Блокада Калининграда

Доброе утро!

Бельгия вернула Конго золотой зуб Патриса Лумумбы – это единственное, что осталось от лидера движения за независимость Конго после убийства и растворения его тела в кислоте. Зуб взял себе на память бывший комиссар бельгийской полиции Жерар Соэте. Теперь Бельгия признала свою моральную вину за колониальные преступления в Конго, в связи с чем был возвращен и зуб. В остальном так:

Бои в Северодонецке перешли непосредственно в промзону; Украина признала потерю села Метелкино.

Украина нанесла удар по буровым установкам "Черноморнефтегаза".

Украинские власти Мариуполя заявляют о нехватке питьевой воды в городе.

В курс современной истории России для девятиклассников включили признание самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

"Медуза" и OCCRP обнаружили сеть компаний - "кошельков Путина".

Посла Евросоюза вызвали в российский МИД в связи с ограничением транзита грузов через территорию Литвы из России в Калининград.

Военные сводки

В Северодонецке под контролем украинских военных остался только завод "Азот": по словам главы Луганской области Сергея Гайдая, сейчас бои идут уже непосредственно в промзоне. Вице-премьер Украины Ирина Верещук говорит, что на заводе остаются 300 мирных жителей, большинство из которых отказываются эвакуироваться. Одновременно тяжелые бои ведутся по всей линии Луганского фронта. Украина признала утрату поселка Метелкино; Кадыров заявил о взятии поселка Тошковка Попаснянского района, украинские военные это никак не комментировали. Российская армия продолжала интенсивные обстрелы Лисичанска. В расследовании Русской службы “Би-би-си” о наборе российских добровольцев на войну утверждается, что на самых напряженных участках фронта воюют немолодые мужчины, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны России и прошедшие подготовку, которая длится от трех до семи дней. Вероятно, именно они отдают сейчас жизни за деревни вокруг Северодонецка. Вот новые фотографии войны.

Напряженные бои идут сейчас и в районе Изюма Харьковской области – вот репортаж прямо с передовой. Еще одно направление военных действий – Херсонская область, которую украинская армия пытается вернуть под свой контроль. Российские войска в этом районе усилили артиллерийские удары. Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала херсонцев уезжать из города любыми путями, в том числе через Крым, чтобы у российских военных не было возможности использоваться местных жителей в качестве живого щита. По неподтвержденным данным, в Херсоне были убиты двое российских военных, которые пришли в кафе за шашлыком, третий их товарищ получил ранения.

Сообщалось также об интенсивных обстрелах Харькова и Сумской области.

Украина нанесла удар по буровым установкам "Черноморнефтегаза" – по утверждению российских властей Крыма, три человека получили ранения, семь пропали без вести, с платформ были эвакуированы 94 человека. Как объясняет руководитель мониторинговой группы "Института Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко, целью Украины было не столько прекращение газодобычи, сколько вывод из строя оборудования радиотехнической разведки, размещенного на этих вышках. Ранее утром под ракетный обстрел попала Одесса, но, по утверждению украинской стороны, силы ПВО отбили эту атаку.

Утром в понедельник губернатор Брянской области сообщил об обстреле приграничного поселка Суземка и повреждении районной электросети. Украинская сторона обстрел не комментировала, но отметила, что российские войска развернули в Брянской области зенитный ракетный дивизион ЗРК С-300В4. МЧС России планирует запустить систему "Безопасный город" в приграничных с Украиной регионах – в Москве ее используют для слежки за гражданами, а тут с ее помощью предполагают ловить “диверсантов”.

На оккупированных территориях

Украинские власти говорят о нехватке питьевой воды в Мариуполе и возможном распространении инфекционных заболеваний – вот интервью с советником мэра города Петром Андрющенко. Трудности с водой обострились с наступлением летней жары, а трудности с продовольствием никуда и не исчезали – вот рассказ жительницы Мариуполя Марии Кутняковой о том, как сначала в осажденном, а потом в оккупированном городе голодал ее 71-летний дядя (из города его удалось вывезти, но теперь ему все время хочется есть). История Марии в чем-то счастливая (все остались живы), история шестилетнего Ильи, который потерял в Мариуполе всю свою семью, – в каком-то смысле тоже: его сначала спасли волонтеры, а потом взяли под опеку молодые супруги из Славянска.

Тяжелее других на оккупированных территориях приходится людям с любыми зависимостями, в том числе тем, кто пользуется программой заместительной поддерживающей терапии, помогающей отказаться от опиатов. В России заместительную терапию не приемлют на государственном уровне, и в оккупации люди остаются без препаратов – вот реальные случаи, почитайте.

