Добрый день!

В России произошел тектонический сдвиг – телеканал “Россия-1” прекратил производство программы “Утренняя почта”, впервые вышедшей на экран в 1974 году. После ТАКОГО можно и президента поменять. А происходит следующее:

Служба безопасности Украины назвала приоритетными версиями катастрофы боинга МАУ в Иране ракетный удар и теракт. Иран пригласил США к участию в расследовании.

США ввели новые санкции в отношении Ирана.

В России обновляется партийная система – один из основателей World of Tanks объявил о создании партии (видимо, для геймеров). Ожидается появление еще нескольких.

Директора ФБК вызвали в Минюст оформлять протоколы по закону об “иностранных агентах”.

Разворот над Румынией

Служба безопасности Украины называет приоритетными версиями катастрофы самолета “Международных авиалиний Украины” ракетную атаку и теракт. Реагируя на заявления западных лидеров об иранской ракете, сбившей украинский лайнер, президент Зеленский призвал их поделиться с Украиной имеющимися у них сведениями. США предоставили Украине свои сведения.

Иран, со своей стороны, дал Украине доступ к “черным ящикам” упавшего самолета и официально пригласил Национальный совет по безопасности на транспорте США принять участие в расследовании крушения, США назначили туда своего представителя. Но в то же время ввели новые санкции в отношении Ирана – в списки попали 17 компаний и чиновников.

На фоне сообщений о ракете, которая могла сбить украинский боинг, авиакомпания Lufthansa объявила об отмене всех своих рейсов в Тегеран до 20 января. Лайнер Lufthansa, летевший из Франкфурта-на-Майне в Тегеран, развернулся над Румынией и вернулся в Германию. Здесь версию с ракетой обосновывает расследователь Bellingcat Христо Грозев, тут сооснователь Conflict Intelligence Team Руслан Левиев обсуждает перспективы признания Ираном случившегося.

Террористическая группировка Исламское государство приветствовала убийство иранского генерала Касема Сулеймани, запустившее всю эту цепочку событий. Здесь рассказывается о спецподразделении “Кудс” Корпуса стражей Исламской революции, которым командовал Сулеймани. Госсекретарь США Майк Помпео признал, что Вашингтон не располагал точными данными о планировавшихся генералом нападениях. Зато Трамп рассказал в интервью, что Иран готовил нападение на четыре американских посольства, но не уточнил, на какие.

Сегодня для обсуждения кризиса на Ближнем Востоке в Москву приедет канцлер Германии Ангела Меркель.

Российское государственное

Директор по продукту онлайн-игры World of Tanks Вячеслав Макаров планирует создать в Россию политическую "Партию прямой демократии". Она примет участие в региональных выборах 2020 года, а в случае успеха – и парламентских 2021-го. Изначально в партию будут приглашать разработчиков главных региональных IT-компаний. В администрации президента рассматривают возможность регистрации около десятка новых партий — они нужны для создания иллюзии конкуренции и дробления оппозиционного электората. Две-три новых партии пустят в парламент.

Из центрального аппарата ФСБ уволили сотрудников, которые, находясь в здании на Лубянке, снимали на мобильные телефоны стрельбу 19 декабря (а личными смартфонами на рабочем месте им пользоваться запрещено).

Русская жизнь

В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви, но в остальном жизнь кипит:

Директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова вызвали в Минюст для оформления протоколов по закону об “иностранных агентах”.

Латвия предоставила убежище журналисту Росбалта Александру Швареву, которого обвиняют в клевете на Алишера Усманова (Шварев писал о его предполагаемых связях с криминальным авторитетом Шакро Молодым). В России Шварев объявлен в федеральный розыск и заочно арестован.

В Калининграде возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма против блогера Николая Горелова – подозрительным оперативникам Центра “Э” показался рисунок с орденом, на котором, как сказано в материалах дела, находилось “изображение символа Знамени Победы в виде радужного флага ЛГБТ-сообщества” с “язвительными, саркастическими надписями”. Читайте подробнее, оно того стоит.

В Элисте штрафуют активистов, участвовавших в сентябрьских митингах против назначения мэром города Николая Трапезникова, ранее возглавлявшего так называемую “ДНР”.

И почитайте интервью с отцом рядового Шамсутдинова, в прошлом году застрелившего восьмерых сослуживцев. Обвиняемым по делу о дедовщине проходит рядовой.

О самопровозглашенных и аннексированных

Верховный суд Абхазии отменил итоги сентябрьских президентских выборов на фоне захвата протестующими администрации президента и завладения ими оружием. Власти назвали решение суда незаконным и заявили об участии в штурме “украинцев из ДНР” – речь идет о командире ДНР с позывным Абхаз.

Федеральный суд Швейцарии обязал Россию выплатить 80 млн швейцарских франков (более $80 млн) в качестве компенсации ущерба 12 украинским компаниям в результате аннексии Крыма. Таким образом, суд отклонил две российские апелляции.

