Уважаемый генсек похудел

Доброе утро!

С 1 августа посольство США в России приостанавливает предоставление консульских услуг в связи с нехваткой персонала из-за включения США в российский список “недружественных стран”. В остальном так:

В субботу в России было зафиксировано максимальное в текущем году число умерших от COVID-19 – 619 человек. В некоторых регионах отмечена нехватка вакцин.

В Беларуси бывших сотрудников гостелеканала ОНТ, бастовавших во время протестов, вызывают на допросы в СК.

Секретные документы Минобороны Великобритании о маршруте эсминца в Черном море нашли на автобусной остановке в графстве Кент.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 20 538. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 5 миллионов 451 тысяча. Официальное число жертв достигло к утру воскресенья 133 282 человек (+599 за сутки). В субботу число умерших за сутки было максимальным для текущего года – 619 человек.

В Москве от коронавируса умер мультимиллонер Олег Бурлаков, входивший в список 200 богатейших россиян по версии Forbes. Теперь его семья обратилась в Следственный комитет с требованием расследовать эту смерть.

В Бурятии ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых групп жителей: помимо работников сферы услуг, медиков и чиновников, которых обязали привиться и в других регионах, в Бурятии эту обязанность распространили на студентов и людей старше 65 лет (вот репортаж из сидящей в локдауне республики). На этом фоне несколько российских регионов столкнулись с нехваткой вакцин.

В Москве полиция разогнала акцию КПРФ против обязательной вакцинации (есть задержанные), а в одном из МФЦ силовики жестоко задержали посетительницу с маской на подбородке – ее долго тащили по полу, а потом составили два административных протокола: о нарушении санитарных норм и о сопротивлении полиции. Власти Новосибирска – чтобы не раздражать горожан праздниками на фоне эпидемии – приняли гениальное решение о праздновании Дня города среди самих себя на закрытом мероприятии. (Закрытые мероприятия тоже, правда, чреваты: коронавирус выявили у премьер-министра Люксембурга, который за несколько дней до этого участвовал в саммите ЕС в Брюсселе).

Вспышка COVID-19 произошла в детском лагере в Тыве – более 70 человек изолированы. Коронавирус выявлен у 120 финнов, вернувшихся из Петербурга с Чемпионата Европы по футболу. Всех шведских болельщиков по приезду домой посадили в карантин. Какие последствия будут иметь футбольные матчи, проходившие на забитом до отказа стадионе им. Пушкаша в Будапеште, Европе еще предстоит узнать (на других европейских стадионах все-таки стараются соблюдать дистанцирование).

Министр здравоохранения Великобритании ушел в отставку после того, как таблоид The Sun опубликовал фотографии, на которых он целуется со своей коллегой. И дело даже не в том, что у обоих есть семьи, а в том, что он же и запретил целоваться всем остальным жителям Британских островов, если они не живут под одной крышей. Но есть и тихие острова: Исландия отменила все коронавирусные ограничения – там вакцинировано почти 87% населения, а Сингапур придумал, как жить с коронавирусом дальше, сведя его влияние на повседневность до уровня обычного гриппа.

Русская жизнь

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Илларион сообщил россиянкам, что беременность после изнасилования – еще не повод для аборта. Потому что любая человеческая жизнь “имеет абсолютную ценность”.

В Ивановской области в колонии погибли две заключенные женщины, они отравились во время чистки канализации. Вероятно, их жизни особой ценности не имели.

В Москве – после 15-часового допроса – у гражданина Китая отобрали годовалого сына, рожденного для него суррогатной матерью, а его самого задержали. Сегодня суд изберет для него меру пресечения. Суррогатное материнство в России не запрещено, а ребенок родился до того, как Госдума ввела запрет для иностранцев на пользование этими услугами.

Верховный суд Дагестана рассмотрит жалобу МВД на правозащитницу Светлану Анохину в связи с похищением силовиками чеченки Халимат Тарамовой из кризисной квартиры для жертв семейного насилия в Махачкале (власти, наоборот, пытаются обвинить правозащитницу в ее похищении из Чечни).

В отношении сыктывкарского правозащитника Эрнеста Мезака возбуждено уголовное дело об оскорблении судьи. При обыске из дома изъяли все девайсы. В конце марта Мезак написал пост в ВК, где назвал суд “городским шапито”, а оштрафовавшую его судью – “клоуном”.

На стендап-комика Идрака Мирзализаде напали в центре Москвы после того, как на телеканале “Царьград” показали фрагмент его монолога о российской ксенофобии. Кроме того, он получил несколько тысяч угроз в интернете.

Трудовых мигрантов при въезде в Россию обяжут подписывать “соглашение о лояльности” – в качестве “административного воздействия профилактического характера”.

