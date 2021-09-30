Агенты сюрреализма

Доброе утро!

Расследование Bellingcat и CNN об отравлении Алексея Навального получило премию "Эмми". В России Навального тоже не обходят вниманием: Минюст исключил ФБК из списка “иностранных агентов” в связи с тем, что никакого ФБК больше нет. Но список от этого не укоротился:

Издания “ОВД-инфо” и “Медиазона” объявлены “иностранными агентами”. Кроме того, в список добавили больше 20 человек.

КПРФ подала 31 иск против итогов электронного голосования в Москве. Задержания в связи с послевыборными митингами продолжаются.

Основатель Group-IB Илья Сачков арестован по делу о госизмене.

В России новый рекорд суточной смертности от COVID-19 – 857 человек.

И уверял, что, дескать, он агент

Российское министерство юстиции включило в реестр СМИ – "иностранных агентов" 22 журналиста и правозащитника. Среди них главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов, издатель “Медиазоны” и участник Pussy Riot Петр Верзилов, а также участники движения за права избирателей "Голос". Сам "Голос" давно включен в реестр незарегистрированных общественных объединений – "иностранных агентов", теперь в этот реестр добавили информационно-правозащитный портал “ОВД-Инфо”. Кроме того, в реестр СМИ – "иностранных агентов" попал правозащитный проект "Зона права" и ООО "ЗП" – это учредитель "Медиазоны". “ОВД-инфо” и “Медиазона” опубликовали заявления, в которых просят у читателей поддержки.

Помимо этого, “агентами” стали “Нижегородский центр немецкой и европейской культуры” и “Центр гендерных исследований” из Иванова.

На этом фоне прокремлевский активист Александр Ионов, ранее написавший донос на “Медузу”, направил обращение в Генпрокуратуру с требованием включить в реестр “иностранных агентов” основательницу издания The Bell Елизавету Осетинскую – на том основании, что она два года работала в университете Беркли в Калифорнии.

Поствыборный сюрреализм

КПРФ подала в Пресненский суд Москвы 31 иск с требованием отменить итоги дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму в Москве по всем 15 одномандатным округам. Пока подавались бумаги, на 10 суток был арестован юрист партии Мухамед Биджев. Фракция КПРФ в Мосгордуме ушла с заседания с требованием освободить всех задержанных и арестованных, прекратить преследование коммунистов и отменить итоги выборов.

Но задержания в связи с акциями 20 и 25 сентября продолжаются: на выходе из Следственного комитета был задержан редактор студенческого журнала DOXA Армен Арамян (он находится под запретом определенных действий из-за уголовного дела о “вовлечении несовершеннолетних в опасную деятельность”, поэтому в акциях не участвовал – но его обвиняют в их организации), а прямо на входе в Шанинку задержали профессора Бориса Кагарлицкого (ему тоже вменяют в вину твит об акции коммунистов). Политолог Андрей Колесников описывает ситуацию вокруг КПРФ как “сюрреалистическую”: масштабными низовыми репрессиями власти подрывают переговорный процесс с лидерами КПРФ, от сдерживающей силы которых сами же и зависят.

Глава ЦИК Элла Памфилова отказалась поздравлять бывшего вице-губернатора Петербурга Александра Бельского, ставшего главой петербургского Заксобрания. Она заявила о конфликте интересов и сказала, чтобы Бельский “сам себя избрал”. Кто такой этот Бельский, читайте тут. Журналисты “Дождя” изучили судебную статистику и выяснили, что за последние 10 лет в России не посадили ни одного члена УИК, пойманного на фальсификациях (в основном их штрафуют).

Четверо из пяти членов федерального предвыборного списка "Единой России" отказались от работы в Госдуме после победы на выборах. Это министры Шойгу и Лавров, главврач госпиталя в Коммунарке Денис Проценко и руководитель центра "Сириус" Елена Шмелева. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, напротив, объявил, что уйдет в отставку и перейдет на работу в Госдуму, куда его избрали депутатом по списку ЛДПР – его решение можно объяснить разве что тем, что он не хочет повторить судьбу другого неожиданного избранного губернатора от ЛДПР, Сергея Фургала.

Россия бодается с Гуглом

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Роскомнадзор занять “абсолютно жесткую позицию” в отношении YouTube из-за блокировки каналов немецкой редакции RT. Меж тем выяснилось, что YouTube заблокировал каналы RT за ложную информацию о пандемии – телеканал разместил на платформе интервью с “альтернативным экспертом”, усомнившимся в достоверности ПЦР-тестов и эффективности ношения масок. YouTube подтвердил, что будет и впредь блокировать дезинформацию о пандемии и вакцинах. Здесь ситуацию анализирует юрист, который считает, что платформа действует в полном соответствии с пользовательским соглашением.

Суд в Москве оштрафовал Google еще на 6,5 миллионов рублей за неудаление публикаций по требованию Роскомнадзора.

Прочее российское

Илья Сачков – основатель крупной российской компании Group-IB, работающей в сфере кибербезопасности, – арестован по делу о госизмене. До этого в офисе компании прошли обыски. Материалы дела засекречены, в чем именно обвиняют Сачкова, никто не знает, адвокат дал подписку о неразглашении. Известно только, что Сачков вину не признает. Участники российского IT-рынка теряются в догадках: гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков говорит, что Сачков “не той ногой заступил”. Версии, циркулирующие в медиа и блогах, собраны тут. Песков сказал, что арест Сачкова на инвестиционный климат никак не повлияет.

В отношении вице-президента Сбербанка, бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой, возбуждено уголовное дело о мошенничестве с госконтрактами. Обвинение касается ее работы в министерстве.

Суд во Владимире приговорил участника митинга в поддержку Навального 23 января Валерия Лаврова к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении по обвинению в применении неопасного для здоровья насилия к полицейскому (Лавров оттолкнул полицейского, пытавшегося его задержать).

Правозащитница Валентина Чупик в среду продолжала сидеть в аэропорту Шереметьево (пятый день) под охраной двух конвоиров. В субботу у нее отобрали удостоверение беженца и выдали уведомление, что ей запрещается въезд в Россию на 30 лет. В Подмосковье остается ее 85-летняя мать.

Жителя Ингушетии приговорили к 27 годам лишения свободы за нападение на пост ДПС в Магасе в 2019 году.

Бывшему схиигумену Сергию предъявлены обвинения в экстремизме (от церкви его уже отлучили, а монастырь, в котором он укрывался, взяли штурмом в конце декабря).

У “духовника Путина” митрополита Тихона (Шевкунова), напротив, дела идут хорошо: собирается начать строительство в охранной зоне псковского Кремля, не обращая внимания на протесты градозащитников.

В Беларуси

История с убийством сотрудника белорусского КГБ за сутки так и не прояснилась. Здесь бывший начальник отдела ГУБОПиК Александр Азаров рассказывает, что заставляет его сомневаться в подлинности видео и, соответственно, в том, что перестрелка, о которой рассказывают в белорусских государственных медиа, вообще была. Сомнительность события не помешала белорусским властям возбудить новое уголовное дело в отношении незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало (он прокомментировал события) и заблокировать доступ к сайту "Комсомольской правды в Беларуси", напечатавшей комментарий бывшей одноклассницы убитого Андрея Зельцера.

Пограничная служба Польши опубликовала фотографии мигрантов в форме белорусских пограничников; в заявлении ведомства говорится, что Польша ожидает новых провокаций со стороны Беларуси.

Разговор с сестрой Марии Колесниковой, получившей за нее премию имени Вацлава Гавела, читайте здесь.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро среды, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 22 430. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 7 миллионов 487 тысяч; официальное число жертв достигло к утру среды 206 388 человек (+857 за сутки – это новый рекорд за все время пандемии).

Московские власти ввели доплаты врачам за каждого нового вакцинированного. Минздрав России предлагает разрешить клиникам в "Сколкове" использовать незарегистрированные западные лекарства (в том числе, видимо, и вакцины). Путин вышел из самоизоляции, чтобы встретиться с президентом Турции, а власти Китая объявили, что зимняя Олимпиада 2022 года в Пекине пройдет без иностранных болельщиков.

Семь ссылок

К 80-летию Бабьего Яра. Историки Владимир Бирчак и Татьяна Пастушенко рассказывают о массовых расстрелах в Киеве по документам из архивов СБУ: цитируются допросы нацистов, украинских полицаев и свидетельства выживших. Историк Эдуард Андрющенко описывает по архивным документам, как после войны КГБ боролся с акциями памяти убитых в Бабьем Яре евреев. Плюс рассказ писательницы Кати Петровской об одной фотографии, сделанной в Киеве 29 сентября 1941 года.

Историки Владимир Бирчак и Татьяна Пастушенко рассказывают о массовых расстрелах в Киеве по документам из архивов СБУ: цитируются допросы нацистов, украинских полицаев и свидетельства выживших. Историк Эдуард Андрющенко описывает по архивным документам, как после войны КГБ боролся с акциями памяти убитых в Бабьем Яре евреев. Плюс рассказ писательницы Кати Петровской об одной фотографии, сделанной в Киеве 29 сентября 1941 года. Литература. Интересный рассказ Игоря Гулина об одиозном советском писателе Всеволоде Кочетове – к переизданию самого одиозного его романа “Чего же ты хочешь?” (1969), который читается в сегодняшней российской реальности совершенно по-новому. Или опыты Кати Марголис по составлению алфавита Иосифа Бродского.

Интересный рассказ Игоря Гулина об одиозном советском писателе Всеволоде Кочетове – к переизданию самого одиозного его романа “Чего же ты хочешь?” (1969), который читается в сегодняшней российской реальности совершенно по-новому. Или опыты Кати Марголис по составлению алфавита Иосифа Бродского. Кино. Отрывок из книги Станислава Зельвенского о Романе Поланском. Или рассказ о самых зловещих карликах мирового кинематографа.

Отрывок из книги Станислава Зельвенского о Романе Поланском. Или рассказ о самых зловещих карликах мирового кинематографа. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок