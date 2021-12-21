ГОСТ на братские могилы

Доброе утро!

Российская Генпрокуратура заказала разработку мобильного приложения, в котором можно будет пожаловаться на экстремизм и заодно посмотреть сторис о Генпрокуратуре. В марте оно должно быть готово, вся страна с нетерпением ждет. А пока так:

Gulagu.net опубликовал кадры из нового архива с пытками в Красноярском крае.

В Беларуси против сына Бабарико завели новое дело – об организации массовых беспорядков и разжигании ненависти.

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в госизмене.

Международный форум в Давосе, который должен был пройти в январе 2022 года, отменен из-за омикрона.

Строим мы, строим тюрьму

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству внес на рассмотрение парламента законопроект, ужесточающий наказания за пытки с 10 до 12 лет лишения свободы.

Gulagu.net опубликовал кадры из нового архива с пытками заключенных в Красноярском крае: в одном эпизоде заключенные, сотрудничающие с администрацией, избивают зека под присмотром сотрудников ФСИН, в другом эпизоде человек падает из окна. По сведениям основателя Gulagu.net Владимира Осечкина, его выкинули специально, и через два дня он умер.

Осужденный по петербургской части дела “Сети” Виктор Филинков рассказал в суде, что уже четыре месяца его содержат в одиночной камере в Оренбурге, а книги и письма выдают только на час в день. В остальное время ему ничего не остается, как смотреть в стену.

Сегодня Мосгорсуд должен рассмотреть жалобу на продление ареста ректору Шанинки Сергею Зуеву. Более трех тысяч человек подписались под обращениями с требованием выпустить его из СИЗО: у Зуева серьезные проблемы с сердцем, а в СИЗО не допускают гражданских врачей.

Навальный передал из колонии очень смешной пост о том, как он учится на швею: отметив разницу между процессами разутюживания, приутюживания и заутюживания при утюжильной обработке детали, он сообщил, что к нему приставили специального сотрудника, который ходит с ним на все уроки, сидит за соседней партой, снимая всё на видеорегистратор, и время от времени призывает Навального не смотреть в окно, потому что “там нет ничего интересного”.

По данным Forbes, основатель компании Group IB Илья Сачков, с сентября сидящий в “Лефортове” по обвинению в госизмене, еще год назад записал видео на случай своей смерти или ареста. Он предполагал, что его могут отравить или посадить, и замечал за собой слежку. Фабула его дела неизвестна.

Адвокат Иван Павлов, давно занимающийся делами о госизмене, в том числе в составе разгромленной российскими властями “Команды 29”, объявил о запуске проекта “Первый отдел” для защиты обвиняемых в госизмене, нарушении гостайны, шпионаже, экстремизме и пр. Речь идет обо всем, что связано с госбезопасностью. Павлов, который был вынужден уехать из России после того, как в отношении него возбудили уголовное дело, пишет, что у нового проекта есть возможность работать в российских судах при поддержке остающихся в России единомышленников.

Российские будни

Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин оштрафован на 25 тысяч рублей за встречу с избирателями (встречи с избирателями – прямая обязанность депутата); внештатник Настоящего Времени Георгий Малец оштрафован на 10 тысяч рублей за “участие” в сентябрьском митинге коммунистов, на котором они говорили о несогласии с результатами выборов (на самом деле Малец работал на митинге, о чем свидетельствовали редакционное задание и пресс-карта, которые суд во внимание не принял).

Вот интервью с бывшим майором полиции, на которого составлены два протокола об административных правонарушениях за одиночный пикет на Красной площади: он рассказывает, как в его родном Рыбинске за ним установили слежку, чтобы помешать его участию в акциях в поддержку Навального.

Чешское информационное агентство MEDIUM-ORIENT, внесенное в России в реестр СМИ – "иностранных агентов", оштрафовано на 500 тысяч рублей за отсутствие маркировки “иностранного агента” в материалах, находившихся в архиве сайта Caucasus Times, учредителем которого оно является. Сайт рассказывает о событиях на Северном Кавказе.

Оппозиционный блогер Хасан Халитов, уехавший из Чечни в Турцию, рассказал в интервью "Дождю", что не может связаться со своим отцом и братьями, остающимися в Чечне. Он опасается за их жизнь.

О том, как спасает жизни тяжелобольных детей созданный по инициативе Путина государственный фонд “Круг добра”, читайте здесь: поставщиками фонда являются компании, связанные руководством фонда, семьей бывшего охранника Путина, а ныне губернатора Тульской области Алексея Дюмина и другими непростыми людьми. Одновременно всё это очень церковно и непрозрачно.

