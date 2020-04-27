Доброе утро!

В китайском городе Ухань, откуда коронавирус распространился по миру, из больницы выписали последнего пациента с Covid-19. Из новостей этот вирус выписать пока не удается:

В России, по официальным данным, почти 81 тысяча выявленных случаев Covid-19. В Петербурге скончались два врача и четыре медсестры Александровской больницы.

От COVID-19 умер епископ РПЦ. Закрыт на карантин женский монастырь в Нижегородской области, коронавирус выявлен у 52 человек в Московской духовной академии.

В Беларуси прошел ежегодный субботник, Лукашенко работал с померанским шпицем.

В Италии ослаблен карантин, музеи откроются в мае. Британский премьер возвращается к работе.

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Эпидемия в России: врачи

По данным на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 6361, всего заболевших – почти 81 тысяча, умерли 747 человек. В Москве за воскресенье скончался еще 31 человек с коронавирусом.

В Петербурге скончались два врача Александровской больницы – нейрохирург Алексей Филиппов и анестезиолог Сергей Белошицкий. Массовые заражения коронавирусом были обнаружены в этой больнице 1 апреля. Жертвами эпидемии стали также четыре медсестры. В Боткинской больнице сейчас лежит 121 медик из разных учреждений города. Коронавирус выявлен у 50 врачей Мариинской больницы – с сегодняшнего дня она принимает только пациентов с Covid-19. Одна из сотрудниц НИИ травматологии и ортопедии им. Вредена, с 6 апреля сидящая в карантине прямо в больнице (там заперты около 500 человек), записала призыв о помощи: “У нас нет препаратов, нас ничем не лечат, грубо говоря, святая вода – дают антибиотики и противовирусные препараты и то не всем”. И.о. директора пришлось отчитаться, как НИИ будет возвращаться к обычной жизни (спойлер: медленно). Под коронавирус планируют перепрофилировать НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова – это значит, что онкобольные не смогут продолжать лечение, против чего они, естественно, протестуют, потому что умирать не хочется никому.

Таинственная история: врио главврача красноярского госпиталя ветеранов войн выпала из окна во время совещания с главой краевого минздрава о перепрофилировании больницы под Covid-19.

Глава Бурятии прямо обвинил врачей в распространении коронавируса в регионе.

Российские медики начали вести собственный учет смертей коллег от коронавируса, на 26 апреля в списке была уже 61 фамилия.

Монастыри и другие закрытые учреждения

Церковь. В Курске от COVID-19 умер епископ РПЦ, он служил в Вербное воскресенье. В Нижегородской области на карантин закрыт Серафимо-Дивеевский монастырь – по не подтвержденной официально информации, коронавирус обнаружили у 48 монахинь. Московская духовная академия в Троице-Сергиевой лавре в Сергиевом Посаде сообщила, что коронавирус выявлен у 52 человек, которые живут на территории учебного заведения. (О том, как коронавирус распространяется в духовных учреждениях в Украине, читайте здесь).

В Курске от COVID-19 умер епископ РПЦ, он служил в Вербное воскресенье. В Нижегородской области на карантин закрыт Серафимо-Дивеевский монастырь – по не подтвержденной официально информации, коронавирус обнаружили у 48 монахинь. Московская духовная академия в Троице-Сергиевой лавре в Сергиевом Посаде сообщила, что коронавирус выявлен у 52 человек, которые живут на территории учебного заведения. (О том, как коронавирус распространяется в духовных учреждениях в Украине, читайте здесь). Армия. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил досрочно завершить учебный год в образовательных учреждениях ведомства. В министерстве подтвердили, что коронавирус обнаружен у 874 военнослужащих, 320 из них госпитализированы.

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил досрочно завершить учебный год в образовательных учреждениях ведомства. В министерстве подтвердили, что коронавирус обнаружен у 874 военнослужащих, 320 из них госпитализированы. Госдума. Диагноз Covid-19 поставлен двум депутатам (оба от КПРФ), госпитализированы по меньшей мере четверо думских водителей.

Диагноз Covid-19 поставлен двум депутатам (оба от КПРФ), госпитализированы по меньшей мере четверо думских водителей. Штаб Навального рассказал о хостеле в московском районе Чертаново, где около 60 человек сидят без еды, воды и света, но с них при этом взимают плату за проживание.

Эффективный менеджмент

В Курганской области с 30 апреля по 10 мая вводится запрет на розничную продажу алкоголя, включая пиво. Губернатор Нижегородской области закрыл въезд в регион людям без местной прописки или “экстренных рабочих пропусков”.