Еще об авиации

Зампремьера Казахстана Роман Скляр назвал основную версию крушения самолета Bek Air под Алматы: обледенение крыльев лайнера. Самолет разбился утром 27 декабря вскоре после вылета из аэропорта Алматы, погибли 12 человек.

Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку своих сотрудников о создании самолёта 737 MAX. Он "разработан клоунами под надзором обезьян", говорится в одном из более чем сотни сообщений, переданных прессе.

Все остальное

В Беларуси вынесены еще два смертных приговора – за жестокое убийство учительницы осудили двух братьев.

Жена принца Гарри Меган Маркл вернулась из Великобритании в Канаду. Там же находится и сын Гарри и Маркла Арчи.

Ссылки для чтения

Литература. Разговор с израильским писателем Йоавом Блумом (в минувшем году две его книги вышли по-русски) или большая статья Ильи Кукулина о Викторе Сосноре (1936–2019) – одном из крупнейших поэтов русской неподцензурной литературы второй половины прошлого века.

Разговор с израильским писателем Йоавом Блумом (в минувшем году две его книги вышли по-русски) или большая статья Ильи Кукулина о Викторе Сосноре (1936–2019) – одном из крупнейших поэтов русской неподцензурной литературы второй половины прошлого века. Философическое. (1) В издательстве “Дело” вышли расшифровки одного из поздних курсов Мишеля Фуко – “Речь и истина. Лекции о парресии (1982–1983)”. Паррасией называют свободную речь, высказывание правды, которое может обернуться неприятностями, а как эта самая парресия связана с интересовавшими Фуко практиками “заботы о себе” и “техниками себя”, объясняется здесь. (2) Фрагмент из книги политического философа, самого известного апологета социализма в аналитической философии Джеральда Коэна – его сборник “Совместимы ли свобода и равенство?” выходит в “Свободном марксистском издательстве”. Занимательная антропология. Очень забавная подборка мифов, складывающихся вокруг политических событий; прочитаете – узнаете, почему Сталин – реинкарнация Синего Слона.

(1) В издательстве “Дело” вышли расшифровки одного из поздних курсов Мишеля Фуко – “Речь и истина. Лекции о парресии (1982–1983)”. Паррасией называют свободную речь, высказывание правды, которое может обернуться неприятностями, а как эта самая парресия связана с интересовавшими Фуко практиками “заботы о себе” и “техниками себя”, объясняется здесь. (2) Фрагмент из книги политического философа, самого известного апологета социализма в аналитической философии Джеральда Коэна – его сборник “Совместимы ли свобода и равенство?” выходит в “Свободном марксистском издательстве”. Очень забавная подборка мифов, складывающихся вокруг политических событий; прочитаете – узнаете, почему Сталин – реинкарнация Синего Слона. Кино. Для полонофилов – разговор с Кшиштофом Занусси и актрисой Майей Коморовской о влиянии Гротовского, совместных съемках и новосибирском Академгородке пятидесятилетней давности. Для любителей таблиц и списков – красивое хронологическое сооружение кинокритика Станислава Зельвенского, в которое вошли 200 выдающихся фильмов, снятых с 1945 по 2019 год (сами фильмы в таблице не показывают, текста тоже мало – но тыкать можно бесконечно).

Для полонофилов – разговор с Кшиштофом Занусси и актрисой Майей Коморовской о влиянии Гротовского, совместных съемках и новосибирском Академгородке пятидесятилетней давности. Для любителей таблиц и списков – красивое хронологическое сооружение кинокритика Станислава Зельвенского, в которое вошли 200 выдающихся фильмов, снятых с 1945 по 2019 год (сами фильмы в таблице не показывают, текста тоже мало – но тыкать можно бесконечно). Финские истории. Рассказ о том, как финка с русским именем Ира пять лет искала своего русского деда Ивана: в финском плену он полюбил ее бабушку Лемпи и у них родился сын Юхани, но Иван сына так и не увидел. Или история солдата Финской народной армии, которого СССР отправил сражаться с Финляндией – он родился в США в семье финских эмигрантов, приехал в СССР в 1930-х и вернулся в Финляндию в 1990-х, пройдя сибирские трудовые лагеря.

Рассказ о том, как финка с русским именем Ира пять лет искала своего русского деда Ивана: в финском плену он полюбил ее бабушку Лемпи и у них родился сын Юхани, но Иван сына так и не увидел. Или история солдата Финской народной армии, которого СССР отправил сражаться с Финляндией – он родился в США в семье финских эмигрантов, приехал в СССР в 1930-х и вернулся в Финляндию в 1990-х, пройдя сибирские трудовые лагеря. Архивное. В 1924-1931 годах в Ленинграде издавался ежемесячный журнал “Суд идет!”, популярно писавший о криминалистике, юриспруденции и уголовном судопроизводстве – вот несколько заметок оттуда.

Искренне Ваши,

Семь-сорок