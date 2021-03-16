“Наш дружелюбный концлагерь”

Доброе утро!

Группа гуманистов-единороссов внесла в Госдуму законопроект, разрешающий убивать бездомных животных “гуманными методами”. Иначе собаки сбиваются в стаи и начинают кусать население, пояснили авторы инициативы. У людей новости такие:

Навального нашли в колонии №2 в городе Покрове Владимирской области.

Бывший чеченский спецназовец рассказал о внесудебных казнях в республике.

Десять лет назад началась гражданская война в Сирии. И до сих пор не закончилась.

Белорусский политзаключенный Игорь Лосик прекратил голодовку после призыва Светланы Тихановской.

Красная зона и белый слон

Адвокаты Алексея Навального нашли своего подзащитного в колонии №2 в Покрове – той самой “красной зоне”, о которой в начале марта рассказали все медиа. Навальный передал на волю пост, в котором называет место своего заключения “дружелюбным концлагерем”: “Режим, устав, распорядок дня. Буквальное выполнение бесконечных правил. Мат и жаргонные слова запрещены. И этот запрет строго соблюдается”. Навального, как склонного к побегу (этим статусом его наградили еще в Матросской тишине), снимают на видео каждые два часа днем и каждый час ночью. Сейчас он находится в карантине, а через две недели будет переведен в общий отряд. Адвокаты ждали встречи с Навальным пять часов и общались с ним через стекло. Сегодня 235-й гарнизонный военный суд в Москве будет рассматривать жалобу Навального на бездействие следствия в связи с его отравлением – сам он будет участвовать по видеосвязи.

Даже находясь в заключении Навальный поспособствовал реформе премии кинокритики и кинопрессы “Белый слон”: экспертный совет премии решил наградить команду Навального специальным призом “Событие года” за серию фильмов-расследований, это привело к конфликту с Гильдией киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов, после чего экспертный совет премии взял ответственность за ее будущее на себя (вот заявление членов совета, тут комментарии Андрея Плахова).

Школьной реформе Навальный тоже способствует: глава петербургского комитета по образованию Наталия Путиловская заявила в интервью, что классный руководитель обязан следить за тем, что пишут ученики в соцсетях, и пост про Навального – повод для вызова родителей в школу. Классные руководители, вероятно, вне себя от счастья в связи с новыми обязанностями.

В Сыктывкаре отбывающего административный арест правозащитника (12 суток) еще и оштрафовали на 17 тысяч рублей за участие в акции в поддержку Навального 31 января.

По данным соратников Навального, в ходе визита в Москву главы Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрика Дамса обсуждался вопрос освобождения Навального – вернее, неисполнения Россией обязательств перед Советом Европы по его делу. Но в новостях фигурировала только тема триумфального шествия “Спутника V” по Европе.

Хроники пандемии

В России тема пандемии как будто закрыта: по данным оперативного штаба на утро понедельника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России опять упал до 9437. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составило 4 млн 400 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру понедельника 92 494 человек (+404 за сутки).

В Европе, напротив, ситуация становится все напряженнее: одна страна за другой приостанавливают вакцинацию препаратом AstraZeneca (к Германии, Франции, Италии присоединились Португалия, Словения, Латвия, Кипр), несмотря на то, что ВОЗ настаивает на безопасности вакцины (и то же самое говорят эксперты), а темпы прививочной кампании в странах ЕС остаются черепашьими по сравнению с Великобританией и США.

В Словакии от AstraZeneca не отказываются – но там участники правящей коалиции требуют отставки премьера в связи с тайными закупками “Спутника V” у России.

На этом фоне премьер Эстонии объявила, что заболела ковидом.

Стойкий запах неизвестно чего

“Новая газета” опубликовала рассказ бывшего старшего сержанта полка им. Кадырова Сулеймана Гезмахмаева о внесудебной казни 27 человек в Чечне в январе 2017 года. Это первый неанонимный рассказ непосредственного свидетеля случившегося. Чтобы опубликовать его, газете пришлось дождаться, когда Гезмахмаев с семьей выедет из России в безопасную страну – этой частью операции занималось северокавказское отделение российской “ЛГБТ-сети”.

По словам Гезмахмаева, задержания предполагаемых боевиков в Чечне начались в декабре 2016 года. Задержанных свозили в расположение полка им. Кадырова, били, пытали током, морили голодом. Потом часть из них осудили, часть – отпустили, а 27 человек (так называемые “амиры”) были убиты прямо в подвале одного из зданий на территории полка. Здесь – краткое изложение публикации “Новой” и разговор с представительницей ЛГБТ-сети.

В день публикации материала “Новая газета” сообщила, что в редакции стоит стойкий химический запах, похожий на тот, который ощущался после нападения на дом и машину журналистки "Новой" Юлии Латыниной летом 2017 года.

Прочее российское

В Кемерове возбудили уголовное дело о халатности против еще трех сотрудниц полиции, не отреагировавших на сообщения об избиении 23-летней студентки Кузбасского государственного технического университета Веры Пехтелевой, которая впоследствии умерла. Здесь эта жуткая история изложена со всеми подробностями.