План отмены ограничений для бизнеса в России должен быть готов к 30 апреля (на этой неделе Путин должен объявить, как долго еще продлятся объявленные им “каникулы”). Росстат зафиксировал падение реальных доходов населения, Кудрин прогнозирует появление 9 млн безработных. Вот поучительный разговор с основателем "Додо пицца", который даже не пытается получить помощь от государства и просто урезает расходы.

Битва за памятники

Чешский еженедельник “Респект” утверждает со ссылкой на свои источники, что три недели назад в Прагу прилетел россиянин с дипломатическим паспортом, который вез с собой яд рицин. Чешские спецслужбы знали об этом, и немедленно предоставили круглосуточную охрану мэру Праги и главе 6-го района города (последний принял решение о демонтаже памятника Коневу, первый подписал решение о переименовании площади перед российским посольством в площадь Бориса Немцова).

Деятели из так называемых “ДНР” и “ЛНР” тоже воюют за историю – об указах о временных переименованиях Донецка и Луганска в Сталино и Ворошиловград, а также о поисках места для памятника генералиссимусу читайте здесь.

Белорусский “республиканский субботник” сам по себе памятник советской эпохи. В этом году президент Беларуси притащил на посадку сосен померанского шпица и анонсировал “новую конституцию в новой пятилетке”. О прошлых двух пятилетках, когда Лукашенко непрерывно ссорился с американскими дипломатами в Беларуси, читайте тут, ужасно увлекательно.

Мировые сводки

Общее число инфицированных в мире подбирается к трем миллионам, число жертв пандемии превысило 206 тысяч. Больше всего летальных исходов в США – более 55 тысяч при общем числе заболевших 986 тысяч. Число умерших от Covid-19 превысило 20 тысяч в пяти странах: кроме США, это Испания, Италия, Франция и Великобритания (это официальная статистика, не все страны могут сообщать реальные данные). Показатели смертности в последних четырех странах значительно снизились.

Премьер-министр Италии объявил о частичной отмене действующих в стране ограничений с 4 мая, в США все новые штаты ослабляют карантинные меры, премьер-министр Великобритании вернулся из загородной резиденции на Даунинг-стрит и сегодня приступит к работе, президент США сократил медийное присутствие после конфуза с “инъекциями чистящих средств”. Видеоконференция лидеров стран G20 не состоялась из-за разногласий Китая и США в оценке деятельности ВОЗ (утверждают источники South China Morning Post).

В Бельгии от коронавируса умер 94-летний Анри Кичка, один из последних остававшихся в живых узников Аушвица. На выходных умерли (не сообщается, от чего) итальянский журналист Джульетто Кьеза, много работавший в России, знаменитый шведский писатель Пер Улов Энквист, фотограф Леонид Лубяницкий, автор очень известных портретов Высоцкого, Бродского, Барышникова.

Семь ссылок

Чернобыль. К 34-й годовщине взрыва – еще два отрывка из книги британского журналиста Адама Хиггинботама “Чернобыль. История катастрофы” (изд-во “Альпина нон-фикшн”): о директоре станции Викторе Брюханове и о том, как ликвидаторы боролись с последствиями катастрофы в Припяти. Или фрагменты из сборника “Чернобыльское досье КГБ. Общественные настроения. ЧАЭС в поставарийный период”, подготовленного архивом СБУ и Украинским институтом национальной памяти.

К 34-й годовщине взрыва – еще два отрывка из книги британского журналиста Адама Хиггинботама “Чернобыль. История катастрофы” (изд-во “Альпина нон-фикшн”): о директоре станции Викторе Брюханове и о том, как ликвидаторы боролись с последствиями катастрофы в Припяти. Или фрагменты из сборника “Чернобыльское досье КГБ. Общественные настроения. ЧАЭС в поставарийный период”, подготовленного архивом СБУ и Украинским институтом национальной памяти. Разговоры. В издательстве АСТ вышла книга Алексея Малобродского "Следствие разберется. Хроники "Театрального дела" – вот интервью с автором, он единственный из обвиняемых провел 11 месяцев в СИЗО. Или беседа с Михаилом Эпштейном – к 70-летию этого “гуманитария в широком смысле” (так он сам себя характеризует).

В издательстве АСТ вышла книга Алексея Малобродского "Следствие разберется. Хроники "Театрального дела" – вот интервью с автором, он единственный из обвиняемых провел 11 месяцев в СИЗО. Или беседа с Михаилом Эпштейном – к 70-летию этого “гуманитария в широком смысле” (так он сам себя характеризует). Главы. Очерк о поездке Лимонова по Бурятии – из его последней книги “Старик путешествует”. Или фрагмент из книги философа Марии Рахманиновой “Власть и тело”, посвященный философским трактатам и публицистике Казимира Малевича.

Искренне Ваши,

Семь Сорок