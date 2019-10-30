Четыре ипостаси Примакова

Доброе утро!

По данным опроса “Левада-центра”, боязнь произвола со стороны властей вернулась в первую тройку страхов россиян с седьмого места, которое она занимала еще в июле. И россиян можно понять:

В Москве у Соловецкого камня прошла акция “Возвращение имен” памяти жертв сталинских репрессий. Сегодня памятные акции продолжатся.

Комиссия Минобороны обнаружила “межличностный конфликт” между рядовым, застрелившим восьмерых своих сослуживцев, и одним из убитых офицеров. Отец рядового говорит, что у него железные нервы и повышенная выносливость.

На востоке Украины началось разведение войск. Сегодня в Киеве пройдет заседание комиссии Украина–НАТО.

Досрочные парламентские выборы в Великобритании назначены на 12 декабря.

США признали геноцидом массовые депортации и убийства армян в Османской империи.

Российские политические процессы

“Московское дело”. Суд дал студенту ВШЭ Егору Жукову, обвиняемому в призывах к экстремизму в видеоблоге, одни сутки на ознакомление с делом. Из дела рэпера Самариддина Раджабова, которого обвиняют в угрозе применения насилия к представителю власти посредством недокинутой пластиковой бутылки, исчез один из четырех пострадавших – полицейский Виталий Максидов уволился из МВД.

Суд дал студенту ВШЭ Егору Жукову, обвиняемому в призывах к экстремизму в видеоблоге, одни сутки на ознакомление с делом. Из дела рэпера Самариддина Раджабова, которого обвиняют в угрозе применения насилия к представителю власти посредством недокинутой пластиковой бутылки, исчез один из четырех пострадавших – полицейский Виталий Максидов уволился из МВД. Анархисты. Руководство МГУ пытается отчислить студенток, собиравших подписи в поддержку аспиранта мехмата, анархиста Азата Мифтахова, обвиняемого в нападении на офис “Единой России”. Осужденный (во второй раз) анархист Илья Романов госпитализирован из колонии с инсультом.

Руководство МГУ пытается отчислить студенток, собиравших подписи в поддержку аспиранта мехмата, анархиста Азата Мифтахова, обвиняемого в нападении на офис “Единой России”. Осужденный (во второй раз) анархист Илья Романов госпитализирован из колонии с инсультом. “Новое величие”. В суде выступал по аудиосвязи “секретный свидетель” “Руслан Д.”, которого журналисты и участники процесса давно идентифицировали как внештатника ФСБ Раду Зелинского, пытавшегося организовать из группы молодых людей некое подобие “экстремистской ячейки”. Он старательно подтвердил все построения прокуратуры.

В суде выступал по аудиосвязи “секретный свидетель” “Руслан Д.”, которого журналисты и участники процесса давно идентифицировали как внештатника ФСБ Раду Зелинского, пытавшегося организовать из группы молодых людей некое подобие “экстремистской ячейки”. Он старательно подтвердил все построения прокуратуры. Либертарианцы. В Красноярске секретарь местного отделения Либертарианской партии получил семь суток ареста за пост в Instagram c картинкой из “Маски-шоу”.

В Красноярске секретарь местного отделения Либертарианской партии получил семь суток ареста за пост в Instagram c картинкой из “Маски-шоу”. Свобода слова. ЕСПЧ обязал власти России выплатить “Новой газете” две тысячи евро за иск о защите чести и достоинства бывшего омского губернатора Полежаева. Суд признал дело нарушением свободы выражение мнения.

ЕСПЧ обязал власти России выплатить “Новой газете” две тысячи евро за иск о защите чести и достоинства бывшего омского губернатора Полежаева. Суд признал дело нарушением свободы выражение мнения. Сталинские репрессии. В Москве на Лубянке прошла традиционная акция “Возвращение имен”, сегодня памятные мероприятия продолжатся в других городах России.

Народнохозяйственные вопросы

Кремль не считает убийства в военной части в Забайкалье провалом реформы армии. Комиссия Минобороны обнаружила “межличностный конфликт” между рядовым, застрелившим восьмерых своих сослуживцев и одним из убитых офицеров. Вот здесь отец Рамиля Шамсутдинова, открывшего огонь при смене караула, рассказывает о сыне. Говорит, что он спортивный, выносливый и нервы у него железные.

На месте прорыва дамб в Красноярском крае вода экстремально загрязнена медью, цинком и свинцом.

Операторы мобильной связи просят российское правительство предоставить субсидии на закупку оборудования для исполнения “закона Яровой”, но денег, похоже, нет.

