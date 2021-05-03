Доброе утро!

В пятницу, перед уходом на длинные выходные, Путин подписал закон, предусматривающий штрафы за неупоминание о статусе "СМИ-иностранных агентов" при цитировании сообщений этих СМИ в других СМИ. Ибо “цифровой суверенитет” незыблем. В отличие от всего остального:

Российские писатели и журналисты выступили в поддержку адвоката Ивана Павлова, обвиняемого в разглашении данных следствия по делу журналиста Ивана Сафронова.

В Москве сорвали премьеру в Театре.doc, в Петербурге задержали участников уличной выставки.

Страны G7 собираются создавать механизм быстрого реагирования и противодействия "российской пропаганде и дезинформации".

Смертность от COVID-19 в Индии бьет новые рекорды.

“Легче приговаривать невиновных”

Людмила Улицкая, Сергей Пархоменко и еще более 80 писателей и журналистов подписали письмо в поддержку адвоката Ивана Павлова – главы правозащитного проекта "Команда 29" и адвоката, которого 30 апреля задержали в Москве и обвинили в разглашении данных предварительного расследования по делу бывшего журналиста “Коммерсанта” Ивана Сафронова. Против Павлова возбуждено уголовное дело, суд запретил ему пользоваться интернетом и телефоном, а также общаться с людьми, которых следствие считает свидетелями по его делу. В письме уголовное дело против Павлова названо актом устрашения и попыткой вывести его из дела Сафронова (бывшего журналиста обвиняют в госизмене), равно как и из дела ФБК. “Меньше информации – проще давление на обвиняемых. Проще давление на обвиняемых – легче приговаривать невиновных", – говорится в письме.

Здесь рассказано о громких делах, которые вел Иван Павлов, а здесь – короткое интервью, которое он дал сразу после обыска в номере московской гостиницы, после чего его увели на допрос.

Спектакли, выставки, кинопоказы и “бомбочки”

В Петербурге полиция задержала художника-акциониста Павла Крисевича и активистку Анастасию Михайлову, устроивших уличную выставку на площади Искусств (картины были о политических репрессиях).

В Москве в Театре.doc сорвали премьеру спектакля "Соседи", посвященного протестам в Беларуси.

Полиция пришла в отделения “СПИД.Центра” в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде из-за жалобы на показ короткометражной гей-драмы “Фанаты”.

Художница Юлия Цветкова, которую обвиняют в распространении порнографии из-за бодипозитивного проекта "Женщина не кукла", объявила голодовку с требованием ускорить рассмотрение своего дела (оно тянется с ноября 2019 года).

ФСБ задержала двух иркутян за фотографии генерала Власова на сайте акции "Бессмертный полк" (реабилитация нацизма).

Философ Славой Жижек вступился за редакторов студенческого журнала DOXA, которых обвиняют в вовлечении (через интернет) несовершеннолетних “в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни” (то есть в митинги). Жижек вызвал на дебаты главу Следственного Комитета России Александра Бастрыкина. Это, конечно, было бы веселое зрелище, но уже не смешно.

Репортаж из Канска, где трех школьников будут судить по обвинению в создании террористического сообщества за то, что один увлекался химией, а другой – историей и вместе они где-то далеко в поле делали “бомбочки”, изображая анархистов. Играли бы в фашистов и героических партизан – никто бы не заметил. Хотя если партизаны белорусские…

Русская жизнь

Навальный поздравил всех – и верующих, и неверующих, и воинственных атеистов – с православной Пасхой и рассказал о своей “увлекательной трансформации из еле волочащего ноги скелета в просто голодного мужчину”. О том, как соотносятся в России эти три группы граждан и об особенностях российской религиозности, здесь рассказывают социологи.

О главной российской скрепе, которую долго изучал Навальный, будучи на свободе, целых две новости:

Сотрудник ФСИН в Иркутской области арестован по делу о взятке в 60 миллионов рублей.

Бывший кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко рассказал в инстаграме, что нынешний глава края Олег Кожемяко через третьих лиц предлагал ему два миллиона долларов за неучастие в выборах губернатора региона в 2018 году (Ищенко тогда победил, но результаты выборов сначала резко поменяли, а потом признали недействительными).

