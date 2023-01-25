По полю танки грохотали

Доброе утро!

Стрелки часов Судного дня передвинули еще на 10 секунд вперед, теперь они показывают полторы минуты до конца света. Но войну это не остановило:

Российская армия продолжает наступать под Бахмутом, неся тяжелые потери. Украинская медленно продвигается в Луганской области.

США согласились отправить в Украину танки Abrams, Германия готова передать Киеву свои “Леопарды”.

Россия, по слухам из Кремля, собирается провести выборы на оккупированных территориях Украины.

Пригожин просит Володина дополнить Уголовный кодекс статьей о “дискредитации” участников боевых действий.

В Новосибирске по уголовному делу о растрате задержан отец уехавшего за границу режиссера Тимофея Кулябина. Он 23 года был директором театра “Красный факел”.

В Украине должностей лишились 11 чиновников, в том числе замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.

Лауреаты Нобелевской премии мира Муратов и Ресса призвали Красный Крест помочь Навальному. Там ответили, что “мандата на подобные действия нет”.

Военные сводки

Генштаб Вооруженных сил Украины пишет, что россияне с большими потерями продолжают наступать на бахмутском направлении. Как именно они это делают, описано в документе украинской разведки, который оказался в распоряжении CNN: наступление ведется штурмовыми группами по 12 и менее человек, в первой волне атакующих идут завербованные заключенные (80% из которых гибнет), за ними следуют более опытные бойцы с тепловизорами и приборами ночного видения. Добравшись до украинских укреплений, они начинают гранатометный обстрел. При всей “одноразовости” такой пехоты она представляет серьезную угрозу для украинской армии. В репортаже с передовой украинские военные описывают действия своих противников примерно так же. Вот подборка сделанных ими видео из осажденного Бахмута, а вот видеохроника битвы за Бахмут, к которому россияне пробиваются с июля прошлого года.

В то же время американское издание Politico сообщает со ссылкой на представителя Пентагона, что украинская армия ведет успешные операции в Луганской области в районе Кременной и Сватово. Скорее всего, это подготовка к весеннему наступлению украинской армии. При этом в оккупированный Луганск прибывают все новые партии российских мобилизованных. Здесь сообщения американских военных комментирует глава Луганской области Сергей Гайдай.

По оценкам американского Института изучения войны, российское наступление в Запорожской области окончательно захлебнулось. Именно там многие военные эксперты ожидают контрнаступления Украины – когда оно будет подготовлено.

Для наступления Украине нужны танки. Во вторник утром в британском таблоиде Daily Mail вышла колонка бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона, в которой он убеждает союзников по НАТО как можно быстрее отправить их в Украину: "Где западному миру нужны сейчас танки? Защищать Северный Рейн-Вестфалию? Охранять Теннесси? Ездить по деревням в Уилтшире?" Эти сильные аргументы как будто подействовали: сначала Wall Street Journal сообщил, что США готовы отправить Киеву танки Abrams, чтобы Германия одобрила передачу своих “Леопардов”, а вскоре после этого Spiegel написал без ссылок на источники, что канцлер Германии принял решение о передаче Украине по меньшей мере одной роты танков Leopard. Украина просила у западных партнеров 300 танков – теперь понятно, что по меньшей мере сто она получит. Что из себя представляют американские танки Abrams, рассказано тут.

Кроме того, Швейцария может разрешить реэкспорт своего оружия в Украину – необходимый для этого законодательный процесс запущен. Отказ от традиционного нейтралитета обосновывается тем, что страна должна внести свой вклад в европейскую безопасность. Газета New York Times пишет со ссылкой отчет командования Сухопутных войск США, Пентагон планирует шестикратное увеличение производства артиллерийских снарядов, значительная часть которых предназначается для Украины.

Плен, оккупация

Украина передала России список из 748 тяжелобольных и тяжелораненых украинских пленных с целью их верификации. Предварительная договоренность о большом обмене была достигнута некоторое время назад при содействии Турции. О том, как украинки разыскивают пленных родственников на оккупированных территориях, читайте тут – сложнее всего найти следы гражданских лиц, которые чем-то не понравились российским силовикам и были задержаны.

