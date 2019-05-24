Добрый день!

Мир стремительно меняется: на выставках в художественных музеях, где каких-то 20 лет назад никого не было, теперь не протолкнуться и даже на Эверест образовалась очередь. Кажется, пора по норам, как бы говорит нам вселенная. Новости в ней такие:

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своей отставки с 7 июня. За это время консервативная партия должна будет выбрать нового лидера.

Украинская партия “Блок Петра Порошенко” переименовалась в “Европейскую солидарность”. 31 мая пройдет открытый съезд, на котором назовут лидера.

Россия открывает военное представительство в Центральноафриканской республике.

Предполагаемая дочь Путина Катерина Тихонова защитила диссертацию о методах борьбы с тошнотой.

Therexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об отставке с 7 июня. Завершая короткую речь, Мэй сказала, что уходит с благодарностью за возможность служить стране, которую любит, – и расплакалась.

Теперь консервативная партия должна выбрать нового лидера, наиболее вероятным кандидатом в прессе называют бывшего министра иностранных дел и экс-мэра Лондона Бориса Джонсона, но далеко не факт, что преемником станет именно он: в 2016 году борьба за пост лидера партии сопровождалась интригами, по сравнению с которыми меркнет эта ваша “Игра престолов”.

Уход Терезы Мэй также не означает автоматического разрешения проблемы брекзита: парламент остается разделенным, а выйти из ЕС без договора просто по личному решению премьера невозможно – то есть все, конечно, возможно, но парламент ранее это запретил.

Тереза Мэй стала второй женщиной-премьером Великобритании и поставила два рекорда: самое разгромное для правительство голосование в истории (по договору о брекзите в январе прошлого года) и наибольшее число отставок в правительстве.

Еще о кризисе правящих партий

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко на закрытом съезде провела ребрендинг: убрала из названия имя Порошенко и переименовалась в "Европейскую Солидарность". 31 мая пройдет открытое партийное мероприятие, на котором будет объявлено о планах на предвыборную кампанию.

Губернаторы как минимум шести регионов России осенью пойдут на выборы не от “Единой России”, а самовыдвиженцами. Согласитесь, это грандиозная разница: сам себя Беглов выдвинет в губернаторы Петербурга или это сделает ЕР.

Наука и религия

Предполагаемая младшая дочь Путина Катерина Владимировна Тихонова успешно защитила кандидатскую диссертацию о тошноте. Всем, конечно, вспомнился плакат с митингов 2011–12 годов “Не раскачивайте лодку – нашу крысу тошнит”, но диссертация не совсем об этом. В ней рассказывается, как обмануть вестибулярный аппарат человека, чтобы предотвратить укачивание. Метод давно известен – это технология GVS (гальванической вестибулярной стимуляции), слабые разряды тока, которые подаются на прикрепленные к голове электроды. Екатерина Тихонова разработала алгоритм, определяющий, как именно их подавать. Защита была очень доброжелательной, по окончанию выступления диссертантки женский голос из зала выкрикнул: "Это талантливая работа, опережение науки на сто лет!"

В Нижегородской области есть закрытый “наукоград” Саров (он же Арзамас-16). Там расположен НИИ экспериментальной физики, разработчик и производитель ядерных боеприпасов. В XVIII веке в Сарове основали монастырь, где впоследствии жил преподобный Серафим Саровский. И вот теперь НИИЭФ закупает (за госсчет) 76 икон Серафима Саровского со стразами. Логично? Логично.

В Киеве проходит Синод Православной церкви Украины, обсуждают раскол. Убедить патриарха Филарета, что он больше не главный, собравшимся пока не удалось. Вот тут Филарет излагает свои претензии к томосу. Главная проблема – кому варить миро.

Русская православная церковь просит на месяц отложить проведение опроса в Екатеринбурге о месте строительства церкви св. Екатерины – видимо, в надежде, что все жители города за месяц уверуют.

Компания SpaceX запустила на орбиту 60 спутников для проекта глобального интернета Starlink. Такой интернет, кстати, трудно будет заглушить на время протестных акций.

Суды все идут

Бывший юрист ЮКОСа Павел Ивлев заочно приговорен к 10 годам колонии. Ивлев с 2004 года живет в США. В 2012 году суд в России заочно его арестовал.

Экс-координатор “Открытой России” в Тюмени Антон Михальчук объявлен в федеральный розыск по уголовному делу.