Вокруг света

Разговор с белорусским врачом Натальей Любецкой, которую 31 марта арестовали в Минске и называли “пособницей террориста” по государственному телевидению. Сейчас она за границей и рассказывает о страшных условиях содержания в СИЗО КГБ в Минске: “Когда я стала говорить про эти условия, мне сказали: "Вы знаете, что эти условия все потом и кровью годами тут созданы. Чем вы недовольны?"“. В Беларуси сейчас более 360 политзаключенных – вот их истории.

По данным российского МВД, более полумиллиона жителей Донбасса уже получили российские паспорта. Киев называет эту паспортизацию частью гибридной войны, которую ведет Москва.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем поддержал действия чешских властей по высылке российских дипломатов в связи с причастностью ГРУ к взрывам на чешских оружейных складах в 2014 году. Блинкен назвал высылку "мужественным ответом на подрывные и смертоносные действия".

Страны "Большой семерки" рассмотрят предложение по созданию механизма быстрого реагирования и противодействия "российской пропаганде и дезинформации". С инициативой выступила Великобритания.

По данным Financial Times, Михаил Фридман, Петр Авен, Шалва Чигиринский и "Роснефть" подали судебные иски о клевете против издательства HarperCollins в связи с изданной им в прошлом году книгой Кэтрин Белтон "Люди Путина".

По данным Bloomberg, Кремль попросил Китай повоздействовать на TikTok, после чего социальная сеть стала удалять видео с критикой российских властей.

Из сел вблизи кыргызско-таджикской границы эвакуированы более 33 тысяч жителей. Вооруженный конфликт на границе произошел 28 и 29 апреля. Точных данных о числе пострадавших и погибших до сих пор нет. Власти Кыргызстана сообщили о гибели 34 граждан страны. Власти Таджикистана не дают официальной информации.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России упал до 8697. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 4 млн 823 тысячи. Официальное число жертв достигло к утру воскресенья 110 862 человек (+342 за сутки). По данным Росстата, эта цифра гораздо выше: за прошлый год и первые три месяца нынешнего в стране умерли более 248 тысяч человек с коронавирусом. По данным департамента здравоохранения Москвы, в марте этого года смертность в Москве превысила прошлогодний показатель на 28%.

Смертность от коронавируса в Индии бьет новые рекорды: за прошлые сутки там умерли 3689 человек. Здесь жители Индии рассказывают, что происходит в стране.

В Европе, где сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация, полиции пришлось вмешиваться в ход первомайских и антиковидных демонстраций, потому что их участники не соблюдали дистанцию и были без масок.

ВОЗ одобрила применение вакцины Moderna. Она стала пятым рекомендованным препаратом.

Шесть ссылок

История. Жизнь полярного летчика Федора Куканова, который спас 93 человека с вмерзших в лед судов, но Героем Советского Союза так и не стал, потому что среди спасенных были не только полярники, но умирающие от голода и цинги заключенные Дальстроя. Или рассказ Дениса Бояринова о трагической истории так и не изданной в СССР пластинки электронной музыки “Музыкальное приношение”, уникального синтезатора АНС и его создателя Евгения Мурзина.

Жизнь полярного летчика Федора Куканова, который спас 93 человека с вмерзших в лед судов, но Героем Советского Союза так и не стал, потому что среди спасенных были не только полярники, но умирающие от голода и цинги заключенные Дальстроя. Или рассказ Дениса Бояринова о трагической истории так и не изданной в СССР пластинки электронной музыки “Музыкальное приношение”, уникального синтезатора АНС и его создателя Евгения Мурзина. Проклятые поэты. Двухчастный материал Екатерины Белавиной о Бодлере и Верлене: часть первая (про воображение), часть вторая – анализ одного стихотворения.

Двухчастный материал Екатерины Белавиной о Бодлере и Верлене: часть первая (про воображение), часть вторая – анализ одного стихотворения. Кино. Путеводитель Василия Степанова по венгерскому кино (список из сорока фильмов с пояснениями). Или рассказ Константина Львова о фильмах Московского кинофестиваля.

Путеводитель Василия Степанова по венгерскому кино (список из сорока фильмов с пояснениями). Или рассказ Константина Львова о фильмах Московского кинофестиваля. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

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Семь Сорок