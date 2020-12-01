Враг-мусоропровод

Доброе утро!

Словом уходящего года, по версии словаря Merriam-Webster, стала “пандемия”. Она останется с нами и в будущем году, но кое-какие подвижки к лучшему наметились:

ВОЗ впервые за три месяца зафиксировал снижение недельного прироста новых случаев Covid-19. Суточный прирост в России тоже падает, но появились новые основания не доверять официальной статистике.

В Беларуси прошел девятый Марш мудрости – задержаны 11 человек. Сергею Тихановскому продлили арест еще на три месяца.

56 из 193 стран-членов ОЗХО потребовали от России расследовать отравление Навального.

Новый президент Молдовы предлагает заменить российских миротворцев в Приднестровье наблюдателями ОБСЕ.

Хроники пандемии

По данным на утро понедельника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 26 338 (это снова меньше, чем сутками ранее). В Москве выявлено 6511 новых случаев, в Петербурге – 3691. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составило 2 миллиона 295 тысяч. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру понедельника 39 895 человек (+468 за сутки). За день в Москве скончались еще 76 человек.

Но все эти цифры совершенно ничего не значат: по данным совместного расследования “Медиазоны” и “Медузы”, получивших доступ к некоторым данным из закрытой базы Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), часть российских регионов систематически и сознательно занижает статистику, федеральные власти оперируют сразу несколькими базами данных и, вполне возможно, сами не видят истинной картины, а в приведенных выше цифрах оперативного штаба смертность занижена по меньшей мере в два раза. Правда – только у Росстата, но он публикует статистику с огромным опозданием. Вот разговор с одним из авторов расследования Давидом Френкелем.

Жертвой коронавируса стал Борис Александров, глазированные сырки имени которого редко кому не нравятся. Б.Ю. Александрову было 73 года, жизнь он прожил очень интересную.

Экс-главу Минздрава Иркутской области Наталью Ледяеву задержали по делу о мошенничестве, связанному с поставкой некачественных защитных масок компанией ее сына. В Петербурге проводят проверку в связи с отсутствием масок у зрителей на концертах в Ледовом и “Юбилейном” – вот репортаж из очень культурной столицы. Как справляются со вспышкой Covid-19 в мурманской колонии №17, рассказано тут – с помощью анальгина.

Что вообще можно сделать в сложившейся ситуации, здесь объясняют украинские эксперты – в Украине заболеваемость растет, действующий там “карантин выходного дня” особых результатов не приносит. Еще из экспертного – понятное объяснение о том, кто такой суперраспространитель.

Но есть и отрадные новости. Впервые за три месяца ВОЗ зафиксировала снижение недельной заболеваемости Covid-19. Американская компания Moderna сообщила о стопроцентной эффективности своей вакцины против тяжелых форм Covid-19 и подала заявку на ее регистрацию в США.

Бабушки и деды идут до победы

В понедельник в Минске прошел девятый “Марш мудрости” – на этот раз шествие пожилых людей сопровождали превосходящие силы ОМОНа (вот видео), по меньшей мере 11 человек были задержаны.

МВД Беларуси официально подтвердило, что во время воскресного “Марша соседей” силовики применяли спецсредства и стреляли в воздух. Вот разговоры с двумя участниками этого марша о преимуществах и недостатках локальных протестов.

Арестован еще один член Координационного совета Дмитрий Крук; Сергею Тихановскому продлили арест еще на три месяца (его обвиняют сразу по трем статьям УК); в Мозыре двум подросткам дали по году колонии за то, что они якобы бросали камни в машину силовиков; героя видео, на котором задержанный извиняется перед белорусскими силовиками, госпитализировали в нейрохирургическое отделение Больницы скорой медицинской помощи (смотреть на это тяжело).

Два тревожных интервью о судьбе белорусских протестов – с экс-кандидатом в президенты Беларуси на выборах 2010 года Андреем Санниковым (за свою попытку избраться он два года просидел в тюрьме) и с кинорежиссером, уроженцем Беларуси Сергеем Лозницей (он советует всем перечитать “Карателей” Алеся Адамовича).

Российские будни

Суд в Омске вынес приговор четверым Свидетелям Иеговы: одному дали три года колонии, еще трое получили условные сроки. Сейчас в России больше 330 преследуемых за причастность к общинам Свидетелей.

Суд в Москве продлил до 7 марта арест бывшему журналисту “Коммерсанта” Ивану Сафронову, несмотря на поручительство 388 человек. Сафронова обвиняют в госизмене, но в чем именно она состояла, никому не понятно.

В Хабаровске на четверо суток арестована журналистка, освещавшая субботнюю акцию в поддержку Фургала, участница той же акции получила восемь суток.

Первый Восточный окружной военный суд (!) оштрафовал жителя Хабаровска на 300 тысяч рублей за пост в ВК про Брейвика (“оправдание терроризма”).

Суд в Петербурге обязал МВД заплатить 50 тысяч рублей за пытки подростка в полиции – истец просил 2,5 млн. Ранее полицейские, причастные к пыткам, получили короткие сроки.

