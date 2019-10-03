Ров со змеями и крокодилами

Доброе утро!

Спикер петербургского заксобрания Вячеслав Макаров запретил депутату Максиму Резнику “зажигать на митинге с Навальным”. “Зачем колыхать и теребонить то, что нельзя делать?” – спросил он коллегу. Но оно же само собой теребонькается:

Сегодня Мосгорсуд будет заниматься апелляциями на приговоры сразу троим осужденных по “московскому делу”. Накануне Тверской суд Москвы обогатил ресторан “Армения” на 241 тысячу 500 рублей за счет девятерых лидеров протестов.

Вслед за онкологами из московского НИИ им. Блохина увольнением пригрозили пермские неонатологи.

“Новая газета” нашла чеченский спецназ на Шпицбергене, “Медуза” рассказала о десятках российских наемниках, погибших в Ливии.

Украинская оппозиция протестует против подписания “формулы Штайнмайера”.

“Надо выбрать кого-нибудь посолиднее”

Сегодня Мосгорсуд будет заниматься апелляциями на приговоры уже осужденных по “московскому делу”:

Владислава Синицы – пять лет за твит, якобы призывающий к насилию.

Евгения Коваленко – три с половиной года за урну, брошенную в избивающего людей росгвардейца (она не долетела).

Ивана Подкопаева (три года за газовый баллончик). Накануне заседание перенесли в связи с изменением его позиции – видимо, теперь он не признает вину.

Еще один приговоренный по этому делу, актер Павел Устинов, рассказал в очередном интервью, что в его случае следователь настойчиво предлагал ему признать вину и выбрать “особый порядок рассмотрения”, соблазняя условным сроком. Интересно и как его выбрали обвиняемым по делу: люди в масках посовещались у автозака с задержанными и пришли к выводу, что “надо выбрать кого-нибудь посолиднее”. (Хорошо хоть, что не отвезли сразу на кладбище).

Российские актеры записали новое видео в поддержку обвиняемых и осужденных: они рассказывают истории 11 фигурантов "московского дела" на основе стенограмм судебных заседаний и интервью подсудимых.

Суд в Москве постановил взыскать с девяти лидеров оппозиции 241 тыс. 500 руб. в пользу ресторана “Армения”, который упустил выгоду в день протестной акции 27 июля, потому что решил в этот день не работать.

Врачи, авиаторы, МЧСники

Вслед за детскими онкологами московского НИИ им. Блохина об увольнении “всем составом” объявили врачи-неонатологи пермской городской больницы №6: там из-за низкой зарплаты штат не укомплектован, врачам приходится работать с хроническими перегрузками, сверхурочные не платят.

Командира сгоревшего в Шереметьеве "Суперджета" обвинили в нарушении правил эксплуатации судна (при пожаре после аварийной посадки в Шереметьеве погиб 41 человек). Топ-менеджера "Аэрофлота" арестовали по обвинению в хищении средств (он якобы заключал договоры с адвокатами на оказание платных услуг, а всю работу делали штатные юристы компании).

В Подмосковье после возбуждения уголовного дела о закупках техники покончил с собой подполковник Противопожарной службы МЧС. Перед смертью он записал видео с обвинениями в адрес руководства.

Спецназ, пригожинские наемники и его же националисты

Чеченский спецназ и представители некой частной военной компании тайно посещают остров Шпицберген – демилитаризованную зону, пользоваться которой могут более 50 стран-участниц “Шпицбергенского трактата” (однако на деле там присутствуют только Норвегия и Россия). Сначала о высадке российских военных сообщила норвежская независимая интернет-газета AldriMer ("Никогда больше"), публикующая критические статьи о состоянии вооруженных сил, затем их данные подтвердила “Новая”.

“Медуза” сообщает о гибели российских наемников ВЧК “Вагнер” в Ливии. Журналистам удалось узнать имена некоторых из них (помогли их прошлые поездки на Донбасс), общее число погибших может достигать 35, их тела не спешат доставлять в Россию в связи со сложной политической ситуацией (“пусть еще в Ливии в холодильнике полежат”). Интересы Пригожина в Ливии связаны с разработкой недр.

Радио Свобода рассказывает о связях структур Евгения Пригожина (“повара Путина” и ответственного за ЧВК “Вагнер”) с русскими националистами – эти воюют за него на “интеллектуальном фронте”.

“Формула Штайнмайера”

В Киеве и других городах Украины начались протесты против соглашения по "формуле Штайнмайера", подписанного Украиной. Обнародован скан документа, в нем не прописаны гарантии обеспечения безопасности при проведении выборов на Донбассе. Президент Зеленский провел закрытую встречу с руководителями парламентских фракций, но всех вопросов она не сняла. Вот здесь два депутата Верховной Рады – от “Слуги народа” Зеленского и “Европейской солидарности” Порошенко рассказывают о своем видении дальнейшего.

