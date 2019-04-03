ФСБ и ее секреты

Доброе утро!

Аукционный дом Christies утверждает, что леонардовский “Спаситель мира”, которого потеряли журналисты New York Times, нашелся – вернее, никуда и не терялся, а был благополучно доставлен законному владельцу, имя которого не называется. Это хорошо, потому что в мире есть что спасать:

В Петербурге начался суд о взрыве в метро в апреле 2017 года. Обвиняемые не признают вины, один из них рассказал о пытках в “секретной тюрьме ФСБ”.

Украинские выборы: Юлия Тимошенко не будет поддерживать ни одного из кандидатов в президенты Украины и сосредоточится на выборах в Верховную Раду.

Тереза Мэй пригласила к переговорам о брекзите лидера оппозиции Джереми Корбина. Она намерена просить ЕС об отсрочке брекзита до 22 мая.

Президент Алжира ушел в отставку.

Петербургские взрывы

В Петербурге начался суд по делу о взрыве на станции метро “Технологический институт” 3 апреля 2017 года, в результате которого погибли 16 человек и пострадали более ста. На скамье подсудимых – 11 человек, никто из них не признал вины. Один из обвиняемых, Мухамадюсуп Эрматов, рассказал правозащитникам о пытках в “секретной тюрьме ФСБ” в Москве. Здесь подробно, что именно он им сказал. Ранее о пытках говорили предполагаемый организатор теракта Абром Азизов и его брат.

При взрыве в военной академии им. Можайского в Петербурге пострадали четыре человека. Следственный комитет расследует покушение на убийство. Вот видео взрыва.

Хроника текущих событий

В Бутырке внезапно умер заключенный, жаловавшийся на угрозы.

Суд в Москве продлил на три месяца домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову, несмотря на недавние громкие выступления в его поддержку.

Суд в Ростове-на-Дону оставил под домашним арестом активистку “Открытой России” Анастасию Шевченко и не разрешил ей провожать детей в школу, как о том просила защита.

В Москве неизвестные напали на спортивного журналиста Василия Уткина – ему брызнули в лицо жидкостью типа “черемуха”, нападение снимали на видео.

В Ингушетии арестованы на десять суток четверо участников перекрытия федеральной трассы “Кавказ”.

По делу о взрыве в приемной ФСБ в Архангельске в ноябре 2018 года ФБС провела обыск в квартире родителей мурманского правозащитника Александра Передрука. Следователи хотят, чтобы Передрук признал, что был знаком с устроившим взрыв юношей, а он утверждает, что не знал его.

Один из обвиняемых по делу "Нового величия" заключил соглашение со следствием и вышел под подписку о невыезде. Адвокаты назвали это давлением на других обвиняемых.

В Котласе Архангельской области по делу об избиении экскаваторщика задержан еще один участник протестов против незаконного строительства свалки для московского мусора на станции Шиес.

В Казахстане корреспондентку Настоящего Времени оштрафовали примерно на 66 долларов – тоже по делу об избиении (полицейских).

Скандалы, интриги, расследования

Член Совета по правам человека при президенте России и журналистка Znak.com Екатерина Винокурова перешла на работу в RT (Russia Today) – пропагандистский телеканал, финансируемый правительством России. В фб – тот же скандал, что и по поводу трудоустройства на RT Марии Бароновой.

Наталья Шилова, бывшая сотрудница компании "Московский школьник", связанной с "поваром Путина" Евгением Пригожиным, которая несколько недель назад выступила в расследовании Фонда борьбы с коррупцией о питании в московских школах, теперь говорит, что факты, изложенные в расследовании, не соответствуют действительности, а коллеги Навального ее обманули. Коллеги Навального, со своей стороны, утверждают, что она врет из-за того, что на нее либо надавили, либо ей заплатили, либо она с самого начала была засланным казачком Пригожина. При этом стало известно, что две московские школы подали в суд на “Московского школьника”.

Несколько российских новостных сайтов удалили заметки о граффити, появившемся на колоннах здания управления МВД по Ярославской области. На каждой была написана одна буква, вместе они составляли надпись "Путин *****" (гей в плохом смысле). Фотографию выложил в фб местный житель. Редакторам стали звонить из Роскомнадзора и ФСБ с требованием удалить новость и фото якобы по закону о неуважении к власти.

Гениальные поправки к закону об изоляции рунета предложил комитет Госдумы по информационной политике: комитет хочет, чтобы весь циркулирующий в отечестве трафик шифровался с помощью отечественных средств, одобренных правительством (хотя с тем же успехом можно просто запретить шифровать).

В странах, где есть политика

Юлия Тимошенко, занявшая третье место в первом туре выборов президента Украины, не будет поддерживать во втором туре ни одного из кандидатов. Она по-прежнему считает результаты выборов сфальсифицированными, но отказывается от исков и протестов, чтобы сосредоточить усилия на выборах в Верховную Раду, которые пройдут осенью.

После семичасового заседания правительства Великобритании премьер-министр Тереза Мэй пригласила к переговорам лидера лейбористов Джереми Корбина для выработки плана брекзита, который устроил бы Палату общин. Корбин приглашение принял. Мэй рассчитывает, что достигнутого по результатам этих переговоров компромисса будет достаточно, чтобы попросить Евросоюз отсрочить брекзит до 22 мая. Более длительной отсрочки она не хочет. Решение вызвало гнев сторонников жесткого брекзита.

Президент Алжира Бутефлика уведомил Конституционный совет о своей отставке.

Семь ссылок

Ученые. Рижский интеллектуал, специалист по истории стран Балтии и русской эмиграции Борис Равдин рассказывает свою научную биографию. Или вот разговор с социологом Анной Клепиковой о том, как она работала над свой книгой “Наверно я дурак” о жизни в доме-интернате для детей с нарушениями развития и психоневрологическом интернате для взрослых.

Вчера был международный день распространения информации об аутизме. Здесь базовые сведения о расстройствах аутического спектра, а здесь история реального человека, которому в 24 года поставили диагноз синдром Аспергера и который теперь не знает, что с этим делать (с комментариями специалистов).

Два отрывка и одна рецензия. Фрагмент книги астрофизика Приямвады Натараджан “Карта Вселенной” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) о гравитации, законе Хаббла и теории поля; отрывок из книги британского арт-критика Оссиана Уорда “Лучше посмотреть еще раз” (Ad Marginem и АBCdesign) – о красоте; и рецензия на биографию Ролана Барта, которая вышла в издательском доме “Дело”.

Искренне Ваши,

Семь Сорок