В Твери облили зеленкой активиста Павла Крисевича – нападавшие требовали, чтобы он встал на колени и извинился за акцию с распятием у здания ФСБ в Москве.

Сотрудник ФСО совершил самоубийство прямо в Кремле.

Энциклопедия русской жизни

Большое историческое исследование “Новой газеты” о преследовании российских ученых за шпионаж и госизмену – этот процесс начался в конце 1990-х годов и в последующие 20 лет лишь интенсифицировался.

Рассказы о том, как в российской провинции живут и работают независимые депутаты (регулярно “беседуют” с полицейскими и платят штрафы непонятно за что).

Расследование The Bell о том, кто живет в башне “Федерация”, самом дорогом небоскребе России (особенно впечатляют владения, аффилированные с дирижером Гергиевым).

История о праздновании Дня матери в нижегородском детдоме (ибо как иначе привить брошенным детям “семейные ценности”?).

Высказанная накануне версия “Ведомостей” об “утилизации мелких партийных проектов” находит подтверждение: Захар Прилепин слился с Николаем Стариковым, партия “За правду” и движение “Патриоты великого Отечества” (сокращенно ПВО) пойдут на выборы в Госдуму в едином порыве правдолюбивого патриотизма.

Еще про утилизацию: ветеран российской политики Сергей Иванов, который теперь работает спецпредставителем Путина по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, предложил заварить все мусоропроводы в России, чтобы заставить граждан сортировать мусор. Куда они при этом будут его выкидывать, Иванов не объяснил. Видимо, в окна: пластик – в одно, бумагу – в другое.

Россия на мировой арене

Путин внес в Госдуму законопроект, запрещающий чиновникам с доступом к гостайне иметь двойное гражданство.

56 из 193 стран-членов ОЗХО призвали Россию провести “быстрое и прозрачное” расследование отравления Алексея Навального. Если вы еще не знаете досконально механизм работы “Новичка”, то он объясняется здесь.

Британская Times обвинила российский телеканал НТВ в расизме и призвала Европейский союз футбольных ассоциаций пересмотреть контракт с владельцем НТВ "Газпромом", одним из крупнейших спонсоров Лиги Чемпионов. (Тигран Кеосаян в своей “Международной пилораме”, сценарии для которой пишет его жена Маргарита Симоньян, расистским образом издевался над Бараком Обамой).

Президент Молдовы Майя Санду предложила заменить миротворцев РФ в Приднестровье на наблюдателей от ОБСЕ. В Кремле сказали, что диалог с Додоном был "конструктивнее". В самом Приднестровье сложилась крайне интересная ситуация: после местных выборов вся власть в регионе принадлежит местному холдингу “Шериф”.

Все остальное

Депутаты, составляющие большинство в Национальном собрании Франции, отзывают законопроект “О глобальной безопасности”, чтобы переписать статью 24, вызвавшую масштабные протесты в минувшие выходные.

В Париже идет суд на бывшим президентом Франции Николя Саркози – здесь объясняется, что ему вменяют.

Новым пресс-секретарем Белого дома станет Дженнифер Псаки. При Обаме российские медиа страшно издевались сначала над ее ортезом, когда она повредила ногу, а потом вообще над всем с ней связанным. Теперь издеваться придется над избранным президентом Байденом – врачи тоже облачили его в ортез после того, как он подвернул ногу, играя с собакой.

Шесть ссылок

Разговоры с биографами. Беседа с литературоведом Олегом Лекмановым, подробно прокомментировавшим мемуары Ирины Одоевцевой в книге “Жизнь прошла, а молодость длится” (Редакция Елены Шубиной). Или интервью с Майей Кучерской, автором биографии Николая Лескова (выходит в ЖЗЛ).

Беседа с литературоведом Олегом Лекмановым, подробно прокомментировавшим мемуары Ирины Одоевцевой в книге “Жизнь прошла, а молодость длится” (Редакция Елены Шубиной). Или интервью с Майей Кучерской, автором биографии Николая Лескова (выходит в ЖЗЛ). Финское. 11 слов, помогающих понять финскую культуру. Или подборка документов НКВД (из рассекреченных в Украине) о недовольстве среди красноармейцев в связи с началом Советско-финской войны – к 81-й годовщине конфликта.

11 слов, помогающих понять финскую культуру. Или подборка документов НКВД (из рассекреченных в Украине) о недовольстве среди красноармейцев в связи с началом Советско-финской войны – к 81-й годовщине конфликта. Лягушки и слизни. Биолог Всеволод Рудый рассказывает, почему вымирают амфибии и насекомые и чем это грозит человечеству. Или отрывок из книжки лесничего Петера Вольлебена “Тайные знаки природы” (изд-во “Бомбора”) – о коварстве муравьев, свирепом нраве божьих коровок и отчаянном героизме слизней.

Биолог Всеволод Рудый рассказывает, почему вымирают амфибии и насекомые и чем это грозит человечеству. Или отрывок из книжки лесничего Петера Вольлебена “Тайные знаки природы” (изд-во “Бомбора”) – о коварстве муравьев, свирепом нраве божьих коровок и отчаянном героизме слизней. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок