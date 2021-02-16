Массажист и яйца Фаберже

Доброе утро!

В Эрмитаже сейчас выставлены разные штучки Фаберже, часть из которых эксперты считают подделками, и как раз эти подделки входят в коллекцию, связанную с “массажистом Путина” Константином Голощаповым. Эрмитажная выставка может быть способом повышения их статуса (и стоимости). Вне мира искусства происходит следующее:

В России начинаются суды над обвиняемыми по уголовным делам в связи с акциями в поддержку Навального. Сегодня продолжится суд над самим Навальным по делу о клевете на ветерана.

“Новая газета” опубликовала расследование о внесудебных убийствах в Чечне в январе 2017 года.

Белорусскую переводчицу Ольгу Калацкую обвинили в избиении провластного журналиста Григория Азаренко.

Военные, захватившие власть в Мьянме, грозят протестующим 20-летними сроками.

Фонарики-зубрики

По оценкам команды Навального, в воскресной акции с фонариками приняли участие десятки тысяч человек по всей России, но суть ее не в цифрах, говорит политолог Федор Крашенинников, а в том, чтобы люди обрели хоть какую-то уверенности и почувствовали солидарность. Политолог Аббас Галлямов отмечает, что у российских властей хватило ума остановить жестокий силовой ответ, который, по его мнению, мог бы превратить акцию в значимое политическое событие, и критикует команду Навального за слишком ранний старт протестной кампании (кульминацией он считает осенние выборы в Госдуму). Глава региональных штабов Навального Леонид Волков видит в этом как раз преимущество: “Протесты будут усиливаться, и мы увидим новую волну летом и ближе к выборам”.

Но даже и у этого сверхмирного протеста есть по меньшей мере одна жертва: в Москве уволили санитара ковидного госпиталя в Крылатском Саиданвара Сулаймонова – за то, что он сфотографировался с включенным фонариком во время смены прямо в “красной зоне”. Вот разговор с ним. После того, как это получило огласку, Департамент здравоохранения Москвы заявил, что Сулаймонов работал не санитаром, а уборщиком (о том, что в ковидных госпиталях действуют “серые” схемы трудоустройства, рассказывал и сам Саиданвар).

После женской “цепи солидарности” одна из инициаторов акций в Москве и Петербурге, феминистка Дарья Серенко сотнями получает угрозы в соцсетях – причем не только в свой адрес, но и в адрес членов семьи и даже кошек.

Вокруг Навального

Новосибирский областной суд внезапно отменил постановление райсуда о законности бездействия Западно-Сибирского следственного управления СК на транспорте в связи с отравлением Алексея Навального. Теперь дело будет возвращено в райсуд на новое рассмотрение, и он уже не сможет второй раз признать, что бездействие было законным. Интерпретировать это решение пока никто не берется – тем более, что у сторонников Навального, как и у него самого, по горло других уголовных дел.

В материалах уголовного дела о незаконном проникновении в жилище сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, возбужденного против юриста ФБК Любови Соболь, обнаружилась копия договора купли-продажи на эту квартиру. Кудрявцев, прославившийся тем, что купился на пранк и рассказал Навальному некоторые детали его отравления, приобрел эту квартиру за 7 млн рублей через два месяца после отравления политика. В ФБК предполагают, что это был “гонорар” за попытку убийства Навального.

На координатора штаба Навального в Казани Олега Емельянова завели уголовное дело об уклонении от армии. Ранее у него прошли обыски, 10 суток после акции 23 января он тоже уже отсидел.

Сегодня ожидается третья серия судебного действа о клевете Навального на ветерана.

Последствия январских акций

Сегодня во Владимире начнется суд над Виталием Тимофеенко, обвиняемым в насилии к полицейскому на акции 23 января. Эта статья оказалась самой массовой, большинство обвиняемых признали вину, а поскольку суды из-за коронавируса проходят в закрытом для прессы и сочувствующих режиме, узнать версию обвиняемых просто невозможно. Вот обзор “насильственных” уголовных дел, возбужденных в Москве. Расследуются они “молниеносно”.

Журналистов “Дождя” вызвали в полицию поговорить о сюжете, в котором волонтер штаба Любови Соболь Алена Китаева рассказывает, как ее пытали в московском ОВД “Донское” в день приговора Навальному 2 февраля – МВД якобы проводит проверку в отношении сотрудников этого ОВД.

