Медсестра на аутсорсе

Доброе утро!

Пока все сидят в самоизоляции, в Саудовской Аравии происходят революционные перемены: на прошлой неделе там отменили наказание плетьми, а вчера запретили смертную казнь для лиц моложе 18 лет. Но в новостях все тот же коронавирус:

Россия обогнала Китай по числу выявленных случаев Covid-19. В Москве за последние сутки скончались 44 человека с этим диагнозом.

Из больницы в Коммунарке массово увольняются медсестры: им не платят обещанных Путиным надбавок, потому что они “на аутсорсе”.

Российские регионы продляют карантины, вводят обязательное ношение масок и ограничивают продажу алкоголя.

Коронавирус выявлен у более чем трех миллионов человек во всем мире. Премьер Новой Зеландии заявила о победе над эпидемией.

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Перегнали Китай

По данным на утро понедельника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 6198 (чуть меньше, чем сутками ранее), всего заболевших – свыше 87 тысяч (и это больше, чем в Китае), умерли 794 человека. В Москве в понедельник скончались еще 44 человека с коронавирусом. От двусторонней пневмонии умер глава "Металлоинвеста" Андрей Варичев, ему было 52 года.

По данным “Открытых медиа”, из образцово-показательной коронавирусной больницы в Коммунарке массово увольняются медсестры из-за того, что им не платят обещанных Путиным надбавок. Главврач больницы объяснил, что все правильно, все справедливо: надбавки им не платят, потому что они “на аутсорсе”. В Хакасии врачи такого слова, может, и не слышали, но надбавки им тоже не платят.

Что еще рассказывают врачи:

Разговор с московским реаниматологом – они с коллегами пытаются понять, в какой момент тяжелого пациента лучше переводить на ИВЛ, интересно.

Интервью с главой московской “Скорой помощи”, который сам переболел Covid-19 у себя в кабинете.

Здесь врач общей практики Даниял Алхасов, который уволился с работы в Москве и поступил волонтером в одну из больниц Хасавюрта, делится сомнениями относительно достоверности российской коронавирусной статистики. Дагестан входит в топ-5 российских регионов по количеству инфицированных (только что к ним прибыл еще один пациент с подтвержденным Covid-19, сбежавший из карантина в центре травматологии им. Вредена в СПб).

Глава независимого профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева продолжает рассказывать, как именно медикам в российских регионах не хватает средств защиты.

И вот обзорный материал о состоянии некоронавирусной медицины во время эпидемии (плачевном).

Навстречу Первомаю

Пока Кремль продолжает настойчиво анонсировать новое обращение Путина по поводу продолжения объявленных им “каникул”, власти российских регионов выдают свои предписания:

В Московской области продлевают пропускной режим на майские праздники;

Петербуржцам разрешили разъехаться на машинах по дачам, но останавливаться по дороге нельзя, затариваться едой надо в городе;

Во многих регионах ввели обязательное ношение масок; Липецкая, Ярославская и Рязанская области вводят пропуска с QR-кодами (вот целое полотно о потенциальной небезопасности этих систем);

В Карелии разрабатывают онлайн-карту с адресами инфицированных;

Много где дополнительно ограничивают продажу алкоголя.

В федеральных масштабах известно пока только то, что в День победы “Бессмертный полк” пройдет в онлайн-формате, а Путин телеобратится к ветеранам в 9 утра.

Эффективный менеджмент

Глава РПЦ пригрозил "церковно-административной ответственностью" и “церковным судом” священникам, не соблюдающим карантин; екатеринбургская епархия РПЦ отмежевалась от слов схиигумена, который проклял российские власти; в Серафимо-Дивеевском монастыре в Нижегородской области продолжают подсчитывать инфицированных – пока насчитали 76 человек.

В Пскове на допрос в связи с постами о коронавирусе вызвали очередного блогера; вот обзорный материал о делах, уже заведенных по статье о “коронавирусных фейках”.

Футбольный клуб “Крылья советов” оштрафует своего вратаря за критику бездействия Путина в связи с эпидемией (недоволен не только вратарь Фролов – даже ВЦИОМ фиксирует падение доверия россиян президенту).

В Екатеринбурге произошли беспорядки в спецприемнике для мигрантов, которые не могут вернуться домой.

Бизнес продолжает подсчитывать убытки (хотя правительство сделало еще один шаг ему навстречу: теперь на субсидии могут претендовать компании с долгами до трех тысяч рублей – раньше должникам ничего не обещали).

Историю о том, как Ксения Собчак собралась добывать краба через Верховный суд, читайте здесь. Компания, долю в которой она купила, внесена в список “системообразующих предприятий” Сахалинской области.

Авиакомпании серьезно поднимают цены на перелеты по России в апреле-мае.

На этом фоне МВД публикует проект этического кодекса для сотрудников (нельзя пить, материться, играть в карты и высказывать оценочные суждения о властях, госорганах и должностных лицах), а “Яндекс” экспериментирует с выдачей исключительно ругательных материалов по запросу “Навальный”.

Сводки с мировых коронавирусных фронтов

Общее число инфицированных в мире превысило три миллиона (900 с лишним тысяч из них уже поправились), число жертв пандемии перевалило за 211 тысяч. В одних только США выявлено больше миллиона случаев Covid-19, умерло более 56 тысяч человек. В штате Нью-Йорк отменили демократические праймериз (потому что и так понятно, что победит на них Джо Байден – лучше лишний раз не заражаться).

Общие темпы инфицирования в мировом масштабе, тем не менее, снижаются. В Новой Зеландии объявлено о победе над эпидемией. В Германии на фоне ослабления ограничений всех обязали носить маски. Япония запретила въезд из России, Беларуси, Украины и еще 14 стран. Вернувшийся на работу премьер Великобритании Борис Джонсон пообещал в ближайшие дни представить план выхода из карантина (но отменять его сразу же он не собирается). Спор о целесообразности введения карантина продолжается, хотя и носит, кажется, чисто философский характер.

За коронавирусом, впрочем, могут прийти потоп, засуха и голод – вот собрание мрачных прогнозов на текущий год.

Семь ссылок

Далеко-далеко. Рассказ о ключевых понятиях эфиопской культуры или литературный портрет Тюмени в исполнении историка и поэта Федора Корандея (очень любопытно).

Рассказ о ключевых понятиях эфиопской культуры или литературный портрет Тюмени в исполнении историка и поэта Федора Корандея (очень любопытно). Коллаборанты и диссиденты. Статья Сергея Дробязко о начальнике разведки Русской освободительной народной армии „майоре Костенко“ (из выходящего в издательстве “Пятый Рим” сборника “Пособники” о коллаборационистах). Или разговор с основателем независимого американского издательства Ugly Duckling Матвеем Янкелевичем, внуком Андрея Сахарова и Елены Боннэр.

Статья Сергея Дробязко о начальнике разведки Русской освободительной народной армии „майоре Костенко“ (из выходящего в издательстве “Пятый Рим” сборника “Пособники” о коллаборационистах). Или разговор с основателем независимого американского издательства Ugly Duckling Матвеем Янкелевичем, внуком Андрея Сахарова и Елены Боннэр. Самоизоляция. Все ее переживают по-разному: художник Кристианс Бректе в Риге лакирует мумифицированных кошек, литературный критик Ольга Балла в Москве живет как обычно, только лучше, теоретик Роман Сергеевич Осминкин разговаривает сразу с 12 голосами в квартире на 5-й линии ВО.

Искренне Ваши,

Семь Сорок