Из Кремля доносятся слухи о подготовке выборов местного уровня на оккупированных территориях Украины. Провести их собираются в сентябре. Большинство во всех “парламентах” должна получить “Единая Россия”, а выдвигать от нее будут ополченцев и “статусных бюджетников” (главврачей, ректоров вузов, директоров школ). От российского правительства исходят уже не слухи, а прямое поручение о создании 24 исправительных колоний на оккупированных территориях Украины – вероятно, чтобы было куда помещать недовольных “выборами”. Это пока единственная “созидательная” инициатива со стороны российских властей: в Минстрое РФ заявили, что восстанавливать “Азовсталь” (вот его история) и завод Ильича в Мариуполе никто не будет, потому что “это невозможно и нерентабельно”.

Из истории оккупации: рассказ о восстановлении больницы в Балаклее Харьковской области, из которой россияне вывезли всё медицинское оборудование, и приключения кота Макса из Бучи (кота украли отступающие российские военные, от которых он сбежал в Беларуси, где был подобран местной жительницей – с помощью QR-кода на кулоне кота она нашла его владельцев, а волонтеры помогли доставить Макса к ним в Испанию).

Война, вид из России

Губернатор Белгородской области доложил Путину, что с начала войны в регионе погибли 25 человек, еще 96 получили ранения. Раненым региональные власти выплачивают 500 тысяч рублей, родственникам убитых – три миллиона. Так, во всяком случае, утверждает Гладков.

Русской службе “Би-би-си” удалось установить по открытым источникам имена 92 российских военных, погибших при обстреле ПТУ в Макеевке в новогоднюю ночь. Это на три человека больше, чем цифра погибших, названная Минобороны России. Семьи еще по меньшей мере 16 военных не могут найти их ни среди мертвых, ни среди живых.

Мобилизованные из Ярославской области, заявлявшие, что их могут обвинить в дезертирстве за отступление, совершенное по приказу командира, перестали выходить на связь. Родственники предполагают, что их распределили по разным частям, предварительно отобрав телефоны. Привлечь адвокатов пока не удается, потому что никто не соглашается работать с таким делом.

Бороться за права мобилизованных становится всё труднее: вот рассказ основательницы "Совета жен и матерей" Ольги Цукановой о том, как ее задерживают под надуманными предлогами при любой попытки выехать за пределы региона и запугивают на уровне Госдумы.

В Госдуму внесены сразу два законопроекта, направленные на “повышение эффективности воинского учета” (один предусматривает предъявление военного билета при получении водительских прав). Это, вероятно, свидетельствует о том, что следующие волны мобилизации будут осуществляться, в основном, за счет “оптимизации” призыва. Но создаются и новые ЧВК: вот рассказ об объединениях “Щит” и “Русич”, которые ведут сейчас вербовку в Крыму (тоже не особенно ее афишируя).

Владелец главной и старейшей ЧВК Евгений Пригожин обратился через свою пресс-службу к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой о введении в Уголовный кодекс статьи о “дискредитации” участников боевых действий, то есть о запрете публичной критики вагнеровцев. Когда эта статья появится в УК, рассказы о вернувшихся с фронта преступниках станут невозможными, так что читайте сейчас:

Беседа с убийцей мирового судьи Станиславом Богдановым: он был приговорен к 23 годам, а теперь живет на свободе (но без ноги).

Истории Сергея Неглина, которого приговорили к 12 годам и 10 месяцам колонии за избиения жены и покушение на сбыт наркотиков, и осужденного за грабеж Ильи Мошнина. Оба освободились после службы в ЧВК Вагнера. Их жертвам никто об этом не сообщил.

Биографию петербургского предпринимателя Александра Тютина, которого приговорили к 23 годам за заказное убийство семьи из четырех человек, включая двух детей. Он вернулся с войны живым и здоровым и сразу же улетел в Турцию.

К “участникам боевых действий” в Украине российские суды относятся с большой мягкостью: жителя Кубани, расплачивавшегося в магазинах найденной на улице карточкой, просто освободили от наказания, потому что он вернулся с войны и ждет отправки обратно на фронт. Провинившихся тыловиков, напротив, охотно сажают – вероятно, чтобы отправить потом на фронт через ЧВК Вагнера: суд в Омске приговорил майора запаса к трем годам колонии по делу о хищении имущества армии на 22 миллиона рублей.

