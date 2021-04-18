“Петров и Боширов”: приквел

Доброе утро!

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в эфире американского телевидения, что международное сообщество должно определить "красные линии" в отношениях с Россией и привлекать ее к ответственности, когда она эти линии переходит. В сегодняшней ситуации так сразу и не угадаешь, какое конкретно событие он имел в виду:

Врачи заявили о критическом состоянии Алексея Навального. Общероссийский митинг с требованием спасти ему жизнь назначен на 21 апреля.

ФСБ России и КГБ Беларуси рассказали о предотвращенном “покушении” на Лукашенко. Задержанные в России Зенкович и Федута якобы его организовывали.

Чехия выслала 18 российских дипломатов после сообщения спецслужб о том, что взрывы на оружейных складах в Чехии в 2014 году организовали “Петров” и “Боширов”. Россия в ответ выслала 20 чешских дипломатов.

В Петербурге ФСБ задержала консула Украины, его тоже высылают.

Темное время для свободных людей

В субботу утром лечащие врачи Алексея Навального сообщили о резком ухудшении его состояния. Судя по последним анализам крови, у него может развиться почечная недостаточность, а высокий калий может вызвать остановку сердца (медицинские объяснения здесь). По словам врачей, пациенты в таком состоянии должны находиться в реанимации.

С требованием немедленно допустить врачей к Навальному и предоставить ему всю необходимую медицинскую помощь выступили депутаты российских региональных парламентов (сейчас их обращение может подписать любой) и учителя. Появилось также обращение к папе римскому с просьбой помочь убедить российские власти не доводить Навального до смерти. Помощник Байдена пригрозил России последствиями, если Навальный умрет в колонии, а сам Байден назвал ситуацию, в которой оказался Навальный, “совершенно несправедливой”. В поддержку Навального выступили Великобритания и Евросоюз. Сегодня его ситуация будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел стран-членов Евросоюза.

В свете тревожных новостей о здоровье Навального (а также иска прокуратуры о признании “экстремистскими” ФБК и региональных штабов Навального) соратники Алексея назначили митинг в его поддержку на среду, 21 апреля – не дожидаясь, когда на сайте free.navalny.com наберется полмиллиона участников. “Если мы сейчас промолчим, наступит самое темное время для свободных людей. Россия погрузится в полный мрак. Любой, кто не согласен с действующим режимом, будет признаваться экстремистом”, – пишут они.

Собственно, по факту это уже так: в Ростове-на-Дону полиция ломилась домой к главе штаба Навального Ксении Середкиной (человек она необычный, вот ее политическая биография). Соратники Навального пришли к выводу, что к утечке базы электронных адресов их сторонников причастен бывший сотрудник ФБК. “Мы всегда понимали, что идет охота фээсбешная за нашими сотрудниками – давят, запугивают, покупают”, – пишет Леонид Волков.

В воскресенье в Москве проходили одиночные пикеты в защиту Навального, двоих задержали и отпустили из полиции под обязательство о явке. Более тридцати человек присоединились к голодовке солидарности с Алексеем Навальным, которую 10 апреля объявил московский ученый-биолог Николай Формозов.

Прочее российское

В Москве полиция сорвала квир-фестиваль "Покажи мне любовь" – заставили организаторов свернуть уже начавшееся мероприятие, угрожая “последствиями” для публики.

На рэпера Моргенштерна составлен протокол о пропаганде наркотиков через клипы на YouTube. Штрафы по этой статье достигают полутора миллионов рублей, но пожаловавшийся на Моргенштерна депутат Госдумы Носов “искренне надеется”, что “административка перерастет в уголовку”.

Новосибирский тележурналист Николай Сальников, задержанный после публикации расследования о связи местных властей с организованной преступностью, отправлен в СИЗО на два месяца. Его обвиняют в мошенничестве.

Казус Врбетице

Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов после того, как спецслужбы представили правительству доказательства того, что к организации двух взрывов на оружейных складах в деревне Врбетице на юго-востоке страны в 2014 году были причастны “Петров” и “Боширов” – те самые сотрудники ГРУ, которых Великобритания обвиняет в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году.

Взорвавшиеся склады арендовала частная фирма, торгующая оружием. Жертвами первого взрыва стали два человека, сотни жителей окрестных деревень были эвакуированы, специалисты лишь недавно завершили рекультивацию территории, затронутой взрывом. Мотив для организации взрыва российскими спецслужбами состоял в том, что уничтоженное оружие предназначалось для Украины, а закупить его должен был болгарский бизнесмен Емельян Гебрев, которого чуть позже, в 2015 году, отравили “Новичком”. Подробности изложены здесь.

Союзники по НАТО выразили Чехии полную поддержку. Вопрос о том, как реагировать на этот акт агрессии со стороны российских спецслужб, будет обсуждаться сегодня на встрече глав МИД стран ЕС. Уже сейчас ясно, что после выдвинутых обвинений “Росатом” не будет допущен к тендеру на достройку АЭС “Дукованы”.