Тут еще вопрос, что считать пытками: почитайте разговор инвалида по зрению Дмитрия Глюза с задержавшими его полицейскими и решите сами, пытки это или нет. История петербуржца с глухотой и нечленораздельной речью, оштрафованного за выкрикивание лозунгов, рассказана тут. Разговор с Маргаритой Юдиной, которую омоновец пнул в живот на Невском 23 января, читайте здесь: люди помогли ей справиться с материальными трудностями, но на детей по-прежнему давят, а сама она чувствует себя неважно.

74-летнему калининградцу суд вынес штраф в 180 тысяч рублей, потому что он уже не в первый раз был замечен на протестных акциях (пенсия у него 15 тысяч).

Николай Королев, бывший полицейский-кинолог из Подмосковья, уволившийся после приказа выйти работать на митинг, получает угрозы в соцсетях. Бывшие сослуживцы сообщают, что ему пытаются придумать уголовное дело – возможно, с подбросом чего-то запрещенного во время обыска.

У многих задержанных на акции 31 января истек срок административного ареста – вот дневник матери 18-летнего москвича, уже отсидевшего свои 15 суток.

В Севастополе работу потеряла учительница, даже не участвовавшая в акции в поддержку Навального – просто фильм ФБК о дворце Путина ее так разозлил, что она задала начальству вопрос, почему ей платят всего 12 тысяч рублей. В ответ ее обвинили в агитации школьников за Навального и уволили.

В Чечне

“Новая газета” начала публикацию доказательств внесудебных казней в Чечне, основанных на оказавшихся в ее распоряжении документах чеченского МВД. О том, что в Чечне в ночь на 26 января 2017 года были убиты 27 задержанных, "Новая" сообщила летом того же года. Убитых забирали во время спецопераций после нападения на полицейских в Грозном 17 декабря и содержали на территории полка ППС им. Ахмата Кадырова, пытая их и заставляя на камеру присягать “Исламскому государству”. Здесь о подготовке этой публикации рассказывает член совета “Мемориала” Олег Орлов.

Урус-Мартановский городской суд Чечни постановил взыскать с уральского сайта URA.RU 15 млн рублей в качестве моральной компенсации за публикацию о ДТП с участием экс-прокурора Мурата Залзаева. Залаев, попавший в аварию, в которой погибли два человека, был признан (чеченским следствием) невиновным, однако потом уволился из прокуратуры. Об аварии писали и другие медиа, в том числе прокремлевские. Сумма взыскания беспрецедентна для России.

В исправительной колонии в Приморском крае найден мертвым Халид Хугуев, осужденный за организацию терактов в Москве в 1999 году (якобы по заказу Шамиля Басаева). По версии следствия, его убил другой заключенный.

Познавательное. Разговор с правозащитницей Ванессой Коган об особенностях работы на Северном Кавказе – российские власти выдворяют ее как представляющую угрозу национальной безопасности.

Прочее российское

Псковская журналистка Светлана Прокопьева, приговоренная к штрафу в полмиллиона рублей по делу об оправдании терроризма, собрала деньги на его оплату: всю сумму ей перечислил стендап-комик Данила Поперечный.

Шествия памяти Бориса Немцова в Москве в этом году не будет – по ковидным соображениям решено ограничиться возложением цветов к месту гибели. Тем не менее, партия “Парнас” подала заявку – просто чтобы получить формальный отказ.

На этом фоне депутат-единоросс Андрей Барышев внес в Госдуму законопроект об отмене административного наказания за организацию массовых гуляний граждан. Судя по всему, это его личная инициатива.

Верховный суд России внес в Госдуму законопроект об уголовном проступке, понижающем тяжесть 112 преступлений, половина из которых – экономические. Два года назад аналогичный документ не поддержало правительство.

В 2020 году выплаты правлению "Газпрома" выросли почти на треть, несмотря на падение прибыли компании.

По данным Ъ, из Росгвардии уволились сразу девять генералов – всех их можно условно отнести к команде Сергея Милейко, обвиненного осенью прошлого года в особо крупном мошенничестве.

В совместном расследовании российского отделения Transparency International и издания "Важные истории" рассказывается, что сын заместителя генпрокурора России владеет – помимо супердорогой недвижимости в Москве – еще и 16% компании, занимающейся вывозом нефрита из Иркутской области в Китай.

Прокремлевский телеведущий Владимир Соловьев утверждает, что модная соцсеть Clubhouse заблокировала его аккаунт почти сразу же, как он был открыт. Теперь Соловьев ждет реакции Роскомнадзора. Ранее Илон Маск приглашал Путина пообщаться в Clubhouse, но Песков сказал, что в Кремле пока не разобрались, что это такое.