Молчи, скрывайся и таи

Суд в Петербурге заблокировал ВК-паблики “Российской ЛГБТ-сети” и “Российского ЛГБТ-сообщества” (“отрицание семейных ценностей”). Последний паблик – самый популярный в ВК по теме, а со вторым они промахнулись, это сообщество-дублер.

ФСБ провела обыск в редакции дагестанской газеты “Черновик” – в связи с уголовным делом о финансировании терроризма против редактора отдела "Религия" Абдулмумина Гаджиева.

Совет по правам человека при Путине требует прекратить дело об “оправдании терроризма” против псковской журналистки Светланы Прокопьевой.

Суд в Ростове-на-Дону приговорил гражданского журналиста и блогера из аннексированного Крыма Наримана Мемедеминова к 2,5 годам колонии (“публичные призывы к терроризму”).

Вокруг света

Премьер Великобритании Борис Джонсон предложил, как решить проблему ирландской границы: оставить требования к товарам европейскими, а сбор пошлин, которые будут введены после брекзита, вести через интернет, создав для злостных офф-лайнеров лишь несколько таможенных пунктов на границе. В Евросоюзе обещали, что рассмотрят. Кроме того, Джонсон объявил, что будет снова просить королеву о пророгации парламента.

США ввели пошлины на европейские самолеты и целый ряд потребительских товаров, в том числе на односолодовые виски. Пейте, граждане, свой Jack Daniel’s. Ожидается, что ЕС ответит пошлинами на химикаты и аграрную продукцию.

Сегодня – в рамках расследования для импичмента президента – показания Конгрессу будет давать бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Он подал в отставку вскоре после того, как разгорелся скандал с давлением Трампа на иностранных лидеров в целях собственного переизбрания.

В США выходит книга журналистов New York Times Майкла Шира и Джули Хиршфельд Дэвис "Войны за границу: взгляд изнутри на атаку Трампа на систему иммиграции". Там рассказывается, что президент США предлагал стрелять по ногам мигрантам и выкопать на границе с Мексикой ров со змеями или крокодилами.

Утраты

В Праге в возрасте 80 лет умер всенародно любимый эстрадный певец Карел Готт. По решению правительства ему устроят государственные похороны, будет объявлен траур.

В Тбилиси на 85 году жизни скончался композитор Гия Канчели (как бы предвидя заголовки “Умер автор музыки к фильмам «Мимино» и «Кин-дза-дза»”, Канчели любил повторять, что музыку к этим фильмам написал Данелия).

Шесть ссылок

Музыка. С Канчели и начнем: вот интересное интервью с ним Алексея Мунипова – оно было записано в 2015 году и потом вошло в книгу Мунипова “Фермата. Разговоры с композиторами” (Новое издательство). Или рассказ музыкального критика Сергея Ходнева о десяти британских хорах – от Agnus Dei Джона Данстейбла до хора демонов Эдварда Элгара.

С Канчели и начнем: вот интересное интервью с ним Алексея Мунипова – оно было записано в 2015 году и потом вошло в книгу Мунипова “Фермата. Разговоры с композиторами” (Новое издательство). Или рассказ музыкального критика Сергея Ходнева о десяти британских хорах – от Agnus Dei Джона Данстейбла до хора демонов Эдварда Элгара. Классики. Рассказ о раннем творчестве Марины Абрамович в связи с ее первой после эмиграции ретроспективой в Белграде – говорят те, кто знал Абрамович до ее отъезда из Югославии 44 года назад. Или беседа с классиком японской радикальной документалистики Кадзуо Хара – о телефильмах, протестах молодежи и неслучившейся японской революции.

Рассказ о раннем творчестве Марины Абрамович в связи с ее первой после эмиграции ретроспективой в Белграде – говорят те, кто знал Абрамович до ее отъезда из Югославии 44 года назад. Или беседа с классиком японской радикальной документалистики Кадзуо Хара – о телефильмах, протестах молодежи и неслучившейся японской революции. Гипотетическое. Фрагмент из книжки астрофизика Сергея Попова “Все формулы мира. Как математика объясняет законы природы” (“Альпина-нонфикшн”), в котором изящно объясняется, что теория работает с миром возможностей, а не с реальностью. Или разговор с “AI-евангелистом” Иваном Ямщиковым о возможностях, которые скоро (он в это свято верит) для нас откроет искусственный интеллект.

Искренне Ваши,

Семь Сорок