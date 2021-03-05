Полиамория хорьков

Доброе утро!

В Архангельской области полиция не нашла состава преступления в митинге снеговиков в деревне Зачачье. Здравый смысл торжествует. Но не всегда:

Владельцы бюро переводов подали иск к Навальному.

Против координатора штаба Навального в Кургане завели новое уголовное дело.

В центре столицы Кыргызстана запретили проводить шествия и митинги до 22 апреля.

Путин утверждает, что в девяти российских регионах вакцинация так и не началась.

Вокруг Навального

В город Кольчугино Владимирской области, где сидит Навальный, потянулись журналисты (а также гонцы с продовольствием): вот репортаж, в котором можно полюбоваться на СИЗО-3, приютившее российского оппозиционного политика, а вот мнения кольчугинцев о Навальном (куда более позитивные, чем у покровчан).

Адвокаты намерены ездить к Навальному как можно чаще, чтобы он не терял связи с миром. Тем более что в мире происходит много интересного: владельцы бюро переводов Ex Libris братья Геннадий и Олег Егоровы из подмосковных Мытищ подали иск с требованием взыскать с Навального 10 млн рублей в качестве компенсации морального вреда из-за того, что его деятельность "препятствует" работе их компании и президента Путина.

В отношении координатора штаба Навального в Кургане Алексея Шварца возбудили уголовное дело о нарушении тайны переписки: он опубликовал записи телефонных разговоров, в которых руководители Курганской области обсуждают, какие должны быть результаты голосования о поправках к Конституции. Ранее Шварца обвиняли в уклонении от армии, но даже врачи частной клиники, работу которых оплатили сотрудники местного Центра “Э”, признали, что Шварц к службе не годен.

Сегодня должен начаться суд над юристом ФБК Любовью Соболь по делу о проникновение в жилище разговорчивого фсбшника Кудрявцева: вот в чем его суть.

Штаб Навального объявил о подготовке новых акций протеста (подробности скоро опубликуют). Пока же продолжаются репрессии против участников уже состоявшихся акций:

На выходе из спецприемника после 30 суток ареста за акцию 2 февраля вновь задержан администратор телеграм-канала “Протестный МГУ” Дмитрий Иванов – теперь его обвинили в неповиновении сотруднику полиции во время отбывания ареста. Сегодня новый суд.

Иностранцев, участвовавших в акциях, лишают вида на жительство в России и выдворяют из страны с запретом на въезд на 60 или даже 99 лет. При этом никаких бумаг на руки им не выдают, чтобы высылку невозможно было оспорить.

В школах и вузах продолжаются внушения на тему протестной активности.

Международных новостей в связи с Навальным пока нет, но вот эксплейнер об американских санкциях (у них будет второй этап, и он может оказаться серьезнее, чем все предыдущее), а вот комментарий эксперта-международника о перспективах выхода России из Совета Европы.

Хорьково-амурное

Путин два дня подряд рассказывал разным людям о страшных вещах, происходящих в интернете: там якобы засели те, кто преследует свои “хорьковые интересы”, они только и делают, что распространяют детскую порнографию и провоцируют массовые самоубийства среди подростков. Вот этот бесценный для психоаналитика документ. Толкователь Путина Песков сказал, что под хорьками на самом деле имеются в виду те, кто призывает детей участвовать в несогласованных акциях. Допустим. Но кто это?

“Единая Россия”, обсуждая свой партийный проект “Крепкая семья”, задумалась над запрещением “пропаганды бисексуальности и полиамории”. Без этого, мол, рождаемость не поднять.

Сенатор Людмила Нарусова, которой неприятно видеть перед Советом Федерации “людей бомжового вида” с “непонятными требованиями”, сказала в свое оправдание, что это она просто выразила свое личное отношение к маргиналам и одиночные пикеты запрещать не собирается. Ну слава богу.

Тяжбы, запреты, угрозы

Мосгорсуд прекратил дело врача Елены Мисюриной за отсутствием состава преступления. До этого ей дали два года колонии из-за смерти пациента после биопсии, которую она делала.

Суд оштрафовал активиста из Татарстана на 510 тысяч рублей за фильм, в котором он в роли судьи вершил суда над Путиным, Песковым и Сечиным (они были представлены людьми с мешками на головах, Пескова и Сечина приговорили к смертной казни, приговор Путину должен был быть вынесен во второй серии, но она выйти не успела). Прокуратура просила почти семь лет колонии, так что это очень мягкий приговор.

У лидера Всетатарского общественного центра Фарита Закиева прошел обыск. Прокуратура Татарстана требует закрыть эту старейшую общественную организацию татар в России, обвиняя ее в “экстремизме”.

На радио “Говорит Москва” закрыли исторические программы “Родина слонов” и Proshloe за критику поправок к закону о просвещении, требующих согласовывать с властями любую просветительскую деятельность.

Депутаты Псковского областного собрания Лев Шлосберг и Артур Гайдук обратились в СК с требованием возбудить уголовное дело об отравлении Владимира Кара-Мурзы (ссылаются на расследование Bellingcat).

Правозащитная группа "Агора" выпустила доклад "Свобода интернета 2020: вторая волна репрессий". Из него следует, что большинство случаев интернет-цензуры и фактов насилия в отношении журналистов приходится на Чечню. В "красной зоне" также оказались Дагестан, Ингушетия, Краснодарский край и Адыгея.

История кемеровского журналиста Фомы Неверова, против которого возбудили уголовное дело после того, как он опубликовал запись беседы губернатора региона с предпринимателями, работающими на курорте Шерегеш (губернатор требовал, чтобы они продали свои участки).

Суд в Хабаровске отказал блогеру Алексею Романову в иске к врио губернатора Дегтяреву. Дегтярев назвал Романова “известным проходимцем”, специально прилетевшим из Грузии освещать акции в поддержку арестованного экс-губернатора Фургала. Романов – хабаровчанин и гражданин России, иногда живущий в Грузии. Он требует от Дегтярева миллион рублей и будет оспаривать решение суда.

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, осужденный на 12,5 лет за взятку (до этого он победил на выборах кандидата от “Единой России”) спорит из тюрьмы с нынешними властями города, которые умудряются обвинять его в том, что сейчас плохо убираются улицы.

Зато ФСБ отчиталась о предотвращении теракта "по мотивам ненависти к действующей власти" в Калининградской области.

“Иностранные агенты” будут множиться

Руководителя фонда помощи жертвам домашнего насилия “Насилию.нет” Анну Ривину поместили на обложку журнала Time после признания фонда “иностранным агентом”. Вот свежий разговор с Ривиной. В январе число официально зарегистрированных изнасилований в России стало рекордным за 13 лет.

Вот комментарии пресс-секретаря независимого профсоюза медработников “Альянс врачей”, который тоже стал “иностранным агентом” (или не стал – на сайте Минюста это пока никак не отражено).

Минюст тем временем разрабатывает норму, которая позволит включать в реестр физических лиц – иностранных агентов аккредитованных в России иностранных журналистов.

Ближайшие соседи России

Беларусь. Еще трое адвокатов, работавших с политзаключенными, лишены лицензий. Двух минчанок осудили за разбрасывание саморезов вокруг прокуратуры – одной дали год колонии, второй – полтора года “домашней химии”. Литовская разведка утверждает, что для вербовки приезжающих в Беларусь граждан Литвы КГБ Беларуси использует "компрометирующую информацию, инсценированные аварии, нарушения законов, визовых правил, процедур пересечения границы, а также так называемый метод медовой ловушки, когда заводятся интимные отношения".

Кыргызстан. Суд в Бишкеке запретил проводить в центре города мирные марши и митинги до 22 апреля – в связи с эпидемией и “препятствованием проходу граждан”. Главу Верховного суда Кыргыстана разрешили привлечь к уголовной ответственности, хотя сама она не присутствовала на заседании дисциплинарной комиссии.

Вокруг света

США продлили на год санкции в отношении России, введенные после аннексии Крыма.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграме совместную фотографию с Пригожиным и сопроводил ее ерническим постом о том, что теперь ФБР должна ему 250 тысяч долларов.

В Мьянме состоялись похороны одной из жертв расстрела демонстрантов – 19-летней девушки по прозвищу Ангел. Акции протеста не прекращаются, полиция опять стреляла.

Папа римский Франциск начинает поездку в Ирак. Это первый в истории визит понтифика в эту страну.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро четверга, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России вырос до 11 385. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составило 4 млн 290 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру четверга 87 823 человек (+475 за сутки).

Путин неожиданно сообщил волонтерам, помогавим врачам в ходе эпидемии, что в девяти российских регионах вакцинация так и не началась. Здесь иммунолог Николай Крючков объясняет, почему в России привиты только 3% населения. Крючков называет разговоры о конце эпидемии сильно преувеличенными (даже если судить по официальным цифрам).

Вологодский правозащитник, попавший в СИЗО по делу о “коронавирусном фейке”, рассказал о пытках электрошокером и избиениях.

Власти ЕС начали процесс сертификации российского "Спутника V". Италия заблокировала отправку произведенных на своей территории 250 тысяч доз вакцины AstraZeneca в Австралию, сославшись на то, что в Австралии эпидемиологическая ситуация гораздо лучше, чем в Европе, а AstraZeneca и так срывает все сроки поставок вакцины в страны ЕС.

Шесть ссылок

Советский XX век. Несколько историй сибиряков, репрессированных в годы Великой Отечественной войны. Или рассказ о строителях Череповецкого металлургического комбината – раскулаченных, побывавших в плену во время войны, выселенных этнических немцах.

Несколько историй сибиряков, репрессированных в годы Великой Отечественной войны. Или рассказ о строителях Череповецкого металлургического комбината – раскулаченных, побывавших в плену во время войны, выселенных этнических немцах. Как читать. Разговор с британским литературоведом Галином Тихановым о его последней книге “Рождение и смерть литературной теории”. Или беседа с библеисткой Вероникой Андросовой о том, как читать Апокалипсис.

Разговор с британским литературоведом Галином Тихановым о его последней книге “Рождение и смерть литературной теории”. Или беседа с библеисткой Вероникой Андросовой о том, как читать Апокалипсис. Вещества. Рассказ о том, как социологи и антропологи исследуют потребление психоактивных веществ. Или история отношений человека с марихуаной.

Рассказ о том, как социологи и антропологи исследуют потребление психоактивных веществ. Или история отношений человека с марихуаной. Больше интересных текстов, интервью и актуальных репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени.

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Семь Сорок