“Накажи их, боже, накажи”

Белорусскую переводчицу Ольгу Калацкую обвиняют в злостном хулиганстве – по версии следствия, во время одной из акций протеста Ольга нанесла несколько ударов провластному журналисту, сотруднику СТВ Григорию Азаренко. Этот самый Азаренко выпустил на СТВ с сюжетом о "тех, кто осквернил свою жизнь грехом предательства". Он рассказывает о певице Анжелике Агурбаш и других белорусах, выступивших против Лукашенко. В конце звучит песня с таким текстом: "Накажи их, Боже, накажи: // Всех, кто оторвался от народа, // Всех, кто предал Правду и Свободу, // Кто погряз в коррупции и лжи, – // Накажи их, Боже, накажи, // Совесть в души грешные вложи!"

Белорусская генпрокуратура обратилась к Латвии с требованием выдать бывшего кандидата на пост президента Валерия Цепкало, а белорусский КГБ пополнил список террористов сторонниками давнего оппонента Лукашенко, бывшего политзаключенного Николая Автуховича и четырьмя анархистами.

Вокруг света

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко выдвинула обвиняемую по "делу Шеремета" Юлию Кузьменко кандидатом на довыборах в Верховную Раду. После появления белорусского аудио с обсуждением убийства за границей политических оппонентов Лукашенко, в том числе Павла Шеремета, у “Европейской справедливости” появилось на это моральное право. Расследование пока ни к чему не пришло.

При взрыве машины в Горловке ранен один из лидеров пророссийских сепаратистов по кличке “Длинный” (настоящее имя не называется).

В Москве и Вашингтоне говорят о возможном обмене заключенными. В Вашингтоне хотят вернуть домой Пола Уилана, приговоренного в России к 16 годам за шпионаж. Кого отправят в Россию из США, пока не понятно.

Агентство по кибербезопасности Франции сообщило об атаке российских хакеров.

Главой Всемирной торговой организации впервые стала женщина – экс-министр финансов Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала. Против ее кандидатуры сильно возражал экс-президент США Дональд Трамп.

Военные, захватившие власть в Мьянме, на фоне продолжающихся масштабных протестов пригрозили их участникам тюремными сроками до 20 лет.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро понедельника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России остается примерно на прежнем уровне – 14 207. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составило 4 млн 86 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру понедельника 80 520 человек (+394 за сутки).

В Украине эпидемия тоже идет на спад – правда, цифры могут отражать не реальное падение числа новых случаев, а уменьшение объемов тестирования.

В Казахстане одобрили российскую вакцину "Спутник V", произведенную в Караганде.

Шесть ссылок

Советские лагеря. История политзаключенной Веры Прохоровой, дочери последнего владельца Трехгорной мануфактуры (ее арестовали в августе 1951 года). Или рассказ о толковом словаре лагерно-тюремной лексики, составленном Леонидом Городиным, пережившим почти 30 лет лагерей и ссылок.

История политзаключенной Веры Прохоровой, дочери последнего владельца Трехгорной мануфактуры (ее арестовали в августе 1951 года). Или рассказ о толковом словаре лагерно-тюремной лексики, составленном Леонидом Городиным, пережившим почти 30 лет лагерей и ссылок. Филология и литература. Разговор о Михаиле Гаспарове с одним из составителей его собрания сочинений (первый том вышел в “НЛО”). Или интервью Дмитрия Волчека с филологом Александром Соболевым, автором романа “Грифоны охраняют лиру”.

Разговор о Михаиле Гаспарове с одним из составителей его собрания сочинений (первый том вышел в “НЛО”). Или интервью Дмитрия Волчека с филологом Александром Соболевым, автором романа “Грифоны охраняют лиру”. Мощи и паразиты. Фрагмент из книги итальянского историка Ренато де Антига “Венеция. Гавань Святых” (изд-во “Алетейя”) – о хранящихся в Венеции реликвиях ветхозаветных святых. Или рассказ о сравнительно недавней идее продвинутых медиков лечить сразу несколько болезней кишечными червями.

Фрагмент из книги итальянского историка Ренато де Антига “Венеция. Гавань Святых” (изд-во “Алетейя”) – о хранящихся в Венеции реликвиях ветхозаветных святых. Или рассказ о сравнительно недавней идее продвинутых медиков лечить сразу несколько болезней кишечными червями. Больше интересных текстов, интервью и актуальных репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени.

Искренне Ваши,

Семь Сорок