Командированным на Донбасс и другие оккупированные территории российским чиновникам и специалистам будут – по решению российского правительства – платить двойную зарплату. А учителям – так и вовсе сказочную: если новосибирским студентам педагогических вузов предлагают по семь тысяч рублей в сутки, то учителям из Нижнего Новгорода и Уфы – уже по восемь.

Русская служба “Би-би-си” выяснила, как и куда вывозится зерно с оккупированных территорий Украины: на юге России по объявлениям ищут владельцев зерновозов, которым предлагают по 8,5 тысяч рублей за тонну, перевезенную из Запорожской области в Крым в сопровождении военного конвоя. На административной границе стоят целые колонны таких зерновозов. Из Крыма это зерно перевозится в Севастополь, а оттуда (как минимум частично) в Сирию. Часть этого зерна принадлежит украинскому государству, часть покупается у фермеров по сильно заниженным ценам.

Международное эхо войны

Во всем мире цены на продукты питания и энергоносители растут рекордными темпами, и каждый старается обезопасить себя по-своему: Россия в мае продала в Китай рекордное количество нефти (с большими скидками), Нидерланды и другие европейские страны снимают ограничения с работы угольных электростанций, Беларусь из-за рекордного укрепления рубля прекратила платить за российский газ.

растут продала снимают прекратила Разгорается скандал в связи с запретом Литвы на транзит попавших под санкции товаров из России в Калининградскую область. В МИД России уже вызывали временную поверенную в делах Литвы Виргиния Умбрасене (заявили ей решительный протест), теперь вызвали еще и посла Евросоюза. Запрет на транзит является прямым следствием санкций ЕС, это подтвердил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Проклятья в адрес Литвы доносятся из всех органов российской власти, но на деле у России нет никаких законных инструментов , чтобы отменить этот запрет – его можно будет только обходить .

вызвали подтвердил доносятся нет никаких законных инструментов обходить Эстония, ссылаясь на те же санкции, запретила физическим лицам ввозить из России попавшие под санкции товары (то есть с бутылкой водки в ЕС уже не въехать).

запретила В Мюнхене арестованы три квартиры, принадлежащие попавшему под санкции депутату Госдумы и его жене, а также банковский счет, на который ежемесячно поступает арендная плата за одну из этих квартир. Имя депутата пока не известно, но предположительно это член КПРФ Роман Лябихов.

арестованы Послу России в Великобритании запретили посещать британский парламент.

запретили Сразу несколько политических и общественных деятелей Казахстана записали видео в ответ на тираду Кадырова о том, что страны ОДКБ должны поддержать российское вторжение в Украину: они напомнили Кадырову о депортации чеченцев в Казахстан и помощи казахов его народу.

записали Украина ждет решения Евросоюза о предоставлении ей статуса кандидата в члены ЕС. Здесь депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс рассказывает, какие страны могут выступить против.

Здесь Суд в Украине запретил партию кума Путина Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь". Бывшему мэру Киева Леониду Черновецкому, который давно живет за границей, высказано подозрение в публичных призывах к изменению государственной границы Украины (на второй день российского вторжения он писал в фейсбуке о необходимости признать границы так называемых “ДНР” и “ЛНР”).

запретил высказано подозрение Главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов, получивший в прошлом году Нобелевскую премию мира, продал свою Нобелевскую медаль на аукционе Heritage в США за 103,5 млн долларов. Деньги уйдут в международный фонд помощи ЮНИСЕФ украинским детям-беженцам и их семьям, пострадавшим от российского вторжения.

LL CInvest , она же вся Россия

В распоряжении “Медузы” и OCCRP оказались метаданные клиентов компании “Москомсвязь”, которой принадлежит домен llcinvest.ru. Журналисты полагают, что они нашли как минимум IT-структуру, связывающую воедино все компании, управляющие богатством Путина и его ближайшего круга. 86 компаний пользуются почтой на этом домене, их финансовой отчетностью занимаются одни и те же люди, иногда совпадают директора, адреса и аудиторы. Все эти компании так или иначе связаны с банком “Россия” – по сути, это еще один хорошо организованный путинский кооператив. Вот подробности.

За пределами кооператива все складывается не столь благополучно:

Первым сдался автопром: автоконцерн Volkswagen предложил сотрудникам своего подразделения в Нижнем Новгороде добровольно расторгнуть трудовые соглашения в течение июня с выплатой до шести окладов.

предложил Вслед за ним – авиаотрасль: компания Azur Air приостановит эксплуатацию 10 из 22 самолетов, оставшихся у нее после введения санкций из-за дефицита запчастей.

