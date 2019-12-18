Доброе утро!

Бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа заочно приговорили к смертной казни за госизмену (в 2007 году он ввел в стране военное положение). Приговор суров, но Мушарраф живет в Дубае и возвращаться домой теперь уж точно не собирается. В остальном так:

“Гринпис” устроил в Петербурге акцию против ввоза ядерных отходов. Силами восьмерых полицейских задержан один из активистов.

Россия расширила санкции против Украины – теперь из Украины нельзя поставлять крахмал, грелки и макулатуру.

Российское правительство потратит $700 млн на восстановление инфраструктуры Сирии.

В Киеве полиция разогнала протестующих против принятия закона о продаже земли.

Российские предновогодние гуляния

“Гринпис” устроил на Невском акцию против ввоза в Россию ядерных отходов из Германии: у елки перед Гостиным двором расставили бутафорские бочки с ядерными отходами, на балконе Гостинки вывесили баннер со знаком радиации. Через несколько часов восемь полицейских задержали активиста “Гринписа” Рашида Алимова у него дома.

В московском аэропорту Внуково сотрудники Федеральной таможенной службы задержали, как отрапортовало ведомство, "крупную партию" наркотиков. Потом, правда, выяснилось, что это партия метадона, которую ООН отправило в Таджикистан в рамках программы борьбы с распространением СПИДа среди наркозависимых. В России заместительная метадоновая терапия для запрещена, хотя ООН ее рекомендует.

Медиа-карнавал

“Умная остановка” в Нижнем Новгороде довольно долго транслировала со звуком расследование Фонда борьбы с коррупцией о самолете телеведущей Наили Аскер-заде. Теперь в отделе транспорта “проводят расследование”.

Власти Москвы бесплатно разместили билборды к Дню ракетных войск стратегического назначения. Картинка с пуском ядерной ракеты сопровождается слоганом “После нас – тишина”.

“Ведомости” дали рекламу часов Hublot на первой полосе газеты, прямо над рекламой заверстана статья о президенте Украины с крупным его портретом. Владелец газеты Демьян Кудрявцев утверждает, что это никак не связано с отменой показа сериала “Слуга народа” на ТНТ из-за шутки “Путин – Hublo”.

Члены избирательной комиссии Красноярска, обвиняемые в фальсификации на выборах в городской совет в 2018 году, опубликовали в газете "Городские новости" извинения за подтасовку голосов – на последней странице мелким шрифтом. Все-таки Красноярск – не Чечня.

Святочные чудеса

Лапшичной “Тянем-потянем” не удалось взыскать 100 тысяч рублей с сотрудников ФБК Любови Соболь и Георгия Албурова за то, что лапшичная не открылась 3 августа и упустила прибыль – суд признал, что могла бы и открыться. Но сегодня будет очередной суд по иску в 5 млн рублей, там чудес может не случиться.

Суд в Ростове-на-Дону разрешил Анастасии Шевченко, уже почти год сидящей под домашним арестом за сотрудничество с “нежелательной” Открытой Россией, разговаривать по телефону с матерью.

Адвокат рядового Шамсутдинова, застрелившего восьмерых сослуживцев, сообщил, что уголовное дело о дедовщине в части, где служил его подзащитный, все же заведено, и тот проходит по нему потерпевшим.

Россия на мировой арене

Вице-премьер России по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов рассказал, что Москва восстанавливает в Сирии завод по производству химических удобрений и планирует модернизировать порт Тартус. На все уйдет около $700 млн.

Сенат США принял оборонный бюджет, предусматривающий предоставление военной помощи Украине и санкции за строительство “Северного потока–2”.

В совместном расследовании немецкого таблоида Bild и группы Bellingcat говорится, что один из высланных в связи с убийством Хангошвили российских дипломатов – заместитель главного военного атташе, офицер ГРУ Евгений Суцкий. Он мог пытаться подкупать немецких политиков, чтобы те лоббировали интересы “Северного потока–2”.

Американские особняки Бориса Ротенберга покрылись паутиной из-за введенных против него санкций, но он ими по-прежнему владеет, утверждается в совместном расследовании “Новой газеты” и Transparency International. Полностью тут.

Россия расширила санкции в отношении Украины. Теперь оттуда нельзя ввозить кукурузный крахмал, грелки, макулатуру. Последнего особенно жаль: в России ее могли бы “переработать” путем сжигания.

Вокруг света

Украинская полиция разогнала акцию возле Верховной Рады в Киеве. Ее участники выражали протест против принятия закона о продаже земли. Полиция снесла их палаточный городок, произошли столкновения, в ходе которых пострадали 17 полицейских. Мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения был введен в Украине в 2001 году. Противники закона боятся, что всю землю скупят иностранцы, сторонники настаивают, что это необходимый рыночный механизм (а также одно из условий для выделения Украине международных кредитов).

Папа римский Франциск отменил "папскую тайну", которая использовалась в делах о сексуальном насилии со стороны духовенства. Теперь информация о подобных инцидентах может предаваться огласке, когда злоумышленнику предъявлены обвинения или начат судебный процесс.

В Москве умер Сергей Алимов, известный всем как художник-постановщик мультфильма “Каникулы Бонифация”. Ему был 81 год.

Шесть ссылок

Странные судьбы. Украинский историк Эдуард Андрющенко рассказывает о Вильгельме Габсбурге – австрийском эрцгерцоге, мечтавшем о независимой Украине: после Первой мировой войны он скрывался в Вене под именем Василия Вышиванного, а после Второй умер от туберкулеза в тюремной больнице под Киевом, так и не узнав, приговорен к 25 годам тюрьмы. Или история жизни русского эмигранта Михаила Павловича Голенищева-Кутузова-Толстого – авантюриста и, возможно, разведчика, закончившего свои дни в Ирландии сочинением мемуаров на английском языке.

Украинский историк Эдуард Андрющенко рассказывает о Вильгельме Габсбурге – австрийском эрцгерцоге, мечтавшем о независимой Украине: после Первой мировой войны он скрывался в Вене под именем Василия Вышиванного, а после Второй умер от туберкулеза в тюремной больнице под Киевом, так и не узнав, приговорен к 25 годам тюрьмы. Или история жизни русского эмигранта Михаила Павловича Голенищева-Кутузова-Толстого – авантюриста и, возможно, разведчика, закончившего свои дни в Ирландии сочинением мемуаров на английском языке. Антропология. Религиовед Петр Кромских рассказывает историю неоязычества, от немецких романтиков и до наших дней; фольклорист и антрополог Никита Петров разбирает феномен “каменной Зои” – девушки-безбожницы, которая будто бы танцевала с иконой Николая-угодника и окаменела (дело якобы было в середине 1950-х годов в Куйбышеве).

Религиовед Петр Кромских рассказывает историю неоязычества, от немецких романтиков и до наших дней; фольклорист и антрополог Никита Петров разбирает феномен “каменной Зои” – девушки-безбожницы, которая будто бы танцевала с иконой Николая-угодника и окаменела (дело якобы было в середине 1950-х годов в Куйбышеве). Разговоры. Егор Михайлов беседует с израильским писателем Давидом Гроссманом о его романе “Как-то лошадь входит в бар”, израильской политике и хорошем стендапе. Или интервью с геометром Виктором Васильевым о топологии, просветительской роли математиков и о том, как фальсифицируют исследования.

Искренне Ваши,

Семь Сорок