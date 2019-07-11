Дружба народов требует денег

Доброе утро!

Мясокомбинат “Дружба народов”, который был уличен Навальным в поставках продуктов для Росгвардии по завышенным ценам, пожаловался на тяжелое финансовое положение, и Арбитражный суд Крыма снизил ему административный штраф с двухсот тысяч рублей до ста. А новости такие:

В Москве прошли акции в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму – им бракуют подписи под надуманными предлогами.

Введен в эксплуатацию новый саркофаг Чернобыльской АЭС. Зеленский официально открыл Чернобыль для туристов.

Разгневавший Трампа посол Великобритании в США ушел в отставку.

Правящая партия Италии “Лига” пыталась получить финансирование у Кремля, утверждает Buzzfeed.

Глубоко внутренняя российская политика

Около здания горизбиркома в Москве прошла серия одиночных пикетов в поддержку регистрации независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Есть опасения, что им могут забраковать собранные с огромным трудом подписи. Об этом же говорил, забравшись на крышу машины, муниципальный депутат Илья Яшин. Он назвал свою акцию “депутатским приемом”: около 300 собравшихся требовали, чтобы Яшина зарегистрировали кандидатом в Мосгордуму.

Движение "Голос" потребовало от ЦИК России отменить и перенести выборы в 32 из 109 муниципалитетов Петербурга. Там независимым кандидатам всячески препятствовали подавать документы. За три недели было зафиксировано 434 нарушения.

Не совсем внешняя российская политика

Намечавшийся было конфликт с Грузией чудесным образом рассосался: после того, как Путин не обиделся на мат в свой адрес в эфире “Рустави–2”, в российском МИДе рассказали о готовности восстановить авиасообщение с Тбилиси и отменить визовый режим для граждан Грузии.

Издание Buzzfeed рассказывает о финансовых переговорах, которые в 2018 году вели в Москве представители итальянской крайней правой партии “Лига”: они придумали схему поставок российской нефти через итальянскую государственную компанию Eni, позволявшую “Лиге” получить $65 млн на собственные нужды. Российские посредники работали за откат. По результатам последних выборов “Лига” стала правящей партией.

Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер заявил о присутствии в Венесуэле российских войск.

Украина: саркофаг, парад, война

Введен в эксплуатацию новый саркофаг над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС – его строили с 2008 года на деньги, выделенные более чем 40 странами. На церемонии открытия президент Украины Владимир Зеленский сказал, что подписал указ, который превратит нынешнюю зону отчуждения в открытую для туристов зону.

Кроме того, Зеленский решил не проводить военный парад в День независимости Украины 24 августа, а сэкономленные средства отдать военным в качестве премии (вот тут можно посмотреть, как проводят парады в странах бывшего СССР).

Что же до Донбасса, то война постоянно дает о себе знать: под обстрел попал глава подконтрольной Киеву части Донецкой области, один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранение. Гражданин Беларуси, воевавший на стороне так называемой “ДНР”, получил два года тюрьмы, гражданин Германии за то же преступление приговорен условно.

Российский преступный мир – политические

На Красной площади после серии пикетов задержали семь крымскотатарских активистов. Пикет был приурочен к рассмотрению в Верховном суде России апелляции по первому бахчисарайскому "делу Хизб ут-Тахир". Здесь объясняется, что это за дело.

Жителя Ижевска оштрафовали на 30 тысяч рублей за мат в адрес главы Удмуртии в “историях” инстаграма.

Блогер Соколовский, прославившийся уголовным делом за ловлю покемонов в церкви, теперь заплатит 15 тысяч рублей за плакат “Путин лох”.

В подмосковном Реутове вооруженные дубинками неизвестные в масках избили людей, пришедших на заседание суда по делу главы местного отделения “Яблока” Евгения Куракина. Избитых увозили на скорой, нескольких человек (из тех, кого били) задержала полиция. Адвоката Куракина на заседании не было, в чем именно его обвиняют, тоже неясно.

Полиция задержала мужа жительницы Калининграда Антонины Зиминой, арестованной по обвинению в госизмене. Он назвал дело сфабрикованным. О сути обвинений ничего не известно.

Российский преступный мир – наркотики

В УВД Западного административного округа Москвы в связи с делом Голунова отстранены от работы пять человек. Но историй о наркотических делах все больше:

В Самаре суд утвердил восьмилетний срок для студентки, которую присяжные дважды оправдали по делу о наркотиках.

В Краснодаре в покушении на сбыт наркотиков обвиняют инвалида I группы, который дома выращивал марихуану, потому что она ему помогает от сильных болей в спине.

Здесь четыре истории о том, как фабрикуются дела о сбыте наркотиков в Выборге.

И вот интересные рассказы о кладменах – людях, которые делают “закладки” с наркотиками для оплативших заказ покупателей.

Подбросить, кстати, можно не только наркотики: один из обвиняемых в организации теракта в петербургском метро весной 2017 года сказал в суде, что гексоген ему подбросили полицейские.

Российский преступный мир – государственное

Суд арестовал 122 млн евро на счетах бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.

Ъ публикует подробности о группе фсбшников, арестованных по делу о разбое: деньги, которые они украли, принадлежали китайским бизнесменам, после налета на банк исчез человек.

Генпрокуратура отказалась проверять “Роснефть” в связи с сообщениями о том, что Сечин и его окружение постоянно летает на Ибицу на самолетах компании.

И вот замечательный материал о том, как было устроено руководство республикой Коми при губернаторе Гайзере (по материалам уголовного дела и записям из суда).

Все остальное

Из-за крупной аварии в энергосистеме Армении Ереван остался без света, в некоторых регионах были перебои в водоснабжении.

Ушел в отставку посол Великобритании в США Ким Дэррок – его критические по отношению к Трампу сообщения британскому МИДу на выходных опубликовал британский таблоид Sun (что вызвало поток ругательных твитов Трампа). Отставку Дэррока связывают с тем, что в ходе теледебатов один из претендентов на пост главы консервативной партии Борис Джонсон не выразил ему поддержки – в отличие от уходящей в отставку Терезы Мэй, которая очень хвалила Дэррока в парламенте.

Шесть ссылок

Наука. Разговор с психиатром Александром Лебедевым, который изучает применение психоделиков в медицине (в Швеции изучает). Или вот хорошая объяснялка про кровь и ее переливание – в связи с обнаружением бактерии, способной превращать кровь группы А в кровь нулевой группы и этим делать ее пригодной к переливанию каждому.

Советско-американское. Фрагмент из новой книги кинокритика Михаила Трофименкова “Красный нуар Голливуда. Часть II” (“Сеанс”) – о профсоюзной борьбе на фабрике грез. Или вот удивительно интересный рассказ о Борисе Федоровиче Пашковском (он же полковник Пэш), который после отъезда в США стал контрразведчиком, сыгравшим ключевую роль в создании американского ядерного щита.

Дух Троцкого. Занимательный рассказ о том, как Троцкий пытался осуществить смычку революции с искусством, или еще более занимательная история о состоявшемся в 1948 году суде над медиумами, вызывавшими дух Троцкого и спрашивавшими у духа Ленина, гениален ли Сталин (25 лет лагерей).

Искренне Ваши,

Семь Сорок