Москва назвала обвинения надуманными и голословными, МИД РФ увидел в заявлении чешских властей “американский след”. Вечером в воскресенье 20 сотрудников чешского посольства в Праге были объявлены персонами нон грата.

Попытка “посадить в погреб”

ФСБ России и КГБ Беларуси сделали не вполне согласующиеся между собой заявления о предотвращении попытки государственного переворота в Беларуси и физического устранения Лукашенко. ФСБ утверждает, что задержанные в Москве белорусский историк культуры, политолог Александр Федута и юрист Юрась Зенкович планировали совершить переворот "по отработанному сценарию "цветных революций" "с привлечением местных и украинских националистов”. И “американский след” там тоже есть.

Александр Лукашенко, общаясь с журналистами на субботнике, поведал, что заговорщики планировали захватить его детей – "одного, второго, как получится" и посадить в погреб, который якобы подготовили в Гомельской области. Спецслужбы двух стран называют разные даты предполагаемого “переворота”: одни говорят о 9 мая, другие – об июне месяце. В Беларуси по телевизору рассказывают, что задержанные “дают признательные показания”, ФСБ (видимо, с ужасом в голосе) добавляет, что “заговорщики” собирались люстрировать действующих министров.

Интерпретации, которые дают белорусские аналитики этим рассказам дружественных спецслужб, читайте здесь. История многочисленных “покушений” на Лукашенко изложена тут.

Задержанный по делу о “госперевороте” Александр Федута хорошо известен российским гуманитариям. Вот петиция в его поддержку.

“Явный враждебный характер”

В субботу ФСБ задержала в Петербурге украинского консула Александра Сосонюка. Его обвинили в деятельности, несовместимой со статусом дипломата, – получении закрытой информации. Его взяли при встрече с гражданином России, у которого он якобы получал информацию, содержащуюся в базах данных МВД и ФСБ. Сосонюк выслан из России. В ответ Украина объявила о высылке старшего дипломата российского посольства в Киеве.

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал спутниковые снимки лагеря российских войск на полигоне на юге Керченского полуострова в аннексированном Крыму. Расследователи Conflict Intelligence Team утверждают, что, скорее всего, там находятся переброшенные с Северного Кавказа части 58-й армии.

Великобритания в мае намерена направить в Черное море два военных корабля – для демонстрации солидарности с Украиной и союзниками по НАТО.

Неземное

В Виндзоре похоронили принца Филиппа. Вот короткое видео с церемонии.

Российский вице-премьер Юрий Борисов объявил, что Россия уйдет с Международной космической станции к 2015 году, создав собственную орбитальную станцию.

Американское космическое агентство NASA заключило контракт с корпорацией SpaceX Илона Маска на разработку аппарата для доставки астронавтов на Луну.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России держится в прежних пределах: 8632. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составляет 4 млн 702 тысячи. Официальное число жертв достигло к утру воскресенья 105 582 человек (+389 за сутки).

В Германии воскресенье стало национальным Днем поминовения 80 тысяч жертв коронавируса. Эпидемия в Германии, как и в других странах Европы, пока далека от завершения. Зато в Израиле отменили обязательное ношение масок на открытом воздухе, а в США сегодня начинается вакцинация всех желающих независимо от возраста.

Шесть ссылок

История. Фрагмент из книги Николая Власова “Россия глазами Бисмарка” (изд-во “Евразия”) – о расовых представлениях канцлера и его отношении к славянам. Или история двух граждан СССР, которым так хотелось сбежать из страны, что они сделали это, даже пройдя через принудительное лечение в Днепропетровской психиатрической больнице особого типа, знаменитой своими зверствами.

Фрагмент из книги Николая Власова “Россия глазами Бисмарка” (изд-во “Евразия”) – о расовых представлениях канцлера и его отношении к славянам. Или история двух граждан СССР, которым так хотелось сбежать из страны, что они сделали это, даже пройдя через принудительное лечение в Днепропетровской психиатрической больнице особого типа, знаменитой своими зверствами. Культурология. Культурная история лабиринта – от римских мозаик до храмового ар-нуво. Или 11 слов, помогающих понять испанскую культуру.

Культурная история лабиринта – от римских мозаик до храмового ар-нуво. Или 11 слов, помогающих понять испанскую культуру. Наука. Максимально понятное объяснение о перспективах открытия Новой физики, которая придет на смену Стандартной модели. Или разговор с вулканологом Александром Белоусовым о возможности предсказания новых извержений и вообще о вулканах.

Максимально понятное объяснение о перспективах открытия Новой физики, которая придет на смену Стандартной модели. Или разговор с вулканологом Александром Белоусовым о возможности предсказания новых извержений и вообще о вулканах. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок