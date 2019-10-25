Антиценности сатанизма

Добрый день!

Страны Евросоюза в пятницу не смогли договориться, на какой срок предоставить Великобритании отсрочку по брекзиту – до 31 января, как просил Лондон в письме без подписи, или до 15 ноября, например. Решили дождаться следующей недели, чтобы посмотреть, что решит парламент Великобритании насчет выборов. Проблема только в том, что оппозиция в парламенте не желает голосовать по поводу выборов, пока не убедится, что ЕС дает отсрочку. Прочие новости далеко не такие изящные:

В итоговом докладе центра “Досье” утверждается, что убийство российских журналистов в ЦАР было спланировано. Это подтверждают материалы расследования местной жандармерии.

В Забайкалье солдат-срочник убил восьмерых сослуживцев и ранил еще двух.

ГТРК “Грозный” обвинил троюродного племянника Кадырова (бывшего мэра Грозного и вице-премьера Чечни) в пытках.

Россиянка Мария Бутина отсидела свое в американской тюрьме и летит домой.

Из жизни “экстремистов”, участников “массовых беспорядков” и оголтелых сатанистов

В Москве в третий раз за месяц был задержан сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов. Его продержали два часа в участке и потом отпустили без составления протокола. И почитайте историю предпринимателя из Мурманска Эдуарда Домбая, которому заблокировали счета за поддержку ФБК и местного штаба Навального. Сейчас у него на счету минус 109 миллиардов евро. "Я в списке Forbes наоборот", –​ говорит Домбай.

Как живут обвиненные в экстремизме Свидетели Иеговы, читайте тут. В Приморье у последовательницы Свидетелей Иеговы Ольги Опалевой, находящейся под домашним арестом, случился инсульт в конвойной машине ФСИН. В результате у нее парализовало левую сторону тела. После выписки из больницы ей надели электронный браслет на правую ногу.

Аспиранту мехмата МГУ анархисту Азату Мифтахову предъявили окончательное обвинение: оттуда исчезло изготовление дымовой шашки, осталось только хулиганство. Мифтахов восемь месяцев сидит в СИЗО. Двое обвиняемых по тому же делу бежали из России.

Зампредседателя “Комитета за гражданские права" Андрей Маяков, арестованный по обвинению в мошенничестве, объявил голодовку.

Арестованного по "московскому делу" Андрея Баршая по решению следствия отправят из СИЗО на стационарную психиатрическую экспертизу.

В деле арестованного по “московскому делу” рэпера Самариддина Раджабова появились еще трое потерпевших. По версии следствия, Раджабов на акции 27 июля бросил в сторону полицейских пластиковую бутылку. Лейтенант по фамилии Линник "воспринял ее как угрозу". Теперь выяснилось, что точно так же ее восприняли полицейские Максидов, Комбаров и Внуков. Бутылка якобы издала звук, "имитирующий разрушение неизвестного предмета с опасностью причинения телесных повреждений".

В творчестве другого рэпера, Егора Крида, связанная с Роскомнадзором экспертиза обнаружила “вербальную агрессию против главного ядра русской культуры – русского языка”, ведь оно “носит растлевающий характер для несовершеннолетних и асоциальный характер для всего российского общества”. Но это-то ладно, главная беда вот: “Егор Крид – яркий представитель агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма через музыку российской молодежи”.

С рэперами это вообще “стандартная мировая практика”: секретная служба США допросила Эминема из-за песен о Трампе, в Кургане блогера притащили на допрос в центр “Э” после того, как он по-своему оттитровал финальную сцену “Бункера”, озаглавив ее “Закрытое совещание в кабинете Шумкова” (Шумков – это курганский губернатор).

А как живет под следствием по делу об экстремизме якутский шаман Александр Габышев, смотрите тут. Он говорит, что был гусеницей, сейчас “свернулся в кокон”, а дальше вылетит что-то очень красивое.

Власть и пресса

Центр "Досье" Михаила Ходорковского опубликовал итоговый доклад об обстоятельствах убийства в Центральноафриканской Республике российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. На основании материалов расследования местной жандармерии в докладе утверждается, что убийство журналистов было спланированным, убийцы были профессионалами и заранее знали график перемещения журналистов. Что заставило местное следствие в итоге прийти к прямо противоположному выводу об убийстве с целью ограбления, объясняют ведомости с крупными суммами выплат наиболее важным местным силовикам со стороны аффилированных с Пригожиным компаний.

Французский журнал Le Point назвал Эрдогана “уничтожителем” из-за операции против курдов. Президент пожаловался в турецкую прокуратуру.

Российский олигарх Дерипаска уже выиграл в краснодарском суде в деле против The Times, The Daily Telegraph и The Nation. Они теперь должны опровергнуть свои публикации о Дерипаске, но что-то подсказывает, что они этого делать не будут. Решение краснодарского суда Дерипаска собирается использовать в качестве аргумента в американском суде, куда он обратился с требованием снять с него санкции.

Стрельба и чеченские разборки

В Забайкалье солдат-срочник, прослуживший в части четыре месяца, застрелил восьмерых сослуживцев и ранил еще двоих при смене караула. По неподтвержденным данным, стрелявший целился своим жертвам в головы. Минобороны сразу же заявило, что это был нервный срыв, никак не связанный с дедовщиной.

В Грозном задержали участника перестрелки между чеченскими фермерами в Ростовской области. Перестрелка, в которой погибли пять человек, произошла 22 октября на хуторе Чернозубовка. Вот репортаж с места, из которого следует, что на этом дело не закончилось – теперь обе стороны будут мстить за убитых, Кадыров уже обещал наказать виновных.

