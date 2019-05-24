Добрый день!
Мир стремительно меняется: на выставках в художественных музеях, где каких-то 20 лет назад никого не было, теперь не протолкнуться и даже на Эверест образовалась очередь. Кажется, пора по норам, как бы говорит нам вселенная. Новости в ней такие:
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своей отставки с 7 июня. За это время консервативная партия должна будет выбрать нового лидера.
- Украинская партия “Блок Петра Порошенко” переименовалась в “Европейскую солидарность”. 31 мая пройдет открытый съезд, на котором назовут лидера.
- Россия открывает военное представительство в Центральноафриканской республике.
- Предполагаемая дочь Путина Катерина Тихонова защитила диссертацию о методах борьбы с тошнотой.
Therexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об отставке с 7 июня. Завершая короткую речь, Мэй сказала, что уходит с благодарностью за возможность служить стране, которую любит, – и расплакалась.
Теперь консервативная партия должна выбрать нового лидера, наиболее вероятным кандидатом в прессе называют бывшего министра иностранных дел и экс-мэра Лондона Бориса Джонсона, но далеко не факт, что преемником станет именно он: в 2016 году борьба за пост лидера партии сопровождалась интригами, по сравнению с которыми меркнет эта ваша “Игра престолов”.
Уход Терезы Мэй также не означает автоматического разрешения проблемы брекзита: парламент остается разделенным, а выйти из ЕС без договора просто по личному решению премьера невозможно – то есть все, конечно, возможно, но парламент ранее это запретил.
Тереза Мэй стала второй женщиной-премьером Великобритании и поставила два рекорда: самое разгромное для правительство голосование в истории (по договору о брекзите в январе прошлого года) и наибольшее число отставок в правительстве.
Еще о кризисе правящих партий
- Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко на закрытом съезде провела ребрендинг: убрала из названия имя Порошенко и переименовалась в "Европейскую Солидарность". 31 мая пройдет открытое партийное мероприятие, на котором будет объявлено о планах на предвыборную кампанию.
- Губернаторы как минимум шести регионов России осенью пойдут на выборы не от “Единой России”, а самовыдвиженцами. Согласитесь, это грандиозная разница: сам себя Беглов выдвинет в губернаторы Петербурга или это сделает ЕР.
Наука и религия
- Предполагаемая младшая дочь Путина Катерина Владимировна Тихонова успешно защитила кандидатскую диссертацию о тошноте. Всем, конечно, вспомнился плакат с митингов 2011–12 годов “Не раскачивайте лодку – нашу крысу тошнит”, но диссертация не совсем об этом. В ней рассказывается, как обмануть вестибулярный аппарат человека, чтобы предотвратить укачивание. Метод давно известен – это технология GVS (гальванической вестибулярной стимуляции), слабые разряды тока, которые подаются на прикрепленные к голове электроды. Екатерина Тихонова разработала алгоритм, определяющий, как именно их подавать. Защита была очень доброжелательной, по окончанию выступления диссертантки женский голос из зала выкрикнул: "Это талантливая работа, опережение науки на сто лет!"
- В Нижегородской области есть закрытый “наукоград” Саров (он же Арзамас-16). Там расположен НИИ экспериментальной физики, разработчик и производитель ядерных боеприпасов. В XVIII веке в Сарове основали монастырь, где впоследствии жил преподобный Серафим Саровский. И вот теперь НИИЭФ закупает (за госсчет) 76 икон Серафима Саровского со стразами. Логично? Логично.
- В Киеве проходит Синод Православной церкви Украины, обсуждают раскол. Убедить патриарха Филарета, что он больше не главный, собравшимся пока не удалось. Вот тут Филарет излагает свои претензии к томосу. Главная проблема – кому варить миро.
- Русская православная церковь просит на месяц отложить проведение опроса в Екатеринбурге о месте строительства церкви св. Екатерины – видимо, в надежде, что все жители города за месяц уверуют.
- Компания SpaceX запустила на орбиту 60 спутников для проекта глобального интернета Starlink. Такой интернет, кстати, трудно будет заглушить на время протестных акций.
Суды все идут
- Бывший юрист ЮКОСа Павел Ивлев заочно приговорен к 10 годам колонии. Ивлев с 2004 года живет в США. В 2012 году суд в России заочно его арестовал.
- Экс-координатор “Открытой России” в Тюмени Антон Михальчук объявлен в федеральный розыск по уголовному делу.