Война, вид из Украины

Отправлены в отставку шестеро высокопоставленных украинских чиновников и пятеро глав регионов. Должностей лишились замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, замруководителя офиса президента Кирилл Тимошенко, заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, замминистра социальной политики Виталий Музыченко, а также заместители министра развития общин, территорий и инфраструктуры Иван Лукеря и Вячеслав Негода. Уволены главы Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Сумской и Херсонской областей. За отставками стоят коррупционные скандалы, суть которых объясняется тут. Единственное исключение – бывший руководитель Киевской области Алексей Кулеба: он оставил руководство регионом, потому что был назначен заместителем главы офиса Зеленского.

По данным украинского издания “Страна.ua”, вертолет с руководством МВД Украины на борту разбился в Броварах из-за ошибки пилота: из-за тумана он слишком поздно заметил жилую высотку.

Инспекция МАГАТЭ не нашла военной техники на украинских атомных электростанциях, заявил глава агентства Рафаэль Гросси в Европарламенте. Днем ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что украинские военные складируют на территориях АЭС (в частности, на Ровенской) вооружения и боеприпасы, в том числе ракеты для HIMARS. В ответ советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк тогда напомнил, что это Россия захватила Запорожскую АЭС и завела туда военную технику.

Президент Украины подписал поправки к уголовному кодексу, которые ужесточают ответственность военных за невыполнение приказа, оставление поля боя или воинской части, а также за административные проступки. Правозащитники считают, что эти поправки ущемляют солдат в их фундаментальных правах, однако главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный их поддержал.

Залужный, как сообщает New York Times, получил миллион долларов по завещанию от американца украинского происхождения и пожертвовал его на нужды ВСУ.

Международное эхо войны

Как пишет openDemocracy, правительство Великобритании, наложившее санкции на Пригожина в 2020 году, в 2021-м разрешило британской юридической фирме Discreet Law обойти их. Специалисты Discreet Law летали в Петербург и помогали Пригожину подать в суд иск о клевете на основателя расследовательского проекта Bellingcat Элиота Хиггинса. Вскоре после начала войны в Украине дело развалилось.

По данным Bloomberg, администрация Джо Байдена предъявила правительству Китая доказательства того, что некоторые китайские государственные компании оказывают помощь военным усилиям России в Украине. США пытаются выяснить, знает ли руководство страны об этой деятельности.

The Insider рассказывает о закупках элитных европейских вин, которые – в обход санкций ЕС – осуществляет российский бизнесмен Алексей Репик, друг дочери Путина Катерины Тихоновой. Заодно он нарушает еще и российские таможенные правила. Вот полный текст расследования.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто допустил, что на фоне отказа Турции одобрить шведскую заявку на вступление в НАТО Финляндия вступит в НАТО и без Швеции.

Российское

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов планирует обсудить с подчиненными установку памятника Муравьеву-Вешателю, успешно подавившему два восстания на западных окраинах Российской империи: в 1831 году и в 1863–64 годах. Калининградская область, правда, входила тогда в состав Пруссии, но кого это сейчас волнует.

Госдума обязала депутатов уведомлять о поездках за границу. Анонсированный во вторник утром законопроект о заблаговременной резервации даты, времени и места пересечения российской границы на автотранспорте вызвал опасения, что таким образом власти ограничивают выезд для всех. Песков заверил, что Кремль не рассматривает такую возможность.

Зато Госдума вовсю обсуждает конфискацию российского имущества уже уехавших (можно даже посмотреть, как это говорится). Отбирать добро предлагается у тех, кто “поливает грязью” родную страну; для этого будут приняты специальные законы.

Впрочем, правоохранительные органы уже начали действовать в рамках имеющегося законодательства: в Новосибирске по обвинению в растрате задержан бывший директор театра “Красный факел” Александр Кулябин, дома у него прошел обыск. Ранее его уволили с должности, которую он занимал 23 года. Сын Александра Кулябина, режиссер Тимофей Кулябин уехал за границу после российского вторжения в Украину и неоднократно выступал с его осуждением. Спектакли Кулябина-младшего сняли с репертуара театров, в том числе Большого театра.