Непокорные велосипедисты

Белорусские власти задержали троих участников Минского триатлона, причем прямо во время велопробега. Они в изоляторе на Окрестина. За что их задержали, официально неизвестно, но вероятно за бело-красно-белые напульсники.

Белорусский информационный портал Tut.by, с мая работающий только в социальных сетях из-за блокировки и изъятия оборудования, удалил все посты за 2020 год и первую половину 2021 года. Редакция объяснила это стремлением обеспечить безопасность сотрудников и читателей на фоне иска о признании материалов Tut.by экстремистскими.

Бывших сотрудников белорусского государственного телеканала ОНТ, бастовавших во время протестов, начали вызывать на допросы в СК.

Комментируя перевод под домашний арест Романа Протасевича и его подруги Софьи Сапего, белорусский политолог Андрей Егоров говорит, что таким образом власти, с одной стороны, запоздалым образом торгуются с Евросоюзом, а с другой стороны, пытаются использовать Протасевича для демонизации протеста. Егоров не исключает освобождения еще нескольких политзаключенных, но не из числа политических лидеров.

Вокруг света

Сегодня в Черном море начинаются военные учения Sea Breeze с участием стран НАТО. Из публикации “Би-би-си” выяснилось, что британские военные тщательно планировали прохождение эсминца "Дефендер" у побережья аннексированного Россией Крыма и не исключали агрессивной реакции российского флота и авиации на действия британского корабля. Это следует из секретных документов Министерства обороны Великобритании, которые случайный прохожий нашел на автобусной остановке в графстве Кент.

По данным источников Associated Press, Украина отозвала свою подпись под документом о защите уйгуров после того, как Китай пригрозил остановить поставки в Украину вакцин от коронавируса.

В Майами продолжается разбор завалов обрушившегося жилого дома – в списке пропавших без вести значатся 153 человека.

Число жертв торнадо на юге Чехии выросло (чешск.) до шести человек – в больнице умер двухлетний ребенок. Часть сохранившихся домов в регионе до сих пор не подключены к электричеству.

На западе Канады за неделю сгорели четыре католические церкви. Пожарам предшествовало обнаружение сотен детских могил, расположенных в местах, где раньше находились католические интернаты для детей коренных народов.

Телевидение КНДР пустило в эфир интервью с “обычным северокорейцем”, который рассказывает, как все его знакомые не могут сдержать слез, когда думают, как похудел в последнее время уважаемый генеральный секретарь Ким Чен Ын. У самого интервьюируемого от этой мысли “разрывается сердце”.

Шесть ссылок

Литература. Беседа со шведским журналистом Каем Шулером о том, как Солженицыну присуждали Нобелевскую премию: он изучил только что открывшиеся архивы Нобелевской премии за 1970 год. Или разговор Дмитрия Волчека с писательницей Нуне Барсегян о ее новом романе "Кем считать плывущих" (изд-во "НЛО"), составленном из историй жителей берлинского района Пренцлауэр-Берг.

Беседа со шведским журналистом Каем Шулером о том, как Солженицыну присуждали Нобелевскую премию: он изучил только что открывшиеся архивы Нобелевской премии за 1970 год. Или разговор Дмитрия Волчека с писательницей Нуне Барсегян о ее новом романе "Кем считать плывущих" (изд-во "НЛО"), составленном из историй жителей берлинского района Пренцлауэр-Берг. Кино. К 80-летию Кшиштофа Кесьлёвского – целая подборка материалов, в том числе трогательное эссе Олега Дорна о режиссере. Или статья словенского философа-лаканиста Аленки Зупанчич о двух комедиях Престона Стёрджеса, между которыми проходит разлом “старого” и “нового” Голливуда.

К 80-летию Кшиштофа Кесьлёвского – целая подборка материалов, в том числе трогательное эссе Олега Дорна о режиссере. Или статья словенского философа-лаканиста Аленки Зупанчич о двух комедиях Престона Стёрджеса, между которыми проходит разлом “старого” и “нового” Голливуда. Архитектура. Рассказ Григория Ревзина об архитектурной группе рукописного журнала “Аркигрэм”, образованной в 1961 году шестью молодыми британскими архитекторами – Питером Куком, Роном Херроном, Уорреном Чоком, Деннисом Кромптоном, Майклом Уэббом и Дэвидом Грином. Или путеводитель по бруталистическим творениям немецкого архитектора Готтфрида Бёма (1920–2021).

Рассказ Григория Ревзина об архитектурной группе рукописного журнала “Аркигрэм”, образованной в 1961 году шестью молодыми британскими архитекторами – Питером Куком, Роном Херроном, Уорреном Чоком, Деннисом Кромптоном, Майклом Уэббом и Дэвидом Грином. Или путеводитель по бруталистическим творениям немецкого архитектора Готтфрида Бёма (1920–2021). Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок