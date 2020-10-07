Незапрещенный “Новичок”

Доброе утро!

“ОЗХО нашла в анализах Навального токсин, не входящий в списки запрещенных”, – полдня сообщало читателям российское государственное агентство РИА Новости. Потом заголовок все же укоротили до слова “токсин”. Объясняем:

ОЗХО подтвердила, что Навального отравили “Новичком”, но другим, чем Скрипалей.

В Кыргызстане после серии отставок в руководстве и отмены результатов парламентских выборов образовался вакуум власти.

Светлана Тихановская встретилась с канцлером Германии.

В России – близкий к рекордному прирост случаев Covid-19. В Москве школьникам и пенсионерам приостанавливают действие социальных карт.

“По конспирологическому сценарию”

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что биомаркеры ингибитора холинэстеразы, найденные в крови и образцах мочи Навального, имеют структурные характеристики, подобные токсичным веществам класса 1.А.14 и 1.А.15. Это боевые отравляющие вещества, относящиеся к группе "Новичков". При этом в отчете ОЗХО отмечается, что конкретное вещество, биомаркеры которого были найдены в анализах Навального, не включено в список Приложения по химическим веществам к Конвенции о запрещении химоружия. Это и дало повод РИА Новости сообщить, что Навального отравили “легальным ядом”. Соратник Навального Леонид Волков считает это доказательством того, что в России продолжает развиваться программа производства и усовершенствования "Новичка".

Поскольку “Новичок” Навального формально запрещен не был, Россия имела право не докладывать ОЗХО, что этот тип химоружия у нее есть, но расследование по факту его применения все равно может быть инициировано. По правилам, эта процедура ведет к передаче дела в Генассамблею и Совбез ООН, и в последнем Россия является постоянным членом с правом вето. Поэтому наиболее вероятным последствием будет введение санкций против России западными странами.

В МИД РФ заявили, что вся история с отравлением Навального была инициирована “евроатлантическими союзниками с подачи Берлина” и теперь развивается “по конспирологическому сценарию”. Сам Навальный убежден, что если в России все-таки появится уголовное дело в связи с его отравлением, то обвиняемыми будет он сам и его соратники. Эту точку зрения он высказал сразу в трех больших интервью – Юрию Дудю, “Медиазоне” и Русской Службе “Би-би-си” (если некогда смотреть и читать все, читайте второе, оно самое неожиданное).

Но вообще самое неожиданное вот что: компания "Московский школьник", бенефициаром которой является "повар Путина" Евгений Пригожин, подала иск в Симоновский районный суд Москвы с требованием расторгнуть брак между юристом Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь и ее мужем, антропологом Сергеем Моховым. В каком смысле, никто пока не знает.

“Недопереворот” в Кыргызстане

Ситуация в Кыргызстане радикально поменялась в ночь на вторник, когда протестующие захватили Белый дом, где располагается парламент и администрация президента страны, а потом освободили бывшего президента Атамбаева, экс-премьера и еще нескольких политзаключенных. В результате столкновений погиб один человек, около семисот пострадали, семь человек находятся в реанимации.

Уже во вторник в отставку подали главы нескольких регионов, в том числе мэр Бишкека, ЦИК Кыргызстана единогласно отменил итоги голосования на парламентских выборах, спикер парламента ушел в отставку, на пост премьера выдвинули Садыра Жапарова, освобожденного накануне ночью.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее в стране "незаконным захватом власти". Оппозиционные партии сформировали Координационный совет, составом которого многие недовольны. В регионах неизвестные начали нападать и захватывать месторождения и предприятия горнорудной отрасли.

Неспециалисту разобраться в этом сложно, поэтому читайте ценные разъяснения об особенностях кыргызстанской политики, которые дает российский политолог Аркадий Дубнов. Политический обозреватель Азим Азимов называет положение в стране “режимом автопилота”, эксперт по конституционному праву Сания Токтогазиева объясняет, что для возвращения ситуации в правовое поле парламент страны должен собраться на внеочередную сессию, переизбрать спикера, назначить новые выборы, предложить президенту подать в отставку и в случае отказа начать процедуру импичмента. Сегодня как будто бы планируется такое заседание парламента.

Российское

В Нижнем Новгороде простились с журналисткой Ириной Славиной, совершившей самосожжение перед зданием МВД. Несколько десятков человек вышли на шествие в ее память. Профсоюз журналистов потребовал завести уголовное дело о доведении до самоубийства, правозащитники требуют прекратить проведение "обысков устрашения".

