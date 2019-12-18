Доброе утро!
Бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа заочно приговорили к смертной казни за госизмену (в 2007 году он ввел в стране военное положение). Приговор суров, но Мушарраф живет в Дубае и возвращаться домой теперь уж точно не собирается. В остальном так:
- “Гринпис” устроил в Петербурге акцию против ввоза ядерных отходов. Силами восьмерых полицейских задержан один из активистов.
- Россия расширила санкции против Украины – теперь из Украины нельзя поставлять крахмал, грелки и макулатуру.
- Российское правительство потратит $700 млн на восстановление инфраструктуры Сирии.
- В Киеве полиция разогнала протестующих против принятия закона о продаже земли.
Российские предновогодние гуляния
- “Гринпис” устроил на Невском акцию против ввоза в Россию ядерных отходов из Германии: у елки перед Гостиным двором расставили бутафорские бочки с ядерными отходами, на балконе Гостинки вывесили баннер со знаком радиации. Через несколько часов восемь полицейских задержали активиста “Гринписа” Рашида Алимова у него дома.
- В московском аэропорту Внуково сотрудники Федеральной таможенной службы задержали, как отрапортовало ведомство, "крупную партию" наркотиков. Потом, правда, выяснилось, что это партия метадона, которую ООН отправило в Таджикистан в рамках программы борьбы с распространением СПИДа среди наркозависимых. В России заместительная метадоновая терапия для запрещена, хотя ООН ее рекомендует.
Медиа-карнавал
- “Умная остановка” в Нижнем Новгороде довольно долго транслировала со звуком расследование Фонда борьбы с коррупцией о самолете телеведущей Наили Аскер-заде. Теперь в отделе транспорта “проводят расследование”.
- Власти Москвы бесплатно разместили билборды к Дню ракетных войск стратегического назначения. Картинка с пуском ядерной ракеты сопровождается слоганом “После нас – тишина”.
- “Ведомости” дали рекламу часов Hublot на первой полосе газеты, прямо над рекламой заверстана статья о президенте Украины с крупным его портретом. Владелец газеты Демьян Кудрявцев утверждает, что это никак не связано с отменой показа сериала “Слуга народа” на ТНТ из-за шутки “Путин – Hublo”.
- Члены избирательной комиссии Красноярска, обвиняемые в фальсификации на выборах в городской совет в 2018 году, опубликовали в газете "Городские новости" извинения за подтасовку голосов – на последней странице мелким шрифтом. Все-таки Красноярск – не Чечня.
Святочные чудеса
- Лапшичной “Тянем-потянем” не удалось взыскать 100 тысяч рублей с сотрудников ФБК Любови Соболь и Георгия Албурова за то, что лапшичная не открылась 3 августа и упустила прибыль – суд признал, что могла бы и открыться. Но сегодня будет очередной суд по иску в 5 млн рублей, там чудес может не случиться.
- Суд в Ростове-на-Дону разрешил Анастасии Шевченко, уже почти год сидящей под домашним арестом за сотрудничество с “нежелательной” Открытой Россией, разговаривать по телефону с матерью.
- Адвокат рядового Шамсутдинова, застрелившего восьмерых сослуживцев, сообщил, что уголовное дело о дедовщине в части, где служил его подзащитный, все же заведено, и тот проходит по нему потерпевшим.
Россия на мировой арене
- Вице-премьер России по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов рассказал, что Москва восстанавливает в Сирии завод по производству химических удобрений и планирует модернизировать порт Тартус. На все уйдет около $700 млн.
- Сенат США принял оборонный бюджет, предусматривающий предоставление военной помощи Украине и санкции за строительство “Северного потока–2”.
- В совместном расследовании немецкого таблоида Bild и группы Bellingcat говорится, что один из высланных в связи с убийством Хангошвили российских дипломатов – заместитель главного военного атташе, офицер ГРУ Евгений Суцкий. Он мог пытаться подкупать немецких политиков, чтобы те лоббировали интересы “Северного потока–2”.
- Американские особняки Бориса Ротенберга покрылись паутиной из-за введенных против него санкций, но он ими по-прежнему владеет, утверждается в совместном расследовании “Новой газеты” и Transparency International. Полностью тут.
- Россия расширила санкции в отношении Украины. Теперь оттуда нельзя ввозить кукурузный крахмал, грелки, макулатуру. Последнего особенно жаль: в России ее могли бы “переработать” путем сжигания.
Вокруг света
- Украинская полиция разогнала акцию возле Верховной Рады в Киеве. Ее участники выражали протест против принятия закона о продаже земли. Полиция снесла их палаточный городок, произошли столкновения, в ходе которых пострадали 17 полицейских. Мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения был введен в Украине в 2001 году. Противники закона боятся, что всю землю скупят иностранцы, сторонники настаивают, что это необходимый рыночный механизм (а также одно из условий для выделения Украине международных кредитов).
- Папа римский Франциск отменил "папскую тайну", которая использовалась в делах о сексуальном насилии со стороны духовенства. Теперь информация о подобных инцидентах может предаваться огласке, когда злоумышленнику предъявлены обвинения или начат судебный процесс.
- В Москве умер Сергей Алимов, известный всем как художник-постановщик мультфильма “Каникулы Бонифация”. Ему был 81 год.
Шесть ссылок
- Странные судьбы. Украинский историк Эдуард Андрющенко рассказывает о Вильгельме Габсбурге – австрийском эрцгерцоге, мечтавшем о независимой Украине: после Первой мировой войны он скрывался в Вене под именем Василия Вышиванного, а после Второй умер от туберкулеза в тюремной больнице под Киевом, так и не узнав, приговорен к 25 годам тюрьмы. Или история жизни русского эмигранта Михаила Павловича Голенищева-Кутузова-Толстого – авантюриста и, возможно, разведчика, закончившего свои дни в Ирландии сочинением мемуаров на английском языке.
- Антропология. Религиовед Петр Кромских рассказывает историю неоязычества, от немецких романтиков и до наших дней; фольклорист и антрополог Никита Петров разбирает феномен “каменной Зои” – девушки-безбожницы, которая будто бы танцевала с иконой Николая-угодника и окаменела (дело якобы было в середине 1950-х годов в Куйбышеве).
- Разговоры. Егор Михайлов беседует с израильским писателем Давидом Гроссманом о его романе “Как-то лошадь входит в бар”, израильской политике и хорошем стендапе. Или интервью с геометром Виктором Васильевым о топологии, просветительской роли математиков и о том, как фальсифицируют исследования.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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