Подстрекатели без подстрекаемых

Доброе утро!

По подсчетам “Открытых медиа”, за год “Единая Россия” потратила на пропаганду 1,3 млрд рублей, а ведь впереди еще выборы:

Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить аккаунт “МБХ-медиа”.

Введены штрафы до 5 млн рублей и сроки до 5 лет за “публичное оскорбление ветеранов”.

Джо Байден согласился с тем, что Путин – убийца. Российский посол в Вашингтоне отозван для консультаций.

Умер президент Танзании, целый год насмехавшийся над пандемией.

Игольное ушко закона

Госдума одобрила в третьем чтении поправки, ужесточающие ответственность за публичное оскорбление ветеранов: максимальный штраф теперь составляет 5 млн рублей, максимальный срок лишения свободы – пять лет. Поправки были внесены в Думу Ириной Яровой после суда над Навальным о “клевете на ветерана”.

Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить аккаунт "МБХ медиа", потому что там якобы размещаются материалы “нежелательной организации”. По прогнозам интернет-эксперта Владислава Здольникова, Twitter в России в конечном счете заблокируют, потому что на это есть технические ресурсы и политическая воля. Непосредственно к выборам, по его мнению, будет заблокирован и сайт “Умного голосования”. (Вот интервью с Евгением Ройзманом о предстоящих выборах).

Операторов связи обяжут передавать личные данные абонентов Роскомнадзору – видимо, для борьбы с нежелательными лайками (заявленной цели – борьбы с “серыми” SIM-картами – можно достичь и без этого).

Суд в Москве запретил видео журналиста Карена Шаиняна об усыновлении детей однополыми парами – за “пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений”. Прокурор посчитал, что видео может вызвать у детей "искаженные представления о равноценности традиционной и нетрадиционной семей" (видео при этом помечено 18+, как того требуют рамки ранее принятых законов).

Счетная палата дала отрицательное заключение на законопроект о просветительской деятельности, который Госдума накануне приняла в третьем чтении. Ведомство считает его нормы избыточными. Здесь этот закон критикуют редактор “Википедии”, издатель N+1, математик и астрофизик: математик говорит, что если его заставят литовать свои лекции, он уедет в деревню “курей разводить”.

Вокруг Навального

Члены Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области встретились с Навальным в колонии и утверждают, что жалоб на условия содержания у него нет.

США расширили санкции в отношении России в связи с отравлением Навального (это формальные торговые ограничения на экспорт и реэкспорт всего военного).

Следствие переквалифицировало обвинение по “санитарному делу” с “нарушения санитарных норм и правил” на “подстрекательство” к их нарушению. Кого именно обвиняемые подстрекали, следствие пока не установило, хотя проведено более трехсот допросов. Срок следствия продлен на четыре месяца. По делу проходят десять человек, среди которых ближайшие соратники Навального, его брат Олег, муниципальные депутаты и активисты, в том числе Люся Штейн и Мария Алехина. С письмом в их поддержку выступили мировые знаменитости – актеры и музыканты.

Следственный комитет не увидел нарушений в том, что росгвардеец с размаху дал дубинкой по голове журналисту Федору Худокормову, работавшему на акции в поддержку Алексея Навального 2 февраля.

Участников протестов с иностранными паспортами продолжают высылать из России – здесь несколько историй. У многих в России остаются семьи.

Пианист из Новосибирска Тимофей Казанцев выступил в защиту местной активистки Яны Дробноход, которую обвиняют по "дадинской статье" в связи с последними акциями. Политический спич он произнес после того, как сыграл сонату Бетховена на концерте, посвященном памяти пианистки Веры Лотар-Шевченко (она многие годы провела в сталинских лагерях). Представители филармонии пытались прервать пианиста, а после концерта долго извинялись перед публикой. Вот разговор с Казанцевым.

Издание “Проект” подготовило послесловие к фильму ФБК о дворце Путина: для постройки четырех шале, в одном из которых располагается “ВИП-театр” на восемь мест, в селе Прасковеевка был снесен детский лагерь, где с конца 1960-х годов отдыхали дети атомщиков. По версии бывшего вожатого, следящим за дворцом не нравилось, что в путинские виноградники регулярно залетали футбольные мячи.

Защитить Кадырова

Общественная палата Чечни попросила Путина защитить Кадырова после публикации “Новой газеты” о внесудебных казнях в республике. Министр печати Чечни, помощник Кадырова Ахмед Дудаев потребовал закрыть "Новую газету". Потом в Грозном прошел митинг, участники которого тоже молили Путина “прикрыть “Новую” и подобные ей СМИ”. Троих родственников бывшего чеченского спецназовца Сулеймана Гезмахмаева, свидетельства которого опубликовала “Новая”, задержали, доставили в полицию и потребовали, чтобы они добились от Гезмахмаева извинений и опровержений. Сказали, что в противном случае “семье будет очень плохо”.

Мать похищенных в Нижнем Новгороде модераторов оппозиционного чеченского телеграм-канала попросила помощи у омбудсмена Москальковой. Сами они рассказали адвокату о новых пытках.

ЕС ввел санкции против чеченского вице-премьера Висмурадова и бывшего главы полиции Аргуна Катаева – в связи с преследованиями геев и бисексуалов.

