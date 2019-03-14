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В таинственной стране Мадагаскар

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Все, что нужно знать рано утром 14 марта

Доброе утро!

Не оскудевает рука дающего. Путин пообещал оплатить из личных средств создание главной иконы для храма Вооруженных сил в подмосковном парке “Патриот” и назначил заместителем генпрокурора России зятя министра обороны. Вне пределов российского военного ведомства все не так благостно:

  • Парламент Великобритании исключил возможность “жесткого брекзита”.
  • Российский Совет Федерации одобрил закон об ответственности за распространение недостоверной информации в интернете, но отклонил запрет размещать хостелы в жилых домах.
  • Бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт получил дополнительный срок и теперь в общей сложности приговорен к 7,5 годам тюрьмы.
  • В Минфине США создан целый отдел по разработке санкций в отношении России.

Большие мастера саспенса

Парламент Великобритании исключил возможность выхода страны из Евросоюза без какого-либо договора. Сегодня члены парламента проголосуют за то, чтобы поручить правительству обратиться к ЕС с просьбой об отсрочке брекзита – предположительно, до 22 мая (эта дата выхода позволяет Лондону не проводить выборов в Европарламент).

Что будет дальше, никто предсказывать не берется, но ходят слухи, что Тереза Мэй попытается устроить третье “значимое голосование” по подготовленному ее кабинетом договору о выходе и все-таки продавить его.

Совет Федерации и партийная политика

Высшая палата российского парламента одобрила, как и ожидалось, закон об ответственности за распространение недостоверной информации в интернете (позволяющий оперативно блокировать сайты, пишущие не то, что надо) и за оскорбление властей в неприличной форме. При этом сенаторы отклонили принятый Думой законопроект о запрете хостелов в жилых домах. Вот она, парламентская демократия в действии.

Навальный проведет очередной учредительный съезд своей партии, которую он безуспешно пытается зарегистрировать с 2012 года. Съезд пройдет в Калужской области. Никто не рассчитывает, что “Россию будущего” на этот раз зарегистрируют – съезды проводятся уже просто ради того, чтобы подать потом иск в ЕСПЧ.

Но есть другие партии, например “Справедливая Россия”. В нее вступил православный олигарх Малофеев, один из идеологов и спонсоров пророссийского движения в Крыму и Донбассе. Малофеев объяснил выбор партии тем, что ему “всегда были близки идеи справедливости”.

Аресты, штрафы, иски

  • В уголовном деле против координатора “Открытой России” в Пскове Лии Милушкиной появился второй эпизод сбыта наркотиков. Это выяснилось в суде по продлению ей домашнего ареста (продлен до 15 мая). Муж Милушкиной сидит в СИЗО, тоже по обвинению в сбыте наркотиков.
  • В Ульяновске два депутата областного парламента, требовавшие от прокурора провести проверку в детсадах и школах города в связи с массовым заболеванием эхинококкозом воспитанников Ульяновского суворовского училища, получили семь суток ареста за излишнюю настойчивость.
  • Главреда нижегородского издания KozaPress оштрафовали на 20 тысяч рублей за проход по центру города с портретом Бориса Немцова.
  • В Новокузнецке присутствие на митинге с либертарианским флагом обошлось местному активисту в две тысячи рублей.
  • Трагичную историю нижегородского анархиста Ильи Романова, дополнительный приговор которому за видео в “Фейсбуке” утвердил Верховный суд, читайте тут.
  • В Тюмени председателя местного отделения "Партии перемен" притащили в прокуратуру за участие в форуме “Свободные люди”, посвященном местному самоуправлению.
  • Бывший глава РЖД Якунин отсудил у “Новой газеты” 40 тысяч рублей (хотел два миллиона), ФСБ подала иск против “Новой газеты” за публикации о пытках задержанного в Магнитогорское гражданина Кыргызстана (которого якобы заставляли признаться в организации теракта).

Кольцо врагов сжимается

Европарламент принял резолюцию о борьбе с российской пропагандой, в Минфине США создан специальный отдел для разработки санкций в отношении России, Visa и Mastercard заблокировали карты попавшего под санкции российско-венесуэльского “Еврофинанс Моснарбанка” (карты “Мир” при этом работают) и даже Индонезия начала расследование о возможном вмешательстве российских хакеров в свои выборы.

Возмездие

  • Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа и видный политтехнолог Пол Манафорт получил еще один приговор – по обвинению в попытке воспрепятствовать правосудию и незарегистрированной лоббистской деятельности. Теперь в общей сложности он должен провести в тюрьме 7,5 лет. Одновременно большое жюри присяжных округа Нью-Йорк утвердило еще одно обвинительное заключение против Манафорта (мошенничество). Важно, что последнее дело – на уровне штата, потому что приговоренных по таким делам президент не может помиловать.
  • Бывший казначей Ватикана кардинал Джордж Пелл получил в Австралии шесть лет тюрьмы за сексуальное насилие по отношению к несовершеннолетним.

Всякое разное

  • США приостановили полеты "Боинг-737 Max" после авиакатастрофы в Эфиопии, компания Boeing поддержала это решение, хотя уверена в их безопасности.
  • Беларусь пересчитала своих “тунеядцев” (их теперь называют “не участвующими в финансировании госрасходов”) и повысила им квартплаты.
  • Вкусное на третье. Издание “Проект” подробно рассказало, как политтехнологи “повара Путина” Евгения Пригожина работали на выборах в Мадагаскаре. Вот этот занимательный рассказ полностью.

Семь ссылок

  • Художники. Интервью с Виталием Комаром к открытию ретроспективы Комара и Меламида в Московском музее современного искусства, рассказ о жизни художников Лондонской школы к открытию выставки “Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и лондонская школа” в Пушкинском музее, и подборка цитат из дневников Ильи Репина с комментариями искусствоведа Галины Ельшевской.
  • История. Новосибирский историк Екатерина Красильникова, автор книги “Помнить нельзя забыть”, рассказывает, зачем большевики сносили старые кладбища и как это сказалось на исторической памяти россиян. Или вот краткая история пяти международных военных трибуналов.
  • Наука. Глава из книги химика Михаила Левицкого “Карнавал молекул. Химия необычная и забавная”, в которой рассказывается, что пора исправлять в учебниках по химии. И бонусом – комментарии российских ученых по поводу “гравицапы Рогозина”, то есть переговоров, которые глава Роскосмоса ведет с создателем “квантового двигателя” и первооткрывателем “пятого вида взаимодействия” Владимиром Леоновым.

Искренне Ваши,
Семь Сорок

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