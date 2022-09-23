Бороться, бежать, сдаваться

Доброе утро!

В четверг – первый полный день мобилизации в России – Путин присвоил звание Героя России молодогвардейцу Виктору Третьякевичу. 18-летний комсомолец, которого Фадеев обошел вниманием в своем романе, был убит нацистами в январе 1943 года. У тех, кто живет не в прошлом, а в настоящем, новости такие:

По данным “Новой газеты. Европа”, засекреченный пункт путинского указа о мобилизации дает право призвать в армию до миллиона человек.

Объявленные Минобороны РФ правила мобилизации не соблюдаются: призывают всех, кого могут достать. При этом Кадыров отменил мобилизацию в Чечне.

На границах России с разными странами выстроились очереди, в аэропортах мужчин подвергают дополнительной проверке.

Движение “Весна” назначило новые протесты против мобилизации на субботу.

Израиль готов вывезти российских евреев, подлежащих мобилизации; Германия будет принимать российских отказников “на определенных условиях”.

Президент Украины призвал россиян протестовать, бежать или сдаваться в украинский плен.

Миллион под ружье

Минобороны России отчиталось об успехах первого дня мобилизации: 10 тысяч человек якобы явились в военкоматы самостоятельно. Процесс и в самом деле оказался стремительным: в Бурятии, например, повестки начали вручать еще вечером в среду и в ночь на четверг, а утром получившие их были уже в пунктах сбора. Вот репортаж из Улан-Удэ, вот беседа с одним из скоропостижно мобилизованных жителей бурятской столицы, вот подборка видео из соцсетей о том, как мужчин увозят на войну.

По свидетельствам родственников, из отдаленных поселков Якутии забирают почти всех, и как женщины с детьми будут зимовать самостоятельно, никого не волнует. Вот рассказ жительницы Сахалина о том, как повестку на работе вручили ее мужу – несмотря на то, что у него на руках двое маленьких детей, потому что сама она в Москве ждет очереди на пересадку костного мозга старшему ребенку. Представительница президента Украины по Крыму Тамила Ташева утверждает, что в Крыму массово мобилизуют крымских татар, а украинский мэр Мелитополя говорит, что мужчин призывного возраста больше не выпускают из зоны оккупации (ожидается, что после проведения псевдореферендумов о присоединении к России на оккупированных территориях Украины начнется принудительная мобилизация).

Повестки вручают совсем не в том порядке, о котором в среду рассказывал Шойгу, и в полном противоречии “разъяснениям”, которые вчера выпустило Минобороны РФ (наличие боевого опыта, предельный возраст в 35, 50 и 55 лет для рядовых, младших и старших офицеров соответственно). По интернету молниеносно разошелся ролик с московским айтишником, который не имеет никакой военной специальности, не служил и военной кафедры не заканчивал. Несмотря на это, его направили на сборы в Подмосковье, а потом собирались послать на войну, но к вечеру из-за большой огласки военкомат изменил свое решение. Вот истории, не получившие столь широкой огласки; вот разговоры с несколькими не соответствующими критериям Минобороны обладателями повесток. Правозащитник Павел Чиков опубликовал множественные примеры призыва пожилых людей и никогда не служивших 37-летних.

Задержанные на московских акциях протеста, которым вручили повестки прямо в ОВД, тоже в большинстве своем не попадают в категорию людей с боевым опытом (Песков сказал, что ничего незаконного в подобном вручении повесток нет). Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что в его республике мобилизации не будет, потому что она “перевыполнила план на 254%”, но при этом добавил, что повестки уже вручены родственникам сорока женщин, которые пытались устроить в Грозном антивоенный митинг. Он пригрозил, что любого, кто выйдет на митинг, или их мужей и всех детей будут отправлять "на передовую".

По данным источников “Новой газеты. Европа”, в седьмом, засекреченном, пункте указа Путина о мобилизации говорится, что в армию могут быть призваны до миллиона человек. И раз Песков сразу же сказал, что это ложь, значит, так оно есть. По мнению военного эксперта Павла Лузина, российские власти призовут всех, до кого смогут дотянуться. Основную задачу мобилизации и репрессивных поправок в УК он видит в том, чтобы остановить отток людей с фронта, поскольку отток этот стал массовым. Вернуть людей на войну непросто: вот интервью с офицером из Петербурга, который бежал с Украины и предпочтет сесть в тюрьму, чем ехать обратно, а вот истории отказников, прошедших через лагерь в Брянке и теперь тоже вынужденных выбирать между фронтом и тюрьмой (цитата: “Я лучше трешку мотану, но туда не вернусь”).

Как мобилизация будет обеспечиваться экономически, пока не ясно, но вот вопросы, встающие в связи с этим. Московский мэр уже подписал указ, гарантирующий мобилизованным ежемесячные выплаты в размере 50 тысяч рублей, а также компенсации за ранения и смерть. Правительство России обязало работодателей сохранять рабочие места мобилизованных, а госкомпании и ассоциации разработчиков попросили Минцфиры предоставить айтишникам отсрочку от мобилизации.