Общий объем взяток в сфере госзакупок оценивается в 6,6 триллиона рублей, что равняется трети от доходной части российского бюджета; это больше, чем расходы на образование и здравоохранение вместе взятые. К такому выводу пришли эксперты Института государственного и муниципального управления ВШЭ.

Шведское издание Dagens Nyheter рассказывает, что ЧВК Вагнера не выдала документы о смерти семьям как минимум двух бойцов, погибших в Сирии. Матерям показали могилы в Ростове-на-Дону и приказали молчать. Официально их сыновья – граждане Украины – по-прежнему считаются живыми. Журналисты пишут со ссылкой базу Службы безопасности Украины, что в ЧВК Вагнера воюют не менее 220 уроженцев Украины, Молдовы, Армении, Казахстана и Сербии.

Вокруг Украины

Концентрация российских войск у границ Украины не уменьшилась после переговоров Путина с Байденом две недели назад. Замминистра обороны Украины Анна Маляр рассказывает, как действуют в этих условиях вооруженные силы Украины, говорит об отсутствии единства между европейскими странами по этому вопросу и призывает их занять жесткую позицию в отношении России.

Президент Украины Владимир Зеленский провел саммит “Люблинской тройки” (Польша, Литва, Украина), на котором обсуждалась безопасность (ранее Литва заявила о готовности поставлять летальное оружие Украине в случае российской агрессии).

Политологи продолжают интерпретировать “предложения о гарантиях безопасности”, обнародованные в пятницу российским МИДом: ультимативный язык этого документа вызывает недоумение, ничего обнадеживающего ни российский, ни украинский политолог придумать не смогли. Украинский политолог отмечает, что Россия может воспользоваться любым внутриполитическим кризисом в Украине, чтобы начать какие-то локальные конфликты.

И кризису есть, где возникнуть: бывшему президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в госизмене в связи с закупками угля из так называемых “ДНР” и “ЛНР” во время войны на востоке Украины при посредничестве “кума Путина” Виктора Медведчука. Это квалифицируется как “финансирование терроризма", "госизмена" и "создание террористической организации". Порошенко уехал из Украины, он называет дело политически мотивированным.

На этом фоне с 1 февраля в России вводится новый национальный стандарт срочного захоронения трупов людей и животных, "погибших в ходе военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также, в случае необходимости, в результате ЧС мирного времени". “Коммерсант” прямо называет это “ГОСТом на братские могилы”.

В Беларуси

Швейцария ввела новые санкции в отношении белорусских властей – в целом они повторяют санкции ЕС, связанные с целенаправленным подвозом мигрантов из стран Ближнего Востока к европейским границам Беларуси. Amnesty International пишет в своем докладе, посвященном этому кризису, об изощренных издевательствах над мигрантами, причем как со стороны белорусских пограничников, так и со стороны польских.

МИД Беларуси заявил о нападении на свое посольство в Лондоне и избиении консула, обвинив в этом "радикальную эмигрантскую группировку Надея". “Надея” – это сообщество белорусских эмигрантов в Великобритании, и его координаторы заявляют, что не имеют никакого отношения к случившемуся. В лондонской полиции сообщили, что в связи с инцидентом задержан один человек. Беларусь объявила, что намерена сократить свои дипмиссии в западных странах.

В самой Беларуси продолжает работать конвейер “правосудия”:

Предъявлены обвинения россиянке Софье Сапеге, задержанной вместе с Романом Протасевичем после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске: целых семь статей.

Начался закрытый процесс над россиянином Егором Дудниковым, задержанным за то, что он озвучивал ролики для белорусской оппозиции. Ему грозит до 12 лет лишения свободы, вот интервью с его матерью.

Прошло 18 месяцев с момента заключения под стражу Эдуарда Бабарико – сына Виктора Бабарико, собиравшегося выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. Бабарико-младшего обвиняли в уклонении от уплаты налогов. По закону, продление содержания под стражей после 18 месяцев ареста возможно, только если следствие завершено, а материалы дела переданы обвиняемому для ознакомления. Переданы ли они Эдуарду Бабарико, никто не знает, потому что его адвокаты находятся под подпиской о неразглашении. Барарико-младший на свободу не вышел, и телеграм-канал его отца сообщает, что в отношении Эдуарда заведено новое уголовное дело – о разжигании ненависти и организации массовых беспорядков, хотя его задержали еще до выборов.

Блогера Ольгу Токарчук приговорили к полутора годам колонии за записи в блогах и участие в демонстрациях (“нарушение общественного порядка”, “клевета”, “оскорбление судьи”).