Глава “Руси сидящей” Ольга Романова проиграла суд бывшей заключенной Ингой Кривицкой, которую обвиняла в причастности к пыткам. Кривицкая отсудила 70 тысяч рублей. Ранее Кривицкая зарегистрировала собственную организацию под названием “Русь сидящая”.

Суд в Петербурге оштрафовал на 11 тысяч рублей участницу первомайской демонстрации, которой при задержании сломали руку. Вместе с ней на сходные суммы арестовали еще двоих участников демонстрации.

Американцу Полу Уилану, арестованному в России по обвинению в шпионаже, продлили срок ареста. В суде он назвал свое дело политическим (местью за американские санкции в отношении России) и заявил, что сотрудник ФСБ унижает его и угрожает безопасности.

Гражданин Украины Станислав Клых, приговоренный в России к 20 годам тюрьмы за участие в первой чеченской войне на стороне сепаратистов, объявил голодовку в тюрьме. Клых с первого дня настаивал, что никогда не был в Чечне.

Максим Лапунов – единственный пока гей, открыто рассказавший о пытках в Чечне, подал иск в ЕСПЧ. Почитайте разговор с ним.

В мире

В разных странах ЕС на выходных проходят выборы в Европарламент (довольно важные), в Литве вместе с евровыборами в воскресенье пройдет второй тур выборов президента.

Минобороны России открывает представительство в Центральноафриканской республике. В ведомстве говорят, что воевать сотрудники не будут.

США отправляют на Ближний Восток еще полторы тысячи военнослужащих.

Новости культуры

Министр культуры России Владимир Мединский на вопрос журналиста о дорогом пентхаусе его жены ответил: “Потом как-нибудь все скажем”. Накануне этот пентхаус нашел ФБК Навального.

Глава Следственного комитета России, член Союза писателей Александр Бастрыкин постоянно пишет стихи про Навального. Полезно ознакомится, чтобы не потерять из виду границы реального.

“Яндекс” купил права на показ в интернете сериала “Слуга народа” с президентом Украины в роли президента Украины.

Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн заплатит 44 млн долларов по гражданским искам о сексуальных домогательствах. Уголовные дела остаются.

В Москве умерла известный историк-медиевист Наталия Басовская. Вот относительно недавний большой разговор с ней.

Ученик Александра Сокурова Кантемир Балагов назван лучшим режиссером конкурса “Особый взгляд”, второго по значимости в официальной программе Каннского кинофестиваля. Он представлял свой второй фильм “Дылда” – о любви в послеблокадном Ленинграде.

Ссылки для чтения

Литература. Прошло десять лет, как умер поэт Алексей Парщиков – историк культуры и эссеист Михаил Эпштейн публикует свою переписку с ним. Или рассказ о Слезе социализма – доме-коммуне на улице Рубинштейна в Петербурге – и сочинениях населявших его и забытых теперь писателей. Недавно в издательстве Common place вышел сборник их произведений, составленный Евгением Коганом. Вот здесь Коган рассказывает, как сам жил в этом доме (по ссылке есть фотографии) и как решил сделать этот сборник.

Биографии. Филолог, итальянист и историк книги Николай Котрелёв рассказывает историю своих научных увлечений, объясняет, что такое текст и как с ним работают. Или вот биография киногероя – обзор Максима Семеляка “Образ еврея в мировом кинематографе”.

Подступающее будущее. Отрывок из книги Даниила Туровского “Вторжение. Краткая история русских хакеров” (выходит в издательстве Individuum) о том, как подростки из Восточной Германии взламывали американские сети и продавали данные СССР. Или отрывок из книги Эндрю Макафи “Машина, платформа, толпа. Наше цифровое будущее” (изд-во Манн, Иванов и Фербер) о том, как неспециалисты могут обеспечить прорыв в современной науке.

В дальних странах. Рассказ о суде над экс-президентом Аргентины Кристиной Киршнер, которую обвиняют, как водится, в коррупции, но также и в похищении важнейших исторических документов – а она говорит, что ей их Путин подарил. Или история о том, как снос трущоб в Лиссабоне помог ликвидировать крупнейший в Европе “гипермаркет наркотиков”, где за день отоваривались до пяти тысяч человек (ну и заодно о том, как он там вообще возник).

Искренне ваши,

Семь Сорок