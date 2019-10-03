Ров со змеями и крокодилами

Доброе утро!
Спикер петербургского заксобрания Вячеслав Макаров запретил депутату Максиму Резнику “зажигать на митинге с Навальным”. “Зачем колыхать и теребонить то, что нельзя делать?” – спросил он коллегу. Но оно же само собой теребонькается:
- Сегодня Мосгорсуд будет заниматься апелляциями на приговоры сразу троим осужденных по “московскому делу”. Накануне Тверской суд Москвы обогатил ресторан “Армения” на 241 тысячу 500 рублей за счет девятерых лидеров протестов.
- Вслед за онкологами из московского НИИ им. Блохина увольнением пригрозили пермские неонатологи.
- “Новая газета” нашла чеченский спецназ на Шпицбергене, “Медуза” рассказала о десятках российских наемниках, погибших в Ливии.
- Украинская оппозиция протестует против подписания “формулы Штайнмайера”.
“Надо выбрать кого-нибудь посолиднее”
Сегодня Мосгорсуд будет заниматься апелляциями на приговоры уже осужденных по “московскому делу”:
- Владислава Синицы – пять лет за твит, якобы призывающий к насилию.
- Евгения Коваленко – три с половиной года за урну, брошенную в избивающего людей росгвардейца (она не долетела).
- Ивана Подкопаева (три года за газовый баллончик). Накануне заседание перенесли в связи с изменением его позиции – видимо, теперь он не признает вину.
Еще один приговоренный по этому делу, актер Павел Устинов, рассказал в очередном интервью, что в его случае следователь настойчиво предлагал ему признать вину и выбрать “особый порядок рассмотрения”, соблазняя условным сроком. Интересно и как его выбрали обвиняемым по делу: люди в масках посовещались у автозака с задержанными и пришли к выводу, что “надо выбрать кого-нибудь посолиднее”. (Хорошо хоть, что не отвезли сразу на кладбище).
Российские актеры записали новое видео в поддержку обвиняемых и осужденных: они рассказывают истории 11 фигурантов "московского дела" на основе стенограмм судебных заседаний и интервью подсудимых.
Суд в Москве постановил взыскать с девяти лидеров оппозиции 241 тыс. 500 руб. в пользу ресторана “Армения”, который упустил выгоду в день протестной акции 27 июля, потому что решил в этот день не работать.
Врачи, авиаторы, МЧСники
Вслед за детскими онкологами московского НИИ им. Блохина об увольнении “всем составом” объявили врачи-неонатологи пермской городской больницы №6: там из-за низкой зарплаты штат не укомплектован, врачам приходится работать с хроническими перегрузками, сверхурочные не платят.
Командира сгоревшего в Шереметьеве "Суперджета" обвинили в нарушении правил эксплуатации судна (при пожаре после аварийной посадки в Шереметьеве погиб 41 человек). Топ-менеджера "Аэрофлота" арестовали по обвинению в хищении средств (он якобы заключал договоры с адвокатами на оказание платных услуг, а всю работу делали штатные юристы компании).
В Подмосковье после возбуждения уголовного дела о закупках техники покончил с собой подполковник Противопожарной службы МЧС. Перед смертью он записал видео с обвинениями в адрес руководства.
Спецназ, пригожинские наемники и его же националисты
Чеченский спецназ и представители некой частной военной компании тайно посещают остров Шпицберген – демилитаризованную зону, пользоваться которой могут более 50 стран-участниц “Шпицбергенского трактата” (однако на деле там присутствуют только Норвегия и Россия). Сначала о высадке российских военных сообщила норвежская независимая интернет-газета AldriMer ("Никогда больше"), публикующая критические статьи о состоянии вооруженных сил, затем их данные подтвердила “Новая”.
“Медуза” сообщает о гибели российских наемников ВЧК “Вагнер” в Ливии. Журналистам удалось узнать имена некоторых из них (помогли их прошлые поездки на Донбасс), общее число погибших может достигать 35, их тела не спешат доставлять в Россию в связи со сложной политической ситуацией (“пусть еще в Ливии в холодильнике полежат”). Интересы Пригожина в Ливии связаны с разработкой недр.
Радио Свобода рассказывает о связях структур Евгения Пригожина (“повара Путина” и ответственного за ЧВК “Вагнер”) с русскими националистами – эти воюют за него на “интеллектуальном фронте”.