Соцсети Павла Латушко и Валерия Цепкало признаны “экстремистскими”.

Вокруг света

В Европе снова резко подскочила цена на газ. Причина – в наступлении холодов и резком падении поставок российского газа в Германию по трубопроводу "Ямал–Европа", причины которого “Газпром” объяснять не спешит. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем заявлении пишет, что "многие рассматривают нынешний отказ России увеличить объемы экспорта в Европу или повторно заполнить хранилища, принадлежащие "Газпрому", как способ оказать давление на ЕС и, в частности, обеспечить лицензирование "Северного потока–2".

Россия объявила персонами нон грата двух немецких дипломатов в ответ на аналогичное решение Германии, принятое после вынесения приговора за убийство Зелимхана Хангошвили в Берлине.

В Нидерландах в суде о крушении малайзийского “Боинга” над Донбассом в июле 2014 года слово перешло к обвинению. Следствие представляет доказательства, что "Боинг" был сбит с контролируемой сепаратистами территории из установки "Бук", доставленной из России и принадлежавшей российским военным. Кто именно отдал приказ стрелять и непосредственно осуществлял его, пока не установлено. Прокурор заявил, что сбить планировалось украинский военный самолет, а не пассажирский "Боинг". Но это не отменяет обвинений в убийстве 298 пассажиров, поскольку подсудимые не участвовали в международном конфликте как военнослужащие и не соблюдали законы ведения войны – соответственно, к ним нельзя относиться как к легитимным участникам военных действий (комбатантам).

Власти США предъявили бизнесмену Владиславу Клюшину обвинения в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов: он и четверо его российских товарищей, обвиненных заочно, взламывали компьютерные сети компаний, и получив годовую или квартальную отчетность, покупали акции предприятий с хорошими показателями и продавали акции проблемных. Одного из товарищей Клюшина следствие называет офицером ГРУ.

Президентом Чили избран 35-летний кандидат от левых сил Габриэль Борич. Во втором туре он победил правого популиста Хосе Антонио Каста, которого называют "чилийским Трампом".

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро понедельника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России упал до 27 022. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 10 миллионов 242 тысячи; официальное число жертв достигло к утру понедельника 298 222 человек (+1019 за сутки). По этим данным видно, что российские власти считают, что текущая волна эпидемии идет на спад (данные Росстата, близкие к реальному положению дел, публикуются с большим запозданием).

В Великобритании набирает разгон новая, омикронная, волна, власти не исключают скорого введения локдауна. Европейские страны запрещают въезд для британцев, форум в Давосе (Швейцария), который должен был пройти в январе, снова отменен.

Евросоюз зарегистрировал пятую вакцину от коронавируса – Novavax.

Шесть ссылок

Раннесоветское. Отрывок из книги Михаила Левитина “Невероятная легкость и ужасное любопытство” (изд-во “Текст”) – об Игоре Терентьеве (1892–1937), поэте, режиссере и махровом авангардисте. Или фрагмент из исследования Кристины Вацулеску “Полицейская эстетика. Литература, кино и тайная полиция в советскую эпоху” (изд-во Academic Studies Press) – о “Сентиментальном путешествии” Виктора Шкловского.

Отрывок из книги Михаила Левитина “Невероятная легкость и ужасное любопытство” (изд-во “Текст”) – об Игоре Терентьеве (1892–1937), поэте, режиссере и махровом авангардисте. Или фрагмент из исследования Кристины Вацулеску “Полицейская эстетика. Литература, кино и тайная полиция в советскую эпоху” (изд-во Academic Studies Press) – о “Сентиментальном путешествии” Виктора Шкловского. Живое и съедобное. Искусствовед Анастасия Семенович рассказывает, что такое биоарт и какой в нем смысл. Или беседа с Всеволодом Лисовским – режиссером и создателем экспериментального проекта "Трансформатор.Doc" – о его перформансе "Все необходимые сведения о мире, рассказанные в форме 33 окрошек".

Искусствовед Анастасия Семенович рассказывает, что такое биоарт и какой в нем смысл. Или беседа с Всеволодом Лисовским – режиссером и создателем экспериментального проекта "Трансформатор.Doc" – о его перформансе "Все необходимые сведения о мире, рассказанные в форме 33 окрошек". Страноведческое. Беседа с львовским историком Ярославом Грицаком о том, как вписать Украину в глобальную (а не российскую) историю. Или отрывок из книги Джеймса Гриффитса “Великий китайский файрвол” (изд-во “Бомбора”).

Искренне Ваши,

Семь Сорок