Петербургский пенсионер может получить четыре года колонии за продажу карт Генштаба 60-х годов (с них, оказывается, до сих пор не снят гриф “секретно”). Поисковик-любитель, который эти карты купил, успел уехать из России до того, как его арестовали.

Центр “Досье” обнаружил у генерала ФСБ Сергея Алпатова, возглавляющего в ведомстве службу экономической безопасности, особняк на Новорижском шоссе стоимостью 150 млн рублей (и очень выгодный бизнес у его дочери).

Независимые хабаровские журналисты придумали новый формат для работы на акциях в поддержку экс-губернатора Фургала: теперь они ведут “молчаливые эфиры”, хотя понимают, что повязать могут и за тишину.

Вот большое интервью с политологом Пастуховым о мрачном будущем, которое, по его мнению, ждет Россию.

Пастухов, правда, не комментирует случившийся вдруг культурный ренессанс: музыканты идут в Госдуму, российский поисковик – в каждый смартфон, а художница Евгения Васильева (близкая подруга бывшего министра обороны Сердюкова, осужденная по делу о хищениях в ведомстве) – в петербургскую Академию художеств с персональной выставкой. Совет по науке и образованию, который возглавляет лично президент, получил эффективного замглавы – Медведева Д.А.

Лосик начал есть

Белорусский политзаключенный Игорь Лосик прекратил сухую голодовку после призыва Светланы Тихановской. Он находится в СИЗО более 260 дней.

В Бресте продолжают выносить приговоры по одному из самых массовых политических дел в стране – о сентябрьских хороводах на проезжей части (по нему проходят несколько десятков человек). В феврале первые десять обвиняемых получили разные типы “химии”, вчера вынесли еще восемь приговоров – два из них к реальным срокам в колонии.

Задержанному в Гродно журналисту-расследователю Денису Ивашину предъявили обвинение во вмешательстве в деятельность сотрудника органов внутренних дел. Что это может значить, пока не ясно. Наказанием по этой статье может быть штраф либо арест, либо срок до трех лет.

Минюст Беларуси проведет внеочередную аттестацию адвоката Сергея Зикрацкого, который защищает многих журналистов.

Лукашенко тем временем занят конституционной реформой.

Почему нынешние белорусские власти так боятся дворовых чатов, что грозят их администраторам тюремными сроками, здесь объясняет политолог Павел Усов.

Руины и 12 миллионов беженцев

Десять лет назад началась гражданская война в Сирии. За это время более 12 миллионов сирийцев были вынуждены покинуть свои дома, сотни тысяч погибли. По официальным данным, Россия, участвующая в конфликте с 2015 года, потеряла 112 военнослужащих (те же цифры российские власти называли в 2018 году). На самом деле потери куда более значительны, но Минобороны их не считает, потому что в конфликте участвуют наемники.

В российский Следственный комитет подано заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении предполагаемых бойцов "ЧВК Вагнера", причастных к жестокому убийству в 2017 году сирийца Мухаммеда Э. Видеозапись, на которой говорящие по-русски мужчины издеваются над телом жителя Сирии, в ноябре прошлого года опубликовала "Новая газета".

Вокруг света

По данным ООН, с начала протестов в связи с военным переворотом в Мьянме были убиты 138 человек.

Администрация президента США Джо Байдена попыталась установить контакт с руководством Северной Кореи, но не получила ответа из Пхеньяна.

По данным института SIPRI, объем мировой торговли оружием в последние пять лет не изменился. США, Франция и Германия увеличили объемы торговли за счет сокращения экспорта из России и Китая.

Шесть ссылок

История. Историк Александр Гогун рассказывает, как НКВД готовился к войне – по материалам украинских архивов КГБ. Или фрагмент из книги гарвардского профессора Сергея Плохия “Чернобыль. История ядерной катастрофы” (Новое издательство) – о том, как КГБ отслеживало реакцию украинских диссидентов на аварию.

Историк Александр Гогун рассказывает, как НКВД готовился к войне – по материалам украинских архивов КГБ. Или фрагмент из книги гарвардского профессора Сергея Плохия “Чернобыль. История ядерной катастрофы” (Новое издательство) – о том, как КГБ отслеживало реакцию украинских диссидентов на аварию. Антропология. Разговор с исследователем гаражной культуры Александром Павловым о мотивах, которые заставляют россиян заняться промыслом в собственных гаражах. Или отрывок из книги Валери Кивельсон “Магия отчаяния: моральная экономика колдовства в России XVII века” (Academic Studies Press).

Разговор с исследователем гаражной культуры Александром Павловым о мотивах, которые заставляют россиян заняться промыслом в собственных гаражах. Или отрывок из книги Валери Кивельсон “Магия отчаяния: моральная экономика колдовства в России XVII века” (Academic Studies Press). Музыка. Разговор об истории петербургской филармонии – к ее столетию. Или рассказ о песнях, которые поют на улицах участники белорусских протестов.

Разговор об истории петербургской филармонии – к ее столетию. Или рассказ о песнях, которые поют на улицах участники белорусских протестов. Больше интересных текстов, интервью и актуальных репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени.

Искренне Ваши,

Семь Сорок