приостановит Дальше – операторы мобильной связи: они стали брать плату за выдачу сим-карт, потому что из-за санкций им пришлось срочно менять поставщиков с европейских на китайских, и это получилось дороже.

ФСБ отчиталась о задержании налоговиков и частных детективов, передававших данные о силовиках иностранцам. Экс-начальника радиотехнических войск Воздушно-космических сил России приговорили к пяти годам колонии строго режима – за взятку, которую он якобы получил от руководства Нижегородского НИИ радиотехники, разрабатывающего радиолокационные станции и комплексы для ПВО и ПРО.

Но гром победы раздается:

Признание так называемых "ЛНР" и "ДНР" включили в российскую школьную программу – конкретно, в курс "Введение в новейшую историю России" для девятых классов. Глава СВР Нарышкин призвал также не оставлять без внимания “героическую борьбу народов Донбасса”.

включили призвал На одну из лучших математических школ в Петербурге, 239-ю, написали донос от имени “Военно-технического общества”: обвиняют педагогов в травле детей с “патриотической позицией” и буквой Z на груди. Донос плавно перешел в прокуратуру.

написали Вот рассказы о псковичах, оштрафованных по статье о “дискредитации” российской армии: штрафуют в основном за посты в соцсетях, но один герой попался на разговорах в рюмочной.

В Новосибирске депутата горсовета оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о “дискредитации” за пост о росте смертности среди молодежи – там были следующие слова: "Сейчас такая демографическая ситуация, что молодых (до 25 лет) у нас очень мало. Их беречь надо. А мы в войну решили. Где эти самые молодые и гибнут".

оштрафовали В Орле на блогера и активиста Сергея Носова завели уголовное дело о “фейках” про российскую армию из-за постов об убийствах в Буче и Ирпене. В мае его оштрафовали на 40 тысяч рублей по статье о “дискредитации” за пост с фотографией Путина и местных руководителей у здания суда в Гааге.

Все остальное

Суд в Беларуси приговорил к 1,5 годам колонии активистку БНФ Людмилу Романович за антивоенное письмо, в котором она назвала Лукашенко "узурпатором".

приговорил Жителю Минской области Евгению Люльковичу дали 8 лет колонии строгого режима за участие в протестах 2020 года и администрирование чата.

дали Президент Узбекистана предложил провести референдум по поправкам к Конституции: они "обнулят" его сроки по образцу Путина.

предложил Участнице Pussy Riot Ольге Борисовой отказали во въезде в Грузию, где она живет.

отказали В Тбилиси состоялся многотысячный митинг оппозиции в поддержку евроинтеграции. На прошлой неделе Еврокомиссия не рекомендовала предоставлять Грузии статус кандидата в ЕС, пока она не выполнит несколько условий, включая деолигархизацию политики и проведение судебной реформы.

состоялся В Вильнюсе на 86 году жизни скончался актер Регимантас Адомайтис, больше всего известный по фильму “Никто не хотел умирать”.

скончался Израиль планирует распустить парламент и провести новые выборы – пятые за последние три года. Нетаньяху надеется вернуться к власти.

планирует Президентом Колумбии впервые в истории стал кандидат от левых сил.

Шесть ссылок

Раннесоветское. История норвежского бизнесмена Йонаса Лида, открывшего регулярную торговую навигацию из Европы в Сибирь и вплоть до 1931 года не терявшего надежды делать бизнес с большевиками. Или беседа с Яковом Гординым о пассажирах философских пароходов – Федоре Степуне, Иване Ильине, Сергее Трубецком и их воображаемых судьбах на родине.

История норвежского бизнесмена Йонаса Лида, открывшего регулярную торговую навигацию из Европы в Сибирь и вплоть до 1931 года не терявшего надежды делать бизнес с большевиками. Или беседа с Яковом Гординым о пассажирах философских пароходов – Федоре Степуне, Иване Ильине, Сергее Трубецком и их воображаемых судьбах на родине. Музыкальные суперзвезды. Отрывок из книги Норберта Элиаса “Моцарт. К социологии одного гения” (изд-во “НЛО”). Или 10 самых популярных легенд о “Битлз”.

Отрывок из книги Норберта Элиаса “Моцарт. К социологии одного гения” (изд-во “НЛО”). Или 10 самых популярных легенд о “Битлз”. Чушь. Два отрывка из книги биолога-эволюциониста Карла Бергстрома и сооснователя лаборатории DataLab Джевина Уэста “Полный бред! Скептицизм в мире больших данных” (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”): первый, посвященной определению чуши и тому, чем она отличается от лжи, и второй – об “ошибке прокурора” и уровне значимости (p-value).

Искренне Ваши,

Семь Сорок