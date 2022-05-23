Пока есть зубы, уши не работают

Доброе утро!

У отшельницы Агафьи Лыковой, живущей в тайге в Хакасии, из-за санкций перестал работать спутниковый телефон – ей привезли новый, но о войне России с Украиной так и не рассказали. То есть всего вот этого она не знает:

Российская армия пытается продвинуться в сторону Северодонецка Луганской области сразу с четырех сторон.

Назначенный российскими оккупационными властями “народный мэр” Энергодара и его охранники ранены при взрыве в подъезде его дома.

Журналистам “Важных историй” удалось идентифицировать российского военного из расследования The New York Times о расстреле девяти безоружных жителей Бучи.

Российские суды рассмотрели 2029 административных дел о "дискредитации" вооруженных сил РФ.

Дагестанская школьница выступила против войны на последнем звонке. И потом извинилась на камеру.

Австрийские анархисты захватили виллу Шувалова на озере Аттерзее.

Военные сводки

Российская армия пытается прорвать украинскую оборону в Донецкой и Луганской областях: по словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, атаки на Северодонецк производятся сразу с четырех сторон. По данным Минобороны Великобритании, под Северодонецком развернута рота боевых машин поддержки танков “Терминатор” (таких машин у России всего десять). В Украине погиб племянник Юнус-Бека Евкурова Адам Хамхоев – он был командиром десантно-штурмовой роты.

Попытки наступления со стороны России предпринимаются также от Изюма в сторону Славянска; в районе Купянска российские военные восстанавливают разрушенную инфраструктуру ради обеспечения снабжения. Российским ракетным обстрелам подверглись Днепропетровская, Запорожская, Житомирская, Черниговская, Николаевская области. Курский губернатор снова сообщил об обстрелах приграничных сёл. Вот свежие фотографии войны. В Белгородской области Россия развернула “Искандеры”.

По мнению главы Conflict Intelligence Team Руслана Левиева, в данный момент российская армия пытается взять в окружение группировку украинских военных, защищающих Северодонецк (он находится на левом берегу Северского Донца, и мост, соединяющий его с Лисичанском на правом берегу, по некоторым данным, уже взорван). Охват окружений, которые планирует российская армия, все время уменьшается – по мнению Левиева, из-за недостатка в военной силе. Летом, по прогнозам эксперта, украинская армия должна перейти к контрнаступлению. Каким будет это наступление, здесь рассказывает украинский военный эксперт Валерий Рябых. Западные военные аналитики, чьи оценки собраны в этой статье, тоже отмечают недостаточную численность российской группы вторжения и неспособность России провести полноценную мобилизацию. Сейчас всеобщая мобилизация ведется только в так называемых “ДНР” и “ЛНР” – вот рассказ об обстановке на этих территориях; в самой России совершаются скорее символические действия – так, в воскресенье в Новосибирске на полумарафоне работали мобильные военкоматы для отбора на службу по контракту (стационарные военкоматы в России продолжают поджигать).

По данным британской Guardian, несколько недель назад в Россию прибыли около 50 сирийских экспертов, имеющих опыт изготовления и применения бочковых бомб – теперь они обучают своих российских коллег. Если это так, то это свидетельствует об отчаянном положении российской армии.

“Гопник боится силы”

Владимир Зеленский в большом интервью по случаю трехлетия своего президентства констатировал, что Украине удалось сломать хребет одной из сильнейших армий мира. Глава украинской группы на переговорах с Россией Михаил Подоляк, говорит, что в данный момент лучший переговорщик с Россией – это оружие: “Гопник боится силы. Вот он пришел, начал понтиться – ему выбили зубы, и он сразу становится мирным и покладистым, сразу начинает слышать, включает слуховой аппарат. А пока он с зубами, у него уши не работают”. (В заморозке переговорного процесса обвинил Украину глава российской группы Владимир Мединский).

Бывший президент Украины Петр Порошенко формулирует три принципа, которых надо придерживаться на переговорах с Путиным: (1) переговоры должны все время поддерживаться, (2) говорить имеет смысл только с позиции силы, (3) говорить можно только о прекращении огня и ни о чем больше. Порошенко полагает, что войну можно будет закончить только при условии быстрых и эффективных поставок тяжелого вооружения Украине и введения новых санкций в отношении России (для чего необходима “депутинизация Европы”).

Американский историк Тимоти Снайдер тоже объясняет важность военный поддержки Украины необходимостью победить “друзей России” в Европе. Россию он называет “фашистским государством”, которое именует фашистами своих врагов. Немецкий еженедельник Der Spiegel пишет о воюющих в Украине нацистах – только не украинских, а русских: это военизированное подразделение “Русского имперского движения” и группа “Русич”. Желающим изучить представления об истории, имеющиеся у официального спикера российского МИДа Марии Захаровой – сюда; а как правильно понимать роман Оруэлла “1984”, она объясняет здесь (спойлер: в книге изображено не тоталитарное государство, а то, к чему приводит либерализм).

В Украине запретили Z, V и символику российской армии; кроме того, страна вышла из соглашения СНГ об увековечении памяти участников Великой Отечественной войны. Путем Украины идет также Латвия.

На оккупированных территориях

Украинские власти воздерживаются от комментариев о дальнейшей судьбе военных, вышедших с территории “Азовстали” в российский плен – говорят лишь непосредственно связанные с “Азовом” люди. Основатель и первый командир полка рассказал “Украинской правде”, как осуществлялось снабжение военных, заблокированных на территории предприятия (спойлер: вертолетами), о бойцах “Азова” рассказывают их жены и матери. Участник российской переговорной группы Леонид Слуцкий допустил возможность обмена защитников Мариуполя на арестованного в Украине кума Путина Виктора Медведчука, но потом сказал, что его слова вырвали из контекста. Из оккупированного Мариуполя, по данным советника мэра города Петра Андрющенко, массово вывозят в Россию оставшееся там население и разграбляют то, что еще можно разграбить в фактически уничтоженном городе (например, медицинское оборудование из сохранившейся больницы).

В Энергодаре Запорожской области совершено покушение на назначенного Россией “народного мэра” – взрывное устройство сработало в подъезде дома, где он живет. “Народный мэр” и несколько его охранников ранены, оккупационные власти ведут расследование.

“Важные истории” установили имя российского военнослужащего, участвовавшего в расстреле безоружных людей в Буче, о котором написала газета New York Times. Это 37-летний Чингиз Атанаев, уроженец Магадана, который давно живет в Пскове. В Киевской области обнаружено уже 1290 тел мирных жителей, погибших во время боевых действий.

Дискредитаторы извиняются

По подсчетам главы правозащитной группы “Агора” Павла Чикова, российские суды рассмотрели уже 2029 административных дел о "дискредитации" Вооруженных сил РФ – в среднем рассматривается по 40 дел каждый рабочий день. И поводы не иссякают: выпускница школы в дагестанском городе Избербаш сказала на последнем звонке: "Нет войне! Свободу Украине! Путин черт!" – после чего прозвучали аплодисменты. На девочку составлен административный протокол о “дискредитации”, на ее мать – протокол о “неисполнении родительских обязанностей”. Девочка уже извинилась на видео.

Художник Богдан Зиза, которого тоже вынудили записать видео с извинениями за то, что он облил желтой и синей краской двери мэрии Евпатории, отправлен в СИЗО. Его обвиняют в подготовке теракта, по этой статье могут дать до 15 лет).

На Камчатке против главы местного "Яблока" Владимира Ефимова возбудили уголовное дело о повторной "дискредитации" российской армии. У него дома прошел обыск, он задержан. Ранее его дважды штрафовали по административной статье о “дискредитации” за публикации в соцсетях.

Министр транспорта России Виталий Савельев жалуется, что санкции “практически поломали всю логистику в нашей стране”. Агентство Bloomberg утверждает, что через три месяца “Аэрофлоту” придется разбирать свои самолеты из-за нехватки запчастей. Из российского офиса TikTok украли технику Apple стоимостью более двух миллионов рублей.

Международное

МИД России опубликовал список 963 граждан США, которым запрещен въезд в Россию за “разжигание русофобии”. В списке – высшее руководство страны, актер Морган Фриман, президент Радио Свобода и несколько государственных деятелей, уже отошедших в мир иной.

Представители США и еще нескольких стран покинули встречу министров торговли Азиатско-Тихоокеанского региона в Бангкоке во время выступления российского министра. Когда выступал американский, из зала вышла российская делегация.

Литва прекратила импорт российской электроэнергии.

Австрийские анархисты захватили виллу главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова на берегу озера Аттерзее. Они призвали конфисковать здание и превратить его в жилье для беженцев и бездомных. Президент Украины Владимир Зеленский тоже предлагает направлять зарубежные российские активы на помощь людям, пострадавшим от российской агрессии.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс предлагает "экипировать Молдову по стандартам НАТО", чтобы она могла защититься от возможной российской агрессии.

Все остальное

На парламентских выборах в Австралии победили лейбористы, в стране сменится премьер.

В Тегеране убит полковник элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции. В Иране считают, что за этим стоит Израиль.

В Таджикистане убит предполагаемый организатор антиправительственного митинга в Горно-Бадахшанской автономной области на границе с Афганистаном и Китаем и один из неформальных лидеров автономии Мамадбокир Мамадбокиров. Власти называют погибшего главой организованной преступной группировки и заявляют, что он был убит в результате криминального конфликта. В соцсетях пишут, что Мамадбокиров застрелил снайпер одного из силовых ведомств.

Объяснение столь позднего распространения коронавируса в КНДР читайте здесь; оспу обезьян выявили в Израиле и Швейцарии, то есть в общей сложности уже в 14 странах.

Шесть ссылок

Россия и Америка. Развенчание мифа о том, что своей независимостью США обязаны отказу Екатерины II помочь английскому королю Георгу III войсками. Или рассказ о русско-тлинкитской войне на Аляске в начале XIX века.

Развенчание мифа о том, что своей независимостью США обязаны отказу Екатерины II помочь английскому королю Георгу III войсками. Или рассказ о русско-тлинкитской войне на Аляске в начале XIX века. Нагруженность формы. Философ Елизавета Распопова рассказывает о философских подтекстах культовых анимэ, отсылающих к основным концепциям японской философии: от экзорцистских практик до даосизма. Литературовед Полина Ворон объясняет, почему довольно скоро нас ждет вал графических романов на украинскую тему.

Философ Елизавета Распопова рассказывает о философских подтекстах культовых анимэ, отсылающих к основным концепциям японской философии: от экзорцистских практик до даосизма. Литературовед Полина Ворон объясняет, почему довольно скоро нас ждет вал графических романов на украинскую тему. Самое дорогое. История сибирского золота – от “золотой лихорадки” до колымских лагерей. Или краткий экскурс в историю переработки нечистот ради общего блага.

Искренне Ваши,

Семь Сорок