Что делать?

Президент Украины Владимир Зеленский часть своего вечернего обращения адресовал россиянам, призвав их протестовать и бороться против мобилизации, бежать от нее или сдаваться в украинский плен.

Борьбу с мобилизацией масштабной не назовешь: в Дагестане люди перекрыли федеральную трассу, в Тольятти подожгли дверь городской администрации, в Нижнем Новгороде – военкомат, есть также сообщения о поджогах военкоматов в пригороде Петербурга Ломоносове и в Оренбургской области. Акции протеста закончились массовыми задержаниями, а те – массовыми нарушениями прав задержанных в ОВД. В Петербурге часть задержанных просидели в отделении полиции уже две ночи (причем спать там негде), а задержанных в Екатеринбурге увезли отбывать административные аресты в Нижний Тагил. Разговоры с задержанными в городах Сибири читайте тут. Движение “Весна” назначило новые протестные акции на субботу.

Рекомендации бежать следуют многие – судя по очередям к погранпереходам на разных рубежах самой большой страны в мире (даже в Монголию стоит очередь). Вот репортаж с КПП “Верхний Ларс” – единственного пункта пропуска на границе России и Грузии. В аэропортах начались дополнительные проверки мужчин; по слухам, проверяют с пристрастием даже в Беларуси. В четверг вечером военкомы разных регионов России выпустили одинаковые приказы, где разъясняется порядок мобилизации: в них ограничивается перемещение по стране находящих в запасе людям, при этом в приказе московского военкома ничего такого нет. Тем не менее, адвокат Иван Павлов предсказывает, что ограничения обязательно появятся – вплоть до запрета на продажу билетов без разрешительных документов от военкоматов, и советует уезжать как можно скорее. Советы о том, как уклониться от мобилизации, сводятся к рекомендации любой ценой избегать контактов с военкоматами.

Отдельный вопрос – куда бежать. Эстония, Латвия, Чехия заявили, что не будут принимать уклоняющихся от мобилизации россиян, Литва – что будет рассматривать этот вопрос на индивидуальном уровне. Сейм Латвии даже ужесточил на этом фоне иммиграционный закон, затруднив продление ВНЖ для граждан России и фактически запретив выдачу россиянам долгосрочных рабочих виз. Готовность вывезти российских евреев, не желающих идти на войну, выразил Израиль, а в Германии представители разных партий высказались за то, чтобы на каких-то условиях принимать российских уклонистов.

При этом российская законотворческая фантазия, направленная на увеличение численности армии, сдаваться не собирается:

Совет по правам человека при Путине готовит предложения по обязательному прохождению воинской службы уроженцами Центральной Азии, получившими российское гражданство меньше 10 лет назад (здесь защитница прав мигрантов Валентина Чупик советует им уехать из России и объясняет почему);

В Совете Федерации, памятуя о грядущих плановых призывах, предложили сократить список болезней, с которыми дают отсрочку от службы.

Административная фантазия тоже не иссякает: по данным “Холода”, во Владивостоке студентам-должникам предлагают разносить повестки – это будет засчитываться как практика.

Война и оккупация

Американский Институт изучения войны пишет, что России, возможно, удастся выполнить задачу по мобилизации заявленного числа находящихся в запасе, но военные из них получатся плохие. К тому же выводу приходит в своих рассуждениях и военный эксперт Игорь Раев: можно поставить под ружье и даже обмундировать 300 тысяч человек, но обучить их и внушить желание воевать на чужой земле гораздо сложнее. Отдельный вопрос – на какой технике будут воевать мобилизованные: фотографии и видео из соцсетей свидетельствуют, что сейчас на фронт едет в основном снятое с хранения старье. Здесь в деталях объясняется, почему мобилизация, которая в теории может изменить ход войны, вряд ли изменит его в сложившихся военных реалиях.

По оценкам Генштаба украинской армии, потери России в этой войне превзошли 55 тысяч человек. По данным источников CNN, в российском командовании нет единодушия по поводу того, как реагировать на украинское контрнаступление, в армейском руководстве опять произошли перестановки, а Путин лично отдает распоряжения генералам. Израильские медиа утверждают, что Украина получила системы перехвата, которые помогут ей справиться с иранскими дронами: посредником между Киевом и Израилем, который принципиально не вооружает Украину, выступила Польша.

В ночь на четверг российским обстрелам подверглись Запорожье, Никополь, Николаев. Курский губернатор сообщил об обстреле приграничного села со стороны Украины. В так называемой “ДНР” обвинили Украину в обстреле рынка: “мэр” города говорит, что убиты шесть человек. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что консультации по вопросу создания зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС уже начались.

Сегодня на оккупированных территориях Украины стартуют псевдореферендумы о присоединении к России. Харьковская область этой участи избежала, но только сейчас начинает осознавать масштабы бедствий, принесенных российской оккупацией. В четверг на освобожденных территориях области на минах подорвались восемь человек. По словам заместителя мэра Изюма, ситуация в городе “близка к апокалиптической”: многоэтажки разрушены на 90%, электричества нет, не работают водопровод и канализация, на зиму людей придется эвакуировать. Вот репортаж из освобожденных Изюма и Купянска с рассказами горожан о пережитом.

