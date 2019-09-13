Штраф за голодовку

Добрый день!

Пока Россия и Чехия ведут безнадежную дипломатическую войну за статую советского маршала (и так ведут, и сяк, и вот даже так), глава российского МИДа Сергей Лавров сказал в интервью газете “Труд” (да, она по-прежнему существует), что война в Сирии закончилась. Никогда не знаешь, где найдешь действительно важные новости. У нас такие:

Госдума России отклонила законопроект об отмене “дадинской” статьи.

В Петербурге так и не подведены итоги муниципальных выборов. Разгорелся скандал вокруг предвыборной кампании губернатора Беглова.

Российские власти проведут испытания нового средства блокировки Telegram на жителях Тюмени.

Олег Сенцов подарил Зеленскому банку из-под чая со своим тюремным нагрудным знаком. Обменянный бывший начальник ПВО Снежного Владимир Цемах вернулся на Донбасс.

Московское: “дадинская статья” и последствия летних протестов

Госдума отклонила в первом же чтении законопроект о декриминализации "дадинской" статьи УК РФ. Ответственность по ней (до пяти лет) наступает за четвертое нарушение “порядка проведения массовых мероприятий” в течение 180 дней. Депутатам от ЛДПР, которые внесли этот законопроект два года назад, не удалось доказать единороссам, выступающим против отмены, что волшебное превращение административных нарушений в уголовное, если применить его ко всему полю административных дел, а не только к “нарушениям” на митингах, привело бы к массовой посадке, например, водителей.

Оглашение приговора актеру Павлу Устинову, которого обвиняют в том, что он вывихнул плечо росгвардейцу (судя по видео, плечо исправно функционировало, несмотря на вывих), огласят 16 сентября. Обвинение требует шесть лет. За Устинова вступился Константин Райкин, художественный руководитель Высшей школы сценических искусств, где тот учился. Вот интервью с сестрой Павла Устинова Юлией.

Центр “Э” продолжает прессовать 17-летнюю Ольгу Мисик – девушку, которая читала омоновцам конституцию во время летних акций в Москве. Ей предлагали попросить политическое убежище в Дании, но она решила продолжать борьбу, переведя ее на новый уровень: теперь она будет читать омоновцам Уголовный кодекс. Вот разговор с ней.

Один из избитых на летних акциях в Москве уехал из России, потому что опасается, что уголовное дело заведут против него, а не против полицейских, нанесших ему травму. Вот три истории избитых, все озлобились. Ответов на их жалобы из СК пока не поступало.

“Медузе” удалось расшифровать электронное голосование в Москве в округе, где проиграл независимый кандидат Роман Юнеман. Теперь в специальном видео можно посмотреть, как во второй половине дня его преимущество над самовыдвиженкой-единоросской начало вдруг стремительно таять.

Петербургский полутупик

В Петербурге так и не подвели итогов муниципальных выборов, и результатов по подтасованным округам не отменили. Вот хороший общий обзор ситуации, если вы до сих пор не обратили на нее внимания, а вот case study, рассказ о метаниях председательницы избиркома муниципального округа “Озеро Долгое” – с вызовом полиции, пожарников, представителей “системной оппозиции”. В других проблемных округах – свой цирк и свои кони, но есть и истории успеха: яблочникам удалось отстоять результаты в муниципалитете “Литейный округ”.

Неожиданный скандал возник вокруг выборов губернатора. Беглов не заплатил своим агитаторам, и теперь они очень злые.

Улан-Удэ и другие регионы

В Улан-Удэ в воскресенье состоится митинг жителей, его проведение согласовал суд. Заявленная тема – кризис государственной власти. Эта акция как бы не имеет отношение к жестоко разогнанному бессрочному протесту, по факту которого завели уголовное дело, но чтобы понять, что происходит в Бурятии, полезно прочитать интервью с депутатом Верховного хурала республики Баиром Цыреновым, который в этой акции участвовал. Журналистка бурятского телеканала АТВ Анна Зуева уволилась в знак протеста против того, как региональные медиа освещали, то есть не освещали, эту самую акцию.

В Новосибирске прошел новый обыск у координатора штаба Навального Сергея Бойко. Жену Бойко Кристину Жданову увезли в больницу на скорой помощи.

В Кемеровской области возбудили дело о повторном неуважении к власти в отношении Ильи Путевского. Он сравнил “Единую Россию” с чумой – это или 200 тысяч рублей штрафа, или арест на 15 суток. Ранее Путевского уже штрафовали за ролик с критикой Путина и даже завели уголовное дело за оскорбление судьи.

В Туле на 200 тысяч оштрафовали депутата облдумы от КПРФ за то, что он вел трансляцию протестной акции.

В Пензе на 150 тысяч рублей оштрафовали избранного депутата гордумы – за голодовку.

В Украине

Олег Сенцов передал президенту Украины оклеенную синей и желтой лентами банку из-под чая, которая, по его словам, "очень раздражала российских тюремщиков". В нее он положил нагрудный знак со своей фамилией и отметкой о "склонности к бегству" – красной полосой. Сенцов призвал Зеленского как можно быстрее наполнить эту банку нагрудными знаками других украинских заключенных, остающихся в России, на Донбассе и в Крыму. Ранее Сенцов сжег свою тюремную робу.

Переданный России Владимир Цемах, бывший начальник ПВО сепаратистов в поселке Снежное, вернулся в так называемую “ДНР”.

Вот два хороших (и очень разных) интервью с Павлом Грибом, похищенным ФСБ в Беларуси два года назад и теперь вернувшимся в Украину в рамках обмена: первое (там у него есть хорошее слово – “людоморы”) и второе.

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия ЦИК.

Российское народное хозяйство

Reuters пишет, что российские власти не оставили попыток заблокировать Telegram. Испытание новой технологии блокировки проведут на реальных пользователях в Тюмени.

Google оплатил штраф в 700 тысяч рублей за отказ фильтровать контент.

В 2020 году материнский капитал вырастет на 13,5 тысяч рублей (впервые за пять лет), возникли уголовные дела о мошенническом выводе денег из Пенсионного фонда.

В Нёноксе начали вывозить с побережья зараженные радиацией понтоны.

Уголовщина

В Петербурге бывший сотрудник ФСБ получил четыре года реального срока за пытки задержанного. Такого раньше никогда не было – и никогда больше не будет, потому что пострадал от пыток непростой человек (он сейчас сам сидит в СИЗО).

Россия обратилась в Интерпол с запросом о пропавшем сотруднике Кремля, которого называют шпионом США, а российских чиновников, которые разрешили ему уехать за границу, по слухам, сильно наказали.

США ввели новые санкции против КНДР – теперь дело дошло до хакерских групп.

Прокуратура Чехии прекратила уголовное дело против премьера Бабиша, которого обвиняли в мошенничестве со средствами Евросоюза. Весной 2019 года Андрей Бабиш сменил министра юстиции на лояльного себе человека. Серия масштабных уличных протестов никак не повлияла на ситуацию.

Прошло 20 лет после взрыва жилого дома на Каширском шоссе в Москве, жертвами которого стали 124 человека, но мы до сих пор не знаем, что там на самом деле произошло.

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