Прочие вести с фронтов войны с антивоенщиной:

С московской выставки сняли картину Мити Шагина из-за фигурировавшего на ней крамольного лозунга “Митьки никого не хотят победить”. В северной столице никого не хотят победить с 1984 года, когда Владимир Шинкарев придумал эту фразу. В Москве она, впрочем, не встречала понимания и до войны.

Житель Приморья приговорен к двум годам колонии за антивоенные комменты в ВК (“призывы к экстремизму и терроризму”, дело рассматривал военный суд).

Житель Уфы оштрафован на 30 тысяч рублей по статье о “дискредитации” российской армии за наклеивание стикеров “Нет войне” на бутылки с алкогольными напитками.

Директор некоммерческой организации “Общество защиты интернета” Михаил Климарев объявлен в розыск. В октябре его сделали “иностранным агентом” и заочно арестовали по уголовному делу о публичных призывах к экстремизму за пост в телеграм-канале. Уехать из России Климарев успел до этого.

В отношении футбольного блогера и бывшего футболиста Евгения Савина (он же КраСава) возбуждено административное дело о “дискредитации” армии. Савин выступил против войны сразу после российского вторжения в Украину, после чего принадлежащий ему футбольный клуб выгнали со стадиона, а его спонсоры отозвали свои деньги. В мае Савин уехал из России.

Рассказ об антивоенной активистке из Улан-Удэ Наталье Филоновой, которую судят за избиение силовиков шариковой ручкой, читайте тут.

По подсчетам Генпрокурора России Игоря Краснова, в прошлом году в стране было возбуждено 187 уголовных дел о “фейках” про российскую армию.

Из невоенного:

В аннексированном Крыму прошли обыски у крымских татар. Часть из них – родственники арестованных по делу "Хизб ут-Тахрир". В чем смысл этого дела, здесь объясняет адвокат Николай Полозов.

В отношении российских трансгендерных женщин 22-летней Даши Корейки и 28-летней Хилми Форкс, ведущих блоги и совместные стримы, возбуждено дело по новой административной статье о "пропаганде ЛГБТ и смены пола. Донос на них написала депутат Госдумы Яна Лантратова.

Вокруг света

Лауреаты Нобелевской премии мира 2021 года Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса обратились с открытым письмом к Международному комитету Красного Креста с требованием помочь Навальному. В Красном Кресте ответили, что “мандата на подобные действия у организации нет”.

В рамках международной кампании в поддержку Навального брат политика Олег открыл инсталляцию ШИЗО: бетонная копия камеры российского изолятора установлена в Берлине перед российским посольством.

Документальный фильм "Навальный" канадского режиссера Дэниела Роэра номинировали на "Оскар".

В Калифорнии совершено второе массовое убийство за два дня: погибли семь человек, подозреваемый сам сдался полиции.

Дома у бывшего вице-президента США Майка Пенса тоже обнаружили секретные документы. Какие последствия это может иметь для политиков, здесь объясняет американист Саша Филиппенко.

Семь ссылок

Юбиляры. 12 фактов о жизни Виктора Шкловского – к 130-летию писателя, филолога и революционера. Или эссе Наталья Пахсарьян к 240-летию Стендаля.

12 фактов о жизни Виктора Шкловского – к 130-летию писателя, филолога и революционера. Или эссе Наталья Пахсарьян к 240-летию Стендаля. Все уже было. Краткая история политической полиции в Российской империи; судьба Марии Цебриковой, одной из первых правозащитниц Российской империи; монологи свидетелей советской и российской военной интервенции в Венгрии, Чехословакии, Афганистане, Грузии и Сирии.

Краткая история политической полиции в Российской империи; судьба Марии Цебриковой, одной из первых правозащитниц Российской империи; монологи свидетелей советской и российской военной интервенции в Венгрии, Чехословакии, Афганистане, Грузии и Сирии. Экономика. Фрагмент из исследования Дитриха Воллрата “Зрелый рост: почему экономическая стагнация является признаком успеха” (изд-во Института Гайдара) – о природе остаточного прироста, который дают инвестиции в физический и человеческий капитал. Или отрывок из книги экономиста Ха-Джун Чанга “Съедобная экономика. Простое объяснение на примерах мировой кухни” (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”), посвященный анчоусам и рыбным соусам и их связи с гуано, производством селитры и развитием химической промышленности.

Искренне Ваши,

Семь Сорок