Крымское

Сегодня Путин будет участвовать в разного рода онлайн-торжествах в связи с очередной годовщиной аннексии Крыма. У крымскотатарского активиста Заира Смедляева свои итоги: главными достижениями семи лет он считает утрату свободы выражения, “бешеный” рост цен и нехватку воды.

Здесь адвокат Эмиль Курбединов и руководительница Крымской правозащитной группы Ольга Скрыпник рассказывают об особенностях дел о шпионаже и экстремизме в Крыму, о методах их фабрикации и пытках активистов.

Дежурный ответ на дежурный вопрос

Президент США Джо Байден в интервью журналисту телекомпании ABC Джорджу Стефанопулосу на вопрос “Считаете ли вы Путина убийцей?” ответил: "Ммм, хмм, да". Из Вашингтона для консультаций отозван посол России. В Госдуме слова Байдена квалифицировали как “истерику от бессилия” и “триумф политического маразма”. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки сказала, что США и впредь будут действовать в отношениях с Россией “прямолинейно”.

Эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов не видит ничего скандального в словах Байдена. “То, что Путин нехороший человек, – это межпартийный американский консенсус”, – говорит он. Возможности для ухудшения и без того плохих российско-американских отношений Наумов не видит.

Вокруг света

В Беларуси Генпрокуратура Беларуси направила в суды почти 470 уголовных дел, связанных с протестами. МВД выложило в сеть “видеопризнание” задержанного айтишника, в котором он говорит, что “протестующие с жиру бесятся”. За что преследуют гродненского журналиста-расследователя Дениса Ивашина, рассказано здесь.

Генпрокуратура Беларуси направила в суды почти 470 уголовных дел, связанных с протестами. МВД выложило в сеть “видеопризнание” задержанного айтишника, в котором он говорит, что “протестующие с жиру бесятся”. За что преследуют гродненского журналиста-расследователя Дениса Ивашина, рассказано здесь. В Казахстане оппозиция провела довольно странный полу-онлайновый съезд с призывом к объединению. Некоторые участники считают его специальной уловкой властей. (Кстати, участники арестованного в полном составе форума “Муниципальная Россия” собираются провести его в ClubHouse).

оппозиция провела довольно странный полу-онлайновый съезд с призывом к объединению. Некоторые участники считают его специальной уловкой властей. (Кстати, участники арестованного в полном составе форума “Муниципальная Россия” собираются провести его в ClubHouse). На парламентских выборах в Нидерландах лидирует партия премьера Марка Рютте.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро среды, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России опять упал – до 8998. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составило 4 млн 418 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру среды 93 364 человек (+427 за сутки).

В ЕС представили проект паспорта вакцинации (пока в нем нет почти ничего конкретного). С самой вакцинацией дела тоже идут неважно: в Латвии она фактически прекратилась, несмотря на то, что ВОЗ официально сохранила свою рекомендацию продолжать прививать препаратом AstraZeneca. Ситуация в целом не улучшается: с 20 марта общенациональный локдаун вводится в Польше.

В Украине, где прививочная кампания только началась, уже поменяли ее стратегию: вторую прививку решено делать через три месяца, а не через 28 дней, как это планировалось раньше. В Великобритании дела обстоят лучше: хотя бы одну дозу вакцины получили уже 25 млн человек.

Президент Танзании, прославившийся отрицанием коронавируса, умер в возрасте 61 года.

Семь ссылок

Литература. К годовщине смерти Эдуарда Лимонова – его нескучная биография и статья поэта Кирилла Медведева, предлагающая “левый” взгляд на литературное и политическое наследие Э.Л. Или эссе Константина Львова об Арсении Тарковском – к выходу тома его прозы и писем.

К годовщине смерти Эдуарда Лимонова – его нескучная биография и статья поэта Кирилла Медведева, предлагающая “левый” взгляд на литературное и политическое наследие Э.Л. Или эссе Константина Львова об Арсении Тарковском – к выходу тома его прозы и писем. Художества. Отрывок из книги Атле Нэсс “Эдвард Мунк. Биография художника” (изд-во “КоЛибри”). Или разговор Ивана Толстого с Леонардом Чертковым – к выходу его двухтомника “ВХУТЕМАС — ВХУТЕИН. Полиграфический факультет. 1920—1930” в изд-ве “Бослен” (можно слушать).

Отрывок из книги Атле Нэсс “Эдвард Мунк. Биография художника” (изд-во “КоЛибри”). Или разговор Ивана Толстого с Леонардом Чертковым – к выходу его двухтомника “ВХУТЕМАС — ВХУТЕИН. Полиграфический факультет. 1920—1930” в изд-ве “Бослен” (можно слушать). Кораллы, львы и волки. Биолог Всеволод Рудый рассказывает о коралловых полипах, необходимых им для жизни одноклеточных водорослях-симбиодиниумах и глобальном потеплении, все это убивающем. Или история некогда знаменитой советской писательницы о животных Веры Чаплиной: она вырастила львицу в коммуналке и очень дружила с волком (с фотографиями и даже фильмами).

Биолог Всеволод Рудый рассказывает о коралловых полипах, необходимых им для жизни одноклеточных водорослях-симбиодиниумах и глобальном потеплении, все это убивающем. Или история некогда знаменитой советской писательницы о животных Веры Чаплиной: она вырастила львицу в коммуналке и очень дружила с волком (с фотографиями и даже фильмами). Больше интересных текстов, интервью и актуальных репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени.

Искренне Ваши,

Семь Сорок