содействии деятельности нежелательной организации” (подразумевается “Открытая Россия”).

В Калининграде по “дадинской” статье о неоднократных нарушениях на митингах обвиняют сразу двух местных активистов.

В Астрахани в отношении журналиста Idel.Реалии (региональный проект Радио Свобода) Федора Алексеева составлен протокол о журналистской деятельности без аккредитации.

Минюст России объяснил включение телеканала “Дождь” в список “СМИ – иностранных агентов” тем, что “Дождь” получил от Еврокомиссии 137 тысяч евро за создание серии партнерских передач в рамках проекта “Россия – это Европа”. По словам главреда “Дождя” Тихона Дзядко, точно такой же договор в рамках этого проекта заключали “Российская газета”, “Известия”, “Коммерсант” и другие медиа, однако их “иностранными агентами” не объявляли. В Петербурге полиция задержала по меньшей мере троих участников одиночных пикетов в поддержку “Дождя”.

Здесь политолог Аббас Галлямов объясняет, насколько эффективными могут оказаться все эти репрессии для разрешения электоральных проблем “Единой России” (никто не знает) и прекратятся ли они после выборов (скорее нет, чем да). О трудностях, с которыми сталкиваются в ходе кампании кандидаты в Госдуму от “Яблока”, здесь рассказывает московская правозащитница Алена Попова, а здесь – иркутский активист Павел Харитоненко.

Прочее российское

Путин уволил замглавы Следственного комитета Ростислава Рассохова, специализировавшегося на преследовании губернаторов и министров. Чем он провинился – не известно.

Анархиста, аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова, приговоренного к шести годам лишения свободу по делу о разбитом окне в подмосковном офисе "Единой России", в колонии отправили выгребать опилки из-под пилорамы. Обычно эти опилки вытягивает вытяжка, из чего родственники делают вывод, что Мифтахову специально утяжеляют условия отбывания наказания.

Федеральную трассу Пермь – Екатеринбург перекрывали из-за лесного пожара.

Тридцать лет независимой Украине

В Киеве в честь 30-летия независимости Украины прошел военный парад, в Марше защитников Украины приняли участие дети военнослужащих, погибших на Донбассе. В Одессе состоялся военно-морской парад. В торжественной речи президент Украины Владимир Зеленский поиздевался над беглым экс-президентом Януковичем, поблагодарив Ровенскую область за то, что она стала родиной первого президента Украины, Черниговщину – за второго, Сумщину – за третьего, а Донецкую область, родной регион Януковича, – за актера Леонида Быкова и спортсмена Сергея Бубку. Об уроженце Одесской области Петре Порошенко Зеленский даже не вспомнил. Чуть позже Порошенко облили зеленкой, и хотя нападавшего быстро задержали, Порошенко обвинил в нападении Зеленского.

В качестве подарка на День независимости Россия официально объявила участие третьих стран и международных организаций в форуме "Крымская платформа" “посягательством на территориальную целостность России” и возбудила уголовное дело об "экоциде" в связи с перекрытием поставок воды в Крым.

Вот рассказ о тридцати событиях, сформировавших нынешний облик Украины, а здесь политолог и бывший депутат Верховной Рады Олесь Доний рассуждает о проблемах политического самосознания, которые Украине еще предстоит преодолеть.

В Кабуле всё спокойно

Движение “Талибан”, захватившее власть в Афганистане сразу после вывода оттуда американских войск, не пропускает афганцев в аэропорт Кабула, откуда продолжается эвакуация иностранных граждан. Представитель движения заявил, что после 31 августа должен быть полностью прекращен также и вывоз иностранцев. По данным газеты The Washington Post, глава ЦРУ Уильям Бернс встречался в Кабуле с представителями талибов, но не добился от них согласия на продление сроков вывода иностранных войск и эвакуации тех, кого международная коалиция готова эвакуировать. Президент США Джо Байден предупредил партнеров по G7 о рисках, которые будут ждать иностранные войска в Афганистане после 31 августа.

По данным источников Foreign Policy, для управления Афганистаном талибы планируют создать совет из 12 человек, в который смогут войти и некоторые министры бывшего правительства. По словам журналистки Настоящего Времени в Кабуле Лизы Карими, жизнь в афганской столице оживает, везде, кроме аэропорта, спокойно, однако само это спокойствие внушает страх, потому что будущее остается абсолютно неопределенным. Здесь последние события в Афганистане комментирует украинский эксперт-международник Владимир Дубовик.

В ООН обеспокоены казнями мирных граждан и вербовкой детей-солдат – достоверные рассказы о том, что талибы заняты именно этим, Совет ООН по правам человека получил из достоверных источников.

RIP

В Лондоне умер барабанщик Rolling Stones Чарли Уоттс, ему было 80 лет. Вот короткий некролог одному из трех членов группы, участвовавших в записи всех тридцати студийных альбомов.

Во Франции скончался философ Жан-Люк Нанси, ему был 81 год. В прошлом году он выпустил книгу о пандемии, в этом – о президенте Франции Макроне. Об обществе Нанси рассуждал примерно так.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро вторника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России снова упал – до 18 833. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 6 миллионов 785 тысяч; официальное число жертв достигло к утру вторника 177 614 человек (+794 за сутки).

Число смертей растет в Великобритании; строгий карантин введен во Вьетнаме; в Японии, где накануне открылись Паралимпийские игры, почти не осталось мест в отделениях интенсивной терапии.

Шесть ссылок

Советская история. Отрывок из книги Наталии Семеновой и Ника Ильина “Проданные сокровища России. История распродажи национальных художественных сокровищ” (изд-во “Слово”) – о распродажах коллекций петербургских дворцов и музеев в 1920-е годы. Или рассказ историка Марка Эделе о том, что делал Сталин летом 1941 года, когда Красная Армия терпела одно поражение за другим.

Отрывок из книги Наталии Семеновой и Ника Ильина “Проданные сокровища России. История распродажи национальных художественных сокровищ” (изд-во “Слово”) – о распродажах коллекций петербургских дворцов и музеев в 1920-е годы. Или рассказ историка Марка Эделе о том, что делал Сталин летом 1941 года, когда Красная Армия терпела одно поражение за другим. Переводчики. Беседа с Марией Враговой, переводчицей русской литературы на португальский и португальской на русский – о взаимном притяжении и несовпадениях этих культур. Или рассказ о жизни Виталия Бианки, главного советского переводчика с птичьего, – к выходу его первой биографии в ЖЗЛ.

Беседа с Марией Враговой, переводчицей русской литературы на португальский и португальской на русский – о взаимном притяжении и несовпадениях этих культур. Или рассказ о жизни Виталия Бианки, главного советского переводчика с птичьего, – к выходу его первой биографии в ЖЗЛ. Культурная аналитика. Отрывок из книги Ричарда Дайера “Пастиш” (изд-во ВШЭ) – о произведении внутри произведения как частном случае пастиша. Или фрагмент из исследования философа Александра Ветушинского “Игродром. Что нужно знать о видеоиграх и игровой культуре” (изд-во “Эксмо”) – о противоречиях между анализом игры как набора правил и попыткой понять заложенные в игре смыслы (людогерменевтикой).

Отрывок из книги Ричарда Дайера “Пастиш” (изд-во ВШЭ) – о произведении внутри произведения как частном случае пастиша. Или фрагмент из исследования философа Александра Ветушинского “Игродром. Что нужно знать о видеоиграх и игровой культуре” (изд-во “Эксмо”) – о противоречиях между анализом игры как набора правил и попыткой понять заложенные в игре смыслы (людогерменевтикой). Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

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Семь Сорок