А он это делать умеет: главный в Чечне телеканал выпустил разоблачительную сагу о троюродном племяннике Рамзана Кадырова Исламе Кадырове. Он был мэром Грозного и вице-премьером Чечни, а теперь его прямо по телевизору обвиняют в том, что он у себя в кабинете пытал местных жителей электрошокером. Словом, чистки идут.

Пытки тоже

В Калининграде уволили двух полицейских дежурной части, где от ожогов погиб задержанный Иван Вшивков. Потому что “не обеспечили должного контроля за безопасным содержанием” Вшивкова. Вот здесь впечатляющий перечень “наказаний”, которые несут российские полицейские за избиения и пытки.

В Великобритании задержаны двое подозреваемых по делу о гибели 39 мигрантов в грузовике-рефрижераторе. Ранее сообщалось, что все погибшие – граждане Китая, но у “Би-би-си” другие сведения: с журналистами связались родственники людей, пропавших 23 октября, они из Вьетнама, и подробности открываются невеселые. Одна из девушек отправила родителям сообщение: “Я умираю, мне нечем дышать”.

В Беларуси вынесли третий за год смертный приговор.

Американское

Россиянка Мария Бутина отсидела свой срок в американской тюрьме за незаконную работу иностранным агентом и теперь полетит домой.

В США завели уголовное дело о причинах “российского расследования”, что вызвало бурю негодования среди демократов; Хиллари Клинтон обвиняет участницу президентской гонки Тулси Габбард в том, что она орудие Кремля (и это тоже вызвало бурю негодования). Тулси Габбард – майор национальной гвардии, служившая в Кувейте и в Ираке. Она выступает против участия США в войнах по “смене режима”, что внешне похоже на риторику Трампа.

Но только на риторику: США возвращают в Сирию свои танки для охраны нефтяных месторождений. Лагеря с членами семей ИГИЛовцев никто не охраняет: изгнанные оттуда жены российских боевиков ИГИЛ с детьми бесследно исчезли где-то в Турции.

Ссылки для чтения

История. Отрывок из книги “Мой ГУЛАГ. Воспоминания о репрессиях”, которую готовит к изданию Музей истории ГУЛАГа – рассказ Анатолия Медвецкого, у которого в 1938 году расстреляли отца: через год мальчик написал письмо Сталину и получил ответ: “Толя! Твой отец – враг народа, он хотел погубить Советский Союз. Откажись от него”. В 1990-е годы Медвецкий прочитал в архиве личное дело отца и обнаружил там свое письмо: никуда оно не уходило.

Отрывок из книги “Мой ГУЛАГ. Воспоминания о репрессиях”, которую готовит к изданию Музей истории ГУЛАГа – рассказ Анатолия Медвецкого, у которого в 1938 году расстреляли отца: через год мальчик написал письмо Сталину и получил ответ: “Толя! Твой отец – враг народа, он хотел погубить Советский Союз. Откажись от него”. В 1990-е годы Медвецкий прочитал в архиве личное дело отца и обнаружил там свое письмо: никуда оно не уходило. Языки и перевод. (1) Веселый разговор Ирины Левонтиной с лингвистами Александром Пиперски и Антоном Соминым про их с Михаилом Кронгаузом книжку “Сто языков”. (2) Интервью с полонистом и переводчицей (в том числе романов Ольги Токарчук) Ириной Адельгейм. (3) И хорошее эссе философа Поля Рикера о переводе (который, естественно, невозможен в принципе).

(1) Веселый разговор Ирины Левонтиной с лингвистами Александром Пиперски и Антоном Соминым про их с Михаилом Кронгаузом книжку “Сто языков”. (2) Интервью с полонистом и переводчицей (в том числе романов Ольги Токарчук) Ириной Адельгейм. (3) И хорошее эссе философа Поля Рикера о переводе (который, естественно, невозможен в принципе). Кино. (1) Дмитрий Волчек рассказывает о фильмах Римского кинофестиваля. (2) Михаил Трофименков пишет о ленте Ханса Карла Бреслауэра “Город без евреев” (1924), который, как принято считать, предсказал Холокост – этот недавно восстановленный немой фильм можно посмотреть в Москве. (2) Еще одна глава из книжки киноведа Евгения Марголита “В ожидании ответа. Отечественное кино: фильмы и их люди” (изд-во Rosebud) – о том, как советские киногероини избавлялись от бремени равноправия. (4) Разговор с сыном Андрея Тарковского, тоже Андреем.

(1) Дмитрий Волчек рассказывает о фильмах Римского кинофестиваля. (2) Михаил Трофименков пишет о ленте Ханса Карла Бреслауэра “Город без евреев” (1924), который, как принято считать, предсказал Холокост – этот недавно восстановленный немой фильм можно посмотреть в Москве. (2) Еще одна глава из книжки киноведа Евгения Марголита “В ожидании ответа. Отечественное кино: фильмы и их люди” (изд-во Rosebud) – о том, как советские киногероини избавлялись от бремени равноправия. (4) Разговор с сыном Андрея Тарковского, тоже Андреем. Глаза и оливки. Краткая история лечения глазных болезней – от античности до наших дней. Или отрывок из книги швейцарского филолога и поэта Ральфа Дутли “Дивная олива: краткое культурологическое исследование” (изд-во Ивана Лимбаха).

Краткая история лечения глазных болезней – от античности до наших дней. Или отрывок из книги швейцарского филолога и поэта Ральфа Дутли “Дивная олива: краткое культурологическое исследование” (изд-во Ивана Лимбаха). Злободневное. В России нет ни голода, ни войны, но число россиян-просителей политического убежища неуклонно растет – вот анализ статистики по Германии. А что происходит в российских регионах, из которых все уезжают, хорошо видно вот из этого фильма о жизни в Биробиджане и его окрестностях, посмотрите.

Искренне Ваши,

Семь Сорок