- Глава “Руси сидящей” Ольга Романова проиграла суд бывшей заключенной Ингой Кривицкой, которую обвиняла в причастности к пыткам. Кривицкая отсудила 70 тысяч рублей. Ранее Кривицкая зарегистрировала собственную организацию под названием “Русь сидящая”.
- Суд в Петербурге оштрафовал на 11 тысяч рублей участницу первомайской демонстрации, которой при задержании сломали руку. Вместе с ней на сходные суммы арестовали еще двоих участников демонстрации.
- Американцу Полу Уилану, арестованному в России по обвинению в шпионаже, продлили срок ареста. В суде он назвал свое дело политическим (местью за американские санкции в отношении России) и заявил, что сотрудник ФСБ унижает его и угрожает безопасности.
- Гражданин Украины Станислав Клых, приговоренный в России к 20 годам тюрьмы за участие в первой чеченской войне на стороне сепаратистов, объявил голодовку в тюрьме. Клых с первого дня настаивал, что никогда не был в Чечне.
- Максим Лапунов – единственный пока гей, открыто рассказавший о пытках в Чечне, подал иск в ЕСПЧ. Почитайте разговор с ним.
В мире
- В разных странах ЕС на выходных проходят выборы в Европарламент (довольно важные), в Литве вместе с евровыборами в воскресенье пройдет второй тур выборов президента.
- Минобороны России открывает представительство в Центральноафриканской республике. В ведомстве говорят, что воевать сотрудники не будут.
- США отправляют на Ближний Восток еще полторы тысячи военнослужащих.
Новости культуры
- Министр культуры России Владимир Мединский на вопрос журналиста о дорогом пентхаусе его жены ответил: “Потом как-нибудь все скажем”. Накануне этот пентхаус нашел ФБК Навального.
- Глава Следственного комитета России, член Союза писателей Александр Бастрыкин постоянно пишет стихи про Навального. Полезно ознакомится, чтобы не потерять из виду границы реального.
- “Яндекс” купил права на показ в интернете сериала “Слуга народа” с президентом Украины в роли президента Украины.
- Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн заплатит 44 млн долларов по гражданским искам о сексуальных домогательствах. Уголовные дела остаются.
- В Москве умерла известный историк-медиевист Наталия Басовская. Вот относительно недавний большой разговор с ней.
- Ученик Александра Сокурова Кантемир Балагов назван лучшим режиссером конкурса “Особый взгляд”, второго по значимости в официальной программе Каннского кинофестиваля. Он представлял свой второй фильм “Дылда” – о любви в послеблокадном Ленинграде.
Ссылки для чтения
- Литература. Прошло десять лет, как умер поэт Алексей Парщиков – историк культуры и эссеист Михаил Эпштейн публикует свою переписку с ним. Или рассказ о Слезе социализма – доме-коммуне на улице Рубинштейна в Петербурге – и сочинениях населявших его и забытых теперь писателей. Недавно в издательстве Common place вышел сборник их произведений, составленный Евгением Коганом. Вот здесь Коган рассказывает, как сам жил в этом доме (по ссылке есть фотографии) и как решил сделать этот сборник.
- Биографии. Филолог, итальянист и историк книги Николай Котрелёв рассказывает историю своих научных увлечений, объясняет, что такое текст и как с ним работают. Или вот биография киногероя – обзор Максима Семеляка “Образ еврея в мировом кинематографе”.
- Подступающее будущее. Отрывок из книги Даниила Туровского “Вторжение. Краткая история русских хакеров” (выходит в издательстве Individuum) о том, как подростки из Восточной Германии взламывали американские сети и продавали данные СССР. Или отрывок из книги Эндрю Макафи “Машина, платформа, толпа. Наше цифровое будущее” (изд-во Манн, Иванов и Фербер) о том, как неспециалисты могут обеспечить прорыв в современной науке.
- В дальних странах. Рассказ о суде над экс-президентом Аргентины Кристиной Киршнер, которую обвиняют, как водится, в коррупции, но также и в похищении важнейших исторических документов – а она говорит, что ей их Путин подарил. Или история о том, как снос трущоб в Лиссабоне помог ликвидировать крупнейший в Европе “гипермаркет наркотиков”, где за день отоваривались до пяти тысяч человек (ну и заодно о том, как он там вообще возник).
Искренне ваши,
Семь Сорок
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