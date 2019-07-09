Надо поговорить

Доброе утро!

В России, пишут “Ведомости”, подорожает вино – ну и ассортимент, похоже, сократится:

Госдума предложила правительству рекомендовать президенту ввести санкции в отношении Грузии. Это реакция на матерщину в адрес Путина, с которой выступил в эфире “Рустави–2” грузинский телеведущий Георгий Габуния.

Телеканалы “Россия–1” и украинский NewsOne анонсировали телемост между простыми россиянами и украинцами. В Украине заведено уголовное дело о госизмене. Владимир Зеленский предложил Путину встретиться и обсудить, “чей Крым и кого там нет на Донбассе”.

Осужденный по делу “Нового величия” заявил в суде, что дал признательные показания под давлением следователя.

Сила русского мата

Вчера из России в Грузию улетел последний самолет (Минтранс оценил потери российских авиакомпаний в 3 млрд рублей – их компенсируют из бюджета). Была надежда, что на этом закончится отмщение российских властей за выдворение православного коммуниста Гаврилова из кресла председателя парламента Грузии и последовавшие протесты оппозиции.

Но не тут-то было: ведущий оппозиционного телеканала “Рустави–2” Георгий Габуния начал свою воскресную авторскую программу P.S. с обращенной к Путину матерной речи на русском языке – не очень мастерской с точки зрения использования русского мата. Эскападу Габунии осудили вообще все: от российского МИДа (вот, мол, “куда заводит оголтелая русофобия”) до грузинских властей, руководства телеканала и недовольных граждан. Габунию отстранили от эфира на два месяца.

И вот российская Госдума уже порекомендовала санкции в отношении Грузии. Среди упоминавшихся мер – запрет на ввоз в Россию грузинских вин и боржоми, а также на осуществление денежных переводов в Грузию. И еще звучало предложение завести уголовное дело на Габунию и добиваться от властей Грузии его выдачи в Россию.

Россия и Украина: телемост обрушился, но из космоса все видно

В воскресенье российский телеведущий Дмитрий Киселев (известный “любитель” Украины) анонсировал телемост между телеканалом “Россия–1” и украинским телеканалом NewsOne (его связывают с “кумом Путина” Виктором Медведчуком). Телемост должен был называться “Надо поговорить” и был придуман по образцу советско-американских телемостов про то, что в СССР секса нет.

В Украине идею раскритиковали вообще все – от действующего премьера до Станислава Вакарчука, и NewsOne отменил телемост (а ВГТРК пригласила всех его предполагаемых участников к себе в московскую студию). Генпрокуратура Украины возбудила дело о госизмене, а президент Зеленский выпустил видео с артистически исполненной речью: украинцев он призвал “включить голову”, а Путину сказал, что раз “надо поговорить” – значит, надо поговорить. Конкретно – в Минске, в компании Трампа, Меркель, Макрона и Мэй. Минск тут же выразил готовность, Кремль в лице Пескова сказал, что инициатива будет рассмотрена.

Тем временем в Люксембурге проходила Парламентская ассамблея ОБСЕ. В ходе дебатов представительница России, депутат Госдумы и космонавт Елена Серова сказала, что в 2014 году с борта МКС видела "невооруженным глазом" взрывы снарядов на территории Донбасса и Луганска, причем летели они “со стороны расположения Вооруженных сил Украины”. Серова объяснила, что нестабильность в Украине нужна, чтобы “травить Россию”, и в конце выразила уверенность, что “бог всегда будет хранить мою страну”. Коллега Серовой по первой профессии, летчик-космонавт Юрий Батурин говорит, что перестрелку с орбиты “невооруженным глазом” не видно.

Вот здесь читайте большое интервью лидера группы "Океан Эльзы" и главы партии “Голос” Станислава Вакарчука – он там тоже объясняет, как надо разговаривать с Путиным.

Крепнет российская армия

Путин назначил бывшего главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова замминистра обороны и присвоил ему звание генерал-лейтенанта. Для этого чисто заместителей министра обороны пришлось увеличить с 11 до 12. Источники объясняют назначение тем, что Евкурову после отставки надо было обеспечить охрану и специальный транспорт.

Правительство РФ утвердило положение о специальных военных учебных центрах при федеральных вузах. Студенты-очники будут проходить военную подготовку, чтобы после окончания вуза служить офицерами по контракту или стать офицерами запаса.

“Новое величие”

В суде по делу "Нового величия" один из свидетелей Павел Ребровский сказал, что дал признательные показания под давлением следователя. Следователь угрожал завести на него дело по 205-й статье (“Совершение теракта”), и Ребровскому пришлось подписать бумагу с признаниями, содержание которых придумал следователь. В апреле Ребровский признал вину и заключил сделку со следствием, в итоге он был приговорен к 2,5 годам колонии и "принудительным мерам медицинского характера амбулаторного типа". Сейчас он дает показания как свидетель.

Сегодня пройдет новое судебное заседание. Накануне российские музыканты (от БГ до певицы MANIZHA) выпустили клип на слова Чижа в поддержку обвиняемых по делу “Нового величия” и вообще политзаключенных.

Еще российское судебно-полицейское

Американскому инвестору Майклу Калви продлили домашний арест на три месяца.

Прекращены сразу два дела об “оскорблении властей”: в Архангельске и в Татарстане.

В Курске суд обязал Минфин выплатить более 2 млн рублей семейной паре, которая при ремонте дома нашла бутылку с золотыми монетами. Клад они сдали в полицию, но полиция этот клад “потеряла”.

Президиум Верховного суда Башкирии отменил приговор по делу о наркотиках, потому что он полностью повторяет обвинительное заключение. Осужденные по этому делу говорят, что наркотики им подбросили полицейские.

В Москве уволили начальника полиции Басманного района из-за “дела отравителя”.

Вокруг света

В Вашингтоне наводнение, затопило даже подвал Белого дома. Что не помешало президенту США написать в твиттере, что он больше не будет иметь дело с послом Великобритании Кимом Дарроком. (На выходных британский таблоид Daily Mail опубликовал фрагменты сообщений Даррока британскому МИДу, в которых администрация Трампа названа “дисфункциональной”).

Германия отказалась отправлять войска в Сирию по просьбе США.

В Риге принял присягу новый президент Латвии Эгилс Левитс.

Шесть ссылок

Разговоры с писателями. Зиновий Зиник рассказывает о своих литературных учителях и об эмиграции как литературном приеме. Или вот интервью с Орханом Памуком –больше о ситуации в Турции, чем о литературе.

Еще литературное. Очень интересный разговор с переводчицей Татьяной Баскаковой – о том, как переводить только то, что действительно нравится, и много еще о чем. Или не менее занимательная статья лингвиста Бориса Орехова о методах атрибуции художественного текста.

Картинки. Эстетический манифест Юлиуса Эволы, написанный в 1920 году, когда он еще не стал мистиком и фашистом (ну или “традиционалистом”). Или отрывок из книжки Десмонда Морриса “Сюрреалисты в жизни” (Ad Marginem+”Гараж”) – о Рене Магритте.

Искренне Ваши,

Семь Сорок