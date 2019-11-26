Департамент предотвращения потерь

Доброе утро!

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области увлекательно пишет на своем сайте о переселении подмосковных коров в виртуальную реальность: если надеть на животных VR очки с имитацией летнего поля, то общая тревожность стада уменьшается, а надои растут. Судя по тому, что в заметке отсутствует даже название хозяйства, где эти очки на коров якобы надевали, это был мысленный эксперимент, но симптоматично уже само направление мысли. По ту сторону очков с имитацией летнего поля происходит следующее:

В Москве прошла акция против домашнего насилия, приуроченная к Международному дню борьбы за ликвидацию жестокости в отношении женщин.

Более 40 школьников отравились выбросами с газораспределительной станции.

Главу международного “Мемориала” трижды за день оштрафовали на 100 тысяч рублей.

У здания парламента Грузии в Тбилиси начался крупный митинг оппозиции, участники намерены блокировать здание.

В Дрездене ограблен музей старинных ювелирных изделий "Зеленый свод". Ущерб оценивают в миллиард евро.

“Когда убьют, тогда и приходите”

В Москве более 200 человек собрались на митинг с требованием принять закон о домашнем насилии – он был приурочен к Международному дню борьбы за ликвидацию жестокости в отношении женщин (на выходных крупные акции прошли по всей Европе). Особенность российской ситуации – в активном противостоянии “православной общественности” еще даже не внесенному в Госдуму законопроекту о профилактике домашнего насилия. Депутат Госдумы Оксана Пушкина, работающая над этим законопроектом, просит главу МВД обратить внимание на угрозы его авторам со стороны движения “Сорок сороков”.

Большой резонанс получило совместное исследование “Медиазоны” и “Новой газеты”. Журналисты изучили более четырех тысяч приговоров, вынесенных женщинам по статьям об убийстве и нанесении тяжких телесных повреждений, приведших к смерти: выяснилось, что 79% осужденных в России женщин становились жертвами насилия со стороны тех, кого они потом убили.

Вот здесь поучительные истории о том, как полиция в постсоветских странах реагирует на жалобы женщин о насилии со стороны мужей и партнеров.

Гражданская активность

По данным Центра социально-трудовых прав, публикующего ежеквартальные доклады “Как протестуют россияне”, с начала года в России прошли 1443 протестные акции, это рекорд за последние несколько лет. Власти активно работают над снижением этого показателя:

Минюст России обратился в Верховный суд с иском о приостановке деятельности партии "Гражданская инициатива" – от нее в президенты баллотировалась Ксения Собчак, с марта председателем партии является Дмитрий Гудков, один из активных участников летних протестов в Москве.

Осужденный в связи с этими протестами Константин Котов (он получил четыре года за “неоднократное нарушение правил участия в митингах”) этапирован во Владимирскую область. Алексей Миняйло, два месяца отсидевший в СИЗО по статье о “массовых беспорядках” и потом отпущенный на волю без всяких претензий, требует полтора миллиона рублей за незаконное уголовное преследование.

Главу международного “Мемориала” Яна Рачинского три раза за один день оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение закона об “иностранных агентах” (отдельно в твиттере, инстаграме и на сайте проекта “Мемориала” “Это прямо здесь”).

Мосгорсуд утвердил арест денег на счетах Фонда борьбы с коррупцией.

Прочее российское

Совет Федерации утвердил все, что Госдума успела напринимать на прошлой неделе: граждан – иностранных агентов и обязательную предустановку российских приложений на смартфоны.

Губернатор Петербурга Беглов хочет видеть своим замом бывшего охранника дачи Путина на Валдае (впрочем, ничего сенсационного – вице-губернатором Ленобласти этот бывший охранник уже поработал).

Бывший сотрудник московской полиции Акбар Сергалиев, уволенный после задержания журналиста Ивана Голунова, возглавил департамент предотвращения потерь в службе безопасности сети магазинов "Красное и белое". Сегодня Басманный суд в Москве продолжит рассматривать жалобу Голунова на бездействие следствия – процесс, вероятно, засекретят.

Разговор с шеф-редактором издания The Insider Романом Доброхотовым о доблестных российских грушниках, ездящих за границу травить кого сказали, читайте тут.

В Вадском Нижегородской области более сорока детей отравились выбросами с газораспределительной станции.

Ближайшие соседи России

В центре Тбилиси, у здания парламента вечером собрался многотысячный митинг оппозиции с требованием отказа от смешанной мажоритарно-пропорциональной системы выборов и проведения парламентских выборов 2020 года только по партийным спискам. Поскольку правящая партия “Грузинская мечта” на уступки не идет, оппозиция планирует снова заблокировать вход в парламент.

Путин и Зеленский поговорили по телефону про газ. Зеленский, кроме того, попросил вернуть вооружение, оборудование и документацию с ранее возвращенных Украине кораблей.

Сегодня Зеленский едет с визитом в Эстонию. По данным социологов, его деятельность на посту президента Украины положительно оценивают 62% опрошенных.

Новости культуры и спорта

В Израиле умер советский диссидент, издатель, литературовед Михаил Хейфец. Ему было 85 лет. В 1974 году Хейфеца осудили на четыре года колонии и два года ссылки за антисоветскую пропаганду, выразившуюся в написании предисловия к самиздатскому собранию сочинений Иосифа Бродского.

В Дрездене ограбили музей старинных ювелирных изделий "Зеленый свод" – вынесли на миллиард евро мелких ювелирных изделий, предварительно обесточив здание.

Российский Минкульт отказал в выдаче прокатных удостоверений четырем фильмам из проекта Ильи Хржановского ДАУ – потому там “пропаганда порнографии”.

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому этой организации отстранить Россию на четыре года от международных соревнований. Окончательное решение будет принято на заседании исполкома в начале декабря. В случае отстранения сборной, российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом.

Семь ссылок

Пересмотр классики. Биолог Виктория Скобеева объясняет, какие положения дарвиновской теории эволюционная биология скорректировала за 160 лет с момента выхода “Происхождения видов”. Или любопытный рассказ о том, как нынешние успехи правых политиков постепенно возвращают в мировые театры забытую пьесу Брехта “Карьера Артуро Уи, которой могло не быть”.

Биолог Виктория Скобеева объясняет, какие положения дарвиновской теории эволюционная биология скорректировала за 160 лет с момента выхода “Происхождения видов”. Или любопытный рассказ о том, как нынешние успехи правых политиков постепенно возвращают в мировые театры забытую пьесу Брехта “Карьера Артуро Уи, которой могло не быть”. Почти классики. Разговор с художником Мэтью Барни с небольшим словариком его ключевых кино-скульптур в конце. Или очень интересный рассказ американского слависта Хенрика Барана – о жизни, научной биографии и укрепившемся в последние годы интересе к истории антисемитизма.

Разговор с художником Мэтью Барни с небольшим словариком его ключевых кино-скульптур в конце. Или очень интересный рассказ американского слависта Хенрика Барана – о жизни, научной биографии и укрепившемся в последние годы интересе к истории антисемитизма. Музыканты. Отдельные интервью с участниками культовой группы Faust, во многом определившей историю немецкой экспериментальной музыки, Жан-Эрве Пероном и Вернером “Цаппи” Дирмайером. Или разговор с пианисткой Полиной Осетинской – о трудном детстве в том числе.

Искренне Ваши,

Семь Сорок