Обмен пленными, новые заложники и новые кары

В четверг Россия подтвердила факт обмена военнопленными с Украиной, о котором в Киеве объявили в среду. Стали известны детали этого обмена: из российского плена освобождены пятеро командиров обороны “Азовстали” (они останутся в Турции до конца войны), 124 офицера, 108 бойцов полка “Азов”, восемь раненых при взрыве в колонии в Еленовке и воевавшие на стороне Украины иностранцы, в том числе приговоренные к смертной казни в “ДНР”. Иностранцев доставили в Арабские Эмираты, освобожденные британцы уже прибыли оттуда в Лондон, где рассказывают об ужасах плена. Среди освобожденных украинцев – две женщины, одна из которых беременна. Россия получила взамен 55 военных разного ранга и “кума Путина” Виктора Медведчука (зачем он понадобился Москве, здесь объясняет начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов).

Сейчас освобожденные из плена украинцы проходят лечение и реабилитацию, вот рассказы их родных, с которыми они успели коротко поговорить по телефону. Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин рассказал в интервью Настоящему Времени, что пережили бойцы полка в плену: всех без исключения морили голодом, всех унижали, многих били и пытали, заставляя подписать фантастические признания. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил недовольство освобождением защитников "Азовстали" из российского плена, потому что с ним в этом вопросе никто не посоветовался.

Одних заложников сменяют другие: российские спецслужбы похитили украинского тренера кунг-фу, главу Федерации кунг-фу Мелитополя Андрея Голубева. Его вывезли в Москву, где держат в "Лефортове", и обвиняют в подготовке теракта.

Президент Украины, выступая на Генассамблее ООН, призвал вводить против России все новые и новые санкции и создать трибунал для расследования уже совершенных военных преступлений. Чуть позже свою порцию жесткой международной критики получил глава российского МИД Сергей Лавров, лично участвовавший в заседании Совбеза ООН по Украине. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил, что страны ЕС намерены “как можно скорее” расширить свои санкции против России. Венгерский премьер Виктор Орбан, наоборот, призвал снять с России санкции – правда, сделал он это на собрании функционеров собственной партии, но те охотно подтверждают прессе, что такие заявления делались. В Финляндии тем временем арестованы активы друзей Путина Бориса и Аркадия Ротенбергов, а также активы "Яндекса", один из основателей которого – Аркадий Волож – попал под санкции ЕС.

Тем временем в России

ФСБ объявила о задержании очередных “пособников украинских спецслужб”, якобы готовивших теракт или диверсию на нефтегазовом объекте, а МВД объявило в розыск трех бывших редакторов студенческого журнала DOXA, приговоренных к двум годам исправительных работ – им удалось бежать из России.

Суд в Москве арестовал двух топ‑менеджеров оборонных предприятий, подозреваемых в получении взяток, а суд в Ростовской области приговорил шестерых Свидетелей Иеговы к длительным срокам: двум верующим дали 6,5 лет колонии общего режима, остальным – семь лет.

Суд в Новосибирске нашел ошибки в уголовном деле о “фейках” про армию, возбужденном против бывшей главы местного отделения “Альянса учителей”, и вернул его в прокуратуру. Московские правозащитные организации объявили об аукционе в пользу “дискредитаторов” и “фейкоделов”, на котором будут продаваться награды, полученные известными писателями, артистами, музыкантами и другими творческими личностями.

Шесть ссылок

Классики. Статья Ильи Виницкого об отношениях Льва Толстого с концом света (на материале дневников). Или очерк Ари Беленького, в котором доказывается, что прототипами Мастера и Маргариты были драматург Николай Эрдман и актриса Ангелина Степанова (в подтверждение приводится их переписка).

Статья Ильи Виницкого об отношениях Льва Толстого с концом света (на материале дневников). Или очерк Ари Беленького, в котором доказывается, что прототипами Мастера и Маргариты были драматург Николай Эрдман и актриса Ангелина Степанова (в подтверждение приводится их переписка). Homo economicus . Жизнь и удивительные приключения Джона Ло, картежника, ученого и авантюриста, превратившего экономику Франции в финансовую пирамиду. Или история беспринципного филантропа Стивена Жерара – самого богатого человека Америки, отстоявшего ее независимость.

Жизнь и удивительные приключения Джона Ло, картежника, ученого и авантюриста, превратившего экономику Франции в финансовую пирамиду. Или история беспринципного филантропа Стивена Жерара – самого богатого человека Америки, отстоявшего ее независимость. Иные времена, иные страны. Путеводитель по Нижегородской ярмарке XIX века. Или фрагмент из книги Сэйса Нотебоома “Венеция: Лев, город и вода” (изд-во “Текст”) – о православном участке кладбища на острове Сан-Микеле.

Искренне Ваши,

Семь Сорок