Сбербанк купил долю в Mail.ru – почему это важно, объясняется здесь.

На закрытом из-за санкций алюминиевом заводе Дерипаски в Карелии будут майнить биткоины – чем не способ слезть с сырьевой иглы.

Введенные российским правительством продовольственные контрсанкции обходятся россиянам почти 500 млрд рублей в год, а успешное импортозамещение состоялось только по мясу птицы, свинине и помидорам, следует из доклада экономистов РАНХиГС и ЦЭФИР.

Вокруг света

В Донбассе началось разведение войск – по словам главы украинского МИДа, на завершение процесса уйдет около месяца, после чего у России не будет аргументов, позволяющих отложить саммит в “нормандском формате”. Сегодня в Киеве пройдет заседание комиссии Украина–НАТО.

Досрочные парламентские выборы в Великобритании назначены на 12 декабря. Это решение еще должна одобрить Палата лордов, но там проблем не предвидится. Премьер Джонсон восстановил в партии 10 из 21 тори, изгнанных в начале сентября за голосование против политики правительства.

Премьер Ливана объявил об отставке после 13 дней массовых протестов. Отставку еще должен принять президент.

Конгресс США признал геноцидом массовые депортации и убийства армян в Османской империи.

Трамп подтвердил, что "преемник" аль-Багдади тоже убит американскими военными, но как его зовут и какую должность он занимал, президент США не сказал.

Сегодня Путин едет с визитом в Будапешт – встречаться с премьером Орбаном и Международной федерацией дзюдо.

Новости российской культуры и образования

Министерство просвещения РФ рекомендует школам провести 10 ноября во всех классах специальное занятие про АК к столетию Михаила Калашникова. Уроки о Калашникове рекомендуется встроить в курсы "истории, обществознания, ОБЖ, русской литературы и др." с “опорой на стихи самого Калашникова”. Но можно просто разбирать и собирать автомат, без стихов.

В селе Большая Тихая Алтайского края закрылась школа – последняя учительница уехала жить в Германию. В районной администрации жителям села предложили самим найти учителей, потому что у администрации ничего не вышло.

Больше половины российских фильмов, снятых при финансовой поддержке Министерства культуры, никто не увидел, потому что они практически не выходили в прокат.

Зато памятник Евгению Примакову, открытый перед зданием МИДа в Москве, увидят все – он окружен четырьмя громадными столпами, которые, по замыслу скульптора Георгия Франгуляна, должны символизировать "разные профессиональные ипостаси" Примакова – науку, разведку, международные отношения и правительство. Четыре, то есть, ипостаси.

Шесть ссылок

Советские лагеря. Воспоминания Георгия Николаевича Каретникова, который родился в 1938 году в Акмолинском лагере жен изменников родины – фрагмент из книги “Мой ГУЛАГ. Воспоминания о репрессиях”, созданной на основе бесед с людьми, прошедшими через сталинские лагеря и тюрьмы. Или фрагмент лекций польского художника, искусствоведа и философа Юзефа Чапского (1897–1993), прочитанных им заключенным польским солдатам и офицерам в советском лагере на окраине Грязовца под Вологдой (изд-во Яромира Хладика).

Воспоминания Георгия Николаевича Каретникова, который родился в 1938 году в Акмолинском лагере жен изменников родины – фрагмент из книги “Мой ГУЛАГ. Воспоминания о репрессиях”, созданной на основе бесед с людьми, прошедшими через сталинские лагеря и тюрьмы. Или фрагмент лекций польского художника, искусствоведа и философа Юзефа Чапского (1897–1993), прочитанных им заключенным польским солдатам и офицерам в советском лагере на окраине Грязовца под Вологдой (изд-во Яромира Хладика). Художества. Отрывок из классической уже книги историка искусства Майкла Баксандалла “Живопись и опыт в Италии XV века: введение в социальную историю живописного стиля” о жесте приветствия или приглашения на ренессансных картинах и фресках (изд-во V–A–C Press). Или истории двух находок: архива фотомастерской латвийского города Стренчи и неизвестного Малевича (?) в Гродно.

Отрывок из классической уже книги историка искусства Майкла Баксандалла “Живопись и опыт в Италии XV века: введение в социальную историю живописного стиля” о жесте приветствия или приглашения на ренессансных картинах и фресках (изд-во V–A–C Press). Или истории двух находок: архива фотомастерской латвийского города Стренчи и неизвестного Малевича (?) в Гродно. Социология. Сотрудник НИУ ВШЭ Елизавета Сивак развенчивает мифы о поколении Z – людях, родившихся после 2000 года.

Искренне Ваши,

Семь Сорок