Глава Следственного комитета направил своих криминалистов на Камчатку для исследования проб с места загрязнения океана в Авачинском заливе. Ранее местные ученые сообщили о гибели 95% морских донных организмов в заливе. Губернатор Камчатки признал, что в ходе осмотра Козельского полигона ядохимикатов было обнаружено повреждение защитных сооружений. Что это может значить, здесь рассказывает Тимур Олевский.

ФСБ сообщила об очередном деле о передаче гостайны за границу, на этот раз – в Эстонию. В Смоленске задержан российский военнослужащий, в Пскове – его брат, постоянно живущий в Эстонии. Какими тайнами они обменивались, не известно.

На Урале возбуждено уголовное дело об истязании детей в захваченном опальным священником Сергием женском монастыре; в Выборгской епархии отказались лишать сана священника, осужденного за сутенерство.

Тем временем пандемия

По данным на утро вторника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 11 615 (это на 40 случаев меньше зафиксированного в мае абсолютного рекорда). В Москве выявлено 4082 новых заболевших. Всего инфицированных в стране с начала эпидемии 1 миллион 237 тысяч. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру вторника 21 663 человека (+188 за сутки). За день в Москве скончался еще 41 человек.

В Москве с 9 октября приостанавливают льготный проезд для школьников и бесплатный проезд для людей старше 65 лет – чтобы никуда не ездили. О ситуации в Сибири рассказано тут – там снова не хватает мест в стационарах. Судя по исследованию социологов из Европейского университета в СПб, работающие с Covid-19 медики больше боятся административных санкций, чем собственно коронавируса.

Общее число заболевших в мире приближается к 36 миллионам. Рекордный суточный прирост зафиксирован в Иране и Финляндии.

Другие битвы

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретилась в Берлине с канцлером Германии. Тихановская сказала, что ждет от Европы инвестиционной поддержки, помощи независимым медиа и гражданским организациям. Сегодня Тихановская выступит в комиссии по иностранным дела Национального собрания Франции.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел совещание с военными в Нагорном Карабахе. Столица непризнанной республики Степанакерт в ночь на среду вновь подверглась обстрелам. Глава МИД Турции прибыл с визитом в Баку и заявил о поддержке союзника. Вот репортаж о том, что происходит в Баку.

“Кум Путина”, украинский политик Виктор Медведчук опять съездил в Москву.

Запоздавшие судебные решения: суд ЕС признал незаконными поправки о работе иностранных вузов в Венгрии (но Центральноевропейский университет уже переехал в Вену), ЕСПЧ обязал Россию выплатить 12 800 евро компенсации лидеру “Левого фронта” Сергею Удальцову за задержания в 2011 году.

Наука и культура

Нобелевскую премию по физике получили физик Роджер Пенроуз и астрономы Андрея Гез и Райнхард Генцель за исследования черных дыр. Суть их открытий доступно объясняется здесь. Сегодня объявят лауреатов по химии.

В США в возрасте 65 лет умер Эдди ван Хален, гитарист и один из основателей популярной в 1980-е годы группы Van Halen.

Шесть ссылок

Итальянский Ренессанс. Фрагмент из книги историка искусства Павла Алешина “Династия д’Эсте. Политика великолепия. Ренессанс в Ферраре” (изд-во “Слово”) – там самое общее, об образе города. Или отрывок из арт-бестселлера Росса Кинга “Микеланджело и Сикстинская капелла” (изд-во “Азбука”).

Фрагмент из книги историка искусства Павла Алешина “Династия д’Эсте. Политика великолепия. Ренессанс в Ферраре” (изд-во “Слово”) – там самое общее, об образе города. Или отрывок из арт-бестселлера Росса Кинга “Микеланджело и Сикстинская капелла” (изд-во “Азбука”). После античности. Филолог-классик Ольга Алиева рассказывает, что не так в истории аристотелевского корпуса, который – согласно общепринятому мнению – сначала чуть не съели черви в подвале у наследников, а потом исказил издатель. Или вторая часть истории басни: Рим, Византия, Средневековье.

Филолог-классик Ольга Алиева рассказывает, что не так в истории аристотелевского корпуса, который – согласно общепринятому мнению – сначала чуть не съели черви в подвале у наследников, а потом исказил издатель. Или вторая часть истории басни: Рим, Византия, Средневековье. Русская поэзия. Литературовед Михаил Мейлах вспоминает Владимира Эрля и Юрия Орлова – людей, которые связывали его с Хармсом; Александр Жолковский разбирает антисталинскую эпиграмму Мандельштама – как всегда, замечательно интересно.

Литературовед Михаил Мейлах вспоминает Владимира Эрля и Юрия Орлова – людей, которые связывали его с Хармсом; Александр Жолковский разбирает антисталинскую эпиграмму Мандельштама – как всегда, замечательно интересно. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок