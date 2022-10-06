Пригожин болеет душой

Доброе утро!

Нобелевской премии по химии удостоились американцы Каролин Бертоцци и Барри Шарплесс, а также датчанин Мортен Мелдал "за разработку методов клик-химии и биоортогональной химии". Для Шарплесса это уже вторая Нобелевская премия. В чем суть их открытий, объясняется здесь, а клик-новости сегодня такие:

Глава Луганской области Сергей Гайдай объявил об освобождении шести населенных пунктов на Луганщине, но названий не привел.

На освобожденных территориях Украины продолжают находить братские могилы и пыточные подвалы.

Путин завершил формальную процедуру аннексии четырех областей Украины и перевел Запорожскую АЭС на баланс Росатома. Глава МАГАТЭ едет в Киев.

За две недели мобилизации в 53 регионах России под призыв попали 213 тысяч человек. Соответственно, общее число мобилизованных еще выше.

Возбуждено первое уголовное дело об уклонении от мобилизации – по статье, которая касается только срочников.

В разных регионах России прошли обыски у активистов “Голоса”.

Страны ОПЕК+ договорились снизить добычу нефти, но не столь значительно, как ожидалось ранее.

Военные сводки

Наступление украинской армии продолжается, хотя подробности не разглашают – разве что президент Украины назвал еще три освобожденные деревни в Херсонской области, а глава Луганской области Сергей Гайдай сообщил об освобождении шести населенных пунктов в своем регионе, но названия привести отказался. Чуть больше подробностей привел в интервью Настоящему Времени Военнослужащий 1-й бригады спецназа ВСУ Тарас Березовец: по его словам, наступление идет в сторону Сватова, и его успех обеспечивается в том числе и тем, что в Лимане украинской армии удалось захватить российские склады боеприпасов и тем самым обеспечить себе огневое превосходство. Вот актуальная карта боевых действий от “Би-би-си”.

Здесь причины стремительного отступления россиян комментирует эксперт Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов (спойлер: в Херсонской области не хватает техники и боеприпасов, а в Луганской – людей). Израильский военный эксперт Давид Гендельман считает, что освобождение Херсонской области важнее, чем взятие Сватово, однако объясняет активность ВСУ на востоке нежеланием сдавать Бахмут Донецкой области, который уже несколько месяцев штурмуют “вагнеровцы” – вот видеорепортаж из этого пекла. Американский институт изучения войны полагает, что война на два фронта лишь увеличивает шансы украинцев на успех.

В среду в свежеосвобожденный Лиман Донецкой области впервые пустили журналистов. Вот репортаж “Би-би-си”, вот впечатления корреспондента Настоящего Времени. Фотографии разрушенного города опубликованы и в соцсетях президента Украины. В Лимане нашли уже более 50 захоронений гражданских лиц, погибших во время оккупации.

Утром в среду российская армия нанесла ракетный удар в окрестностях Запорожья и обстреляла села Никопольского района Днепропетровской области. В ночь на четверг иранский дрон-камикадзе ударил по Харькову. Сутками ранее такой же дрон ударил по Белой Церкви близ Киева – целью была военная часть, вот репортаж с места. Утром в четверг Россия нанесла удар по Запорожью семью ракетами – разрушены целые подъезды многоэтажек, под завалами находятся люди, подробностей пока нет.

Аннексия и оккупация

Путин завершил формальную процедуру аннексии четырех областей Украины, утвердив ратификацию договоров об их “принятии в состав РФ”, подписав законы об аннексии этих территорий (это снова изменит российскую конституцию) и назначив “врио” глав этих регионов все тех же Пушилина, Пасечника, Балицкого и Сальдо. (Предполагается, видимо, что в ближайший единый день голосования в этих опустошенных войной землях пройдут российские выборы, на которых граждане “изберут” этих деятелей губернаторами.)

Кроме того, Путин поручил передать в собственность России все объекты Запорожской АЭС. Украинским сотрудникам ЗАЭС угрожают отправкой на фронт за отказ переходить в "Росатом". Гендиректор украинской госкомпании "Энергоатом" Петр Котин сообщил работникам, что берет на себя руководство станцией: все технические вопросы, по его словам, будут по-прежнему решаться в Киеве. По сообщениям МАГАТЭ, на ЗАЭС готовятся перезапустить пятый энергоблок для производства пара и тепла для нужд станции. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси летит в Киев для обсуждения ситуации.

В недавно освобожденном украинской армией селе Пески-Радьковские Харьковской области обнаружена пыточная, где людей закапывали заживо и пытали противогазом с тлеющей тряпкой. Там же нашли фаллоимитаторы и пластиковый контейнер, заполненный вырванными зубными коронками и протезами. Зубы в контейнере навевают жуткие исторические ассоциации, но журналистам Bild вроде бы удалось развеять самые мрачные подозрения: местный стоматолог говорит, что этот контейнер украден у него из кабинета – туда он годами складывал негодные коронки и протезы своих пациентов.

О странностях жизни на все еще оккупированных территориях Украины здесь рассказывают жители Херсона, Мариуполя и Мелитополя. Многие из бежавших из-под оккупации украинцев сейчас толпятся на погранпереходах в Ленинградской и Псковской областях – вот их рассказы. Очереди сознательно создаются ФСБ посредством процедуры “фильтрации”, россияне проходят границу без задержек; волонтеры рассказывают о случаях смертей в очередях, но эта информация не подтверждена. Крымские татары, которым удалось доехать до Казахстана из аннексированного Крыма, массово оформляют украинские загранпаспорта или продляют имеющиеся – это делается, чтобы избежать объявленной в России мобилизации, скрывшись за границей.

Война идет уже так долго, что люди начинают делиться воспоминаниями: вот рассказ Татьяны из Николаевской области о том, как она чудом выжила после ударов российских вертолетов по деревенскому дому – снаряд упал в 15 метрах от нее.

Хроники мобилизации

По подсчетам “Важных историй” и волонтеров Conflict Intelligence Team, в 53 регионах России уже мобилизованы по меньшей мере 213,2 тысячи человек. Информации из остальных 32 регионов нет, но логично предположить, что и там кого-то поставили под ружье. Соответственно, заявленные Шойгу 300 тысяч должны уже быть набраны. Рекрутирование идет неравномерно, основной удар вновь приняли на себя бедные и отдаленные регионы, куда и до мобилизации приходило больше всего гробов.

В мобилизации с самого начала все пошло не так: призванных негде размещать и некому учить. Каждый день кто-то расстается с жизнью, не доехав до фронта: в Пензе во время учений умер 41-летний мобилизованный – предположительно, от сердечного приступа (и это уже 11-я из известных смертей). Вот обзор прочих безобразий.

Вечером в среду в соцсетях распространилось видео, на котором люди с оружием и в военной форме говорят, что они “никому не нужны” и что их содержат “в скотских условиях”. По их словам, они сошли с поезда в Белгородской области, их около 500 человек. Кто эти люди, доподлинно не известно – вероятно, мобилизованные. Журналист Радио Свобода Марк Крутов считает автором видео москвича Сергея Суркова, который неделю назад уже записывал видео о проблемах в армии. При этом на видео мелькает человек с символикой ЧВК Вагнера, и что он там делает, не ясно.

Сама эта ЧВК и ее владелец Пригожин официального статуса не имеют, Песков назвал Пригожина “гражданином России, который болеет душой и вносит посильный вклад”. В последние дни владелец ЧВК Вагнера вместе с главой Чечни резко критиковал Министерство обороны. Кадырову после этого присвоили звание генерал-полковника, теперь он одного звания с главным объектом его критики, генералом Лапиным. Это, вероятно, должно свидетельствовать о его амбициях, выходящих за пределы Чечни (о том, как клан Кадырова управляет республикой, читайте здесь).

Московский мэр подписал указ о поддержке семей мобилизованных: их детей будут без очереди зачислять в детсады и бесплатно кормить до 18 лет. В не столь богатых регионах все сложнее: в Марий Эл представителям малого бизнеса предлагают бронь в обмен на процент с оборота, который якобы пойдет на нужды армии, а в Калуге отменили празднование Нового года, потому что деньги нужны на войну.

На фоне внезапной мобилизации наблюдается беспрецедентный рост бытовой коррупции – здесь об этом рассказывает Илья Шуманов, гендиректор российского представительства антикоррупционной международной организации Transparency International. Пример: в Уфе арестовали сотрудника военкомата, который за взятку зачислил сына местной жительницы в запас. Военная сфера была глубоко коррумпирована задолго до войны: журналисты Радио Свобода попытались выяснять, откуда и куда шел “ядерный поезд”, взбудораживший западную прессу в прошлые выходные, но в связанной с этим поездом военной части обнаружили в итоге не ядерное оружие, а богатую историю хищений, доход от которых выводился за рубеж – почитайте этот детектив.

На жителя Пензы завели первое в России уголовное дело за уклонение от мобилизации, причем по статье, которая относится только к призывникам-срочникам. Обвиняемый отказался подписывать повестку в военкомат. Для людей, попавших в подобные обстоятельства, бывший директор петербургской “Ночлежки” Григорий Свердлин основал информационный проект “Идите лесом”, и он пользуется большой популярностью.

Российские будни

В разных регионах России прошли обыски у членов движения в защиту прав избирателей “Голос”. В Москве пришли даже к электоральному аналитику Сергею Шпилькину, хотя он находится за границей. Координатора “Голоса” Владимира Егорова после обыска избили и задержали по административной статье о неповиновении полиции. У него подозрение на сотрясение мозга, но госпитализировать его отказались. Обыски проводились в рамках уголовного дела активиста из Иваново Михаила Гусева, которого подозревают в “дискредитации” российской армии.

В Казани суд отправил под домашний арест школьницу, подозреваемую в поджоге военкомата. До этого она два дня провела в ИВС.

Во Владивостоке задержали местного жителя, который приковал себя цепью к ограждению и кричал в мегафон “Остановите войну!”, а в отношении другого местного жителя возбудили уголовное дело об “оправдании терроризма” за то, что он отправил картинку с изображением коктейля Молотова в телеграм-чат на 80 человек.

В Петербурге в рамках возникшего в начале войны уголовного дела о “телефонном терроризме” прошли обыски у двух фем-активисток; в Пскове по уголовному делу о “дискредитации” армии провели обыск у депутата Завеличенской волости от партии “Яблоко” Николая Кузьмина.

Басманный суд Москвы не стал заочно арестовывать бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову (по формальным основаниям), а сама она написала в телеграме, что не будет соблюдать условия домашнего ареста, потому что вины за собой не видит. Зато Илье Яшину предъявили окончательное обвинение по статье о "фейках" про российскую армию.

Суд в аннексированном Россией Крыму отправил крымскотатарского активиста Энвера Кроша в психиатрическую больницу для проведения экспертизы; в Краснодарском крае после мощного давления властей покончил с собой активист Андрей Гаряев, боровшийся за закрытие незаконной свалки.

На Камчатке умер последний в России носитель алеутского языка. Ему было 86 лет.

Международное эхо войны

Страны ОПЕК+ на министерской встрече в Вене договорились о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки начиная с ноября. Это приведет к росту цен на нефть, но он не будет катастрофическим, потому что сокращение небольшое. Считается, что таким образом Россия пытается бороться с потолком цен на свою нефть, который скоро введут ЕС и страны G7, а Саудовская Аравия пошла навстречу Москве.

Российского посла вызвали в МИД Казахстана в связи с очередным хамским комментарием Марии Захаровой. Россия объявила персоной нон грата временного поверенного в делах Литвы и заморозила деятельность Дома Балтрушайтиса – культурного представительства Литвы (это ответ на аналогичный шаг Вильнюса).

Финляндия начнет строить стену на границе с Россией уже в этом году; Франция несколько неуверенно заявила о готовности давать визы российским диссидентам.

На этом фоне Чехия “восстановила” историческую справедливость и “аннексировала” Калининградскую область. Это шутка, которую уже несколько дней поддерживает и развивает в соцсетях вся страна. Власти республики заявляют о начале строительства критической инфраструктуры – пивопровода Beer Stream, а национальные железные дороги рекламируют туры в Краловецкий край. (Краловец – чешское название Кёнигсберга, основанного в 1255 году чешским королем Пржемыслом Отакаром II.) Если же без шуток, то Чехия утвердила новый пакет военной помощи Украине, но что в него вошло, не раскрывается.

В Украине в отношении депутата Верховной Рады от пророссийской партии ОПЗЖ Рената Кузьмина выдвинуто подозрение в госизмене, а в Беларуси на певицу Мерием Герасименко, исполнившую на уличном концерте песню “Океана Эльзы”, завели уголовное дело о “грубом нарушении порядка”.

Шесть ссылок

Свежие дневники. Московский дневник Кирилла Куталова (после начала полномасштабного вторжения в Украину писатель уехал из России в Турцию, а летом на несколько недель вернулся). Или дневник из зоны “спецоперации”: военный корреспондент, находящийся на фронте, анонимно рассказывает, как в Донецке проходил псевдореферендум о присоединении к России.

Московский дневник Кирилла Куталова (после начала полномасштабного вторжения в Украину писатель уехал из России в Турцию, а летом на несколько недель вернулся). Или дневник из зоны “спецоперации”: военный корреспондент, находящийся на фронте, анонимно рассказывает, как в Донецке проходил псевдореферендум о присоединении к России. Тридцатые. Фрагмент из книги Евгения Добренко и Натальи Джонссон-Скрадоль “Госсмех: сталинизм и комическое” (изд-во “НЛО”), рассказывающий об убийственной силе советского фельетона на рубеже 1920–1930-х годов. Или отрывок из книги “Ариадна Эфрон: рассказанная жизнь” (изд-во “Бослен”) – собрания рассказов дочери Марины Цветаевой, записанных филологом Еленой Коркиной в 1970–1973 годах.

Фрагмент из книги Евгения Добренко и Натальи Джонссон-Скрадоль “Госсмех: сталинизм и комическое” (изд-во “НЛО”), рассказывающий об убийственной силе советского фельетона на рубеже 1920–1930-х годов. Или отрывок из книги “Ариадна Эфрон: рассказанная жизнь” (изд-во “Бослен”) – собрания рассказов дочери Марины Цветаевой, записанных филологом Еленой Коркиной в 1970–1973 годах. История искусства. Женская ярость в искусстве – краткая история от Караваджо до “Основного инстинкта”. Или рассказ искусствоведа Софьи Багдасаровой о ложной иконографии кровавой графини Эржебет Батори.

Искренне Ваши,

Семь Сорок