“Формула Штайнмайера”
В Киеве и других городах Украины начались протесты против соглашения по "формуле Штайнмайера", подписанного Украиной. Обнародован скан документа, в нем не прописаны гарантии обеспечения безопасности при проведении выборов на Донбассе. Президент Зеленский провел закрытую встречу с руководителями парламентских фракций, но всех вопросов она не сняла. Вот здесь два депутата Верховной Рады – от “Слуги народа” Зеленского и “Европейской солидарности” Порошенко рассказывают о своем видении дальнейшего.
Молчи, скрывайся и таи
- Суд в Петербурге заблокировал ВК-паблики “Российской ЛГБТ-сети” и “Российского ЛГБТ-сообщества” (“отрицание семейных ценностей”). Последний паблик – самый популярный в ВК по теме, а со вторым они промахнулись, это сообщество-дублер.
- ФСБ провела обыск в редакции дагестанской газеты “Черновик” – в связи с уголовным делом о финансировании терроризма против редактора отдела "Религия" Абдулмумина Гаджиева.
- Совет по правам человека при Путине требует прекратить дело об “оправдании терроризма” против псковской журналистки Светланы Прокопьевой.
- Суд в Ростове-на-Дону приговорил гражданского журналиста и блогера из аннексированного Крыма Наримана Мемедеминова к 2,5 годам колонии (“публичные призывы к терроризму”).
Вокруг света
- Премьер Великобритании Борис Джонсон предложил, как решить проблему ирландской границы: оставить требования к товарам европейскими, а сбор пошлин, которые будут введены после брекзита, вести через интернет, создав для злостных офф-лайнеров лишь несколько таможенных пунктов на границе. В Евросоюзе обещали, что рассмотрят. Кроме того, Джонсон объявил, что будет снова просить королеву о пророгации парламента.
- США ввели пошлины на европейские самолеты и целый ряд потребительских товаров, в том числе на односолодовые виски. Пейте, граждане, свой Jack Daniel’s. Ожидается, что ЕС ответит пошлинами на химикаты и аграрную продукцию.
- Сегодня – в рамках расследования для импичмента президента – показания Конгрессу будет давать бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Он подал в отставку вскоре после того, как разгорелся скандал с давлением Трампа на иностранных лидеров в целях собственного переизбрания.
- В США выходит книга журналистов New York Times Майкла Шира и Джули Хиршфельд Дэвис "Войны за границу: взгляд изнутри на атаку Трампа на систему иммиграции". Там рассказывается, что президент США предлагал стрелять по ногам мигрантам и выкопать на границе с Мексикой ров со змеями или крокодилами.
Утраты
- В Праге в возрасте 80 лет умер всенародно любимый эстрадный певец Карел Готт. По решению правительства ему устроят государственные похороны, будет объявлен траур.
- В Тбилиси на 85 году жизни скончался композитор Гия Канчели (как бы предвидя заголовки “Умер автор музыки к фильмам «Мимино» и «Кин-дза-дза»”, Канчели любил повторять, что музыку к этим фильмам написал Данелия).
Шесть ссылок
- Музыка. С Канчели и начнем: вот интересное интервью с ним Алексея Мунипова – оно было записано в 2015 году и потом вошло в книгу Мунипова “Фермата. Разговоры с композиторами” (Новое издательство). Или рассказ музыкального критика Сергея Ходнева о десяти британских хорах – от Agnus Dei Джона Данстейбла до хора демонов Эдварда Элгара.
- Классики. Рассказ о раннем творчестве Марины Абрамович в связи с ее первой после эмиграции ретроспективой в Белграде – говорят те, кто знал Абрамович до ее отъезда из Югославии 44 года назад. Или беседа с классиком японской радикальной документалистики Кадзуо Хара – о телефильмах, протестах молодежи и неслучившейся японской революции.
- Гипотетическое. Фрагмент из книжки астрофизика Сергея Попова “Все формулы мира. Как математика объясняет законы природы” (“Альпина-нонфикшн”), в котором изящно объясняется, что теория работает с миром возможностей, а не с реальностью. Или разговор с “AI-евангелистом” Иваном Ямщиковым о возможностях, которые скоро (он в это свято верит) для нас откроет искусственный интеллект.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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